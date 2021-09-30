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Разумков розпорядився видати підписні листи за відкликання спікера: Сьогодні колеги їх отримають

Разумков розпорядився видати підписні листи за відкликання спікера: Сьогодні колеги їх отримають

Спікер ВР Дмитро Разумков направив Апарату парламенту лист для видачі підписних листів щодо відкликання голови Верховної Ради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ВР.

"Наголошується, що Разумков розписав відповідний документ на Апарат Верховної Ради України. Голова Парламенту зазначив, що не зволікатиме з процесом, і сьогодні колеги отримають підписні листи для збору підписів", - йдеться з повідомленні.

Як повідомлялося, 30 вересня Арахамія запросив у Раді підписні листи за відставку Разумкова з поста спікера.

Також читайте: Арахамія направив лист про відкликання Разумкова не від свого імені, а від фракції "СН", - прессекретар спікера Туній

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Топ коментарі
+5
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30.09.2021 14:12
+2
Я так понимаю, что спикером хотят зделать свинюрчука зеленского?
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30.09.2021 14:10
+2
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30.09.2021 14:23
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Я так понимаю, что спикером хотят зделать свинюрчука зеленского?
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30.09.2021 14:10 Відповісти
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30.09.2021 14:12 Відповісти
ВИЖЕНУТЬСТАРУ РИГОПАДЛЮКУ...ОБЕРУТЬ НОВУ РИГОПАДЛЮКУ.
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30.09.2021 14:15 Відповісти
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30.09.2021 14:23 Відповісти
Один из не многих, кто не держится за кресло в этом шапито)
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30.09.2021 14:15 Відповісти
просто рівень його ІQ дозволяє йому зрозуміти, що в такому випадку "чим раніше - тим краще". Більше можливостей на наступну виборчу кампанію.
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30.09.2021 14:25 Відповісти
С IQ у него полный порядок. Больше чем суммарный по "слугам")))
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30.09.2021 14:27 Відповісти
Драка внутри "слуг олигархов" набирает обороты. Угробившие закон об олигархах уговорили снять Разумкова .. Очень логично .. Успехов вам во взаимном пожирании !!! (с)
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30.09.2021 14:17 Відповісти
Він мріє як і Гройсман створити власну партію. Гройсман забрав у Петра 5% голосів, Рязюмков забере у Зєлі 5% голосів. Вийде фіфті-фіфті.
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30.09.2021 14:18 Відповісти
ні, файф-файф
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30.09.2021 15:50 Відповісти
То есть:
Если бы Разумов не распорядился, его бы и снять НЕ МОГЛИ?!!
Ох..енное у нас Законодательство!
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30.09.2021 14:20 Відповісти
Нічого нового: автократам не потрібне навіть вільнодумство у власних хоромах (за опозиційність - навіть не йдеться). Прогонять Разумкова.

До речі, диктатори у власних "партіях" придумують "троцкізм", "уклонізм", "шпіонізм", тощо - і все для того, щоб знищити будь-яку навіть ймовірну загрозу власному пануванню. Так що попереду - ще багато цікавого буде... Відсидка і засудження Насіння і сабаківців - це тільки початок. І Разумкову також потрібно бути готовим...
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30.09.2021 14:23 Відповісти
Среди этого стада состоящего из воров пива по супермаркетам, безмозглых марьян, корабельных сосок, свадебных фотографов и прочего сброда, молодой региАнал Разумков выглядит Спинозой и Декартом. Почуял в воздухе аромат горящих шин, поэтому так спокойно уходят.
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30.09.2021 14:29 Відповісти
Готель «Ріксос»

Це не скромні вам «бариги»,

Волонтери-молодці:

Їсти й пить зібрались «Слуги»

У славетнім Трускавці.

Наминають всмак тефтелі,

Вимагаючи млинці,

В олігарховім готелі

З олігархами борці.

Їм хмільний підносять трунок,

Від якого мрії - ввись…

- Це за чий бенкет рахунок?

- На комірне подивись!

Лектор вийшов: "Лохонули

Ми краян, немов котят.

Із тарифами їх «взули» -

Продають нехай щенят!

Піднялась Зелена поросль!

Вина, «бабки» та понти!

«Наши мамы любят скорость»,

******* грошики брати.

П'єм з народу кров, як воші,

Мов грабуєм чужину.

Тендер геть! Ми «пилим» гроші

На дороги й на війну.

То ж крадіть, не будьте діти!

ДБР змовчить на се.

Є умова: лиш любіте

Коломойського і ЗЕ!"
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30.09.2021 14:37 Відповісти
 
 