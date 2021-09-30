Можете повідомити своєму президенту, що ситуація з корупцією в Україні не порівнянна з жодною з країн Євросоюзу, - доповідач-аудитор ЄС Партс
Європейський аудитор Юхан Партс упевнений, що в Європейському Союзі немає країн, масштаби корупції в яких були б такими ж, як в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку Партс, який був відповідальний за підготовку звіту Європейської рахункової палати (ЄСП), присвяченого підтримці Європейським Союзом реформ в Україні в боротьбі з корупцією на високому рівні, висловив в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна". Як відомо, звіт був оприлюднений 23 вересня.
Він підкреслив, що у звіті Європейська рахункова палата не аналізувала діяльність української влади, бо займається виключно перевіркою інституцій у виконавчих органах Європейського Союзу, таких, як Європейська комісія, Європейська служба зовнішніх дій (ЄСЗД).
"Наша головна роль спрямована на те, щоб демократія в Європі працювала краще. Ідея полягає в тому, щоб поліпшити роботу ЄС, зробити її більш ефективною, дієвою і економічною ... Ми намагаємося розглянути основні ризики, що і як можна поліпшити", - пояснив він суть роботи ЄСП.
Говорячи про саму доповідь, аудитор підкреслив, що "всім дуже добре відомо, що успішна боротьба з корупцією, встановлення стійкого верховенства права абсолютно необхідні для досягнення хороших результатів у будь-якій іншій галузі політики".
"Якщо хочете, розумійте це як свого роду науковий факт - верховенство права є фундаментальними засадами для досягнення успіхів у всіх інших галузях. Тому ми зосередилися, в основному, на верховенстві права, а саме - на великій корупції. Це наша логіка ... Велика корупція - це коли висока влада пов'язана з приватними інтересами", - позначив він проблематику з точки зору ЄСП.
Відповідаючи на уточнююче питання, чи мова про вищу політику, Партс сказав: "Про високу владу, якою б вона не була. У випадку з Україною йдеться про ситуацію так званого захоплення держави. Це ендемік. Нічого нового. Це загальновизнаний факт".
За словами аудитора, "саме велика корупція є причиною так званої ситуації захоплення держави".
"Захоплення держави" означає, що хтось, ви називаєте їх олігархами, ми - теж, або група людей використовують своє становище і різні інструменти - засоби масової інформації, політику, управління, державні підприємства - в своїх особистих інтересах. І головне питання, критичне питання нашого звіту - наскільки політика ЄС дійсно зосереджена на цьому головному ядрі причин великої корупції", - деталізував він.
Відповідаючи на питання про те, скільки країн в ЄС корумповані так, як Україна, і в якому містився посил на висловлювання президента України Володимира Зеленського про те, що легко звинувачувати Україну в корупції, бо не одна країна не є повністю від неї вільною, Партс звернувся до джерел у вільному доступі, таких, як Transparency International, Індекс світового управління, дані МВФ.
"Ви можете повідомити своєму президенту, що є стільки об'єктивних індикаторів, що, подивившись на них, я думаю, можна сказати, що ситуація в Україні не порівнянна з жодною з країн-членів ЄС", - вважає аудитор.
"Але ваш президент правий - так чи інакше корупція є скрізь, але в українському випадку ця ситуація ендемічна. І ніхто не оспорює, що це не так - це ендемічна, дуже поширена ситуація, ситуація із захопленням держави. І з цього питання є консенсус серед дослідників, міжнародних організацій, багатьох урядів, які на двосторонній основі працюють з Україною - їхня думка дуже консенсусна", - додав аудитор.
Резюмуючи свою відповідь, співрозмовник агентства сказав: "Щодо цього моя відповідь така: я вважаю, що ситуацію в Україні не порівняти з будь-якими країнами ЄС. Кращим показником цього є зв'язок між економічним розвитком - ВВП на душу населення і індексом корупції - якщо ви покладете ці два показники разом - Україна і ВВП на душу населення - може бути, я помиляюся - це близько $ 5 тисяч на рік, в Польщі - $ 18 тисяч, в Естонії - $ 23 тисячі. Але ж всі ми почали в 1992 році з однієї і тієї ж стартової точки. Це - результат впливу корупції. Я думаю, що Україна є унікальною. Якщо ви подивитеся на дані, то ця країна повинна бути дуже багатою, але ця невелика група людей стала настільки багатою, що вони змогли взяти в заручники всю країну. А Україна повинна бути дуже багатою країною".
