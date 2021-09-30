Турчинов розповів про справжню мету влади під час "боротьби з олігархами"
Так звана "боротьба" зеленої влади з олігархами збігається з методами, які були використані в РФ під час першого терміну президентства Путіна для зачистки інформаційного та політичного простору.
Про це в ефірі "Прямого" сказав виконувач обов‘язків Президента України, Голова Верховної Ради України в 2014 році, керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов.
"Згадайте першу каденцію Путіна, коли він також оголосив про боротьбу з олігархами: Березовський, Гусинський, Ходорковський, - ті, хто заважали монополізації його влади в РФ, у кого були інформаційні ресурси та хто не хотів на нього працювати, були змушені поїхати з Росії або були кинуті до в‘язниці", – зазначив керівник Центрального штабу ЄС.
Турчинов нагадав, що така політика Путіна не призвела до зникнення олігархів у Росії, а, "виключно, до побудови авторитарної влади, фактично - диктатури". "Разом з тим, Путін та його оточення стали найбільшими олігархами не тільки в Росії, а, мабуть, у всьому світі", - додав він. Ексспікер парламенту акцентував, що будь-який олігархат базується на економічних монополіях та корумпованій владі, "але в Україні нинішня влада з цим боротися не збирається".
"Цей фарс, який вони називають законом про боротьбу з олігархами, виконує зовсім інші завдання - це боротьба з політичними опонентами і намагання встановити повний контроль над засобами масової інформації", - резюмував він.
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без хлебушка "зрелища" становятся очень скучными
Права алігархів порушуються.!!! А тридцять років знущатися над українським народом?
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk 58 мин. ·
На прошлой сессионной неделе нас пичкали низкопробным шоу «Зеленский борется с олигархами».
На следующей неделе нас ждёт балаган «Собери подписные листы за отставку Разумкова».
Главное - отвлечь внимание от тарифов и цен.
Хотя наш народ любит зрелища))))
Проблема в тому, люди не вірять реальності, а вірять ворожій пропаганді по телевізору .
І не прозповідайте про боротьбу олігархів, "вони всі однакові". Не варто.
Бо різниця між Порохом з Пастором та ВАЗеленським з ветеренаром така, як між небом і землею.
Перші створювали, другі знищують.
Можете почати з ВВП.
https://www.youtube.com/watch?v=OYrJkcz1h0Q
Все прекрасно понимают "зачем и для чего" принимается этот закон. На самом деле, это и не так уж и важно. Важно, что это точно не для борьбы с олигархами.
Намного интереснее что с этим всем делать? И если не рассматривать новый Майдан, то остаются только выборы. И судя по рейтингам у Зе есть все шансы. Пэтя сильно отстает, но, типа, второй по рейтингам. Так вот вместо анализа "почему народ послал меня нах" и что я делаю/сделаю чтобы такого не произошло вновь, происходят стандартные танцы с бубнами "посмотрите как сосед обсирается". Вопросы вроде как и не к Турчинову, но он же, типа, правая рука, друг и товарищ был у Пэти.
Но то что у клоуна нет реального конкурента - это пугает.
За 187 частей и соединений
За назначение предателя Березовского ком. ВМС Украины и за
сданные 70 боевых вымпелов ...
Как и.о. президента 01 марта 2014 года не дал боевой приказ Украинской Армии и Флоту .
Проср......л все и
теперь 8 лет спустя поет песни о будущем .