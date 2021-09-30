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ВР (14812) Разумков Дмитро (1526) Слуга народу (2800) Стефанчук Руслан (739)

Разумков про Стефанчука: Коли виходжу із сесійної зали до туалету, він також може бути в.о. спікера

Разумков про Стефанчука: Коли виходжу із сесійної зали до туалету, він також може бути в.о. спікера

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков наполягає, що Руслан Стефанчук як заступник голови парламенту має виконувати ті завдання, які перед ним ставить голова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Разумков повідомив в інтерв'ю "Українській правді".

"Те, що стосується заступників, то вони мають якраз виконувати ті завдання, ті доручення, які перед ними ставить голова Верховної Ради. А коли вони дуже хочуть, може, якось потрапити в інше крісло, навіть листи про це пишуть (Стефанчук звертався до Апарату ВРУ із запитаннями, чому на нього не перекладаються повноваження голови ВРУ на час самоізоляції спікера. – Ред.), ну, це вже така собі історія. Чому Руслан Олексійович вважав, що він має бути виконувачем обов’язків голови Верховної Ради?

А апелювати до того, що "його немає"… З таким успіхом коли виходжу до вбиральні із сесійної зали, він також може бути виконувачем обов’язків", - сказав спікер ВР.

На зауваження, що Разумков обмінювався "шпильками" з першим віцеспікером Русланом Стефанчуком у прямому ефірі, голова Ради сказав, що це не "шпильки", а "робочі дискусії".

Разумков вважає, що "кожен має виконувати свою роботу", а призначати в.о. спікера на час, коли він перебував на самоізоляції, не було потреби, бо він не пішов на лікарняний, і стан його здоров’я дозволяв йому виконувати всі функції голови ВР.

Він також додав, що – як того вимагає регламент – дав доручення заступникам провести засідання Верховної Ради, коли він був відсутній.

Також читайте: Арахамія направив лист про відкликання Разумкова не від свого імені, а від фракції "СН", - прессекретар спікера Туній

Нагадаємо, 10 вересня стало відомо, що голова ВР пішов на самоізоляцію через те, що тест на COVID-19 показав наявність вірусу в організмі.

Це було вже друге його зараження, вперше на ковід Разумков хворів у листопаді 2020 року.

У лютому джерела УП повідомляли, що президент Володимир Зеленський хотів би бачити на посаді голови ВР чинного віцеспікера Руслана Стефанчука. Причиною такого бажання називали самостійність чинного голови Дмитра Разумкова, який начебто має власні політичні амбіції та намагається не залежати від Офісу Президента.

Стефанчук заявив, що інформацію про нібито бажання президента бачити його на посаді голови парламенту поширює той, хто в ній зацікавлений, і що після цього з нього зняли деякі повноваження.

Разумков заявив, що процедура з усунення його з посади не запущена, і ніхто з нардепів не звертався з пропозицією про його відкликання.

Водночас на погоджувальній раді 20 вересня спікер розповів про чутки, що нардепам пропонують "по 50-100 тисяч" за підтримку "деяких відставок" у владі, і попросив антикорупційні органи перевірити цю інформацію.

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Топ коментарі
+11
По два у вбиральню ходити заборонено - табу.))
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30.09.2021 14:47
+10
норм, опустил жирного, Разумкова не воспринимаю, чьорт ОПЗЖешный, веселит , жаба - гадюку...
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30.09.2021 14:48
+8
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30.09.2021 14:49
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30.09.2021 14:49 Відповісти
Больное убогое дегенеративное и ето наше полено в роли президенто..
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30.09.2021 14:51 Відповісти
Невже він заслуговує доброго підсрачника?
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30.09.2021 15:45 Відповісти
хорошая характеристика
На Стефанчука можно положиться только когда на пописять,
а больше - никак !

но ЗЕбил этот намек не поймет
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30.09.2021 14:50 Відповісти
- А ты кто такой, скажи пожалуйста? - А ты кто такой? - Нет, кто ты такой, я спрашиваю?! - А ты кто такой?! кипятился Паниковский(с)
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30.09.2021 14:52 Відповісти
Круто! А можно я буду спикером тогда, когда вы оба выйдете в туалет?
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30.09.2021 14:45 Відповісти
По два у вбиральню ходити заборонено - табу.))
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30.09.2021 14:47 Відповісти
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30.09.2021 15:15 Відповісти
Погодите, у них вроде немного другое - табу... или это не для всех?
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30.09.2021 16:31 Відповісти
Розумкову треба бути обережнішим з цим Стефанчуком - повертаєшся в зал, а там вже скасовано табу.
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30.09.2021 14:46 Відповісти
норм, опустил жирного, Разумкова не воспринимаю, чьорт ОПЗЖешный, веселит , жаба - гадюку...
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30.09.2021 14:48 Відповісти
зеленые комедию ломают
заметили . раньше Разумкова отождествляли со всей зеленью . а теперь после недели этого спектакля он вроде как и антипод . вроде и не с ними . попадаются люди которые начали к нему лучше относиться
зуб даю . к очередным выборам 95-ый квартал готовится . запасного кандидата растят
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30.09.2021 14:52 Відповісти
и ковид второй раз подхватил как раз на день голосования про олигархов, совпадение? что бы имидж не портить
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30.09.2021 15:15 Відповісти
Жабогадюкингом у Бениных холуев абсолютно удовлетворен. Продолжайте в том-же духе.
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30.09.2021 14:56 Відповісти
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30.09.2021 15:09 Відповісти
а дe гадюка?
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30.09.2021 17:11 Відповісти
у кущах ))) тут тільки дві жаби з одного болота )))
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30.09.2021 17:18 Відповісти
ага. одна звiльнна з роботи по причин вiдсутноcтi щeплeння. а iнша сожрала госрeзeрв зeрна. гадюка просто здохла вiд заздрощiв
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30.09.2021 18:00 Відповісти
От халепа, як завжди, будемо обирати, між" поганим(разумковим) і ще гіршим(стефанчуком)"
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30.09.2021 17:17 Відповісти
Ну так не выходи..... Есть памперсы, бутылочки...
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30.09.2021 18:04 Відповісти
 
 