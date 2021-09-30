Можете повідомити своєму президенту, що ситуація з корупцією в Україні не порівнянна з жодною з країн Євросоюзу, - доповідач-аудитор ЄС Партс

Європейський аудитор Юхан Партс упевнений, що в Європейському Союзі немає країн, масштаби корупції в яких були б такими ж, як в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку Партс, який був відповідальний за підготовку звіту Європейської рахункової палати (ЄСП), присвяченого підтримці Європейським Союзом реформ в Україні в боротьбі з корупцією на високому рівні, висловив в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна". Як відомо, звіт був оприлюднений 23 вересня.

Він підкреслив, що у звіті Європейська рахункова палата не аналізувала діяльність української влади, бо займається виключно перевіркою інституцій у виконавчих органах Європейського Союзу, таких, як Європейська комісія, Європейська служба зовнішніх дій (ЄСЗД).

"Наша головна роль спрямована на те, щоб демократія в Європі працювала краще. Ідея полягає в тому, щоб поліпшити роботу ЄС, зробити її більш ефективною, дієвою і економічною ... Ми намагаємося розглянути основні ризики, що і як можна поліпшити", - пояснив він суть роботи ЄСП.

Говорячи про саму доповідь, аудитор підкреслив, що "всім дуже добре відомо, що успішна боротьба з корупцією, встановлення стійкого верховенства права абсолютно необхідні для досягнення хороших результатів у будь-якій іншій галузі політики".

"Якщо хочете, розумійте це як свого роду науковий факт - верховенство права є фундаментальними засадами для досягнення успіхів у всіх інших галузях. Тому ми зосередилися, в основному, на верховенстві права, а саме - на великій корупції. Це наша логіка ... Велика корупція - це коли висока влада пов'язана з приватними інтересами", - позначив він проблематику з точки зору ЄСП.

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Відповідаючи на уточнююче питання, чи мова про вищу політику, Партс сказав: "Про високу владу, якою б вона не була. У випадку з Україною йдеться про ситуацію так званого захоплення держави. Це ендемік. Нічого нового. Це загальновизнаний факт".

За словами аудитора, "саме велика корупція є причиною так званої ситуації захоплення держави".

"Захоплення держави" означає, що хтось, ви називаєте їх олігархами, ми - теж, або група людей використовують своє становище і різні інструменти - засоби масової інформації, політику, управління, державні підприємства - в своїх особистих інтересах. І головне питання, критичне питання нашого звіту - наскільки політика ЄС дійсно зосереджена на цьому головному ядрі причин великої корупції", - деталізував він.

Відповідаючи на питання про те, скільки країн в ЄС корумповані так, як Україна, і в якому містився посил на висловлювання президента України Володимира Зеленського про те, що легко звинувачувати Україну в корупції, бо не одна країна не є повністю від неї вільною, Партс звернувся до джерел у вільному доступі, таких, як Transparency International, Індекс світового управління, дані МВФ.

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"Ви можете повідомити своєму президенту, що є стільки об'єктивних індикаторів, що, подивившись на них, я думаю, можна сказати, що ситуація в Україні не порівнянна з жодною з країн-членів ЄС", - вважає аудитор.

"Але ваш президент правий - так чи інакше корупція є скрізь, але в українському випадку ця ситуація ендемічна. І ніхто не оспорює, що це не так - це ендемічна, дуже поширена ситуація, ситуація із захопленням держави. І з цього питання є консенсус серед дослідників, міжнародних організацій, багатьох урядів, які на двосторонній основі працюють з Україною - їхня думка дуже консенсусна", - додав аудитор.

Резюмуючи свою відповідь, співрозмовник агентства сказав: "Щодо цього моя відповідь така: я вважаю, що ситуацію в Україні не порівняти з будь-якими країнами ЄС. Кращим показником цього є зв'язок між економічним розвитком - ВВП на душу населення і індексом корупції - якщо ви покладете ці два показники разом - Україна і ВВП на душу населення - може бути, я помиляюся - це близько $ 5 тисяч на рік, в Польщі - $ 18 тисяч, в Естонії - $ 23 тисячі. Але ж всі ми почали в 1992 році з однієї і тієї ж стартової точки. Це - результат впливу корупції. Я думаю, що Україна є унікальною. Якщо ви подивитеся на дані, то ця країна повинна бути дуже багатою, але ця невелика група людей стала настільки багатою, що вони змогли взяти в заручники всю країну. А Україна повинна бути дуже багатою країною".