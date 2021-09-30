УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10647 відвідувачів онлайн
Новини
6 762 60
олігарх (917) Турчинов (1135)

Турчинов розповів про справжню мету влади під час "боротьби з олігархами"

Турчинов розповів про справжню мету влади під час

Так звана "боротьба" зеленої влади з олігархами збігається з методами, які були використані в РФ під час першого терміну президентства Путіна для зачистки інформаційного та політичного простору.

Про це в ефірі "Прямого" сказав виконувач обов‘язків Президента України, Голова Верховної Ради України в 2014 році, керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов.

"Згадайте першу каденцію Путіна, коли він також оголосив про боротьбу з олігархами: Березовський, Гусинський, Ходорковський, - ті, хто заважали монополізації його влади в РФ, у кого були інформаційні ресурси та хто не хотів на нього працювати, були змушені поїхати з Росії або були кинуті до в‘язниці", – зазначив керівник Центрального штабу ЄС.

Турчинов нагадав, що така політика Путіна не призвела до зникнення олігархів у Росії, а, "виключно, до побудови авторитарної влади, фактично - диктатури". "Разом з тим, Путін та його оточення стали найбільшими олігархами не тільки в Росії, а, мабуть, у всьому світі", - додав він. Ексспікер парламенту акцентував, що будь-який олігархат базується на економічних монополіях та корумпованій владі, "але в Україні нинішня влада з цим боротися не збирається".

"Цей фарс, який вони називають законом про боротьбу з олігархами, виконує зовсім інші завдання - це боротьба з політичними опонентами і намагання встановити повний контроль над засобами масової інформації", - резюмував він.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
Пока нарид буде избирать как в 2010 и в 2019 -- он будет так жить.

показати весь коментар
30.09.2021 14:36
+13
показати весь коментар
30.09.2021 14:34
+11
Земля вращается вокруг солнца, а Украина вращается вокруг Коломойского, гражданина Израиля. Закон об олигархах.Западные СМИ обратили внимание на особую роль Коломойского в принятии закона об олигархах. Поддержка закона Коломойским ставит под сомнение эффективность идеи деолигархизации. 24.09.21. История закона.Для Порошенко нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский. Зеленский пообещал посадить Порошенко. /Суета с Медведчуком. Олигарх Коломойский и кум Путина Медведчук являются бизнес-партнерами. 19.06.20.Медведчук Коломойскому стал не нужен./Возня с КС. Стало известно, кто под покровом ночи прибыл в Украину защищать интересы Коломойского.- Коломойский накинул око на украинские земли. 18 апреля 2019 г . Новый КС статью 13. "Земля объект права собственности Украинского народа " растолкует правильно. Украинский народ-это Коломойский.
показати весь коментар
30.09.2021 14:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тут один нюанс..сможет ли зеленский усидеть 50 лет
показати весь коментар
30.09.2021 14:25 Відповісти
Зеледент сидит на кресле пока жива бородатая бабушка.
показати весь коментар
30.09.2021 14:27 Відповісти
- Интересный вы человек, Александр Иваныч! Все у вас в порядке! Удивительно! С таким счастьем - и на свободе! (с)
показати весь коментар
30.09.2021 14:28 Відповісти
История любит повторяться но виде фарса кстати бабий Яр № 2 в скором времени ожидается я не пророк но анализ 100 летней давности Истории показывает вот так зеленая плотва беспредельничала в нищей и голодной после военной Германии породив национал-социализм а коммуняки итальяшки породили фашизм еще в 1927 году и если История любит повторяться в виде трагизма и фарса то И Холокост № 2 на подходе видимо..не могут евреи и сделать для себя выводы не могут они согласно Библии даже с Богом нарушили Договор но обвинили во всех грехах своих....самого Бога и закрепили это кровью распятого ими жде сына Божьего Иисуса Христа.. наплевав- прости меня грешного... в очи Богу за то что он их освободил из рабства и кормил их 53 года..... как говорят грубо свинота неблагодарная- а не народец с гнильцой... отсюда проповедование нациками евреями атеизма-мол Бога нет и новых веяний и новых мерзостей и пакостей ЛГБТ и прочее... чтобы людей увести от ВЕРЫ МОВЫ И ПОНИМАНИЯ КТО ТВОЙ РОД... РОДИНА.. ЭТНОС...
показати весь коментар
30.09.2021 14:40 Відповісти
авторитарствовать с "хлебом и зрелищами" можно если под задницей есть черная жижа и с нее можно немножко отстегивать пиплу хлебушка.

