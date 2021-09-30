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ВР (14812) відставка (1453) підписи (30) Разумков Дмитро (1526)

Підписні листи про відкликання спікера вже в Апараті ВР, - речниця Разумкова Туній

Підписні листи про відкликання спікера вже в Апараті ВР, - речниця Разумкова Туній

Підписні листи за зверненням фракції "Слуга народу" про відкликання голови Верховної Ради України готові і перебувають в Апараті Верховної Ради.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" прессекретар спікера ВР Дмитра Разумкова Ольга Туній, інформує Цензор.НЕТ.

"Ініціатори даного процесу вже мають можливість забрати підписні листи і продовжувати процедуру згідно з регламентом", - додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні була розмова з Арахамією. Жодних претензій я не почув, - Разумков

Підписні листи про відкликання спікера вже в Апараті ВР, - речниця Разумкова Туній 01

Як повідомлялося, 30 вересня Арахамія запросив у Раді підписні листи за відставку Разумкова з поста спікера.

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коли з наркоманом зв`язався
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30.09.2021 16:30 Відповісти
Это не подписные листы.
Это платёжные ведомости.
Расписался - получи.
Трускавец за свой счёт.
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30.09.2021 15:44 Відповісти
раше-ватана Разумкова съедает малоросьня Зеля
- нет повода для печали
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30.09.2021 15:59 Відповісти
В усій цій возні показово одне.
Кацапам і провладним зебілам вірити, себе не поважати.
Менше неділі тому вони клялись, що під разумкова ніхто не риє. Збрехали, як і ЗАВЖДИ,
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30.09.2021 16:32 Відповісти
 
 