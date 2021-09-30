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Програму "Питна вода України" на 2022-2026 роки необхідно доопрацювати й ухвалити, - Єрмак

Програму

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак заявляє про необхідність доопрацювання та ухвалення загальнодержавної програми "Питна вода України" на 2022-2026 роки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Єрмак заявив під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад.

"Ми будуємо проєкт "Здорова Україна". І це є пріоритетом президента і його команди. І чиста питна вода є однією з найважливіших складових якості життя наших громадян. Необхідно доопрацювати й ухвалити загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2022-2026 роки", - сказав він.

За словами глави ОП, вже понад рік тривають дискусії навколо законопроєкту про управління відходами, але результату, як і раніше, немає.

"Уже давно назрів перехід на правила, які уніфіковані з країнами ЄС. Дуже важливими є гарантії для інвесторів щодо постачань сміття на сміттєпереробні заводи", - додав Єрмак.

Також дивіться: Єрмак про замах на Шефіра: За цим стоять сили, які не хочуть реформ і припинення війни в країні. ВIДЕО

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Топ коментарі
+4
Опять что ли зондируют почву шоб пустить воду в Крысм?
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30.09.2021 14:32
+4
Ермак заговорил о воде. Значит зеленые суки урода готовятся воду в Крым провести под шумок.
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30.09.2021 14:33
+3
Дайте-ка вспомнить, кто у нас монополист по реагентам для очистки воды...

Ах да!!! Все та же бородатая бабушка Коломойский.
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30.09.2021 14:36
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вода будет золотая..
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30.09.2021 14:31 Відповісти
Опять что ли зондируют почву шоб пустить воду в Крысм?
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30.09.2021 14:32 Відповісти
Ермак заговорил о воде. Значит зеленые суки урода готовятся воду в Крым провести под шумок.
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30.09.2021 14:33 Відповісти
В Братиславе , Будапеште , Вене можно спокойно пить воду из под крана - высшие стандарты .
ВУкраине люди себе зарабатывают камни в почках и желчных из-за воды из под крана - столько там солей
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30.09.2021 14:35 Відповісти
Дайте-ка вспомнить, кто у нас монополист по реагентам для очистки воды...

Ах да!!! Все та же бородатая бабушка Коломойский.
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30.09.2021 14:36 Відповісти
походу звиздец к воде подкрался....
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30.09.2021 14:36 Відповісти
Какие молодцы... вы только подумайте, до их прихода никто и подумать не мог, что главные проблемы Украины: полёт на Луну, посадка деревьев, спортивные площадки и питьевая вода!
На следующих выборах я голосую за Зеленского и его команду!
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30.09.2021 14:36 Відповісти
Ясное дело вода для украинцев. Надо же под благовидным предлогом дать воду в Крым. Да еще и бабла себе в карман положить.
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30.09.2021 14:42 Відповісти
Программу фсб "д'ерьмак" надо обезвредить и посадить.
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30.09.2021 14:51 Відповісти
Это демонстрация образа мысли совкового чиновника: вместо того, чтобы создать предпосылки для решения этой проблемы в рамках здоровой рыночной экономики и на деньги инвесторов, совок изобретает какие-то дыбильные, мертворождённые и абсолютно неэффыективные "программы" по имитации деятельности и распилу бюджета.
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30.09.2021 15:19 Відповісти
ну если ермак взялся за качество воды то жди беды.если в кране нет воды.....
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30.09.2021 15:28 Відповісти
А кто эта .алупа и что входит в её обязанности?
Пусть сортирами и обеспечением их туалетной бумагой занимается. Пля - откуда оно вылезло...
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30.09.2021 15:36 Відповісти
 
 