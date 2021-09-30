1 564 20
Говорити про те, що Україна наближається до "червоного" рівня епіднебезпеки рано, як і про локдаун, - Ляшко
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко оцінив можливість введення локдауну в країні. Він повідомив, що про це не йдеться.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
За його словами, говорити про те, що країна наближається до червоного рівня - рано.
"Про жорстке карантинне обмеження або локдаун не йдеться", - сказав Ляшко.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що якщо всв вакцинуються - локдаун не буде потрібний.
Топ коментарі
+4 Eugen Mk
показати весь коментар30.09.2021 16:28
+3 Маркиз
показати весь коментар30.09.2021 15:59
+2 Черный Квадрат ac8161f3
показати весь коментар30.09.2021 15:58
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Но нет, мы дождёмся нового пика и вот тогда может быть.
ЗЫ: походу новый пик через 2 недели.
В понедельник, 20.09.2021, в институте патологии в Ройтлингене (Германия) состоялась конференция учёных-патологоанатомов, на которой были представлены результаты вскрытий восьми умерших после вакцинации от COVID19.
Анализы тонких тканей умерших, проведенные при помощи темнопольного микроскопа, выявили содержание в них посторонних веществ, которые внешне выглядят как микроскопические электронные микросхемы, судя по всему формирующиеся в организме человека из нано-частиц, полученных в результате вакцинации.
Это заслуженные немецкие учёные из государственного института патологии и результаты их исследований очень серьезны - они открывают чрезвычайную террористическую угрозу, с которой столкнулось человечество под видом так называемой вакцинации от КОВИД.
По результатам этих исследований должен быть поднят политический вопрос о необходимости проведения международной антитеррористической операции с ликвидацией террористов, причастных к организации биологической атаки на человечество, осуществленной под видом вакцинации от КОВИД.
Если данные, полученные учёными достоверны (что практически не вызывает сомнений), то международная антитеррористическая операция становится необходимой и обязательной.
Анализы тканей умерших были проведены патологоанатомами:
Профессором д-ром Арне Буркхардтом;
Профессором д-ром Вальтером Лангом.
Полученные данные также подтверждают вывод профессора д-ра Питера Ширмахера о том, что в более чем 40 умерших после вакцинации, тела которых были исследованы им, около трети умерли непосредственно от самой вакцинации, что подтверждает преступное сокрытие масштабов смертности от КОВИД-вакцинации.
В рамках трансляции пресс-конференции были показаны микроскопические детали изменений тканей.
Профессор д-р Вернер Берггольц сообщил о текущих проблемах статистического учета вакцинации.
На пресс-конференции также были представлены результаты анализа образцов вакцины от COVID-19 австрийской исследовательской группой, что соответствует выводам ученых из Японии и США - в вакцине обнаружены незаявленные металлосодержащие компоненты. Визуально эти компоненты выделяются своей необычной формой.
Результаты расследования приводят к юридическим и политическим требованиям к властям немедленно собрать информацию, чтобы иметь возможность оценить ситуацию с опасностью для здоровья населения от так называемых вакцин от COVID-19.
К сожалению, человечество подошло к тому моменту, когда акт биологического терроризма и массового геноцида оказался фактически вскрыт и абсолютно очевиден.
Политические решения должны последовать незамедлительно.
Ссылка на источник информации: https://pathologie-konferenz.de/
Контактное лицо: Контактное лицо: Institut Prof. Dr. Burkhardt,
e-mail:
Obere Wässere 3-7, 72764 Reutlingen, Germany