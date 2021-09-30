Місцева влада не підвищуватиме тарифи на тепло і гарячу воду: Кабмін, "Нафтогаз" і Асоціація міст підписали меморандум
Кабінет міністрів, НАК "Нафтогаз України" і Асоціація міст України підписали Меморандум про взаєморозуміння. Документ має врегулювати проблемні питання у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води.
Відповідне підписання відбулося в ході засідання Конгресу місцевих і регіональних влад при президенті України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як зазначив під час засідання прем'єр-міністр Денис Шмигаль, "в основі цього меморандуму домовленість про те, що місцева влада не підвищуватиме тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні проти попереднього".
За його словами, також у меморандумі зафіксовано домовленість про "безперебійність поставок газу".
Крім того, передбачена фінансова підтримка місцевих громад "для безперебійної роботи теплокомуненерго і незмінності тарифів".
Будь ласка, зачекайте...
Разницу в цене все равно оплатят украинцы из своих налогов. И оплатят дяде Фирташу, которому ЗЕвласть списывает долги.
Т.е. украинцы заплатят 2 раза - сначала за себя, а потом за дядю Фирташа, который берет газ на шару и не платит.
И все, что он сегодня подписывает, принимает, объявляет, окажется мыльным пузырем? Очередным затягнувшимся сезоном сериала.
Главы городов предупреждают об опасной ситуации, которая сложилась накануне отопительного сезона
Мэры украинских городов предупреждают об опасной ситуации, которая сложилась в Украине накануне отопительного сезона, и обращаются к правительству с призывом принять меры для обеспечения бесперебойного снабжения тепла в жилые дома, больницы, детсады и другие коммунальные учреждения, сообщает Depo.Хмельницкий со ссылкой на "Главком".
Городск
Мэры городов напомнили, что обращались к премьер-министру, чтобы правительство зафиксировало цену природного газа для бюджетных учреждений до конца отопительного сезона на уровне 11,2 грн за 1 куб. м вместо рыночных 35 гривен.
tZE inform
@tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform/status/1443554198914732035 42 мин
Меморандум подписанный между "Нафтогазом", Кабинетом министров и местным самоуправлением означает лишь одно - долги за удержание тарифов лягут на местные власти и приведут к банкротству большинства мелких и средних городов.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6072542556153105?__cft__[0]=AZWKV6kGDBwwaRWMiDrte6vfeffyDsiV8LmMlD6iUlX8jDboblGKc71JQKH2BdE51qcF07SiBxMkNec9vG99ccw6LeXobH-JorFBigi5z6fOxConoXY2grA8dIrbMRI98VI&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
Без участие мэров провели заседание фейкового Конгресса региональных общин, где Шмыгаль хвалился Зеленскому, как у нас все хорошо с отопительным сезоном и тарифами.
Циничные клоуны…
Незаконно назначенный Кабмином нынешний глава Нафтогаз Юрий Витренко отказался закупать газ весной 2021 года по цене 300 долларов за тысячу кубометров. Теперь он требует дать ему из пустого бюджета 123 миллиарда гривен для закупки газа по 1100 долларов за тысячу кубометров. Сами подумайте, как назвать такого "менеджера", которого крышует лично Ермак.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006136038244&__cft__[0]=AZUlmN6ajwLRQHIqWqHwXBmCJpxqxxtWs6tNvO2DpHhVDpEoylb_0q3IbChr9m4WvoPfON1u8jtEfSifymjMZSCvRKO17AW-0AImMZ7szG6qYmfztejZ1RFPBjM7wWx24jrM-5M41vwbYruPxR_cqvaYpyTdwQITL7M3vxGfRnqlpw&__tn__=-UC%2CP-R Mark Savchuk
Давайте ОЧЕНЬ УПРОЩЕННО поговорим о том что происходит с ценой на газ в Европе
На данный момент цена на газ в Европе бьет рекорды (фото 1). Такой высокой цены не было никогда. Как же так произошло и что стало этому причиной?
Начнем с азов высокая цена объясняется двумя причинами
1) Большой спрос на продукт (все хотят купить)
2) Недостаточное предложение на рынке (товара не хватает)
Именно такая ситуация и сложилась на рынке газа в Европе. Главный "виновник" этого - Китай.
Китая воспользовался сокращением экономики во время пандемии чтобы ДОПОЛНИТЕЛЬНО закрыть угольные электростанции.
На данный момент Китай проводит ОЧЕНЬ активную декарбонизацию экономики (https://www.reuters.com/world/china/chinas-xi-targets-steeper-cut-carbon-intensity-by-2030-2020-12-12/?fbclid=IwAR3b-5ITqd-uxIWIjDTlMQKv-vfDSIqfU8kpUYN2m8rZGCDsj5ILZ33ecIg https://www.reuters.com/.../chinas-xi-targets-steeper.../ )
+ Значительное уменьшение угольных электростанций приводит к улучшению качества воздуха - народу это в кайф, "рейтинг партии крепчает".
К тому же, Китай хочет удержать лидирующие позиции на рынке зеленой энергетики, поэтому очень активно наращивает зеленую генерацию, а так же Китай является лидером по производству электрокаров.
