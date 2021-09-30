УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10647 відвідувачів онлайн
Новини
909 29
Зеленський (22399) Конгрес США (1200) місцеве самоврядування (309) США (20973) Єрмак Андрій (1352)

Зеленський у США домовився з конгресменами про ознайомлювальні візити для обміну досвідом у сфері місцевого самоврядування, - Єрмак

Зеленський у США домовився з конгресменами про ознайомлювальні візити для обміну досвідом у сфері місцевого самоврядування, - Єрмак

У межах візиту до США президент України Володимир Зеленський домовився з представниками американського Конгресу про можливості проведення ознайомчих візитів щодо обміну досвідом у сфері підвищення ефективності місцевого самоврядування.

Про це глава Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив під час сьогоднішнього засідання Конгресу місцевих і регіональних влад при президенті України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Під час візиту президента до США відбулася дуже конструктивна і плідна зустріч із представниками американського Конгресу. І президент уже домовився, що перші такі обміни можуть відбутися саме зі США", - заявив Єрмак.

Звертаючись до учасників Конгресу, Єрмак також сказав про необхідність спільного акумулювання міжнародного досвіду та його впровадження на всіх рівнях влади, для чого й буде організовувано такі ознайомлювальні поїздки українських міських голів та обмін досвідом або ноу-хау задля підвищення ефективності місцевого самоврядування в Україні.

Дивіться: Громади отримають понад 11 млрд грн у межах реформи децентралізації, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
да бл.. вы их научите
как на строительстве дорог бабло пилить отдавая контракты своим фирмам, как выбить украинскую фирму из тендера на строительство аэропорта и отдать контракт друзьям из турции в два раза дороже бюджетных денег
как продать маски за границу а потом заставлять людей шить их самостоятельно из тряпочек.
как просрать международную поддержку.
вы многое успели за 2 года с небольшим
показати весь коментар
30.09.2021 14:55
+8
Если говорит ЗЕ, ОП и особенно Ермак - то стопудовое вранье.

Ждем известий о том, что конгресмены США первый раз про это слышат.
показати весь коментар
30.09.2021 14:56
+5
да уж . мы американцев научим
показати весь коментар
30.09.2021 14:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
да уж . мы американцев научим
показати весь коментар
30.09.2021 14:54 Відповісти
- Поезжайте в Киев, и все! - Поезжайте и спросите, что делал Паниковский до революции. Поезжайте и спросите. И все! Поезжайте и спросите. - Ну и что? - Нет, вы поезжайте и спросите, и вам ответят, что до революции Паниковский был слепой, Шура!(с)
показати весь коментар
30.09.2021 15:05 Відповісти
не волнуйся так, дерьмак, зеленьский твой сам похвастается )))
показати весь коментар
30.09.2021 14:54 Відповісти
Шта?
показати весь коментар
30.09.2021 14:54 Відповісти
Опять Ермак!
показати весь коментар
30.09.2021 14:54 Відповісти
да бл.. вы их научите
как на строительстве дорог бабло пилить отдавая контракты своим фирмам, как выбить украинскую фирму из тендера на строительство аэропорта и отдать контракт друзьям из турции в два раза дороже бюджетных денег
как продать маски за границу а потом заставлять людей шить их самостоятельно из тряпочек.
как просрать международную поддержку.
вы многое успели за 2 года с небольшим
показати весь коментар
30.09.2021 14:55 Відповісти
Ой блін, а це ж скільки бабла з наших кишень на ті їхні екскурсії і прийоми. Та задовбали вже виродки!
показати весь коментар
30.09.2021 14:55 Відповісти
Если говорит ЗЕ, ОП и особенно Ермак - то стопудовое вранье.

Ждем известий о том, что конгресмены США первый раз про это слышат.
показати весь коментар
30.09.2021 14:56 Відповісти
Опыт мошенников ? США это все и так знают.
показати весь коментар
30.09.2021 14:56 Відповісти
завхоз сцаря слово молвит на московии титул был такой постельничий как раз сему покемону подходит
показати весь коментар
30.09.2021 14:57 Відповісти
Долго же они думали, что бы такое придумать о чем и с кем там членограй договаривался.
показати весь коментар
30.09.2021 14:57 Відповісти
Когда об этом сообщает Ермак, то стаёт сразу вопрос: Какую муть сейчас задумали наши корупционеры? Её будет возглавлять сам Ермак, или его брат ?
показати весь коментар
30.09.2021 14:58 Відповісти
Та ні, Ви що. Брат Єрмака простий кадровик, який підбирає кадри, а керівна роль у старшенького, у начальника Володі.
показати весь коментар
30.09.2021 15:50 Відповісти
Піпец....Раніше "державним туризмом" займався лише Зеля, тепер ним буде займатися вся зелена Шобла... Лише останній візит Найвеличнішого "поп#здєть" коштував державі біля одного мільйона долларів ... Ну що ж, "гуляйтє барины - холопы всё оплатят"....
показати весь коментар
30.09.2021 15:01 Відповісти
И то правильно. Накуя, например Филатова (мэра Днепра), который семимильными шагами пилит городской бюджет и со своим корешом- Корбаном застроил каждый кв.см. Днепра многоэтажками, ставить в стойло? Намного интереснее в США с конгресменами общаться. И приятно и люди интеллигентные.
показати весь коментар
30.09.2021 15:01 Відповісти
Что только не придумает зелешобла чтобы бородатую бабушку зеледента от американской тюрьмы отмазать.
показати весь коментар
30.09.2021 15:02 Відповісти
Под моим чутким руководством и конролем
президент Украины Владимир Зеленский договорился с представителями американского Конгресса о возможностях проведения ознакомительных визитов Экскурсии начнутся посесещием Окружного суда и знакомством с судьей Вовком. Чтоб знали..
показати весь коментар
30.09.2021 15:04 Відповісти
о, да! конгрессмены могут многое почерпнуть об откатах в сфере местного самоуправления.
показати весь коментар
30.09.2021 15:06 Відповісти
Мини-диктаторик опять имитирует бурную деятельность, чтобы потом петь о пэрэмогах на дыпломатычному фронти.
Но хлеще обосрамсов чем при встрече с Бидоном или выступления в ООН уже всё равно не будет.
показати весь коментар
30.09.2021 15:06 Відповісти
Имитация бурной деятельности продолжается.
показати весь коментар
30.09.2021 15:08 Відповісти
Зачем?
показати весь коментар
30.09.2021 15:10 Відповісти
Вначале нужно объединить Украинский народ ,который мог во власть выбирать не случайных людей , а потом
обмениваться опытом в сфере местного самоуправления,правда смешно ,ну что может нормального предложить представители советского народа Украины?
показати весь коментар
30.09.2021 15:10 Відповісти
представители советского народа Украины, у которых нет свого государства(ссср распалось в 1991г)
показати весь коментар
30.09.2021 15:11 Відповісти
показати весь коментар
30.09.2021 15:12 Відповісти
А чому не з Абхазією? Там Арахамія все знає і все вирішить. Може привести нових ліц для керування країною.
показати весь коментар
30.09.2021 15:41 Відповісти
сплюнь. а то и правда притянет
показати весь коментар
30.09.2021 17:59 Відповісти
ммммм.........тиризм за рахунок держави..........дякуємо зебіли, дякуємо
показати весь коментар
30.09.2021 15:46 Відповісти
Завхоз, твоя справа меняти туалетний папір в жОПє, а не видавати себе за людину яка все вирішує!!!! скоро ти сядеш, як що не встигнеш втекти!!!! ЧМО!!!!!!!!
показати весь коментар
30.09.2021 16:17 Відповісти
 
 