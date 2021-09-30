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Разумков підпише закон про олігархів і відправить його президенту: Подивимося, хто дійсно хоче, щоб він запрацював

Разумков підпише закон про олігархів і відправить його президенту: Подивимося, хто дійсно хоче, щоб він запрацював

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що підпише закон про олігархів і направить його на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Про це Разумков заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Законопроєкт "Про олігархів", він проголосований з порушенням регламенту, з порушенням закону, але тим не менше там враховані важливі правки, щодо НАЗК. Я підтримую ці правки. Я сказав, що докладу максимум зусиль, для того щоб якомога швидше цей законопроєкт був підписаний у Верховній Раді і направлений президенту", - сказав Разумков.

Він зазначив, що підпише "той закон, який був проголосований в стінах Верховної Ради, і за який віддали голоси 279 народних депутатів", і направить президенту "для того, щоб потім ніхто не казав, що хтось грає на руку олігархам".

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"А потім подивимося, хто дійсно займає позицію і хоче, щоб цей закон запрацював. Або зараз будуть шукати механізми, щоб його заблокувати або на рівні ВР або на рівні Офісу президента", - сказав Разумков.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, не чекаючи висновків Венеціанської комісії та попри критику міжнародних експертів.

За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, Венеціанська комісія рекомендувала Україні не поспішати з ухваленням цього закону, а дочекатися її висновків, які будуть готові до 15 грудня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон про олігархів повторно направлять до Венеціанської комісії, - Разумков

Після голосування виникла правова колізія: у фінальний текст законопроєкту увійшло дві протилежні правки щодо органу влади, який має визначали олігархів. Депутати одночасно підтримали передачу цих повноважень як РНБО, так і НАЗК.

