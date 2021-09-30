Для вирішення проблем з питною водою необхідно підготувати зміни до бюджету, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність підготовки змін до бюджету для вирішення проблем з питною водою в країні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми повинні вирішувати питання щодо питної води у всій країні. І, якщо обговорювати зміни до бюджету ... ми не можемо змінювати його постійно, це складні рішення і домовленості з депутатським корпусом ... Але вистачає проблем з питною водою. Тому я думаю, що ми одноразово повинні підготувати ці зміни до бюджету і швидко реалізувати", - зазначив глава держави.
Крім того, за словами Зеленського, з місцевою владою необхідно почати обговорювати питання будівництва сміттєпереробних заводів.
Топ коментарі
+11 Дмитро Хлопченко ae9eba52
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+5 Испанец Киевский e8266ba4
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Мы говорим ЗЕ - понимаем Коломойский.
Главное было не забыть университет Зеленского и фонд его жены, а также увеличение расходов на содержание самого президента и его офиса.
Какая там вода?
Химикат используется для следующих целей:
-В производстве как растворитель и хладагент
-В ядерных реакторах
-В производстве пенопласта
-В огнетушителях
-В химических и биологических лабораториях
-В производстве пестицидов
-В искусственных пищевых добавках
-Химикат является основной составляющей кислотных дождей
-Способствует эрозии почвы
-Ускоряет коррозию и вредит большинству электроприборов
-Длительный контакт с химикатом в его твёрдой форме приводит к серьёзным повреждениям кожи человека
-Контакт с газообразной формой химиката приводит к сильным ожогам
-Вдыхание даже небольшого количества химиката грозит смертельным исходом
-Химикат обнаружен в злокачественных опухолях, нарывах, язвах и прочих болезненных изменениях тела
-Химикат развивает зависимость; жертвам при воздержании от потребления химиката грозит смерть в течение 168 часов
-Ни один известный очиститель не способен полностью очистить воду от этого химиката
Несмотря на эти опасности, химикат активно и безнаказанно используется в индустрии. Многие корпорации ежедневно получают тонны химиката через специально проложенные подземные трубопроводы. Люди, работающие с химикатом, как правило, не получают спецодежды и инструктажа. Отработанный химикат тоннами выливается в реки и моря.
Мы призываем население проявить сознательность и протестовать против дальнейшего использования этого опасного химиката.
30 сентября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/09/%d0%b7%d0%b5-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%83.html#respond Комментарии: 0
ВСЕ УЖЕ ПОБЫЛИ ПРЕЗИДЕНТАМИ? ТЕПЕРЬ ПОБУДЬТЕ МИЛЛИОНЕРАМИ!
Правительственные чиновники, депутаты и многочисленные пропагандисты от власти активно разгоняют два тезиса, порожденные воспаленным офисом президента.
Такую информацию около часа назад https://www.facebook.com/profile.php?id=100007508473639 привел в Фейсбуке политический аналитик Александр Кочетков.
А именно:
1. Средняя зарплата по стране растет, словно флюс. И уже совсем скоро украинцы ощутят благодать, и главной проблемой станет поиск возможности хоть как-то потратить эти деньжища, потому что все нужное давно куплено, а деньги остались.
- https://www.economics-prorok.com/2021/09/%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5-%D1%83%D0%B6%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83.html Зарплата будет как в Европе уже в следующем году: стоит ли верить обещаниям Кабмина Шмыгаля
2. Рост коммунальных тарифов - это злобные проделки местных властей, а центральная власть не имеет к этому никакейшего отношения. Наоборот, она настаивает на стабильности тарифов, но у нее, разумеется, не хватает полномочий, чтобы поставить на место жадных мэров.
На самом деле любой экономист (даже среди «Слуг» такие имеются) объяснит, что рассуждения о росте средней з/п в отрыве от реальной покупательной способности - это профанация и очковтирательство наподобие омоложения от уринотерапии. То есть, важно не насколько увеличилась зарплата, а насколько больше коммунальных услуг, еды, одежды, лекарств, бензина и прочих необходимых для жизни вещей работник может за нее приобрети.
Для этого существует, например, такой показатели как индекс потребительских цен и другие. Но подобная статистика, если она у нас вообще ведется, является гостайной покруче инфы о том, кто сдал спецоперацию с «вагнеровцами».
Что касается коммуналки, то тарифы определяет цена на электроэнергию, газ и прочие углеводороды. Цену на электричество формирует Нацкомиссия НКРЕКП, подчиненная президенту Украины и подотчетная Верховной Раде.
А ценой на газ и прочие углеводороды занимается «Нафтогаз», который находится в введении Кабмина и которым напрямую командует офис президента. В этих структурах власть за наш счет наваривает огромные деньги, которые кладутся в личные карманы.
Никакие мэры к этому никакого отношения не имеют, они получают от этих структур директивные цены. Сейчас мэры через свою ассоциацию пытаются договориться с центром, чтобы не допустить стремительного роста тарифов. Если не договорятся, то мэрам просто придется объяснять горожанам, что это не они, а именно Киев своими неэффективными действиями обеспечивает тарифный геноцид.
У мэров есть СМИ, есть доверие граждан, чтобы убедить их, что вовсе не они рулят поставками энергоносителей в страну, изобретением «реверсов» и «дюссельдорфов +», а также добычей украинского газа.
В целом наша власть, неспособная мыслить не только стратегически, а и тактически, пытается рефлекторно уйти от опасности народного возмущения. Поэтому тупо пытается втюхать, что живем мы все лучше и лучше, а если и есть какие-то случайные трудности, то виновны в этом исключительные посторонние злые силы, вроде кремлевского имперства, украинского олигархата или местного самоуправления.
- https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%80.html Зеленский - приговор украинскому народу
Но в итоге получится, что власть еще больше потеряет авторитет и доверие украинцев, а местное самоуправление вынуждено будет противостоять центру, как уже было во время карантина, только сейчас картина выйдет тотальнее. Страна встанет на растяжку.
Шоубиз - это, конечно, не приговор его деятелям. Главное, чтобы он не стал приговором для Украины.