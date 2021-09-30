Євросоюз самостійно може скласти список українських олігархів і заборонити їм в'їзд, - доповідач-аудитор ЄС Партс

Аудитори Європейської рахункової палати вважають, що Європейський Союз може сам розробити список українських олігархів, щоб обмежити їхню активність на європейському ринку і заборонити в'їзд до країн-членів ЄС.

Так пояснив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" відповідну рекомендацію звіту Європейської рахункової палати, присвяченого підтримці Європейським Союзом реформ в Україні у сфері боротьби з корупцією на високому рівні, доповідач Юхан Партс (Juhan Parts), передає Цензор.НЕТ.

"ЄС має розробити своєрідну модель того, як поводитися з цією групою людей, щоб обмежити їхні можливості діяти на європейському ринку, зокрема відмивання грошей", - позначив рекомендацію аудитор.

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Відповідаючи на запитання, хто саме має скласти відповідний список конкретних осіб, Партс зазначив, що таке рішення ухвалює Європейська рада.

"Але будь-яке рішення такого типу передається до Європейської служби зовнішніх дій, де разом із країнами-членами ЄС можуть подумати про те, як заборонити в'їзд до ЄС конкретним особам, які перебувають під великою підозрою. Трохи так, як у США", - пояснив він.

Деталізуючи цю пропозицію, аудитор наголосив, що йдеться не про санкції.

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"Ми не говоримо про санкції, ми трохи скромніші - ми пропонуємо, що потрібно зробити, щоб ця антикорупційна стратегія (Європейського Союзу) була більш ефективною, і ми пропонуємо, щоб йшлося не тільки про співпрацю ЄС та українського уряду, а й щоб сам ЄС міг обмежити вплив і владу цих груп людей. Якщо ви хочете почути якісь імена, ви можете відкрити ЗМІ. Не нам називати імена, це не робота аудиторів", - констатував Партс.

Він зазначив, що сам звіт, так само як і рекомендації, безпосередньо спрямовані на те, щоб знайти способи, щоб "поліпшити загальне керівництво і політику".

"Комісія та ЄС мають розглянути цей вид інструменту для більш ефективної протидії корупції", - додав європейський аудитор.