без хлебушка "зрелища" становятся очень скучными
показати весь коментар
30.09.2021 14:33 Відповісти
Где именно в Северной Корее нефть?
показати весь коментар
30.09.2021 16:01 Відповісти
а это делается НЕ поз Зе )) , а под того, кто будет ПОСЛЕ Зе
показати весь коментар
30.09.2021 14:47 Відповісти
Земля вращается вокруг солнца, а Украина вращается вокруг Коломойского, гражданина Израиля. Закон об олигархах.Западные СМИ обратили внимание на особую роль Коломойского в принятии закона об олигархах. Поддержка закона Коломойским ставит под сомнение эффективность идеи деолигархизации. 24.09.21. История закона.Для Порошенко нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский. Зеленский пообещал посадить Порошенко. /Суета с Медведчуком. Олигарх Коломойский и кум Путина Медведчук являются бизнес-партнерами. 19.06.20.Медведчук Коломойскому стал не нужен./Возня с КС. Стало известно, кто под покровом ночи прибыл в Украину защищать интересы Коломойского.- Коломойский накинул око на украинские земли. 18 апреля 2019 г . Новый КС статью 13. "Земля объект права собственности Украинского народа " растолкует правильно. Украинский народ-это Коломойский.
показати весь коментар
30.09.2021 14:26 Відповісти
Как же вы проморгали их технологии на выборах?
показати весь коментар
30.09.2021 14:26 Відповісти
Неначе світ клином зійшовся на одному татаринові і десятку прихильників Великого Ізраїлю.
Права алігархів порушуються.!!! А тридцять років знущатися над українським народом?
показати весь коментар
30.09.2021 14:26 Відповісти
Пока нарид буде избирать как в 2010 и в 2019 -- он будет так жить.

показати весь коментар
30.09.2021 14:36 Відповісти
_Нет никаких выборов! Есть напёрстки, в которые бандиты разводят народ. СМИ - владеют олигархи, экономикой и государством - владеют олигархи, законы пишут - такие как нужно олигархам их содержанки в Раде, и все кандидаты на т. н. выборах - представляют олигархов! Про какие ты вообще выборы сказки рассказываешь?!
показати весь коментар
30.09.2021 16:05 Відповісти
Выбор есть всегда.
показати весь коментар
30.09.2021 16:24 Відповісти
Ну конечно нет.
показати весь коментар
30.09.2021 16:48 Відповісти
Притча

показати весь коментар
01.10.2021 00:03 Відповісти
Цензор есть ли какая то инфа по поводу Путина и Эрдогана в Сочи? РосСМИ пишут что турки начали выводить войска из Идлиба иными словами сливают.
показати весь коментар
30.09.2021 14:28 Відповісти
Боротьба З олігархами, а не проти.
показати весь коментар
30.09.2021 14:28 Відповісти
Зеля ж ************, ось і методи від *****.
показати весь коментар
30.09.2021 14:29 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZXGqCNiKBTAfY8f203S-uqQw9h6IHokdxHHf519EDg3eK6FGHwE_a0U4z3G___Py5JURARO7InM-MONN3cVwTUzOewSOcy0Tv5u9vL6me-thIVOBkYKBEUFpuQWkj_lGbA&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZXGqCNiKBTAfY8f203S-uqQw9h6IHokdxHHf519EDg3eK6FGHwE_a0U4z3G___Py5JURARO7InM-MONN3cVwTUzOewSOcy0Tv5u9vL6me-thIVOBkYKBEUFpuQWkj_lGbA&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk 58 мин. ·



На прошлой сессионной неделе нас пичкали низкопробным шоу «Зеленский борется с олигархами».

