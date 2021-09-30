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позов (490) ліцензія (831) Нацрада ТРМ (458) суд (11494) ТБ (278) Мураєв (149)

Нацрада з ТРМ звернеться до суду з позовом про анулювання ліцензії телеканалу "НАШ" через мову ворожнечі

Нацрада з ТРМ звернеться до суду з позовом про анулювання ліцензії телеканалу

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення планує звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії телеканалу "НАШ" (ТОВ "НАШ 365") у зв'язку з тим, що ліцензіат не тільки не усунув порушення законодавства, зафіксовані регулятором раніше і не сплатив штрафи на суму в понад 228 тис. грн, а й допустив нові порушення з розповсюдження висловлювань, що містять мову ворожнечі.

Як повідомляється на сайті Нацради, таке рішення прийнято на засіданні в четвер, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що моніторинг мовлення за 22 червня 2021 року зафіксував в ефірі ліцензіата пряму трансляцію передачі "Важливе" (з повторами передачі 22, 23, 25, 26, 27 і 28 червня 2021 року). Тема обговорення стосувалася 80-ї річниці нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз. Ведучі передачі Ангеліна Пичик і Максим Назаров, а гість – народний депутат України VII та VIII скликань Євген Мураєв.

За даними регулятора, Мураєв стверджував, що нині триває геноцид та війна проти українського народу як частини слов’янського світу з боку країн ЄС.

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"Ось лише кілька цитат із його висловлювань: "…Работают абсолютно все механизмы, работают абсолютно все технологии. И, к сожалению, власть как настоящий коллаборант, является проводником этой антиукраинской политики по сути геноцида нашего народа". "Это комплекс вещей, в результате которых у нас забирают землю и выдавливают людей, забирают рабочую силу. То есть еще раз говорю – другая форма войны. Но через кого это делается? Через Тань Чорновол, через Парасюкив, Гаврылюкив, через Третьякову, Потураева и всех остальных, через Зеленского… Друзья, еще раз… война просто поменяла форму. И наша власть занимается коллаборационизмом. Она подыгрывает тем, кто реально рейдерит нашу страну". "…Потому что они являются инструментом коллективного запада", - процитувала Нацрада Мураєва.

Регулятор зауважує, що ці та інші висловлювання Євгена Мураєва не відображають об’єктивну ситуацію і свідчать про наміри вплинути на аудиторію телеканалу, щоб викликати у глядача негативні емоції, неприязне ставлення до влади та окремих осіб, сформувати стереотипний образ країн Європейського Союзу та народів, які до нього входять, як "історично латентного ворога". При цьому ведучі передачі жодним чином не відреагували в прямому ефірі на слова гостя про факт існування геноциду.

"Глядачам не було надано пояснень і не наведено достовірних фактів. Не було вжито жодних дій, щоб зупинити риторику, яка містить мову ворожнечі, не було подано альтернативної точки зору щодо такого чутливого для національної безпеки України питання", - підкреслили в Нацраді.

У повідомленні зазначається, що повторні трансляції передачі були без змін і модифікацій. На думку регулятора, це вказує на редакційну політику телеканалу, яка "парадоксальним чином збігається з пропагандистською позицією країни-агресора".

Таким чином Національна рада визнала, що ТОВ "НАШ 365" порушив абзац четвертий частини другої статті 6, пункти а), б) та в) частини першої статті 59 Закону України "Про телебачення і радіомовлення". Також визнано наявність розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті у висловлюваннях, які були поширені в ефірі 22, 23, 25, 26, 27 і 28 червня 2021 року.

Крім того, як зазначено в повідомленні, мовник не виконав пункт 6 рішення Національної ради від 28.04.2021 № 483, пункт 1 розпорядження Національної ради від 30.04.2021 № 17/760 про усунення порушень законодавства та пункт 5 рішення Національної ради від 28.04.2021 № 484, пункт 1 розпорядження Національної ради від 30.04.2021 № 17/759 про усунення порушень законодавства. Тому регулятор, керуючись пунктом в) частини п’ятої статті 37 та частиною тринадцятою статті 72 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", звернеться до суду з позовом про анулювання ліцензії телеканалу "НАШ".

Крім того, Нацрада розглянула також результати позапланової безвиїзної перевірки "Максі-ТВ" (ТОВ "НАША ПРАГА", м. Київ), де також 22 червня 2021 року було зафіксовано пряму трансляцію цієї самої передачі "Важливе" з тими самими ведучими і гостем студії Євгеном Мураєвим та її повтори 22, 23, 25, 26, 27 і 28 червня 2021 року. Регулятор визнав, що ця юридична особа припустилася таких самих порушень норм законодавства, як і ТОВ "НАШ 365".

"Керуючись частиною восьмою статті 72 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", Національна рада застосувала до ТОВ "НАША ПРАГА" санкцію "стягнення штрафу" у сумі 119 544,75 грн, що становить 25% розміру ліцензійного збору. Товариство повинно сплатити ці кошти до державного бюджету упродовж місяця. Також мовника зобов’язано з дня набрання чинності цим рішенням привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства", - зазначив регулятор.

