Лукашенко: У разі конфлікту ЗС РФ підтримають Білорусь. Я не лякаю, а просто нагадую
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що Росія підтримає Білорусь у разі збройного конфлікту. Він також зазначив, що Москва і Мінськ практично створили єдину армію на західному напрямку.
Про це білоруський диктатор заявив в інтерв'ю телеканалу CNN, витяги з якого наводить "Белта", інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Мінськ вже давно є форпостом Союзної держави і на західному напрямку вже створена єдина армія Росії і Білорусі.
"Єдине озброєне угрупування, основою якого є білоруська армія. І в разі конфлікту, ми це не приховуємо, нас вся західна частина Збройних Сил Росії буде підтримувати. Я вас не лякаю. Я просто вам нагадую те, про що ми постійно говоримо", - додав Лукашенко.
Він також уточнив, що поки розмови про "форпост" на західному кордоні РФ безпідставні. Але в разі потреби Росія і Білорусь створять його протягом місяця.
Будь ласка, зачекайте...
а "врємя" настанєт, коли болота замерзнуть і газ прикрутять, - і ще не все натирене до Еміратів завезено..?
сепаратистская народная республика - БНР
(Луке следует вспомнить кому принадлежат Брест-Литовский и Полесье)
Кто ж мог предположить, что из этого неуклюжего колхозника вылупится кровавый ублюдок...
Галина и Александр Лукашенко. 1970-е.
Единственным правильным, хоть и радикальным, ответом на блокировку двух немецких каналов RT было бы давить бульдозерами немецкие Мерседесы, ввозимые в Россию. Всё остальное - пустое сотрясание воздуха!
Это обычный клоун, которому кацапы разрешают пока гавкать.
Та коли на роботі /навчанні , між друзів , по сусідям і т.п. - обговорювали ці вибори - стався конфуз
Майже ніхто не признавався , що він та його родина голосовала за Луку !!!
І виникла підозра , що білорусів просто най.бали
А пізніше масові акції це підтвердили
А про что бредит єтот поц вообще не ясно.