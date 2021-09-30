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армія рф (16151) Білорусь (7833) Лукашенко (2619) росія (63556)

Лукашенко: У разі конфлікту ЗС РФ підтримають Білорусь. Я не лякаю, а просто нагадую

Лукашенко: У разі конфлікту ЗС РФ підтримають Білорусь. Я не лякаю, а просто нагадую

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що Росія підтримає Білорусь у разі збройного конфлікту. Він також зазначив, що Москва і Мінськ практично створили єдину армію на західному напрямку.

Про це білоруський диктатор заявив в інтерв'ю телеканалу CNN, витяги з якого наводить "Белта", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Мінськ вже давно є форпостом Союзної держави і на західному напрямку вже створена єдина армія Росії і Білорусі.

"Єдине озброєне угрупування, основою якого є білоруська армія. І в разі конфлікту, ми це не приховуємо, нас вся західна частина Збройних Сил Росії буде підтримувати. Я вас не лякаю. Я просто вам нагадую те, про що ми постійно говоримо", - додав Лукашенко.

Він також уточнив, що поки розмови про "форпост" на західному кордоні РФ безпідставні. Але в разі потреби Росія і Білорусь створять його протягом місяця.

Також дивіться: Білорусь видає нелегалам військову форму, - Прикордонна служба Польщі. ФОТО

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Топ коментарі
+53
Всё никак не пойму, кто на Бульбофюрера собрался напасть, кто на Минск хочет покусится и поработить беларусов? Признавайтесь!
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30.09.2021 17:02
+43
Как они зае...ли....В совке все шпионы и нападение Америки пугали. Та же пластинка сумасшедшего дома.
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30.09.2021 17:03
+26
ТЁТЯ РОЗА




Единственным правильным, хоть и радикальным, ответом на блокировку двух немецких каналов RT было бы давить бульдозерами немецкие Мерседесы, ввозимые в Россию. Всё остальное - пустое сотрясание воздуха!
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30.09.2021 17:15
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Всё никак не пойму, кто на Бульбофюрера собрался напасть, кто на Минск хочет покусится и поработить беларусов? Признавайтесь!
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30.09.2021 17:02 Відповісти
Кто-кто, КОЛОРАДЫ! Картоха опасносте!
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30.09.2021 17:10 Відповісти
Україна давно має позбутись лукашенка та встановити в Білорусі проукраїнську владу. Шкода що Семенченка арештували і взагалі згорнули всю підготовку до ліквідації лукашенка. російські ЗРК на кордоні України блокують весь повітряний простір над Західною Україною і унеможливлюють поставки зброї та *********** в Україну з країн НАТО повітряним шляхом. Тому питання усунення лукашенка в Білорусі це одне з ключових питань яке має вирішити Україна для стримування російської агресії. Ми не можемо перемогти путіна на фронті, але ми можемо перемогти путіна в Білорусі і цим потрібно активно займатись, готувати зміну, яка візьме владу після ліквідації лукашенка. А українські війська мають бути готові підтримати нову білоруську владу силою зброї і витиснити російські війська з території Білорусі. На фронті воює багато білоруських патріотів, які мають стати рушійною силою змін в Білорусі.
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30.09.2021 18:55 Відповісти
что ты куришь?
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30.09.2021 22:25 Відповісти
Так колоради якщо нападуть то зі сходу, а не з заходу.
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01.10.2021 17:01 Відповісти
Галантерейщик и кардинал - ЭТО СИЛА!!!
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30.09.2021 17:18 Відповісти
Бульбофюрер опасносте! Срочно вызывайте штурмовиков империи!)
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30.09.2021 19:01 Відповісти
очевидно их исконный враг Вейшнория . давно на свободных беларусов и москалей зуб имеет
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30.09.2021 17:32 Відповісти
А с кем конфликтовать собрался бульбофюрер не уточнил?
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30.09.2021 17:03 Відповісти
Со всеми! )))
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01.10.2021 10:45 Відповісти
Как они зае...ли....В совке все шпионы и нападение Америки пугали. Та же пластинка сумасшедшего дома.
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30.09.2021 17:03 Відповісти
нє "в случає", а "во врємя"
а "врємя" настанєт, коли болота замерзнуть і газ прикрутять, - і ще не все натирене до Еміратів завезено..?
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30.09.2021 17:06 Відповісти
на севере Украины появился еще одна
сепаратистская народная республика - БНР
(Луке следует вспомнить кому принадлежат Брест-Литовский и Полесье)
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30.09.2021 17:07 Відповісти
Олег Кавун@watermelonONK



Кто ж мог предположить, что из этого неуклюжего колхозника вылупится кровавый ублюдок...
Галина и Александр Лукашенко. 1970-е.

