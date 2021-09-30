В Україні існує загроза відкочування реформ у сфері боротьби з корупцією, - доповідач-аудитор ЄС Партс

Аудитори Європейської рахункової палати вважають, що нині в Україні існують ризики відкочування у сфері реформ, зокрема тих, які спрямовані на боротьбу у сфері корупції, і Європейський Союз при наданні будь-якої допомоги повинен чітко прописувати умови, виконання яких спрямоване на викорінення цього явища.

Про це, коментуючи звіт Європейської рахункової палати (ЄСП), присвячений підтримці Європейським Союзом реформ в Україні в боротьбі з корупцією на високому рівні, сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" основний доповідач, аудитор Юхан Партс, передає Цензор.НЕТ. Звіт був оприлюднений 23 вересня.

"Щоб поліпшити ситуацію в Україні (в сфері боротьби з корупцією. - Ред.) ЄС використовував безліч проєктів, таких, наприклад, як безвізовий діалог, програма макрофінансової допомоги. Я думаю, що найбільш важливим є те, як ці проєкти не тільки дають якийсь результат, а й якимось чином впливають на загальну ситуацію. Назвою нашого звіту - "Зменшення великої корупції в Україні: кілька ініціатив ЄС, але результат все одно недостатній" сказано, напевно, все: з боку ЄС є багато ініціатив, але результат поки недостатній", - озвучив загальну оцінку ефективності підтримки ЄС аудитор.

Партс вважає, що "головна проблема для ЄС - бути більш спрямованим на справжню причину проблеми".

"Це те, на що ми в основному звертаємо увагу. У нашому звіті є рекомендації щодо свого роду всеосяжного способу як зосередити увагу на цих корінних причинах такого роду корупції, яка, як ми сказали, являє захоплення держави", - зазначив він.

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При цьому аудитор перерахував і основні рекомендації. Зокрема, він назвав необхідність для ЄС переосмислити "стратегічну стратегію".

"Зараз ЄС робить багато - корупція завжди стоїть на порядку денному. У рамках різних проєктів, політичного діалогу з українським урядом ЄС встановлював свої умови, але вони не були достатньо добре націлені ... Це питання номер один - стратегія повинна бути зосереджена на масштабній корупції і корінних причинах цієї ситуації", - назвав Партс перший пункт.

Далі аудитор наголосив на необхідності функціонування в Україні "чесної конкуренції" та "створення добре функціонуючого ринку".

"У сфері антимонопольної діяльності є багато проєктів, але результати поки не дуже значущі. До того ж, існує ризик того, що це все легко можна буде повернути назад. Чесна конкуренція, антимонопольна діяльність, просування інвестицій значно послаблять силу корисливих інтересів", - переконаний Партс.

При цьому він вважає важливим для ЄС продовжувати підтримувати громадянське суспільство і незалежні засоби масової інформації.

"Також ми зосередили нашу увагу на всіх цих правоохоронних, судових, антикорупційних спеціальних установах і на тому, що там ще потрібно зробити. По-перше, з точки зору ЄС, а ми завжди говоримо з точки зору ЄС, у нас є серйозні сумніви в тому, наскільки ефективним є результат вкладень ЄС в нарощування потенціалу українських інститутів. Ризик тут полягає в тому, що в ситуації, коли корупція захопила державу, проєкти з підготовки фахівців, проведення відповідного навчання, надання технологій, - все це матиме дуже короткостроковий влив", - сказав він.

При цьому аудитор висловив переконання, що ЄС "може бути жорсткішим в плані встановлення умов, не має значення, яку б підтримку він не надавав, щоб бути впевненим, що ця технічна допомога або передача знань дійсно здійснюється, що з боку України є готовність і тверда прихильність досягти поставленої мети".

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"Навіщо навчати прокурорів, якщо вони все ще продовжують працювати в тій же самій системі і дотримуються тієї ж культури? Дуже складно це змінити. Є багато проєктів, багато грошей, але, врешті-решт, це не впливає на довгострокову перспективу", - підкреслив Партс.

Відповідаючи на питання, чи вдалося аудиторам визначити основний елемент "великої корупції", співрозмовник агентства сказав: "Ми не слідчі, ми не займаємося кримінальним розслідуванням, ми дивимося в цілому на різні дані, показники, які описують ситуацію з корупцією, починаючи з міжнародних "сторожових собак", МВФ, самої Комісії, який масштаб, що описує ситуацію з корупцією та її причини. Немає сумнівів у тому, що корупція в Україні дуже поширена".