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Програма "Доступні ліки": із 1 жовтня пацієнти з діабетом зможуть отримати інсулін в аптеках лише за електронними рецептами

Програма

Із 1 жовтня пацієнти з діабетом зможуть отримати інсулін в аптеках за програмою "Доступні ліки" лише за електронними рецептами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ у Facebook.

Для того, щоб отримати ліки, необхідно зробити п'ять кроків:

- відвідати ендокринолога.

- мати складений індивідуальний план лікування, де ендокринолог призначає тип та дозування інсуліну і вносить ці дані в електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ).

- отримати електронний рецепт у ендокринолога (якщо первинний рецепт, то лише у нього!) або свого сімейного лікаря. Сімейний лікар може виписати електронний рецепт лише за встановленим ендокринологом планом лікування і не може змінити призначення ендокринолога.

- прийти та отримати інсуліни у будь-якій аптеці з позначкою "Тут є доступні ліки" у будь-якому населеному пункті. Місце виписки електронного рецепта та місце реєстрації пацієнта неважливо.

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- отримати повторний електронний рецепт у свого сімейного лікаря або ендокринолога.

"Якщо тієї кількості інсулінів, які призначив ендокринолог, недостатньо, то сімейний лікар направляє пацієнта знову до ендокринолога для коригування або створення нового плану. До кого звертатися за повторним рецептом, пацієнт обирає самостійно", - пояснюють у МОЗ.

Програма Доступні ліки: із 1 жовтня пацієнти з діабетом зможуть отримати інсулін в аптеках лише за електронними рецептами 01

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Топ коментарі
+5
Японский городовой! Чем вам диабетики насолили? Для них инсулин вопрос жизни и смерти, а вы, зеленые ляди, все свою диджитализацию тулите!
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30.09.2021 14:08
+2
да уж слава Богу (как это звучит не кощунственно)- моя мама не дожила до очередной реформы... раньше при барыге и еще раньше просто ходила к эндокринологу сдавала в квартал анализы бесплатно!!!! та доктор записывала в карточку и выдавала список старшей медсестре поликлиники мама сама или я или родные шли к сестричке старшей и брали сразу инсулин на полтора месяца два или еще сколько не больше квартала дозировка рассчитывалась не было такого чтобы оставались без инсулина вообще вопрос в том что сначала спокойно шел импортный Дания или что то там такое потом наш украинский но был а сегодня диабетом больные люди ноги боля поражение суставов... сосуды и аорты забиты сахаром.....сахар скачет.... обмороки сердце давление и прочие радости типа поганого зрения и слуха... капец.. а у даунов все так просто ФАШИСТЫ ПОСТУПАЛИ ГУМАННЕЙ ПРОСТО РАССТРЕЛИВАЛИ а эта хунта евреев получает от садизма удовольствие- просто.... ублюдки одним словом...
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30.09.2021 14:10
+1
пипец..
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30.09.2021 14:19
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Японский городовой! Чем вам диабетики насолили? Для них инсулин вопрос жизни и смерти, а вы, зеленые ляди, все свою диджитализацию тулите!
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30.09.2021 14:08 Відповісти
да уж слава Богу (как это звучит не кощунственно)- моя мама не дожила до очередной реформы... раньше при барыге и еще раньше просто ходила к эндокринологу сдавала в квартал анализы бесплатно!!!! та доктор записывала в карточку и выдавала список старшей медсестре поликлиники мама сама или я или родные шли к сестричке старшей и брали сразу инсулин на полтора месяца два или еще сколько не больше квартала дозировка рассчитывалась не было такого чтобы оставались без инсулина вообще вопрос в том что сначала спокойно шел импортный Дания или что то там такое потом наш украинский но был а сегодня диабетом больные люди ноги боля поражение суставов... сосуды и аорты забиты сахаром.....сахар скачет.... обмороки сердце давление и прочие радости типа поганого зрения и слуха... капец.. а у даунов все так просто ФАШИСТЫ ПОСТУПАЛИ ГУМАННЕЙ ПРОСТО РАССТРЕЛИВАЛИ а эта хунта евреев получает от садизма удовольствие- просто.... ублюдки одним словом...
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30.09.2021 14:10 Відповісти
пипец..
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30.09.2021 14:19 Відповісти
Пока "украинские СМИ" рассказывали о росте суточной смертности в россии, Украина вышла на второе место в Европе по уровню суточной смертности. И это по официальным данным. Реально ситуация много хуже.... И конечно поголовная вакцинация тут не при чем а просто совпадение !?
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30.09.2021 14:19 Відповісти
Кацапе! А тобі за своїх абідна, шо Україна про них розповідала? Де ти бачив поголовну вакцинацію в Україні? З яких московських болот ти пишеш?

Украіна вийшла на друге місце по смертності, бо тупе бидло не хоче вакцинуватися та ще й маски не носить. А в інтернетах слухає та вірить таким як ти.
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30.09.2021 15:44 Відповісти
я живу в Киеве и если хочешь встретится то давай.... а у нас в Украине вакцинация идет поголовная - но скрытая, добровольная - но типа - а ты шо поц разве не хочешь !?..
и еще - следи за выхлопом !!!
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30.09.2021 19:28 Відповісти
Судячи з жаргону зек, штолє?
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30.09.2021 21:10 Відповісти
Жи2 знущається з безідейної біомаси як заманеться.
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30.09.2021 14:33 Відповісти
Шкода хворих людей. Їхні страждання ще збільшаться. У
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30.09.2021 15:47 Відповісти
Літера «у» наприкінці речення нічого не означає. Я її не натискала.
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30.09.2021 15:49 Відповісти
діло стєпашки живе.
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30.09.2021 16:02 Відповісти
А як бути тим одиноким діабетикам в кого пенсія копійки і із-за хвороби ноги вже не ходять ? От як їм отримати ті електронні рецепти ???
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30.09.2021 16:06 Відповісти
проголосувати проти дохтура Смерть за парня з народу...та вмерти.
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30.09.2021 16:10 Відповісти
Подзвонити лікарю.
А раніше як вони отримували ліки ? Без рецепту ??
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30.09.2021 16:39 Відповісти
 
 