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30.09.2021 17:16 Відповісти
Галя девочка вполне была, но связалась с 3,14дарасом
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30.09.2021 17:20 Відповісти
Судя по всему ей реально страшно,что он её обнял))
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30.09.2021 17:52 Відповісти
Да, да, да.... Армяне подтвердят.
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30.09.2021 17:08 Відповісти
Можно посетовать, что нас окружают долб@@бы - пуйло, колхозный фюрер, всякие сийряты! Но оказывается оказалось этого мало и по приколу население Украины решило окружить себя долбо@бами изнутри и привели к власти слуг.
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30.09.2021 17:14 Відповісти
ТЁТЯ РОЗА




Единственным правильным, хоть и радикальным, ответом на блокировку двух немецких каналов RT было бы давить бульдозерами немецкие Мерседесы, ввозимые в Россию. Всё остальное - пустое сотрясание воздуха!
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30.09.2021 17:15 Відповісти
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30.09.2021 17:35 Відповісти
Армению уже поддержали
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30.09.2021 17:15 Відповісти
"Единая вооруженная группировка, основой которой является белорусская армия." - ОПГ
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30.09.2021 17:16 Відповісти
бяларасєйська армія це злоякісна пухлина у твоїй москальській довбешці...
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30.09.2021 19:44 Відповісти
Спасибо. Я и не догадывался, что вы идиот
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30.09.2021 19:45 Відповісти
Нема за що))) ти ж олігофрен...)))
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30.09.2021 19:56 Відповісти
Интересная у вас подпись.
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30.09.2021 22:42 Відповісти
как эта манечка называется в психиатрии когда людям всё время снится что на них нападают?
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30.09.2021 17:20 Відповісти
Тут говорит говорящая голова *****...вполне возможен провокационный обстрел со стороны бсср в качестве подготовки к широкомасштабному вторжению...и естественно если ответка будет ***** прийдет спасать
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30.09.2021 17:26 Відповісти
Jesli budet konflikt s NATO tut nikto nebudet smotret kakije tam vojska,paprostu ix unictozit , tut nekakaja raska nepomozet emu daze jesli i xoteli eto zdelat
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30.09.2021 17:41 Відповісти
С таким партнерами как германия что-то сомневаюсь... только если будут задеты интересы сша напрямую...
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30.09.2021 17:43 Відповісти
Tak tut i budet imeno zadeti amerikanskije vojska kotoryje i jest tut i drugyje NATO soldati takze.On javno neponimajet cem xocet imet delo i kogo pugajet
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30.09.2021 17:49 Відповісти
Nemci u nas oni kak bi rukovodit NATOo vojskami ix udarnaja grupirovka zdes.Oni govoriat sto budet vojevat sluce vojni.Nemci k nam xoroso smotrit vydelili dengi na infrostrukturu dlia soldat 100mln,posle dvux let ecio 150mln evro dast.Prakticeski vsia texnika voruzenyje sto jest u nix armiji ,to i nam prodali ili podarili.Vot francuzami ja nedoveriaju,a nemci oni budet vojevat
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30.09.2021 18:10 Відповісти
З ким немци будуть воевать? З російською армією? Не смішіть, вони трубу вже побудували і тепер будуть залежні від рашки. Дружба і жвачка.
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30.09.2021 19:45 Відповісти
Budet nemci vojevat jesli oni uze zdes,kto dumajet sto nemci neumejet vojevat ocen osybajetsia
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30.09.2021 19:54 Відповісти
А яка ваша роля (що ви можете, скажімо, якщо німці ... передумають)?
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30.09.2021 20:27 Відповісти
Nasi konecno budet vojevat sovmesno s nemcami i drugimi NATO soldatami.Tut vsio jasno
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30.09.2021 21:10 Відповісти
Подякуйте тіхановській за російські війська на кордоні. Через вашу дурну політику і Україна страждає. Знімайте санкції негайно, бо НАТО вам не допоможе, і нам також.
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30.09.2021 19:40 Відповісти
Sankciji tolko budet usiliatsia uze 5 paket gotovit za nelegalov na sej raz.Budet davit dalse ego.Nebudet tut s Nato stranami Belorus ili raska vojevat im eto ne po zubam
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30.09.2021 19:52 Відповісти
Ви давите не Луку, а білоруський народ, і налаштовуєте білорусів проти Заходу. Помоліться Богу.
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30.09.2021 20:08 Відповісти
