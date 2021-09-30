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Новини
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відставка (1453) звільнення (2623) Бутусов Юрій (3476) Разумков Дмитро (1526) Венедіктова (829) Офіс Президента (1997)

ОП планує замінити Венедіктову на посаді генпрокурора слідом за звільненням Разумкова, - Бутусов

ОП планує замінити Венедіктову на посаді генпрокурора слідом за звільненням Разумкова, - Бутусов

Офіс Президента планує звільнити Генерального прокурора Ірину Венедіктову. Після звільнення Разумкова організують збір голосів.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив у Facebook.

"За даними джерел Цензор.НЕТ, Офіс Президента слідом за звільненням Разумкова збирається організувати збір голосів для заміни генерального прокурора Ірини Венедіктової. Найбільш вірогідним кандидатом для заміни є прокурор Києва Олег Кіпер", - йдеться в повідомленні.

За словами журналіста, також очікується заміна голови Нацбанку Кирила Шевченка. На його місце Офіс обговорює кандидатуру Тимофія Милованова - радника голови ОП, глави Нацради з інвестицій, глави Наглядової ради "Укроборонпрому", голови конкурсної комісії з обрання глави БЕБ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамія направив лист про відкликання Разумкова не від свого імені, а від фракції "СН", - прессекретар спікера Туній

Бутусов зазначив, що провести збір підписів за відставку спікера Дмитра Разумкова "Слуги народу" збираються на виїзному засіданні в Трускавці.

"Глава ОП Андрій Єрмак збиває і дискредитує Разумкова, який був першим номером партійного списку слуг народу на виборах, щоб напередодні виборів повний контроль над партією і фракцією захопив саме Офіс.

Під питанням також заміна кількох міністрів і глав облдержадміністрацій, які не є самостійними і не конфліктують з Єрмаком, але їхні посади потрібні для торгівлі в парламенті, щоб домовитися з групами, не згодними зі звільненням Разумкова і Венедіктової, і щоб одночасно завести нових, згодних на все депутатів", - підкреслив головний редактор Цензор.НЕТ.

Журналіст зазначив, що "слуг народу" збирають у Трускавці, щоб "заспокоїти лояльних депутатів, що чистка не торкнеться їх самих; щоб підкупити всіх тих, хто вагається; щоб залякати всіх незгодних".

Також читайте: У ході виїзного засідання в Трускавці заплановано обговорення кадрових питань, - спікер "СН" Палійчук

"Для цього на місці будуть зібрані разом з Офісом силовики, міністри, з метою обіцяти посади, роздачу коштів з фондів Кабміну на потрібні підприємства, або рішення особистих матеріальних і нематеріальних проблем", - підсумував він.

Як повідомлялося, 30 вересня Арахамія запитав у Раді підписні листи за відставку Разумкова з поста спікера.

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Топ коментарі
+23
Бенедиктовна не справилась с очень ответсвенным заданием, не смогла посадить Порошенко!!!!
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30.09.2021 14:19
+15
Ага, аж 58 уголовных дел было заведено просто так, от нехрен делать. Правда они в итоге оказались откровенным тупым трешем, но это от "обилия" ума у зеленого недоумка.

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30.09.2021 14:25
+12
Вот и я не понял. Она же была классической "чегоизволите?". Вариант один: Ермак хочет своего человека поставить.
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30.09.2021 14:19
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и это не такой дрим тим зесрани тупой ышо тупее
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30.09.2021 14:15 Відповісти
- Мне никогда не добиться от вас то, чего добился друг моего детства Коля Остенбакен от подруги моего же детства польской красавицы Инги Заёнц: он добился от нее любви. (с)
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30.09.2021 14:24 Відповісти
Венедиктова пусте місце, вона не реалізувала і 1% потенціалу Генпрокуратури!
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30.09.2021 14:45 Відповісти
акже ожидается замена главы Нацбанка Кирилла Шевченко. На его место Офис обсуждает кандидатуру Тимофея Милованова

"пропала хата"
проф.Прєображенський

завтра іду знімати гроші з банку.
треба робити "закрутки"
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30.09.2021 15:16 Відповісти
А что Бенедиктовна ? Слишком рьяно проталкивала линию партии ?
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30.09.2021 14:15 Відповісти
Вот и я не понял. Она же была классической "чегоизволите?". Вариант один: Ермак хочет своего человека поставить.
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30.09.2021 14:19 Відповісти
Бенедиктовна не справилась с очень ответсвенным заданием, не смогла посадить Порошенко!!!!
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30.09.2021 14:19 Відповісти
". А чому джо зовуть невловимим? А нахрен він кому потрібний, щоб його ловити."
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30.09.2021 14:22 Відповісти
Ага, аж 58 уголовных дел было заведено просто так, от нехрен делать. Правда они в итоге оказались откровенным тупым трешем, но это от "обилия" ума у зеленого недоумка.

