Разумков підпише закон про олігархів і відправить його президенту: Подивимося, хто дійсно хоче, щоб він запрацював
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що підпише закон про олігархів і направить його на підпис президенту Володимиру Зеленському.
Про це Разумков заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Законопроєкт "Про олігархів", він проголосований з порушенням регламенту, з порушенням закону, але тим не менше там враховані важливі правки, щодо НАЗК. Я підтримую ці правки. Я сказав, що докладу максимум зусиль, для того щоб якомога швидше цей законопроєкт був підписаний у Верховній Раді і направлений президенту", - сказав Разумков.
Він зазначив, що підпише "той закон, який був проголосований в стінах Верховної Ради, і за який віддали голоси 279 народних депутатів", і направить президенту "для того, щоб потім ніхто не казав, що хтось грає на руку олігархам".
"А потім подивимося, хто дійсно займає позицію і хоче, щоб цей закон запрацював. Або зараз будуть шукати механізми, щоб його заблокувати або на рівні ВР або на рівні Офісу президента", - сказав Разумков.
Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, не чекаючи висновків Венеціанської комісії та попри критику міжнародних експертів.
За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, Венеціанська комісія рекомендувала Україні не поспішати з ухваленням цього закону, а дочекатися її висновків, які будуть готові до 15 грудня.
Після голосування виникла правова колізія: у фінальний текст законопроєкту увійшло дві протилежні правки щодо органу влади, який має визначали олігархів. Депутати одночасно підтримали передачу цих повноважень як РНБО, так і НАЗК.
Після голосування голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо зателефонував президенту України і запросив фінальний текст законопроєкту для аналізу на предмет дотримання прав людини.
Будь ласка, зачекайте...
- Оголошення Надзвичайного стану через заплановане припинення транзиту газу з росії (Це аналог Воєнного стану, який давно мав ввести Президент).
- Створення при ВРУ Надзвичайної комісії (аналог Ставки Верховного Головнокомандувача, кабміну та РНБОУ, що давно мав створити Президент) з надзвичайними повноваженнями для оперативного управління всіма державними, комунальними та приватними силами та засобами для ліквідації можливих надзвичайних наслідків при аваріях на тепломережах та газогонах!
- Створення Надзвичайних комісій в кожній області (що давно мав зробити Президент) які мають ліквідовувати наслідки припинення газо-теплопостачання.
- Внесення змін в бюджет на 2021-22 роки для надання Надзвичайній комісії в Києві та регіонах фінансування на підготовку ліквідації аварій та газо-тепломережах.
- Розробка та прийняття державної програми біопалива з внесенням змін в бюджет 2021-22 роки на переведення котельних з газу на біопаливо, що має дати додаткові замовлення машинобудівним заводам в Україні які виробляють таке обладнання!
- Розробка та прийняття державної програми модернізації ГТС з внесенням змін в бюджет 2021-22 роки на переобладнання ГТС на ******* газотурбінні двигуни газоперекачувальних агрегатів виробництва Заря-Машпроект (Миколаїв) та високооборотисті електродвигуни з локалізацією їх виробництва в Україні, для забезпечення роботи ГТС в реверсі на мінімальних обсягах прокачки газу в умовах відключення російського транзиту газу.
- Розробка та прийняття державної програми створення національної системи моніторингу параметрів комунальних мереж з внесенням змін в бюджет 2021-22 роки на організацію дистанційного моніторингу всіх параметрів газу, води, електрики, теплоносіїв, рівня та температури стічних вод у всіх багатоквартирних будинках, підключених до газових та тепломереж,, водоканалу, електроживлення та фекальної каналізації. Згадаємо аварію на тепломережах в Алчевську 2006 року, коли в результаті аварії на теплоцентралі порвало всі труби опаленні і замерзла навіть каналізація і місто опинилось під загрозою повного замерзання та епідемії і всіх прийшлось евакуйовувати. Такі аварії можуть бути масовими у разі відключення газу і можуть нанести шкоди більше ніж масована ядерна атака.
Подмахнет, так, сказать.
Оно наплевало на Конституцию и Законы.
у бедосика два варианта
1. подписать этот трэш и получить по шапке как из ЕС так и из КС и олигархи выходят сухими из всех вод а клоун показывает всем что он клоун
2. вернуть в ВР ветировав закон и тогда уже у ВР два варианта
2.1 преодолеть вето конституционным большинством
2.2 проголосовать другой законопроект
потому как если я не ошибаюсь ветированый закон по которому вето не преодолено не может быть вынесен для повторного рассмотрения
Маленьке уточнення: Якщо ВР подолає президентське "в это", то закон вступить в дію без підпису президента. Або ВР враховує зауваження преза та переголосовує.
в законе две взаимоисключающие статьи. он отбивается на раз даже в ОАСКе у вовка