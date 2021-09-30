Зеленський у США домовився з конгресменами про ознайомлювальні візити для обміну досвідом у сфері місцевого самоврядування, - Єрмак
У межах візиту до США президент України Володимир Зеленський домовився з представниками американського Конгресу про можливості проведення ознайомчих візитів щодо обміну досвідом у сфері підвищення ефективності місцевого самоврядування.
Про це глава Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив під час сьогоднішнього засідання Конгресу місцевих і регіональних влад при президенті України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Під час візиту президента до США відбулася дуже конструктивна і плідна зустріч із представниками американського Конгресу. І президент уже домовився, що перші такі обміни можуть відбутися саме зі США", - заявив Єрмак.
Звертаючись до учасників Конгресу, Єрмак також сказав про необхідність спільного акумулювання міжнародного досвіду та його впровадження на всіх рівнях влади, для чого й буде організовувано такі ознайомлювальні поїздки українських міських голів та обмін досвідом або ноу-хау задля підвищення ефективності місцевого самоврядування в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
как на строительстве дорог бабло пилить отдавая контракты своим фирмам, как выбить украинскую фирму из тендера на строительство аэропорта и отдать контракт друзьям из турции в два раза дороже бюджетных денег
как продать маски за границу а потом заставлять людей шить их самостоятельно из тряпочек.
как просрать международную поддержку.
вы многое успели за 2 года с небольшим
Ждем известий о том, что конгресмены США первый раз про это слышат.
президент Украины Владимир Зеленский договорился с представителями американского Конгресса о возможностях проведения ознакомительных визитов Экскурсии начнутся посесещием Окружного суда и знакомством с судьей Вовком. Чтоб знали..
Но хлеще обосрамсов чем при встрече с Бидоном или выступления в ООН уже всё равно не будет.
обмениваться опытом в сфере местного самоуправления,правда смешно ,ну что может нормального предложить представители советского народа Украины?