Короче, Китай преследуя свои амбициозные цели стать "самыми зелеными" слишком быстро закрывал свои угольные электростанции
Когда же мировая экономика начала восстанавливаться после локдаунов, Китай "врубил" производство на полную, потребление электронергии подскочило.
К углю Китай возвращаться не хочет, поэтому (как альтернативу) стал скупать на рынке сжиженный газ (фото 2). Как видите это уже начало происходить весной 2021. Китай нарастил импорт на 25% что для мирового рынка довольно большая цифра.
Европейские производители LNG начали откровенно рубиться за заказы. Мало того что Китаю нехватает "топлива" (для прозводства электроэнергии, так как они хотят уголь заменить), так Китай хочет еще и "запастись на зиму". Китай скупает тупо все до чего может дотянуться.
Вот вам и первый пункт - большой спрос на продукт. Китай "высосал" весь LNG газ с европейского рынка.
Второй пункт - недостаточное предложение на рынке.
РФ такая сидит, смотрит на все это, видит как спрос на газ в Европе растет и...... И НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ. У РФ полно возможностей качать в Европу больше газа, НО ЗАЧЕМ?) Цена растет до небес, можно спокойно себе продавать и зарабатывать дополнительную прибыль. Это с одной стороны.
С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, можно ходить и рассказывать "а вот если бы работал Северный Поток 2, мы бы конечно больше газа вам прокачали, и цена бы упала.... Давайте уже побыстрее проводите сертификацию СП2 и мы ТУТ ЖЕ дадим вам больше газа".
Как вы думаете эта тактика работает? Конечно работает. Никто не любит платить рекордно высокую цену за газ.
Европа попала в идеальный шторм: с одной стороны - Китай, который скупил весь LNG что есть на рынке, с другой стороны - Россия, которая не транспортирует дополнительный газ на европейский рынок, создавая реальный дефицит товара, таким образом давит на чиновников, чтобы те побыстрее сертифицировали Северный Поток 2.
"Как долго это продлится?"
Такие цены на газ конечно будут стимулировать производство. Газа на рынке будет больше. К тому же цены на нефть так же возвросли что приведет к увеличению добычи. Рано или поздно рынок успокоится.
Но когда насытится Китай и сколько ему еще понадобится - я не знаю, я же не трейдер
"Как это повлияет на нас?"
Это УЖЕ повлияло на нас. Весной 2021, газ в европе стоил 300-400 долларов (сейчас больше $1000) и Витренко, будучи уже СЕО Нафтогаза НЕ ХОТЕЛ тогда закупаться газом.
Теперь он попросил у кабмина 123 млрд грн "чтобы купить газ". И ему эти деньги дадут! Это наши с вами деньги (так как у государства других нет).
Решение Витренко НЕ ПОКУПАТЬ газ, когда он был по нормальной цене, привело к миллиардным убыткам для бюджета
Был бы у Нафтогаза был нормальный набсовет - он бы мог уволить СЕО за плохие решения, которые стоили компании миллиарды грн. Но у нас сейчас кабинет министров рулит Нафтогазом. Поэтому никто Витренко ругать не будет. Ему просто дадут 123 млрд наших с вами денег. Это больше чем 3000 грн на каждого украинца.
Думай-те
ДОДАТОК!!!
Там https://www.facebook.com/profile.php?id=100002157183088&__cft__[0]=AZUlmN6ajwLRQHIqWqHwXBmCJpxqxxtWs6tNvO2DpHhVDpEoylb_0q3IbChr9m4WvoPfON1u8jtEfSifymjMZSCvRKO17AW-0AImMZ7szG6qYmfztejZ1RFPBjM7wWx24jrM-5M41vwbYruPxR_cqvaYpyTdwQITL7M3vxGfRnqlpw&__tn__=-]K-R Borys Filatov , который тупо сошел с ума, благодарит ПРЕЗИДЕНТА (который за тарифы вообще никак не отвечает) за то что тот обещал не повышать тарифы (ну просто совковый БРЕД).
Вот этот пост - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4395102430571620&id=100002157183088&__cft__[0]=AZUlmN6ajwLRQHIqWqHwXBmCJpxqxxtWs6tNvO2DpHhVDpEoylb_0q3IbChr9m4WvoPfON1u8jtEfSifymjMZSCvRKO17AW-0AImMZ7szG6qYmfztejZ1RFPBjM7wWx24jrM-5M41vwbYruPxR_cqvaYpyTdwQITL7M3vxGfRnqlpw&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4395102430571620&id=100002157183088
Пойдите пожалуйста спросите у него А КТО ЖЕ ЗАПЛАТИТ РАЗНИЦУ между 7400 (ценой которая будет за 1000 кубов на эту зиму) и рыночной ценой в 30 000 (как он сам говорит там же в комментах).
просто залейте ему комменты "а за чей счет этот банкет"? Пусть попробует дать какой-то внятный ответ на этот вопрос. Уверяю вас - его не будет.
Пришел другой--забрал деньги у общин на свое велике крадивныцтво...
И это , зебилы, вы сделали разом!
чтоб вам пусто было!