Разумков про Стефанчука: Коли виходжу із сесійної зали до туалету, він також може бути в.о. спікера

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков наполягає, що Руслан Стефанчук як заступник голови парламенту має виконувати ті завдання, які перед ним ставить голова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Разумков повідомив в інтерв'ю "Українській правді".

"Те, що стосується заступників, то вони мають якраз виконувати ті завдання, ті доручення, які перед ними ставить голова Верховної Ради. А коли вони дуже хочуть, може, якось потрапити в інше крісло, навіть листи про це пишуть (Стефанчук звертався до Апарату ВРУ із запитаннями, чому на нього не перекладаються повноваження голови ВРУ на час самоізоляції спікера. – Ред.), ну, це вже така собі історія. Чому Руслан Олексійович вважав, що він має бути виконувачем обов’язків голови Верховної Ради?

А апелювати до того, що "його немає"… З таким успіхом коли виходжу до вбиральні із сесійної зали, він також може бути виконувачем обов’язків", - сказав спікер ВР.

На зауваження, що Разумков обмінювався "шпильками" з першим віцеспікером Русланом Стефанчуком у прямому ефірі, голова Ради сказав, що це не "шпильки", а "робочі дискусії".

Разумков вважає, що "кожен має виконувати свою роботу", а призначати в.о. спікера на час, коли він перебував на самоізоляції, не було потреби, бо він не пішов на лікарняний, і стан його здоров’я дозволяв йому виконувати всі функції голови ВР.

Він також додав, що – як того вимагає регламент – дав доручення заступникам провести засідання Верховної Ради, коли він був відсутній.

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Нагадаємо, 10 вересня стало відомо, що голова ВР пішов на самоізоляцію через те, що тест на COVID-19 показав наявність вірусу в організмі.

Це було вже друге його зараження, вперше на ковід Разумков хворів у листопаді 2020 року.

У лютому джерела УП повідомляли, що президент Володимир Зеленський хотів би бачити на посаді голови ВР чинного віцеспікера Руслана Стефанчука. Причиною такого бажання називали самостійність чинного голови Дмитра Разумкова, який начебто має власні політичні амбіції та намагається не залежати від Офісу Президента.

Стефанчук заявив, що інформацію про нібито бажання президента бачити його на посаді голови парламенту поширює той, хто в ній зацікавлений, і що після цього з нього зняли деякі повноваження.

Разумков заявив, що процедура з усунення його з посади не запущена, і ніхто з нардепів не звертався з пропозицією про його відкликання.

Водночас на погоджувальній раді 20 вересня спікер розповів про чутки, що нардепам пропонують "по 50-100 тисяч" за підтримку "деяких відставок" у владі, і попросив антикорупційні органи перевірити цю інформацію.