Після голосування голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо зателефонував президенту України і запросив фінальний текст законопроєкту для аналізу на предмет дотримання прав людини.
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Топ коментарі
+13
Циркове шоу триває
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30.09.2021 16:33
+8
а зебилам нравицца.
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30.09.2021 16:43
+7
Насправді він тролить весь той монозброд дуже красиво. Уявіть собі 250 депутатів голосували за, і ніхто не прочитав правку Разумкова. Це говорить про якість наших законотворців, та про їхню функцію в Зе команді. Безмозглі натискачі кнопок! Чимось схоже на Думу при Путіні, чи не так? Парламент, як то кажуть, не місце для дискусій!
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30.09.2021 16:52
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30.09.2021 16:33 Відповісти
Можешь это писать под каждой новостью.
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30.09.2021 16:40 Відповісти
а зебилам нравицца.
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30.09.2021 16:43 Відповісти
Им нравицца и они лайкают.
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30.09.2021 16:48 Відповісти
Разумков був абсолютно бездіяльним спікером. Верховна Рада це верховний орган влади в Україні, важливіший та потужніший за Президента, а Разумков перетворив Верховну Раду на придаток Слуги Народу і тепер Зеленьский просто відставить Разумкова, щоб той не набирав зайвої популярності перед виборами! Але і в самостійне політичне плавання Разумкову немає з чим йти, він не зробив жодного потужного політичного досягнення! Вся діяльність Разумкова на посту Голови ВРУ це мовчазне та слухняне обслуговування інтересів Слуги народу, а фактично Президента та його найближчого кола. Що зробив Разумков для України? Які досягнення має Разумков як Голова ВРУ? Чим він буде агітувати за себе? Зараз Разумкову потрібно зробити потужний політичний крок, який дасть йому політичну дорогу в майбутнє, від хлопчика на побігеньках у мафії до дорослої політичної фігури! Чи може Разумков, поки він ще Голова ВРУ, згадати що ВРУ це головний орган влади в Україні і вписати своє ім'я в історію? Пропоную Разумкову на вибір варіанти:
- Оголошення Надзвичайного стану через заплановане припинення транзиту газу з росії (Це аналог Воєнного стану, який давно мав ввести Президент).
- Створення при ВРУ Надзвичайної комісії (аналог Ставки Верховного Головнокомандувача, кабміну та РНБОУ, що давно мав створити Президент) з надзвичайними повноваженнями для оперативного управління всіма державними, комунальними та приватними силами та засобами для ліквідації можливих надзвичайних наслідків при аваріях на тепломережах та газогонах!
- Створення Надзвичайних комісій в кожній області (що давно мав зробити Президент) які мають ліквідовувати наслідки припинення газо-теплопостачання.
- Внесення змін в бюджет на 2021-22 роки для надання Надзвичайній комісії в Києві та регіонах фінансування на підготовку ліквідації аварій та газо-тепломережах.
- Розробка та прийняття державної програми біопалива з внесенням змін в бюджет 2021-22 роки на переведення котельних з газу на біопаливо, що має дати додаткові замовлення машинобудівним заводам в Україні які виробляють таке обладнання!
- Розробка та прийняття державної програми модернізації ГТС з внесенням змін в бюджет 2021-22 роки на переобладнання ГТС на ******* газотурбінні двигуни газоперекачувальних агрегатів виробництва Заря-Машпроект (Миколаїв) та високооборотисті електродвигуни з локалізацією їх виробництва в Україні, для забезпечення роботи ГТС в реверсі на мінімальних обсягах прокачки газу в умовах відключення російського транзиту газу.
- Розробка та прийняття державної програми створення національної системи моніторингу параметрів комунальних мереж з внесенням змін в бюджет 2021-22 роки на організацію дистанційного моніторингу всіх параметрів газу, води, електрики, теплоносіїв, рівня та температури стічних вод у всіх багатоквартирних будинках, підключених до газових та тепломереж,, водоканалу, електроживлення та фекальної каналізації. Згадаємо аварію на тепломережах в Алчевську 2006 року, коли в результаті аварії на теплоцентралі порвало всі труби опаленні і замерзла навіть каналізація і місто опинилось під загрозою повного замерзання та епідемії і всіх прийшлось евакуйовувати. Такі аварії можуть бути масовими у разі відключення газу і можуть нанести шкоди більше ніж масована ядерна атака.
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30.09.2021 16:41 Відповісти
Спикером он был талантливым. Только что толку от этого ? Более талантливым спикером был бы Муссолини, он когда то был марксистом и председателем социалистической партии Италии.
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30.09.2021 17:43 Відповісти
"слуги" нагнули жабокого ломбадника.
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30.09.2021 16:35 Відповісти
Тебе нагнули скоріше, і всіх своїх виборців!
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30.09.2021 16:44 Відповісти
Ти про кого зараз пишеш?
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30.09.2021 16:47 Відповісти
Що це у вас так прапорці міняються?
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30.09.2021 16:54 Відповісти
Я про те, що, як виявилося, серед неадекватів і пристосуванців, Разумков виявився самим адекватним! Але на цьому його кар'єра закінчується. Від тої маячні, що монозбрід наприймав, пересічному українцю не буде жодної користі, скоріше буде гірше!
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30.09.2021 17:01 Відповісти
Згоден, коли Разумкова припекло, то став божим одуванчиком.
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30.09.2021 17:19 Відповісти
Разумков просто осторожен в словах и поступках Земразь мелкая пакостная вошь навозная мстительная потвора она не простила Разумкову его самостоятельность мнений в вопросе- санкции РНБО объявлявших олигархами и вводивших санкции (я не сторонник того -чтобы то- что есть в Украине-норма)- но я противник того чтобы порядок типа и условно говоря наводить методами беззакония произвола профанации беря на вооружение ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ а не закон ведь Зе мразь доиграется в то что целесообразно будет просто военным упраз0днить его и поделить на атомы... и НАРОД это поддержит потому что как бы вы не орали и не кричали но тлетворное понимание свободы превратилось в вакханалию произвол чиновников судов полиции президента нардепов проституток и прочей швали -что присосались к корыту бюджет Украины ее недра леса поля горы моря и реки и парки... нас держат за скотобазу на убой...
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30.09.2021 17:23 Відповісти
Короче, насрать что приняли с нарушениями, я подпишу и тогда меня возможно не отгонят от корыта!
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30.09.2021 16:36 Відповісти
Так, а він до чого? Що та свиня Стефанчук протягувала з порушеннями цей закон, тільки б поскоріше, доки Разумков на лікарняному. А тепер Разумков виходить і каже, а я візьму і підпишу те лайно, що ви наприймали. А тепер думайТЕ ви, що з цим лайном робити. Тепер Зеленському доведеться ветувати свій, так активно розпіарений, закон про олігархів!
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30.09.2021 16:42 Відповісти
Я уверен, что зеленский закон подпишет.
Подмахнет, так, сказать.
Оно наплевало на Конституцию и Законы.
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30.09.2021 17:11 Відповісти
Подмахнет и внесут изменения другим законом. Это всегда работает.
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30.09.2021 18:56 Відповісти
Во, возню устроили! Со стороны, наверное, смешно должно быть. Однако, мне не смешно, отчего-то. точно тут ранее кто-то коротко и точно написал: КУБЛО.
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30.09.2021 16:37 Відповісти
Кодло!
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30.09.2021 20:45 Відповісти
а совість де подів лупоокий,будь принциповим до кінця,якщо не голосував за це,сцикотно,виженуть з головування ВР
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30.09.2021 16:37 Відповісти
Якщо бути об'єктивним, то він сказав, що підтримує цей закон, бо там врахована його поправка по НАЗК.
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30.09.2021 16:46 Відповісти
підтримують на голосуванні голосом,а сказати то бла бла бла,хитрий жид
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30.09.2021 19:53 Відповісти
"Посмотрим, ху из ху"

