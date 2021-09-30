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Німеччина (7089) Кулеба Дмитро (3604) Гайко Маас (201)

Кулеба провів переговори з Маасом: "Німеччина залишиться надійним партнером України в питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції"

Кулеба провів переговори з Маасом:

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом, сторони обговорили подальший розвиток двосторонніх відносин України і ФРН.

"Дмитро Кулеба переконаний, що Німеччина залишиться надійним партнером України в питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави, розвитку економічного співробітництва", - повідомляє пресслужба МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

Також Кулеба висловив подяку Маасу за зусилля в організації зустрічі Нормандського формату на рівні міністрів.

"Міністр подякував німецькому колезі за його висловлювання до 80-ї річниці початку масових розстрілів у Бабиному Яру та його заклик зберегти пам'ять про цей страшний нацистський злочин", - сказано в повідомленні.

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Крім того, Кулеба також привітав Мааса з успішним результатом на виборах.
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Топ коментарі
+4
С такими надёжными партнёрами и врагов не надо...
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30.09.2021 16:33
+3
За словами Ющенка, на саміті він разом з президентами інших країн йшов до Саркозі та Меркель. Французький лідер кудись пішов, а канцлерка залишилася. Меркель аргументувала, що ПДЧ Україні дати не можуть, оскільки у 2008-му лише третина українців підтримувала вступ в НАТО.

"Я їй кажу: коли я вступав на посаду, 14% українців поділяли інтеграцію до НАТО, зараз 31%. Це третина, але удвічі більше за два роки. Коли ви приймали Іспанію в повноправні члени НАТО, там 17% населення підтримували цей проєкт", - розповів Ющенко, додавши, що досі вважає слабкими та неприйнятними аргументи Меркель.
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30.09.2021 16:22
+2
Дуже смішно. Надійний партнер який смокче в кацапів,та проти вступу України до ЄС та НАТО.
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30.09.2021 16:50
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За словами Ющенка, на саміті він разом з президентами інших країн йшов до Саркозі та Меркель. Французький лідер кудись пішов, а канцлерка залишилася. Меркель аргументувала, що ПДЧ Україні дати не можуть, оскільки у 2008-му лише третина українців підтримувала вступ в НАТО.

"Я їй кажу: коли я вступав на посаду, 14% українців поділяли інтеграцію до НАТО, зараз 31%. Це третина, але удвічі більше за два роки. Коли ви приймали Іспанію в повноправні члени НАТО, там 17% населення підтримували цей проєкт", - розповів Ющенко, додавши, що досі вважає слабкими та неприйнятними аргументи Меркель.
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30.09.2021 16:22 Відповісти
А, кроме хотелки, ничего больше не надо?

А можно так деньги в банке получать? Хочу и все тут. Пофиг на платежеспособность, кредитную историю, отсутствие судимостей.
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30.09.2021 16:25 Відповісти
Та- да, тільки більшим та багатшим партнером вони вважають Московію.
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30.09.2021 16:23 Відповісти
Звучит как то сомнительно . Стойкое ощущение, что кто-то вступил в гуано и топчется, топчется , делая вид что все зашибись
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30.09.2021 16:26 Відповісти
да да начинайте рыть траншею под СП3, баба меркель со шрёдером не возражает, к новому году как раз цена 2000 уе за 1000 кубов кацапского пердежа.
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30.09.2021 16:28 Відповісти
С такими надёжными партнёрами и врагов не надо...
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30.09.2021 16:33 Відповісти
Дуже смішно. Надійний партнер який смокче в кацапів,та проти вступу України до ЄС та НАТО.
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30.09.2021 16:50 Відповісти
Вбережи мене Боже від таких друзів,а зі своїми ворогами я і сам впораюсь.
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30.09.2021 17:12 Відповісти
Как Германия может оставаться надежным партнёром , если таковым никогда не являлась? Ты что городиш ? Немцы , а особенно Меркель всегда были против .
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30.09.2021 18:09 Відповісти
ага. озабочену лубов і не жодного патрона. шоб недайбо не підстрелили закадичного партньора.
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30.09.2021 18:41 Відповісти
 
 