A vy cytajete normalno kogda nelegalov vtalkyvajet nam?I za eto dolzno nebyt reakciji?
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30.09.2021 20:22 Відповісти
.....не кормите лукатроля...... оНо же явно смердит....
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30.09.2021 20:29 Відповісти
Йди нах разом з "білоруським народом", ферштейн зи?
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30.09.2021 22:37 Відповісти
А вы? Ковровые бомбардировки это рашкинская фишка... И они сразу расхерячат вас, чтобы потом в этом обвинить других... Лугандон ничему не научил?
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30.09.2021 21:08 Відповісти
A vy uvereni sto ostanites zyvymi.
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30.09.2021 20:46 Відповісти
А российские пропагандоны скажут, что Украина первой спровоцировала конфликт и будет всеобщий одобрямс!
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30.09.2021 18:44 Відповісти
манич преследования на фоне мании величия до добра не приведет... !!! (****** проверено !!!))
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30.09.2021 17:21 Відповісти
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30.09.2021 17:22 Відповісти
лучше синяки под глазами, чем швабра в заднице, как в спецназе под Хабаровском
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30.09.2021 22:15 Відповісти
Лукашенко уже обделался!
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30.09.2021 17:24 Відповісти
Задохни, падла фашистская!
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30.09.2021 17:28 Відповісти
Уважаемый, не напрягайтесь....
Это обычный клоун, которому кацапы разрешают пока гавкать.
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30.09.2021 18:48 Відповісти
Не разрешают, а дают команду "голос" или команду "фас"
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30.09.2021 20:31 Відповісти
Правильно. Это я не подумал сказал
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30.09.2021 22:17 Відповісти
При любому конфлікті з західом, московити кидають територію Біларусі і тікають в свої болота.
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30.09.2021 17:29 Відповісти
И ждут пока придёт зима.Бо зима,основной союзник москалей
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30.09.2021 18:14 Відповісти
Не москалей, а свинособак, да и не союзник, замерзло их тоже дохрена
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30.09.2021 19:04 Відповісти
Это усатое чепушило реально думает,что кого-то испугало своими сказками? Так никто его дурацких разглагольствований и не слышал,кроме его подсосников))
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30.09.2021 17:49 Відповісти
Но на самом деле будет как с Арменией. Серьёзный противник и Россия сольётся.
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30.09.2021 17:57 Відповісти
Идиот
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30.09.2021 18:05 Відповісти
На него Уганда собралась нападать? Или ЦАР‽
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30.09.2021 18:06 Відповісти
да кому ты нужно, плешивое шизофреническое жЫвотное?
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30.09.2021 18:21 Відповісти
Картофельный диктатор самозванец решил в войнушки поиграть, только всё это для него печально закончится
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30.09.2021 18:42 Відповісти
Він не "самозванец", бо більшість білорусів за нього проголосували, і ЦВК оголосила результат. Бо 26 років народ був задоволений економічно і соціально, поки російські провокатори вирішили змусити Луку до союзу.
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30.09.2021 19:56 Відповісти
ЦВК - оголосила ...
Та коли на роботі /навчанні , між друзів , по сусідям і т.п. - обговорювали ці вибори - стався конфуз
Майже ніхто не признавався , що він та його родина голосовала за Луку !!!
І виникла підозра , що білорусів просто най.бали
А пізніше масові акції це підтвердили
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30.09.2021 21:23 Відповісти
Можна в вас запитати, звідки ця інформація? Ви ж не були на виборчих дільницях, і свічку не тримали. В інтернеті багато чого пишуть. А от я не вірю що білоруси задоволені політикою Лукашенка
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30.09.2021 21:24 Відповісти
"братом" пужаєть а коли НАТО себе захищає-то "калєктівньій запат" ох і бульбараст
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30.09.2021 18:47 Відповісти
Кому ты нужен придурок!
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30.09.2021 18:47 Відповісти
Когда в в 2020 году, после выборов президента в Беларуси начались массовые акции протеста, я до последнего надеялся что Белорусы вынесут Лукашенко вперёд ногами. Это послужило бы примером для россиян, как нужно поступить с путлером, но к сожалению, белорусы испугались ОМОНовцев и всё затихло...
