Шмигаль представив план із 5 кроків для стабілізації тарифів і проходження опалювального сезону

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль представив урядовий план для стабілізації тарифів на житлово-комунальні послуги. Він складається із п'яти кроків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

"Ситуація з можливим зростанням тарифів на комунальні послуги є надзвичайно чутливим питанням для нашого суспільство. Тому з ініціативи президента уряд розробив план із п'яти кроків, які дозволять стабілізувати тарифне питання і стабільно пройти опалювальний сезон в цьому році", - зазначив глава уряду.

Серед кроків:

фіксована ціна на газ, завдяки річним продуктам ціна для більшості українців складе не більше 8 гривень за кубометр

зміни до бюджету для збільшення програми субсидій на 12 млрд гривень до кінця року

з 1 жовтня для 80% українських сімей ціна на електроенергію буде знижена до 1,44 гривні за кВт*год, для інших - залишиться незмінною

для стабільного проходження зими накопичено майже 19 млрд кубометрів газу в підземних газових сховищах

меморандум з місцевою владою про те, що тарифи на опалення не будуть підвищені в порівнянні з минулим роком

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