На следующей неделе нас ждёт балаган «Собери подписные листы за отставку Разумкова».

Главное - отвлечь внимание от тарифов и цен.

Хотя наш народ любит зрелища))))
показати весь коментар
30.09.2021 14:29 Відповісти
Этому товарищу в пору памятник в Крыму ставить , а он вместо позировать скульптору свое ФЕ ещё где то вставляет
показати весь коментар
30.09.2021 14:31 Відповісти
Над Петюнєй хмари ходять хмуро?
показати весь коментар
30.09.2021 14:34 Відповісти
Зебіли продовжують "ківити". Невгамовні.
показати весь коментар
30.09.2021 14:36 Відповісти
Огидно дивитися на епічну битву різних кланів за бабло.
показати весь коментар
30.09.2021 14:41 Відповісти
Коли обирали беніного кловани, чим думали?
показати весь коментар
30.09.2021 14:46 Відповісти
Проблема не у кловані, а у системі, яка може видати кандидата на будь який смак, але результат буде той самий.
показати весь коментар
30.09.2021 14:53 Відповісти
Проблема у відсутності мізків.
Проблема в тому, люди не вірять реальності, а вірять ворожій пропаганді по телевізору .
І не прозповідайте про боротьбу олігархів, "вони всі однакові". Не варто.
Бо різниця між Порохом з Пастором та ВАЗеленським з ветеренаром така, як між небом і землею.
Перші створювали, другі знищують.
показати весь коментар
30.09.2021 15:17 Відповісти
Ну якщо ви свято вірите у це, то я не буду навіть намагатись переконувати у тому, що все дещо простіше і в той самий час складніше.
показати весь коментар
30.09.2021 15:26 Відповісти
Та не соромтесь, переконуйте. Лише фактами, будьте ласкаві.
показати весь коментар
30.09.2021 15:27 Відповісти
По факту, фактів немає. Бувайте.
показати весь коментар
30.09.2021 16:38 Відповісти
Факти у відкритому доступі? В такому випадку ви їх з легкістю приведете.
показати весь коментар
30.09.2021 17:08 Відповісти
Насправді це не малий кушман роботи. Показників чимало. ВВП, рівень легкості ведення бізнесу, прямі інвестиції на душу населення, доступність медицини, тривалість життя, міграційні показники,податкове навантаження, довіра до органів влади, кількість виправдовувальних вироків у судах, рівень корупції, екологічні показники, тощо.
показати весь коментар
30.09.2021 18:09 Відповісти
Ну от і дайте порівняльну характеристику того що було з тим, що стало. Всього то 8 воєнних років.
Можете почати з ВВП.
показати весь коментар
30.09.2021 18:34 Відповісти
Наша пісня гарна, нова, починаймо її знову.
показати весь коментар
30.09.2021 20:46 Відповісти
показати весь коментар
30.09.2021 14:34 Відповісти
Новий бронекатер "Гюрза-М", виготовлений на заводі "Кузня на рибальському", спустили на воду

