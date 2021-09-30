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саміт (723) Євросоюз (12768) Кулеба Дмитро (3604)

Саміт Україна-ЄС принесе нові кроки у сфері інтеграції у внутрішній ринок Євросоюзу, - Кулеба

Саміт Україна-ЄС принесе нові кроки у сфері інтеграції у внутрішній ринок Євросоюзу, - Кулеба

Саміт Україна-ЄС, який відбудеться 12 жовтня, принесе нові кроки в сфері інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Він принесе нам нові кроки в сфері інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС, просування на треку промислового безвізу і зміцнення партнерства у сфері енергетики. Це буде важлива подія, ми до неї активно готуємося, залишилося чекати недовго", - сказав глава МЗС.

Крім того, за словами Кулеби, в жовтні в Києві пройде форум Association exchange за участю чиновників України, Грузії і Молдови.

Глава МЗС також зазначив, що на початку жовтня в Україну приїде міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

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"Я хочу розширювати географію української дипломатії, і цим займаюся, тому прийму Мевлюта не в Києві, як це традиційно відбувається, а в місті Львові ... Львів ми обрали не випадково, вибір припав на це чудове, прекрасне українське місто, тому що він є провідним туристичним, промисловим, транспортним, культурним і IT-хабом в Україні, і ми, зокрема, хочемо представити можливості Львова для турецьких інвесторів", - підкреслив міністр.

Також на початку жовтня Кулеба візьме участь у Варшавському форумі з безпеки. Відбудеться зустріч міністрів Люблінського трикутника.

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главное эти ШАГИ не про,,.е...ать
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30.09.2021 16:13 Відповісти
Я не знаю дипломатического этикета, но принимать министра иностранных дел практически союзного государства не в столице Украины... Задолбали уже зелебобики своим Трускавцом... Кулеба, когда тебя встретят не в Анкаре, а в провинции Турции, расскажешь об ощущениях...
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30.09.2021 16:14 Відповісти
Кулеба....просто піди...збережи ті крихти людського що залишилось.........бо добазікаєшся до страти
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30.09.2021 16:18 Відповісти
Честно уже устал от єтих спич попугаев Кулебі дятла Арахамии и прочей Зе лобуді несут такую пургу
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30.09.2021 16:21 Відповісти
Не думаю, что ЕС на внутреннем рынке нужны наши Коломойские, Фирташи и Ахметовы.

Такша шагать Кулебе, как всегда, на месте.
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30.09.2021 16:21 Відповісти
Саммит Украина-ЕС принесет новые шаги. -Тобто копійки . 1 шаг -три гроша.



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30.09.2021 16:24 Відповісти
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30.09.2021 16:33 Відповісти
Не той тепер Страсбург, Рейн річка не та
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30.09.2021 16:49 Відповісти
"Львов мы выбрали не случайно, выбор пал на этот чудесный, прекрасный украинский город, потому что он является ведущим туристическим"

Ну да вместе с одессой ,больше всех обслуживают туристов во всех отношениях....
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30.09.2021 17:01 Відповісти
 
 