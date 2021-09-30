Турчинов розповів про справжню мету влади під час "боротьби з олігархами"

Так звана "боротьба" зеленої влади з олігархами збігається з методами, які були використані в РФ під час першого терміну президентства Путіна для зачистки інформаційного та політичного простору.

Про це в ефірі "Прямого" сказав виконувач обов‘язків Президента України, Голова Верховної Ради України в 2014 році, керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов.

"Згадайте першу каденцію Путіна, коли він також оголосив про боротьбу з олігархами: Березовський, Гусинський, Ходорковський, - ті, хто заважали монополізації його влади в РФ, у кого були інформаційні ресурси та хто не хотів на нього працювати, були змушені поїхати з Росії або були кинуті до в‘язниці", – зазначив керівник Центрального штабу ЄС.

Турчинов нагадав, що така політика Путіна не призвела до зникнення олігархів у Росії, а, "виключно, до побудови авторитарної влади, фактично - диктатури". "Разом з тим, Путін та його оточення стали найбільшими олігархами не тільки в Росії, а, мабуть, у всьому світі", - додав він. Ексспікер парламенту акцентував, що будь-який олігархат базується на економічних монополіях та корумпованій владі, "але в Україні нинішня влада з цим боротися не збирається".

"Цей фарс, який вони називають законом про боротьбу з олігархами, виконує зовсім інші завдання - це боротьба з політичними опонентами і намагання встановити повний контроль над засобами масової інформації", - резюмував він.