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30.09.2021 16:39 Відповісти
А зря, всеравно тебя снимут, Дима. Хотя бы маленькую пакость сделал уродам. Это даже не пакость - закон принят с нарушениями. Полное право не подписать, показать свои принципы. А так получается ты согласен с уродами и поддерживаешь их. Некрасиво уходишь....
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30.09.2021 16:39 Відповісти
на самом деле он все по красоте делает. он ставит зе вилку.
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30.09.2021 16:43 Відповісти
Не нравится когда зебилов наёывыют их же методами?
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30.09.2021 16:48 Відповісти
Насправді він тролить весь той монозброд дуже красиво. Уявіть собі 250 депутатів голосували за, і ніхто не прочитав правку Разумкова. Це говорить про якість наших законотворців, та про їхню функцію в Зе команді. Безмозглі натискачі кнопок! Чимось схоже на Думу при Путіні, чи не так? Парламент, як то кажуть, не місце для дискусій!
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30.09.2021 16:52 Відповісти
тут есть нюанс
у бедосика два варианта
1. подписать этот трэш и получить по шапке как из ЕС так и из КС и олигархи выходят сухими из всех вод а клоун показывает всем что он клоун
2. вернуть в ВР ветировав закон и тогда уже у ВР два варианта
2.1 преодолеть вето конституционным большинством
2.2 проголосовать другой законопроект
потому как если я не ошибаюсь ветированый закон по которому вето не преодолено не может быть вынесен для повторного рассмотрения
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30.09.2021 16:42 Відповісти
Те, що всі вони обісрались з цим законом - беззаперечно.
Маленьке уточнення: Якщо ВР подолає президентське "в это", то закон вступить в дію без підпису президента. Або ВР враховує зауваження преза та переголосовує.
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30.09.2021 16:47 Відповісти
верно. и мы возвращаемся к пункту № 1
в законе две взаимоисключающие статьи. он отбивается на раз даже в ОАСКе у вовка
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30.09.2021 16:50 Відповісти
Та подписывай уже! Хватит выделываться как подстреленный в индийском фильме - падай и не двигайся, а то подпишу-не подпишу
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30.09.2021 16:52 Відповісти
Этот закон работать не будет. А на каком этапе его остановят надо посмотреть. Венецианскую комиссию он не пройдёт- это точно.
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30.09.2021 17:40 Відповісти
Интересно Зеля успеет посадить барыгу и Бутусова в тюрьму до того как Венецианская комиссия забракует закон ?
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30.09.2021 17:50 Відповісти
А він щось вирішує?
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30.09.2021 22:11 Відповісти
димасик сделал дело, димасик может уходить.
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30.09.2021 18:07 Відповісти
 
 