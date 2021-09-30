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В Україні існує загроза відкочування реформ у сфері боротьби з корупцією, - доповідач-аудитор ЄС Партс

В Україні існує загроза відкочування реформ у сфері боротьби з корупцією, - доповідач-аудитор ЄС Партс

Аудитори Європейської рахункової палати вважають, що нині в Україні існують ризики відкочування у сфері реформ, зокрема тих, які спрямовані на боротьбу у сфері корупції, і Європейський Союз при наданні будь-якої допомоги повинен чітко прописувати умови, виконання яких спрямоване на викорінення цього явища.

Про це, коментуючи звіт Європейської рахункової палати (ЄСП), присвячений підтримці Європейським Союзом реформ в Україні в боротьбі з корупцією на високому рівні, сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" основний доповідач, аудитор Юхан Партс, передає Цензор.НЕТ. Звіт був оприлюднений 23 вересня.

"Щоб поліпшити ситуацію в Україні (в сфері боротьби з корупцією. - Ред.) ЄС використовував безліч проєктів, таких, наприклад, як безвізовий діалог, програма макрофінансової допомоги. Я думаю, що найбільш важливим є те, як ці проєкти не тільки дають якийсь результат, а й якимось чином впливають на загальну ситуацію. Назвою нашого звіту - "Зменшення великої корупції в Україні: кілька ініціатив ЄС, але результат все одно недостатній" сказано, напевно, все: з боку ЄС є багато ініціатив, але результат поки недостатній", - озвучив загальну оцінку ефективності підтримки ЄС аудитор.

Партс вважає, що "головна проблема для ЄС - бути більш спрямованим на справжню причину проблеми".

"Це те, на що ми в основному звертаємо увагу. У нашому звіті є рекомендації щодо свого роду всеосяжного способу як зосередити увагу на цих корінних причинах такого роду корупції, яка, як ми сказали, являє захоплення держави", - зазначив він.

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При цьому аудитор перерахував і основні рекомендації. Зокрема, він назвав необхідність для ЄС переосмислити "стратегічну стратегію".

"Зараз ЄС робить багато - корупція завжди стоїть на порядку денному. У рамках різних проєктів, політичного діалогу з українським урядом ЄС встановлював свої умови, але вони не були достатньо добре націлені ... Це питання номер один - стратегія повинна бути зосереджена на масштабній корупції і корінних причинах цієї ситуації", - назвав Партс перший пункт.

Далі аудитор наголосив на необхідності функціонування в Україні "чесної конкуренції" та "створення добре функціонуючого ринку".

"У сфері антимонопольної діяльності є багато проєктів, але результати поки не дуже значущі. До того ж, існує ризик того, що це все легко можна буде повернути назад. Чесна конкуренція, антимонопольна діяльність, просування інвестицій значно послаблять силу корисливих інтересів", - переконаний Партс.

При цьому він вважає важливим для ЄС продовжувати підтримувати громадянське суспільство і незалежні засоби масової інформації.

"Також ми зосередили нашу увагу на всіх цих правоохоронних, судових, антикорупційних спеціальних установах і на тому, що там ще потрібно зробити. По-перше, з точки зору ЄС, а ми завжди говоримо з точки зору ЄС, у нас є серйозні сумніви в тому, наскільки ефективним є результат вкладень ЄС в нарощування потенціалу українських інститутів. Ризик тут полягає в тому, що в ситуації, коли корупція захопила державу, проєкти з підготовки фахівців, проведення відповідного навчання, надання технологій, - все це матиме дуже короткостроковий влив", - сказав він.

При цьому аудитор висловив переконання, що ЄС "може бути жорсткішим в плані встановлення умов, не має значення, яку б підтримку він не надавав, щоб бути впевненим, що ця технічна допомога або передача знань дійсно здійснюється, що з боку України є готовність і тверда прихильність досягти поставленої мети".

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"Навіщо навчати прокурорів, якщо вони все ще продовжують працювати в тій же самій системі і дотримуються тієї ж культури? Дуже складно це змінити. Є багато проєктів, багато грошей, але, врешті-решт, це не впливає на довгострокову перспективу", - підкреслив Партс.

Відповідаючи на питання, чи вдалося аудиторам визначити основний елемент "великої корупції", співрозмовник агентства сказав: "Ми не слідчі, ми не займаємося кримінальним розслідуванням, ми дивимося в цілому на різні дані, показники, які описують ситуацію з корупцією, починаючи з міжнародних "сторожових собак", МВФ, самої Комісії, який масштаб, що описує ситуацію з корупцією та її причини. Немає сумнівів у тому, що корупція в Україні дуже поширена".