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30.09.2021 14:25 Відповісти
Уже три за два с половиной года и не смогло. Ждем четвертого.
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30.09.2021 14:22 Відповісти
Наступний також не справиться, бо добре розуміє, що залишилося два коротких-прекоротких рочки правління малоросів, а там прийдеться відповідати. А складу злочину там немає і за цим слідкують різна спецслужби, звичайнно закордонні і частина своїх, які розуміють, що твориться і чекають повернення на службу. На мою думку зелені щурі почнуть розбігатися через рік, а можливо вже і по весні.
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30.09.2021 14:47 Відповісти
Это было бы чудесно, но нельзя недооценивать зермачное дерьмо. Ермак не зря меняет всех на ключевых постах на своих ставленников, особенно в силовом и административном блоках - чтобы админресурс на выборах сработал, как ему требуется.
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30.09.2021 15:23 Відповісти
Навіть "вбивцю" для бидла Стерненка не змогла "у будь якому разі" притягти...
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30.09.2021 17:27 Відповісти
Не слишком синхронно колебалась с линией партии.Была на 100% своим прокурором,но следующий должен быть на 140% своим.
Где же Ирка теперь харчеваться будет?И с дачи придется сьехать.
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30.09.2021 14:28 Відповісти
в премьеры пойдет
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30.09.2021 14:40 Відповісти
Угу..Элегантное решение.И с переездом можно не заморачиваться.
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30.09.2021 14:42 Відповісти
Не говори ерунды!

100% была Рябошапка! А Венедиктова - 150%

Следующая цифра - 200%!
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30.09.2021 17:54 Відповісти
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01.10.2021 11:04 Відповісти
я так понимаю, эти были недостаточно достойными, да?
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30.09.2021 14:15 Відповісти
Бутусова - в розвідники на окуповану територію!!!!!!!!!!!!!
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30.09.2021 14:17 Відповісти
Такі як він потрібні в тилу.
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30.09.2021 14:23 Відповісти
Портнову закупить вазелину и приготовиться....
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30.09.2021 14:18 Відповісти
я как юрист уже не понимаю чем там принтер Рада занимается я уже перестаю понимать кто и где принимает законы и Постановы и приказы которые вроде как ниже Конституции но выше по факту я уже ничего не понимаю и не хочу понимать процесс метастазирования правоОхренительно судовой системы настолько глубок- что там только кремация поможет...
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30.09.2021 14:20 Відповісти
мафия
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30.09.2021 14:20 Відповісти
Разбродом и шатаниями в стане зеленой пошести абсолютно удовлетворен. Продолжайте в том-же духе.
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30.09.2021 14:21 Відповісти
Татарова в генпрокуроры. Гулять так гулять.
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30.09.2021 14:21 Відповісти
Не подсказывайте! Вы же знаете, что у нас глупости нет предела!
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30.09.2021 14:33 Відповісти
ни одного уголовного дела против Порошенко не завершено приговором..
за такое можно попасть в "порохоботы"!
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30.09.2021 14:22 Відповісти
Да и Байдена не привлекла.Предала,ведьма,идеалы партии и лично *********** Зели.
Богдан,принимай пополнение.
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30.09.2021 14:35 Відповісти
И шо?

Новый барыгу посадит?!

дырку вам от бублика!
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30.09.2021 14:22 Відповісти
А у нас Офис ПреЗЕдента не подоху@л со своими полномочиями? Может, они и судей будут назначать, и Законы принимать, и терр. общинами управлять?! И на кой нам тогда вся вертикаль власти?! ИБО НЕХЕР! У нас Офис ПреЗЕдента и швец, и жнец, и на дуде игрец!
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30.09.2021 14:31 Відповісти
А СБУ уже опричниками стали.
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30.09.2021 14:35 Відповісти
Бутусова опять будут визивать!
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30.09.2021 14:31 Відповісти
Да. До сегодняшнего дня это была Государственная Тайна!
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30.09.2021 14:36 Відповісти
Потрібно генпрокурором проставити вченого Ківу і крапка, а спікером Венрховної Ради депутата-анала Яременко. Порядок і дисципліна будуть на високому рівні, бо якщо хтось буде шалити, то один запропонує в нужник, а другий анал.
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30.09.2021 14:42 Відповісти
Обратно на Рябошапка?)
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30.09.2021 14:48 Відповісти
адвокат и кандидат наук кива уже готов в генпрокуроры
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30.09.2021 14:53 Відповісти
СМИ - Олег Кипер во времена президентства Виктора Януковича работал заместителем начальника следственного управления Генеральной прокуратуры Украины.

После Революции Достоинства 23 октября 2014 года Олег Кипер был уволен из органов прокуратуры по люстрации.

11 сентября 2019 года Окружной административный суд города Киева решил, что люстрация была применена к прокурору Киперу безосновательно, так как не была доказана его причастность к узурпации власти президентом Януковичем.

В итоге суд постановил восстановить Кипера на должности старшего прокурора Главного управления надзора в уголовном производстве Генеральной прокуратуры и выплатить ему 805 тыс. гривен зарплаты за вынужденный прогул. Кроме того, суд обязал исключить его из реестра люстрированных лиц Министерства юстиции.
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30.09.2021 14:54 Відповісти
Беня требует выполнение своего приказа посадить порошенко. Вот он и крутит кадрами с помощью петрушки
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30.09.2021 15:03 Відповісти
Ирка оказалась не бабой Да?
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30.09.2021 15:59 Відповісти
круговорот говна во власти
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30.09.2021 17:01 Відповісти
Будуть змінювати очко око государеве? Не туди дивилась?https://bykvu.com/ua/mysli/oko-hosudarevo-yly-rossyia-holovnoho-mozha/
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30.09.2021 19:16 Відповісти
 
 