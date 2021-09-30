Для вирішення проблем з питною водою необхідно підготувати зміни до бюджету, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність підготовки змін до бюджету для вирішення проблем з питною водою в країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми повинні вирішувати питання щодо питної води у всій країні. І, якщо обговорювати зміни до бюджету ... ми не можемо змінювати його постійно, це складні рішення і домовленості з депутатським корпусом ... Але вистачає проблем з питною водою. Тому я думаю, що ми одноразово повинні підготувати ці зміни до бюджету і швидко реалізувати", - зазначив глава держави.

Крім того, за словами Зеленського, з місцевою владою необхідно почати обговорювати питання будівництва сміттєпереробних заводів.

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