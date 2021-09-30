Саміт Україна-ЄС принесе нові кроки у сфері інтеграції у внутрішній ринок Євросоюзу, - Кулеба

Саміт Україна-ЄС, який відбудеться 12 жовтня, принесе нові кроки в сфері інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Він принесе нам нові кроки в сфері інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС, просування на треку промислового безвізу і зміцнення партнерства у сфері енергетики. Це буде важлива подія, ми до неї активно готуємося, залишилося чекати недовго", - сказав глава МЗС.

Крім того, за словами Кулеби, в жовтні в Києві пройде форум Association exchange за участю чиновників України, Грузії і Молдови.

Глава МЗС також зазначив, що на початку жовтня в Україну приїде міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

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"Я хочу розширювати географію української дипломатії, і цим займаюся, тому прийму Мевлюта не в Києві, як це традиційно відбувається, а в місті Львові ... Львів ми обрали не випадково, вибір припав на це чудове, прекрасне українське місто, тому що він є провідним туристичним, промисловим, транспортним, культурним і IT-хабом в Україні, і ми, зокрема, хочемо представити можливості Львова для турецьких інвесторів", - підкреслив міністр.

Також на початку жовтня Кулеба візьме участь у Варшавському форумі з безпеки. Відбудеться зустріч міністрів Люблінського трикутника.