https://www.youtube.com/watch?v=OYrJkcz1h0Q
показати весь коментар
30.09.2021 14:35 Відповісти
Вот такие посты и пугают больше всего!
Все прекрасно понимают "зачем и для чего" принимается этот закон. На самом деле, это и не так уж и важно. Важно, что это точно не для борьбы с олигархами.
Намного интереснее что с этим всем делать? И если не рассматривать новый Майдан, то остаются только выборы. И судя по рейтингам у Зе есть все шансы. Пэтя сильно отстает, но, типа, второй по рейтингам. Так вот вместо анализа "почему народ послал меня нах" и что я делаю/сделаю чтобы такого не произошло вновь, происходят стандартные танцы с бубнами "посмотрите как сосед обсирается". Вопросы вроде как и не к Турчинову, но он же, типа, правая рука, друг и товарищ был у Пэти.
показати весь коментар
30.09.2021 14:37 Відповісти
Если бы у Петра были мозги, а не жажда власти, то могли бы договориться уже выставить одного кандидата, типа, Зеркаль против клоуна, но хочется самому быть президентом (с его то антирейтингом). Он так и будет вечно второй или третий Думаю, даже у Пастора больше шансов стать президентом, чем у Порошенко, если тот не будет баллотироваться
показати весь коментар
30.09.2021 14:51 Відповісти
Мозги-то у Пэти есть. Проблема в том, что он не государственник-реформатор в котором так нуждается Украина, а банальный барыга с амбициями.
Но то что у клоуна нет реального конкурента - это пугает.
показати весь коментар
30.09.2021 14:57 Відповісти
поподробней о барыге с амбициями. что не так делал Петр.иксперд хренов
показати весь коментар
30.09.2021 15:24 Відповісти
Сорян, но правила форума нарушать не могу.
показати весь коментар
30.09.2021 16:09 Відповісти
а, че так, срать у тебя выходит норм
показати весь коментар
30.09.2021 20:33 Відповісти
"Че так" - это в смысле почему я не нарушаю правила форума?
показати весь коментар
01.10.2021 14:17 Відповісти
Таки, да
показати весь коментар
30.09.2021 14:43 Відповісти
Звичайно, Косоворотка все робить під копірку, але до чого б вони не доторкнулися виходить зелена какашка. Так і тут. Головне, щоб не повторили трюк з будинками і іншими "цяцьками", які творили ФСБ.
показати весь коментар
30.09.2021 14:45 Відповісти
А ;обстріл; машини Шефіра?
показати весь коментар
30.09.2021 14:52 Відповісти
Машину то вони самі обстіряли десь в кущах, коли в ній нікого не було і зробили інсценіровку. А от в будинках живуть люди.
показати весь коментар
30.09.2021 15:25 Відповісти
Ну,батенька...А кто тебе мешал в свое время сделать все правильно ? Ведь не сделал. А мог.
показати весь коментар
30.09.2021 14:55 Відповісти
"ЗЕленая Олигархия" - во всех смыслах
показати весь коментар
30.09.2021 15:15 Відповісти
Дякую, пастор
показати весь коментар
30.09.2021 15:32 Відповісти
Зелигархический режим
показати весь коментар
30.09.2021 16:07 Відповісти
Тоже мне удивили. Никто не сомневается, что эту мелкую макаку хотят там придержать по дольше нужные люди, и тем более никто не сомневается, что себе любимому на будущее палки в колеса совать не будет.
показати весь коментар
30.09.2021 17:35 Відповісти
ПУсть за сданный Крым ответит ...
За 187 частей и соединений
За назначение предателя Березовского ком. ВМС Украины и за
сданные 70 боевых вымпелов ...
Как и.о. президента 01 марта 2014 года не дал боевой приказ Украинской Армии и Флоту .
Проср......л все и
теперь 8 лет спустя поет песни о будущем .
показати весь коментар
04.10.2021 19:44 Відповісти
А что мешает Валентинычу, как баптистскому диакону, злыгаться с экс-пономарём УПЦ МП, а теперича - с Томосоносцем ПЦУ Лексеичем и кадилами межконфессионально отмудохать жидёнка ЗЕлёносопельного БлаЗЕня до кровавых соплей? А будет возражать - сказать, мол такая Мицва от ихнего Машиаха.
показати весь коментар
07.10.2021 15:18 Відповісти
 
 