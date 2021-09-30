Програма "Доступні ліки": із 1 жовтня пацієнти з діабетом зможуть отримати інсулін в аптеках лише за електронними рецептами

Із 1 жовтня пацієнти з діабетом зможуть отримати інсулін в аптеках за програмою "Доступні ліки" лише за електронними рецептами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ у Facebook.

Для того, щоб отримати ліки, необхідно зробити п'ять кроків:

- відвідати ендокринолога.

- мати складений індивідуальний план лікування, де ендокринолог призначає тип та дозування інсуліну і вносить ці дані в електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ).

- отримати електронний рецепт у ендокринолога (якщо первинний рецепт, то лише у нього!) або свого сімейного лікаря. Сімейний лікар може виписати електронний рецепт лише за встановленим ендокринологом планом лікування і не може змінити призначення ендокринолога.

- прийти та отримати інсуліни у будь-якій аптеці з позначкою "Тут є доступні ліки" у будь-якому населеному пункті. Місце виписки електронного рецепта та місце реєстрації пацієнта неважливо.

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- отримати повторний електронний рецепт у свого сімейного лікаря або ендокринолога.

"Якщо тієї кількості інсулінів, які призначив ендокринолог, недостатньо, то сімейний лікар направляє пацієнта знову до ендокринолога для коригування або створення нового плану. До кого звертатися за повторним рецептом, пацієнт обирає самостійно", - пояснюють у МОЗ.