Крім того, Нацрада призначивла обом ліцензіатам – ТОВ "НАШ 365" і ТОВ "НАША ПРАГА" – позапланові безвиїзні перевірки на звернення Уповноваженого із захисту державної мови. Буде перевірено, чи виконують ці юридичні особи, які транслюють однакові передачі, норми Закону України "Про телебачення і радіомовлення" щодо обов’язкової частки держаної мови в ефірі у визначені законом проміжки часу.
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Топ коментарі
+12
ДАВНО пора ,сколько можно терпеть эту прокацапскую клоаку а паскуду Мураева на НАРЫ ,да и ведущих туда-же !!!
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30.09.2021 16:08
+11
с таёжных ибеней задроченной паРаши -
вылазит некий "Наш"- в котором все - не наши ...
из-за него война и ... что несёт он нам ?
- ещё одну войну, кровь, хаос, ложь и срам !
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30.09.2021 16:13
+11
Мураев своими кацапскими плакатами по Украине (даже в Закарпатье) « это наша земля» достал всех . Гнать из Украины этих оккупантов
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30.09.2021 16:34
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Російська мова - мова ворожнечі.
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30.09.2021 16:07 Відповісти
... Неважно, был ли инцедент или не был, а в итоге в глазах Цивилизованного Мира перебранки и игнор султановых жён... Господа, будьте выше или в дурдом опять успокоительное не завезли?
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30.09.2021 16:07 Відповісти
цивилизованный Мир почти весь куплен и перекуплен давно ханом Московии путиным
- остались верные принципам не многие - такие как Великобритания, Латвия, Польша и еще возможно пару стран..
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30.09.2021 16:10 Відповісти
ДАВНО пора ,сколько можно терпеть эту прокацапскую клоаку а паскуду Мураева на НАРЫ ,да и ведущих туда-же !!!
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30.09.2021 16:08 Відповісти
Давно час.
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30.09.2021 16:10 Відповісти
с таёжных ибеней задроченной паРаши -
вылазит некий "Наш"- в котором все - не наши ...
из-за него война и ... что несёт он нам ?
- ещё одну войну, кровь, хаос, ложь и срам !
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30.09.2021 16:13 Відповісти
Правильно! Закрыть ВСЕ каналы! Нечего знать правду рабам. Оставить только Прямокривой Пэтин. Только он покажет как нужно Родину любить....
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30.09.2021 16:16 Відповісти
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30.09.2021 16:17 Відповісти
Только собираются подать в суд. Слишком долго с с этим каналом возятся. РНБО, СБУ ау!
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30.09.2021 16:17 Відповісти
я не розумію, чому канал російською, зе думає що на Донбасі не знають української, чи знов пахне русифікацією.....
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30.09.2021 16:24 Відповісти
З глузду з'їхали! Без 228 тис. кількість бордів власника про "Ето наша зємля!"штук на 100 скоротиться.
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30.09.2021 16:27 Відповісти
Мураев своими кацапскими плакатами по Украине (даже в Закарпатье) « это наша земля» достал всех . Гнать из Украины этих оккупантов
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30.09.2021 16:34 Відповісти
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30.09.2021 16:37 Відповісти
никаких моральных принципов у этого сраного рашиста , позорно маскирующегося под украинского патриота , и на это спокойно смотрят эсбэушники , у нас демократия типа...
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30.09.2021 17:15 Відповісти
Не в Израиле, а в Украине ? Не фига себе!
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30.09.2021 23:08 Відповісти
Вражеский канал. Закрыть нахрен. Хозяину госизмену. Все просто.Если захотеть.
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30.09.2021 16:41 Відповісти
Этот телеканал вредный, его нужно закрыть.

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30.09.2021 16:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=elAQcSHB3Ko пёс с ними
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30.09.2021 16:55 Відповісти
сериал "скоты"
транслируется на "говно+говно"

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30.09.2021 16:55 Відповісти
той чьорт мурав'їний має бути схоплен і розстрілян як ворог КРАЇНИ!
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30.09.2021 16:58 Відповісти
Тільки рейтинг "їхньому" накрутять з цими судами.
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30.09.2021 17:21 Відповісти
Мої знайомі, які мліли від Толі Шарія, тепер у захваті від Жені Мураєва. (((
Прикро, що це досить молоді люди.(((
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30.09.2021 17:34 Відповісти
Не захоплююсь зеленою владою, але навіть ці зелені проти євгєнія мураєва божі одуванчики!
По дорозі з відпочинку нарахувала 16 бордів з "нашою землею". Деякі правда ****** фарбою.
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30.09.2021 17:32 Відповісти
та закройте уже это болото сепарское . там уже и шуфрич в доляшке акций..... и заодно интер ещё закрыть и порядок....((
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30.09.2021 17:33 Відповісти
Не стоит радоваться. Прямой будет следующим.
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30.09.2021 18:58 Відповісти
А вот это правильно! Российским помойкам в Украине не место!
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30.09.2021 19:08 Відповісти
Ці пропагандони переселяться на інші канали
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30.09.2021 19:37 Відповісти
 
 