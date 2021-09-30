Програму "Питна вода України" на 2022-2026 роки необхідно доопрацювати й ухвалити, - Єрмак
Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак заявляє про необхідність доопрацювання та ухвалення загальнодержавної програми "Питна вода України" на 2022-2026 роки.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Єрмак заявив під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад.
"Ми будуємо проєкт "Здорова Україна". І це є пріоритетом президента і його команди. І чиста питна вода є однією з найважливіших складових якості життя наших громадян. Необхідно доопрацювати й ухвалити загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2022-2026 роки", - сказав він.
За словами глави ОП, вже понад рік тривають дискусії навколо законопроєкту про управління відходами, але результату, як і раніше, немає.
"Уже давно назрів перехід на правила, які уніфіковані з країнами ЄС. Дуже важливими є гарантії для інвесторів щодо постачань сміття на сміттєпереробні заводи", - додав Єрмак.
Будь ласка, зачекайте...
ВУкраине люди себе зарабатывают камни в почках и желчных из-за воды из под крана - столько там солей
Ах да!!! Все та же бородатая бабушка Коломойский.
На следующих выборах я голосую за Зеленского и его команду!
Пусть сортирами и обеспечением их туалетной бумагой занимается. Пля - откуда оно вылезло...