ОП планує замінити Венедіктову на посаді генпрокурора слідом за звільненням Разумкова, - Бутусов
Офіс Президента планує звільнити Генерального прокурора Ірину Венедіктову. Після звільнення Разумкова організують збір голосів.
Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив у Facebook.
"За даними джерел Цензор.НЕТ, Офіс Президента слідом за звільненням Разумкова збирається організувати збір голосів для заміни генерального прокурора Ірини Венедіктової. Найбільш вірогідним кандидатом для заміни є прокурор Києва Олег Кіпер", - йдеться в повідомленні.
За словами журналіста, також очікується заміна голови Нацбанку Кирила Шевченка. На його місце Офіс обговорює кандидатуру Тимофія Милованова - радника голови ОП, глави Нацради з інвестицій, глави Наглядової ради "Укроборонпрому", голови конкурсної комісії з обрання глави БЕБ.
Бутусов зазначив, що провести збір підписів за відставку спікера Дмитра Разумкова "Слуги народу" збираються на виїзному засіданні в Трускавці.
"Глава ОП Андрій Єрмак збиває і дискредитує Разумкова, який був першим номером партійного списку слуг народу на виборах, щоб напередодні виборів повний контроль над партією і фракцією захопив саме Офіс.
Під питанням також заміна кількох міністрів і глав облдержадміністрацій, які не є самостійними і не конфліктують з Єрмаком, але їхні посади потрібні для торгівлі в парламенті, щоб домовитися з групами, не згодними зі звільненням Разумкова і Венедіктової, і щоб одночасно завести нових, згодних на все депутатів", - підкреслив головний редактор Цензор.НЕТ.
Журналіст зазначив, що "слуг народу" збирають у Трускавці, щоб "заспокоїти лояльних депутатів, що чистка не торкнеться їх самих; щоб підкупити всіх тих, хто вагається; щоб залякати всіх незгодних".
"Для цього на місці будуть зібрані разом з Офісом силовики, міністри, з метою обіцяти посади, роздачу коштів з фондів Кабміну на потрібні підприємства, або рішення особистих матеріальних і нематеріальних проблем", - підсумував він.
Як повідомлялося, 30 вересня Арахамія запитав у Раді підписні листи за відставку Разумкова з поста спікера.
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"пропала хата"
проф.Прєображенський
завтра іду знімати гроші з банку.
треба робити "закрутки"
Где же Ирка теперь харчеваться будет?И с дачи придется сьехать.
100% была Рябошапка! А Венедиктова - 150%
Следующая цифра - 200%!
за такое можно попасть в "порохоботы"!
Богдан,принимай пополнение.
Новый барыгу посадит?!
дырку вам от бублика!
После Революции Достоинства 23 октября 2014 года Олег Кипер был уволен из органов прокуратуры по люстрации.
11 сентября 2019 года Окружной административный суд города Киева решил, что люстрация была применена к прокурору Киперу безосновательно, так как не была доказана его причастность к узурпации власти президентом Януковичем.
В итоге суд постановил восстановить Кипера на должности старшего прокурора Главного управления надзора в уголовном производстве Генеральной прокуратуры и выплатить ему 805 тыс. гривен зарплаты за вынужденный прогул. Кроме того, суд обязал исключить его из реестра люстрированных лиц Министерства юстиции.
очкооко государеве? Не туди дивилась?https://bykvu.com/ua/mysli/oko-hosudarevo-yly-rossyia-holovnoho-mozha/