Будь ласка, зачекайте...
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Сейчас активизировались попытки ввести в Украине накопительную пенсионную систему.
Речь о 4% от фонда оплаты труда всех украинцев, которые хотят "отщипнуть" в накопительные частные пенсионные фонды за счет ставки ЕСВ и подоходного налога.
То есть на кону сумма в 60-70 млрд. грн. или эквивалент 2,5 млрд. дол.
Сразу оговорюсь - концептуально, я за накопительную пенсионную систему.
Но я против, когда правильные идеи использются у нас, чтобы увести страну в неправильном направлении.
В своих статьях, стараюсь не просто критиковать, но и предлагать разумную альтернативу.
За последние годы, мною написано ряд статей, в которых обосновывалась необходимость запуска накопительной пенсионной системы в Украине с опорой на активы в виде земель сельскохозяйственного назначения.
В какой-то мере, нашей стране выпал уникальный исторический шанс в виде возможности совместить пенсионную реформу и земельную.
Еще ни у кого в мире такой возможности не было. Накопительну пенсионную систему вводили уже на фоне перераспределенного рынка земли.
У нас такой шанс еще есть.
Но какими же дятлами нужно быть, чтобы им не воспользоваться.
В моей концепции все просто.
Дайте украинским накопительным пенсионным фондам эксклюзив на покупку земли с/х назначения с дальнейшей сдачей оной в аренду или продажей в долгосрочную ипотеку.
Земля - уникальный актив, который нельзя украсть.
Она защищена от инфляции и девальвации.
А арендная плата и/или процент по земельной ипотеке - наиболее приспособлены для долгосрочного накопления и выплаты пенсий.
Нужно просто с помощью накопительных фондов соединить пенсионные сбережения украинцев с защищенной и долгосрочной земельной рентой.
И что интересно.
Данную модель наши политики на ура воспринимают как элемент предвыборной программы, но полностью игнорируют, находясь при власти.
Для ведения накопительной пенсионной системы нужны предпосылки в виде институциональной готовности экономики.
Должен быть динамичный рост, который, с одной стороны, сформирует в реальном секторе стабильный спрос на длинный финансовый ресурс в виде пенсионнных накоплений.
А с другой, за счет роста ВВП - компенсирует затраты на реализацию реформы (минимум 1,5% ВВП в год).
Понятно, что сейчас, никакой готовности экономики для реализации пенсионной реформы в том в виде, в котором ее предлагают, нет.
Экономика очень медленно растет, новых проектов почти нет, кредитование на нуле, капитальные инвестиции сокращаются (и вовсе не потому, что нет денег).
И вкладывать некуда: только ОВГЗ и иностранные ценные бумаги.
Но в первом случае, ваши пенсионные накопления пойдут на коррупционные схемы "на дорогах", во втором - проспонсируем далеко не бедный запад, при чем с риском влететь в очередной фондовый пузырь на международном рынке.
Зачем тогда "все вот это вот" делают?
Зачем премьер нагнетает страхи о том, что нынешнее молодое поколение украинцев останется без пенсий. Зачем эту же тему педалирует министр финансов?
Неужели, эти люди, которые не способны формировать смыслы в среднесрочной перспективе, вдруг стали футурологами-стратегами, способными заглянуть за горизонт, то есть в 2040 год?
Но, "ларчик ломом открывался".
Перефразируя политолога Белковского:
«Говорят, что у нас, сформировалась экономика зерна.
Недоумок-боксер и его команда уже научились прибирать к рукам киевскую землю http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/05/19/7068416/ без перекрытия проспекта Бажана, без протестов местных граждан. Еще один урок для тех, кто выбирая боксера, надеется получить честного мэра. Как видим, получили еще одного продажного подлеца.
"За пару штук евро".
але не зробить, бо то поважні люди
https://nv.ua/ukr/world/countries/sergiy-pugachov-rozpoviv-pro-bagatstvo-volodimira-putina-putin-naybagatsha-lyudina-v-rosiji-50186419.html
На уточнююче запитання, чи дійсно Путін підкуповує президентів, Пугачов відповів «звісно».
При цьому він уточнив, що це робить не особисто президент РФ, але це «ідея Путіна, ми це обговорювали».«У Путіна і у Росії путінської є інструмент, проти якого Євросоюз, Америка просто безсилі. Це просто реальні гроші.