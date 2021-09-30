Місцева влада не підвищуватиме тарифи на тепло і гарячу воду: Кабмін, "Нафтогаз" і Асоціація міст підписали меморандум

Кабінет міністрів, НАК "Нафтогаз України" і Асоціація міст України підписали Меморандум про взаєморозуміння. Документ має врегулювати проблемні питання у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Відповідне підписання відбулося в ході засідання Конгресу місцевих і регіональних влад при президенті України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначив під час засідання прем'єр-міністр Денис Шмигаль, "в основі цього меморандуму домовленість про те, що місцева влада не підвищуватиме тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні проти попереднього".

За його словами, також у меморандумі зафіксовано домовленість про "безперебійність поставок газу".

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Крім того, передбачена фінансова підтримка місцевих громад "для безперебійної роботи теплокомуненерго і незмінності тарифів".