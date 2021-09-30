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Шмигаль представив план із 5 кроків для стабілізації тарифів і проходження опалювального сезону

Шмигаль представив план із 5 кроків для стабілізації тарифів і проходження опалювального сезону

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль представив урядовий план для стабілізації тарифів на житлово-комунальні послуги. Він складається із п'яти кроків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

"Ситуація з можливим зростанням тарифів на комунальні послуги є надзвичайно чутливим питанням для нашого суспільство. Тому з ініціативи президента уряд розробив план із п'яти кроків, які дозволять стабілізувати тарифне питання і стабільно пройти опалювальний сезон в цьому році", - зазначив глава уряду.

Серед кроків:

  • фіксована ціна на газ, завдяки річним продуктам ціна для більшості українців складе не більше 8 гривень за кубометр
  • зміни до бюджету для збільшення програми субсидій на 12 млрд гривень до кінця року
  • з 1 жовтня для 80% українських сімей ціна на електроенергію буде знижена до 1,44 гривні за кВт*год, для інших - залишиться незмінною
  • для стабільного проходження зими накопичено майже 19 млрд кубометрів газу в підземних газових сховищах
  • меморандум з місцевою владою про те, що тарифи на опалення не будуть підвищені в порівнянні з минулим роком

Також читайте: Міненерго планує пройти опалювальний сезон за рахунок нарощування імпорту вугілля і використання 14 з 15 енергоблоків АЕС, - Галущенко

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где деньги, Зин ?
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30.09.2021 14:03 Відповісти
У тебя в кармане
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30.09.2021 14:06 Відповісти
Пока что
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30.09.2021 14:51 Відповісти
Підвищилась ціна електроенергії для промпідприємств, підвищилась мінімальна заробітня платня, підвищились ціни на витратні матеріали, запасні частини, труби, бензин та дизпаливо. Як ціна на опалення може залишитись на минулому рівні? Запропоновані 5 кроків уряду абсолютно не покривають всіх витрат підприємств теплокомуненерго, а це означає що будуть аварійні зупинки опалення під час зими і підприємства теплокомуненерго не будуть мати обігових коштів щоб оперативно усувати наслідки аварій та модернізувати тепломережі! Шмигаль абсолютно не передбачив механізм компенсації місцевим бюджетам та підприємствам теплокомуненерго збільшених витрат на роботу тепломереж в цьому опалювальному сезоні та підготовці до наступного опалювального сезону! Кабмін виявився неспроможним розробити реальні механізми компенсацій, міністри виявились ідіотами, а Шмигаль бездарним керівником! Потрібно видати місцевим бюджетам право випускати державні облігації місцевого займу під державні гарантї на кілька мільярдів гривень, щоб покрити всі витрати пов'язані з опалювальним періодом.
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30.09.2021 14:53 Відповісти
Тот факт, что это предложил Шмыгаль - уже настораживает. После его предложений жди катаклизмов.
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30.09.2021 14:05 Відповісти
вы не правы..попытка летом с мая поиграть в рынок по свету и у них всех зашморг затянулся причем натурально даже Ахметову и прочим бонзам стало трудно дышать с отоплением вообще прелесть нет я мечтаю например- чтобы в минус 10 мороза в Одессе наступил Армагеддон пропало отопление от слова вообще думаю за неделю все котельные будут просто спилены и взорваны и монополька закончится а в Киеве просто их выбросят из кабинетов... поймите мы еще не имели КОММУНАЛЬНОГО МАЙДАНА А ОН переплюнет все и вступление в Ес и безвиз и прочее.. а + бонусом рост на продукты цен... цена растет на глазах на все... причем спекулятивный наглый со словами о реформах ваших заботимся..цинизм просто перепрыгнул 1000% терпения народа...
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30.09.2021 14:16 Відповісти
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30.09.2021 14:20 Відповісти
21 століття... тільки одна європейська країна з урядом нездар видає людям пенсії нижче прожиткового мінімуму.
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30.09.2021 14:59 Відповісти
 
 