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Топ коментарі
+18
а вот и подтверждение что при порохе реформы были и борьба с коррупцией тоже была
а при зе все катится во времена яныка
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30.09.2021 14:52
+15
Датышо? А вот европейские аудиторы, коворят, что до ЗЕ реформы были.
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30.09.2021 14:57
+15
С чего ты взял, что ЕС видит антикоррупционные реформы, так же, как рабоче-крестьяне в 1917 и ты сейчас?

Борьба с коррупцией - это не борьба с персонами, а борьба с условиями, в которых эти персоны могут процветать.
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30.09.2021 15:06
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Путь Мадуро.

И здравствуй остановка всего, дефицит, деньги по цене туалетной бумаги.
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30.09.2021 15:58 Відповісти
Ми це вже проходили з 1917 по 1922 роки. Це закінчилося голодоморами, терорами і знищенням цілих націй.
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30.09.2021 15:59 Відповісти
Тогда никогда не поборим коррупцию.
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30.09.2021 17:41 Відповісти
лучше от 100грн
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30.09.2021 16:39 Відповісти
Безвиз накроется тазиком и тогда уже будет точно не фейк.
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30.09.2021 16:00 Відповісти
При Порошенко, завдяки чи(та) при тиску ЕС, було запущено багато реформ. Сам в них приймав участь. І знаю багато талановитих і ідейних людей які це робили. Але нажаль за ці два роки, багато реформ було знищено. Деякі важко зупинити. Але їх блокують усіма можливими способами. Бо в багатьох випадках вони не давали красти керівникам на місцях. І після цього хочеться послати усіх хто голосував за це зелене(або краще кажучи перевдягнене регіональне біло-голубе гів..о) непорозуміння. Як не пояснюй, але ковбаса не по 2.20. Стільки часу витрачено марно... А більшість так нічого і не навчилась. Стадо яке повинно жити в гів..і.
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30.09.2021 16:09 Відповісти
Откуда у тупого и недалекого ахметова все богатства? Папа кучма?
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30.09.2021 16:10 Відповісти
Откуда у официанта фирташа вдруг появилась газовая компания?
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30.09.2021 16:11 Відповісти
Откуда у деревянного по пояс пинчука богатства? Был зятем кучмы?
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30.09.2021 16:12 Відповісти
Для борьбы с коррупцией надо прежде всего ужесточить законодательство. Для дел по этой статье должны быть запрещены любые залоги, штрафы, домашние аресты, только СИЗО. За сам факт коррупции 10 лет с конфискацией. За коррупцию в крупных размерах (более 1 млн. грн.) не меньше 15 лет. Надо сначала по законодательству не давать никаких лозеек судам миловать коррупционеров.
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30.09.2021 16:14 Відповісти
Я вже 10 років тут пишу одне і те саме,що б радикально зменшити корупцію потрібно забрати початковий фактор.Поки державні мужи займаються бізнесом разом з олігархами нічого не зміниться!Держава повинна відсторонитися від всіх своїх монополій Нафтогази,залізниці,шахти та ітд.А зараз що?Прем'єр міністр займається вирішенням проблем олігархів ,одному металалому мало для свого заводіка бо нехоче платити ринкову ціну,іншому подавай захмарні ціни на вироблену електрику на приватних станціях.Це не держава з великої літери, це типова сировинна "бананова республіка" з бідним населенням та вкрапленням надбагатих ділків.
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30.09.2021 16:35 Відповісти
які ризики? що б вони там зрозуміли всі реформи було зупинено 21 квітня 2019 !
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30.09.2021 16:17 Відповісти
Вы лучше озаботьтесь коррупцией с Северным потоком.Или это такая тактика на упреждение.Если хочешь,щоб не говорили о твоей коррупции,заставь Мир,говорить о коррупции у кого то другого.Например в Украине.То,шо у нас коррупция-это понятно.Но наша коррупция это пылинка в глазу в сравнении с вашим бревном коррупции связанных с Северным потоком
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30.09.2021 16:21 Відповісти
Все значно простіше.Якби в них у ЄС була така корупція як у нас,то населення там було таке ж бідне як в Україні.Бо те, що у нас зараз йде, це просто імітація.ніяких змін,всі це розуміють і на заході всіх вже це дістало конкретно.
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30.09.2021 16:43 Відповісти
Там де москали,там завжди корупцiя.Масштаб корупцii який несе в собi СП,може розв*язати другу свiтову вiйну.В порiвняннi з цiм,наша корупцiя,то дитячи забавки
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30.09.2021 16:50 Відповісти
От тобі на! Пливли, пливли, а на березі всрал#сь. А як все гарно починалось: олігархи, боротьба, корупція, зміна системи, весною будем саджати, гучні промови, а в результаті виходить, що взагалі не туди гребли. Правду кажуть, якщо не можеш побороти явище, треба його очолити. Так і сталося.
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30.09.2021 16:40 Відповісти
Корупціонери олігархи чи ні? Тут головне питання в тому: а чи є в Україні олігархи?

