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Новини Коронавірус і карантин
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карантин (18171) Ляшко Віктор (1504) COVID-19 (19763) коронавірус (19920) локдаун (339)

Говорити про те, що Україна наближається до "червоного" рівня епіднебезпеки рано, як і про локдаун, - Ляшко

Говорити про те, що Україна наближається до

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко оцінив можливість введення локдауну в країні. Він повідомив, що про це не йдеться.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

За його словами, говорити про те, що країна наближається до червоного рівня - рано.

"Про жорстке карантинне обмеження або локдаун не йдеться", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що якщо всв вакцинуються - локдаун не буде потрібний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За тиждень-два в трьох областях України можуть посилити карантин, - "слуга народу" Радуцький

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Топ коментарі
+4
вот от пфайзера схема

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30.09.2021 16:28
+3
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30.09.2021 15:59
+2
А как тогда объяснить что некоторые больницы переполненные?
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30.09.2021 15:58
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Речь не идет..
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30.09.2021 15:54 Відповісти
А как тогда объяснить что некоторые больницы переполненные?
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30.09.2021 15:58 Відповісти
Тем, что если ликвидировать койко-места в рамках развала системы Семашко с 1991 года, а также проводить то, что у нас называют "медицинскими реформами", то рано или поздно мест станет не хватать.
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30.09.2021 16:59 Відповісти
Например отсутствием минимально достаточного числа койкомест в результате предыдущих реформ медицины.
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30.09.2021 17:40 Відповісти
Казалось бе... суточный прирост более 2/3 от позапрошлой волны и более половины от второй. Самое время!

Но нет, мы дождёмся нового пика и вот тогда может быть.

ЗЫ: походу новый пик через 2 недели.
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30.09.2021 15:59 Відповісти
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30.09.2021 15:59 Відповісти
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30.09.2021 16:01 Відповісти
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30.09.2021 16:05 Відповісти
вот от пфайзера схема

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30.09.2021 16:28 Відповісти
ой... это чё? 4 радиолампы ))) усилитель чё ли????
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30.09.2021 17:05 Відповісти
Когда в переполненных больницах ( а у нас уже пациенты лежат в коридорах!) лечить больных КОВИДом будет некому и нечем и придется сортировать пациентов по перспективности выздоровления, тогда уже будет поздно, г-н Ляшко!
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30.09.2021 16:20 Відповісти
Пане Ляшко, придивіться-но https://covid19.rnbo.gov.ua/ до трендів Луганської обл ., яка побила вже усі свої осінньо-весняні рекорди в 1,56 рази, а в тролейбуси тут і надалі запускають усіх бажаючих їхати стоячи.
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30.09.2021 16:21 Відповісти
В телах умерших от вакцинации обнаружены наночипы - конференция немецких учёных-патологоанатомов из института патологии в Ройтлингене (Германия) 20.09.2021 г.

В понедельник, 20.09.2021, в институте патологии в Ройтлингене (Германия) состоялась конференция учёных-патологоанатомов, на которой были представлены результаты вскрытий восьми умерших после вакцинации от COVID19.

Анализы тонких тканей умерших, проведенные при помощи темнопольного микроскопа, выявили содержание в них посторонних веществ, которые внешне выглядят как микроскопические электронные микросхемы, судя по всему формирующиеся в организме человека из нано-частиц, полученных в результате вакцинации.

Это заслуженные немецкие учёные из государственного института патологии и результаты их исследований очень серьезны - они открывают чрезвычайную террористическую угрозу, с которой столкнулось человечество под видом так называемой вакцинации от КОВИД.

По результатам этих исследований должен быть поднят политический вопрос о необходимости проведения международной антитеррористической операции с ликвидацией террористов, причастных к организации биологической атаки на человечество, осуществленной под видом вакцинации от КОВИД.

Если данные, полученные учёными достоверны (что практически не вызывает сомнений), то международная антитеррористическая операция становится необходимой и обязательной.

Анализы тканей умерших были проведены патологоанатомами:
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30.09.2021 16:31 Відповісти
Анализы тканей умерших были проведены патологоанатомами:
Профессором д-ром Арне Буркхардтом;
Профессором д-ром Вальтером Лангом.

Полученные данные также подтверждают вывод профессора д-ра Питера Ширмахера о том, что в более чем 40 умерших после вакцинации, тела которых были исследованы им, около трети умерли непосредственно от самой вакцинации, что подтверждает преступное сокрытие масштабов смертности от КОВИД-вакцинации.

В рамках трансляции пресс-конференции были показаны микроскопические детали изменений тканей.
Профессор д-р Вернер Берггольц сообщил о текущих проблемах статистического учета вакцинации.

На пресс-конференции также были представлены результаты анализа образцов вакцины от COVID-19 австрийской исследовательской группой, что соответствует выводам ученых из Японии и США - в вакцине обнаружены незаявленные металлосодержащие компоненты. Визуально эти компоненты выделяются своей необычной формой.

Результаты расследования приводят к юридическим и политическим требованиям к властям немедленно собрать информацию, чтобы иметь возможность оценить ситуацию с опасностью для здоровья населения от так называемых вакцин от COVID-19.
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30.09.2021 16:32 Відповісти
По решению участников научной конференции, следует рассмотреть вопрос о приостановке вакцинации от COVID-19.

К сожалению, человечество подошло к тому моменту, когда акт биологического терроризма и массового геноцида оказался фактически вскрыт и абсолютно очевиден.

Политические решения должны последовать незамедлительно.

Ссылка на источник информации: https://pathologie-konferenz.de/
Контактное лицо: Контактное лицо: Institut Prof. Dr. Burkhardt,
e-mail:
Obere Wässere 3-7, 72764 Reutlingen, Germany
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30.09.2021 16:32 Відповісти
Как это ни прискорбно признавать,но для нынешней,самой воровской и коррумпированной власти,короновирус как манна небесная,и эти ребята сделают все,пока находятся при власти,что бы эта лафа не закончилась как можно дольше. Нигде в Европе нет такого бардака и нагнетания ситуации,как в Украине,и полезные идиоты,готовые ширяться неустановленной технической жидкостью этой власти помогают, и никакие доводы их не переубедят. Когда показывают переполненную больницу в Харькове, то у меня невольно возникает вопрос? Кто позакрывал инфекционные отделения по Харьковской области, и теперь для создания картинки всех везут в одну больницу,а нам вешают лапшу на уши,что больницы переполнены.
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30.09.2021 22:01 Відповісти
 
 