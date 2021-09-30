Євросоюз самостійно може скласти список українських олігархів і заборонити їм в'їзд, - доповідач-аудитор ЄС Партс
Аудитори Європейської рахункової палати вважають, що Європейський Союз може сам розробити список українських олігархів, щоб обмежити їхню активність на європейському ринку і заборонити в'їзд до країн-членів ЄС.
Так пояснив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" відповідну рекомендацію звіту Європейської рахункової палати, присвяченого підтримці Європейським Союзом реформ в Україні у сфері боротьби з корупцією на високому рівні, доповідач Юхан Партс (Juhan Parts), передає Цензор.НЕТ.
"ЄС має розробити своєрідну модель того, як поводитися з цією групою людей, щоб обмежити їхні можливості діяти на європейському ринку, зокрема відмивання грошей", - позначив рекомендацію аудитор.
Відповідаючи на запитання, хто саме має скласти відповідний список конкретних осіб, Партс зазначив, що таке рішення ухвалює Європейська рада.
"Але будь-яке рішення такого типу передається до Європейської служби зовнішніх дій, де разом із країнами-членами ЄС можуть подумати про те, як заборонити в'їзд до ЄС конкретним особам, які перебувають під великою підозрою. Трохи так, як у США", - пояснив він.
Деталізуючи цю пропозицію, аудитор наголосив, що йдеться не про санкції.
"Ми не говоримо про санкції, ми трохи скромніші - ми пропонуємо, що потрібно зробити, щоб ця антикорупційна стратегія (Європейського Союзу) була більш ефективною, і ми пропонуємо, щоб йшлося не тільки про співпрацю ЄС та українського уряду, а й щоб сам ЄС міг обмежити вплив і владу цих груп людей. Якщо ви хочете почути якісь імена, ви можете відкрити ЗМІ. Не нам називати імена, це не робота аудиторів", - констатував Партс.
Він зазначив, що сам звіт, так само як і рекомендації, безпосередньо спрямовані на те, щоб знайти способи, щоб "поліпшити загальне керівництво і політику".
"Комісія та ЄС мають розглянути цей вид інструменту для більш ефективної протидії корупції", - додав європейський аудитор.
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В Британии на Коломоя, например, уже все готово. В Швейцарии, насколько я помню, тоже. Уже даже активы заморожены.
У Ахметова не так давно были проблемы с его офшорами в британской юрисдикции.
Так что в целом по щелчку, золотая карета быстро превращается в тыкву, а вся разница уходит в казну.
а глитай Ахметка ?
"Спасибо, Вовачка !"
век Парижа не видать
Бо неожиданно окажется, что Порошенко в европейском списке олигархов нет, а любимая бородатая бабушка ЗЕ есть.
Шоб 2 раза не вставать, про убитого и съеденого брата тоже можешь не писать.
Партія виросла з гуртків «неформалів», перший з яких виник на початку https://uk.wikipedia.org/wiki/1988 1988 року у середовищі Львівського міського дискусійного клубу. Лідерами цього осередку були https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%94%D1%94%D0%B2&action=edit&redlink=1 Євген Патракєєв і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD Андрій Павлишин . З https://uk.wikipedia.org/wiki/1989 1989 року об'єднання прихильників соціал-демократичних ідей іменували «Організацією соціал-демократів України».
Установчий з'їзд партії відбувся у травні https://uk.wikipedia.org/wiki/1990 1990 року. Нова організація отримала ім'я Соціал-демократична партія України (СДПУ) і була зареєстрована 1 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1991 1991 року. Першим головою партії став https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&action=edit&redlink=1 Андрій Носенко , ідеологом і автором основних документів партії був «політичний редактор» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктор Вовк https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0)#cite_note-:0-2 [2] .
СДПУ була колективним членом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%85_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Народного Руху України . На президентських виборах https://uk.wikipedia.org/wiki/1991 1991 року підтримала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB В'ячеслава Чорновола .
Вячеслава Черновола тоже в друзья Медвечука запишешь?