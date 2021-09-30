Справа Шеремета: до провадження долучили два томи доказів захисту Антоненка - засідання перенесли на 18 жовтня

Шевченківський райсуд Києва відклав розгляд справи у вбивстві журналіста Павла Шеремета щодо трьох обвинувачених - Яни Дугарь, Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко - на 18 жовтня.

Про це оголосила головуюча суддя Оксана Голуб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Відкладається судовий розгляд на 18 жовтня на 11:00", - поінформувала Голуб.

Під час цього засідання суд долучив до матеріалів судової справи два томи доказів від адвоката Антоненка - Дмитра Кругового.

За словами захисника, один із цих томів доказів є точною копією одного з томів матеріалів органу досудового розслідування, який був відкритий захисту Антоненка у порядку статті 290 КПКУ.

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Як уточнив Круговий, у іншому томі доказів, який захист Антоненка подав до суду, містяться докази, які були отримані на стадії судового розгляду , та низка інших матеріалів.

Зі свого боку прокурор попросив надати йому достатній час для ознайомлення з цими матеріалами, а також із тими, які захисники обвинувачених подавали для долучення до матеріалів судової справи у минулому засіданні.

Представник обвинувачення зазначив, що із доказами захисту, поданими до суду в минулому засіданні, він у повній мірі, станом на четвер, ще не встиг достатньо ознайомитися.

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Окремо головуюча суддя уточнила, що наступні судові засідання у цій справі заплановані після 18 жовтня також на 19, 20, 21 жовтня – усі на 11:00.

На минулому засіданні суд долучив низку матеріалів як доказів сторони захисту від адвокатів усіх трьох обвинувачених до матеріалів цієї судової справи.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".

12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні. Всім їм повідомили про підозру і було обрано запобіжний захід - утримання під вартою. Довше за всіх у СІЗО перебував Андрій Антоненко, іншим двом згодом змінили запобіжний захід на більш м'який.