Країна, в якій на ранок можна прокинутися "олігархом", як Курченко. Чи швидко перетворитися з "олігарха" в ніщо, як Коломойський чи Медведчук, за замовчуванням не може вважатися олігархічною. Тому що, олігарх це людина з великими статками та з визначним впливом на політичну ситуацію. Він за замовчуванням не здатен впливати на свою ліквідацію, якщо він не втратив здорового глузду.

Той політичний стан, який має Україна зветься бюрократією. Тут чиновник відповідного рівня визначає бути тобі "олігархом" чи ні. Ті, кого нам видають за "олігархів" насправді є фінансовими розпорядниками вищих посадових осіб в державі. Ці "олігархи" отримали власність виключно на умовах розподілення прибутків. Вони не керують прийняттям політичних ріень, а навпаки купують політичне рішення у бюрократичного апарату без якого вони втратять статки. Підіть попробуйте розпочати якусь дрібну справу і на вас одразу наїде купа держ посадовців, які будуть реально вирішувати успішність вашого бізнесу. Це, потрібно чітко розуміти.

Власністю бюрократії, є сама держава. Вона отримує свої прибутки від експлуатації матеріальних та людських ресурсів країни. Бюрократія сидить на матеріально фінансових потоках і керує їх розподілом в суспільстві. Не підприємці чи "олігархи" успадковують керівні посади, а державні чиновники. І це, теж необхідно розуміти, якщо ви маєте надію щось змінити в країні.

Бо, перетворити бюрократичну країну в демократичну можливо тільки створивши потужні соціально-політичні рухи, партії та профспілки, які здатні впливати на адміністративну систему країни. Коли посади розподіляються не шляхом хабарів, а змін політичних сил.

Чим показова ситуація з приходом до влади зеленських? Тим що, вперше за десятиліття в верхніх ешалонах влади трапилася не ротація всім відомих персонажів, а з'явилися "неочікувані люди". Більшість з яких ніколи не займала вищих бюрократичних посад. Система дала збій. Я зараз не збираюся обговорювати якість цих "неочікуваних людей" бо, вони не є представниками реальної партії, вони не прошли відповідний шлях ідеологічної партійної фільтрації. Не відбулося ні реального ідеологічного формування, ні висування кандидатур, які мають бути в партійній системі. Але, це вже щось.
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30.09.2021 16:58 Відповісти
Всех наших олигархов надо было садить в тюрьму когда они были на стадии корупционеров. А сейчас они могут уверждать, что они закон не нарушают. а только занимаются "лобизмом" тех монополий, которые они захваили. Если их посадить за нарушение закона это было бы замечательно, потому что они нарушаю закон сегодня и сейчас. И не сравнивайте олигархов с миллиардерами или мультмиллионерами. Те или родились ими как Ротшильд и Рокфеллер или заработали миллионы благодаря своим талантам как многие изобретатели,инноваторы, программисты и ITишники.
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30.09.2021 17:36 Відповісти
"Существуют угрозы отката реформ"???? Серьезно?

Так все реформы уже два года как прекратились, откатились и помножены зеленой плесенью на ноль!

До Европы долго доходит...
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30.09.2021 22:08 Відповісти
Про які реформи мова взагалі? Вони були? Можете назвати хоч одну?
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01.10.2021 09:32 Відповісти
Хоть одну? Пожалуйста, могу и две -децентрализация и антикоррупционные (Прозорро, антикоррупционный суд, НАБУ, САП, ГБР, НАЗК, е-декларации).
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01.10.2021 21:29 Відповісти
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