УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10647 відвідувачів онлайн
Новини
6 104 19
ВР (14812) відставка (1453) Арахамія (1097) Разумков Дмитро (1526)

Разумков про ініціативу Арахамії щодо відкликання спікера: Було завдання. Давид Георгійович його виконав

Разумков про ініціативу Арахамії щодо відкликання спікера: Було завдання. Давид Георгійович його виконав

Спікер ВР Дмитро Разумков має намір відстоювати свою позицію, оскільки вважає, що підстав для його відкликання немає.

Про це сьогодні в коментарі журналістам заявив спікер ВР Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

"Засідання фракції "Слуга народу" (щодо відкликання спікера ВР. - Ред), як мені відомо, не було. У мене справді немає конфлікту. Якщо його хочуть створити, це інше питання. У мене не було конфліктних ситуацій ні з фракцією, тим більше, мене не запросили на фракцію щоб про щось поговорити, обговорити якісь конфлікти. Думаю просто, що було завдання. Давид Георгійович його виконав", - зазначив Разумков.

Водночас він не сказав прямо, від кого надійшло відповідне завдання.

"Я не знаю від кого. Я думаю, що це колективне рішення, якщо не було засідання фракції", - припустив він.

При цьому він зазначив, що буде відстоювати свою позицію.

"Якщо запросять на фракцію, особисто прийду. Я думаю, що я зможу відповісти на кожне з питань", - додав спікер.

Як повідомлялося, 30 вересня Арахамія запросив у Раді підписні листи за відставку Разумкова з поста спікера.

Також читайте: Разумков про Стефанчука: Коли виходжу із сесійної зали до туалету, він також може бути в.о. спікера

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
Арахамия все больше и больше ассоциируется с Чечетовым.
показати весь коментар
30.09.2021 15:12
+4
кукла Вова насаженная на орган бабушки Бени... вот кто дает отмашку и да при вводной Дерьмака и онных...
показати весь коментар
30.09.2021 15:12
+4
Я не є прихильником Разумкова. Мені цікаво кого слуги призначать наступним? Колю? Марьяну? Третякову? Брагара?... фотаграфа,тамаду...? Правильно сказала Ірина Геращенко, що вони зелені кнопочки.
Прикро і сумно!
показати весь коментар
30.09.2021 15:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кукла Вова насаженная на орган бабушки Бени... вот кто дает отмашку и да при вводной Дерьмака и онных...
показати весь коментар
30.09.2021 15:12 Відповісти
Арахамия все больше и больше ассоциируется с Чечетовым.
показати весь коментар
30.09.2021 15:12 Відповісти
По уровню сволочизма.
показати весь коментар
30.09.2021 15:18 Відповісти
- Что сейчас будет! Что я с ним сделаю! - Гражданин, гражданин! - Не трогайте меня! - Здесь не ночной бар... - Что я с ним сделаю! - ...здесь молочное кафе. - Вы не знаете, это море крови! Сейчас будет убийство! взывал к окружающим Паниковский(с)
показати весь коментар
30.09.2021 15:20 Відповісти
а конец истории будет тот же?
показати весь коментар
30.09.2021 15:20 Відповісти
Надеюсь, и закончит так же.
показати весь коментар
30.09.2021 15:21 Відповісти








tZE inform


@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1443527574009917442 1 ч



Драчка внутри "слуг олигархов" набирает обороты. Угробившие закон об олигархах уговорили снять Разумкова Очень логично Успехов вам во взаимном пожирании
показати весь коментар
30.09.2021 15:14 Відповісти
Если Хламидия ... ой, простите ... Арахамия против Разумкова, то я за Разумкова ))).
показати весь коментар
30.09.2021 15:17 Відповісти
это второй сезон сериала, развод для лохов
показати весь коментар
30.09.2021 15:21 Відповісти
Фото с дресированою мавпочкою араХАМієй можна купити окремо.
показати весь коментар
30.09.2021 15:17 Відповісти
Насыпайте клоунаду... Разумка с Абрахламидией на ринг бы... Коля-насос рефери, какбыдат наук тренер. Корабельная сосна раунды объявляет.
показати весь коментар
30.09.2021 15:19 Відповісти
Я не є прихильником Разумкова. Мені цікаво кого слуги призначать наступним? Колю? Марьяну? Третякову? Брагара?... фотаграфа,тамаду...? Правильно сказала Ірина Геращенко, що вони зелені кнопочки.
Прикро і сумно!
показати весь коментар
30.09.2021 15:19 Відповісти
Была задача. Давид Георгиевич её выполнил

Холуи, однако .
показати весь коментар
30.09.2021 15:19 Відповісти
вопрос, какая именно задача? это многоходовочка от бени

как в фильме, здесь у них лежбище с интересом!

убрать разумкова с должности не просто так, он будет на место преза метить, на всякий случай, если клоуна не выберут на второй срок
показати весь коментар
30.09.2021 15:25 Відповісти
Зеленая плесень сожрет все на своем пути беспредела. Кто такой Разумков для них - никто. Но это хорошо, еще один критик и враг появится в уродов ...
показати весь коментар
30.09.2021 15:30 Відповісти
так кто он - трахамония или давид георгиевич?
показати весь коментар
30.09.2021 15:59 Відповісти
что тут непонятного? все же помнят "случайную встречу" Ара-хамии с Беней на стадионе неделю назад... там ему Беня сказал: "передай привет Разумкову...", это когда Разумков отправил проект "закона об олигархах" в Венецианскую комиссию, вопреки желанию ЗЕленой шоблы... вот этот "привет" и вернулся к Разумкову в виде отставки за непослушание хозяину ЗЕленой куклы - Бене... Теперь еще более четко прорисовывается роль одного олигарха, за которым охотится ФБР, и у которого кроме карманного клоуна, играющего роль "президента", в ВР есть монобыдло, с помощью которого он принимает любые законы, какие он захочет... То есть в руках у одного олигарха теперь сосредоточена и исполнительная и законодательная власть... благодаря тупоголовым личинкам, фактически выбравшим в 2019 Украине авторитаризм под маской зеленого балагана.
показати весь коментар
30.09.2021 16:42 Відповісти
Господе! Когда этот бардак уже закончится!Когда эти крыс себя сожрут?!!!
показати весь коментар
30.09.2021 16:50 Відповісти
Меня не пригласили в Трускавец...меня не пригласили на фракцию...мне не задали вопросов...Но если бы задали - о! я бы себя защитил!
показати весь коментар
30.09.2021 17:11 Відповісти
 
 