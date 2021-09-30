Разумков про ініціативу Арахамії щодо відкликання спікера: Було завдання. Давид Георгійович його виконав

Спікер ВР Дмитро Разумков має намір відстоювати свою позицію, оскільки вважає, що підстав для його відкликання немає.

Про це сьогодні в коментарі журналістам заявив спікер ВР Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

"Засідання фракції "Слуга народу" (щодо відкликання спікера ВР. - Ред), як мені відомо, не було. У мене справді немає конфлікту. Якщо його хочуть створити, це інше питання. У мене не було конфліктних ситуацій ні з фракцією, тим більше, мене не запросили на фракцію щоб про щось поговорити, обговорити якісь конфлікти. Думаю просто, що було завдання. Давид Георгійович його виконав", - зазначив Разумков.

Водночас він не сказав прямо, від кого надійшло відповідне завдання.

"Я не знаю від кого. Я думаю, що це колективне рішення, якщо не було засідання фракції", - припустив він.

При цьому він зазначив, що буде відстоювати свою позицію.

"Якщо запросять на фракцію, особисто прийду. Я думаю, що я зможу відповісти на кожне з питань", - додав спікер.

Як повідомлялося, 30 вересня Арахамія запросив у Раді підписні листи за відставку Разумкова з поста спікера.

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