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30.09.2021 19:00 Відповісти
На масові протести виходила тільки проросійська п'ята колона, щоб полякати Луку і підштовхнути до інтеграції.
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30.09.2021 20:00 Відповісти
В мене однокласник мешкає у Мінську. Я з ним часто по вайберу спілкуюсь. Він був на мітингу проти лукашенка. Так от, він росію терпіти не може, і майже всі хто виходили на мітинг - також. І він стверджує що вибори у Білорусі були сфальсифіковані
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30.09.2021 21:37 Відповісти
Армению уже поддержали.
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30.09.2021 19:25 Відповісти
Бульбенфюрер, правда в тому, що у випадку конфлікту армія Білорусі буде допомагати кацапам тримати кордон з Афганом на півдні Таджикістану. Тільки твої солдати про це ще не знають.
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30.09.2021 19:34 Відповісти
Кто нападать собирается? Без рашки баця ни посрать ни подтереться не может...
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30.09.2021 19:36 Відповісти
Конфликт у тебя в голове, Саня. Называется синдром Дауна.
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30.09.2021 19:49 Відповісти
Неуловимый Джо.
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30.09.2021 19:56 Відповісти
Что то мне подсказывает, шо этот п..ид...ар, готовит провокацию против Украины. А потом, со слезами и соплями, - вова, меня уже ногами бьют. ПАМАГИ...
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30.09.2021 20:09 Відповісти
неужели немцы опять на Беларусь попрут как в 1941...
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30.09.2021 20:22 Відповісти
Нажаль, такі як Гітлер з"являються раз на 1000 років... Нікуди німці поки що не попруть.
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30.09.2021 20:35 Відповісти
Все йде по *********** плану. Недобульбомаршал (РБ почала вже закуповувати картоплю в України!) заляканий кремльльбядським пацюком до обдєлання, злетів із розуму і готовий на все,навіть на велику війну, заради утримання влади в РБ у своїх руках. Ну а далі, за планом *****,-парочка провокацій організованих кремлем на Україно-Білоруському кордоні (щось на кшталт Фінляндії із боку СРСР , або Польші,також 1939 року зі сторони Германії) і великий тир-пир розпочнеться, у якому козломордія за спиною РБ буде правити бал. Увесь світ, у такому випадку,буде тикати пальцями у сторону РБ,як країни, що розв"язала війну проти України і усі "шишаки",звісно ж,посипляться на неї, а жабокрикія (московія) залишиться ніби-то й у сторонці. Мол, і я-не я і хата не моя. Ну,загалом -то, все як завжди. Нічого нового ні ********* ні КДБстан (пробачте мені,сябри, але,на жаль ваша, чудова країна РБ перетворилась у КДБ) видумати вже не спроможні. А нам потрібно готуватись, готуватись і готуватись.
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30.09.2021 20:37 Відповісти
Хм. Он забыл сказать о том,что в любом конфликте с РФ, беларусов погонять на убой,а расеяне будут сзади,как заградотряды,прячась за женщинами и детьми Беларуси!
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30.09.2021 20:40 Відповісти
КДБ-країна дебільного бацьки
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30.09.2021 20:42 Відповісти
пикейные жилеты, не
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30.09.2021 20:55 Відповісти
В случае конфликта РБ с кем либо РФ оккупирует беларусь под видом "асвабадітелей" и сделает беларусь своей холуйной колонией.
А про что бредит єтот поц вообще не ясно.
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30.09.2021 21:21 Відповісти
а она разве еще таковой не является?
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30.09.2021 22:44 Відповісти
Я вижу такой сценарий развития событий. Армия усатого самозванца обстреляет территорию Украины, с целью спровоцировать Украину на ответный удар. Тут и у страны балалайки появится основание вмешаться в конфликт, ввести свои воиска
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30.09.2021 21:32 Відповісти
Да кому ты, убогий нужен! Ха-ха-ха. Лижи дальше жопу своем ху_лу.
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30.09.2021 21:36 Відповісти
ОРДЛО даже уже знает как это
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30.09.2021 22:18 Відповісти
На картофельное *****, так же как и на классическое *****, похоже тоже невидимые пиндосы нападают.
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30.09.2021 22:43 Відповісти
Може Ліхтенштейн надумав ?
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30.09.2021 22:57 Відповісти
Щось бульбофюлер багато чого собі в голові собі намалював
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30.09.2021 23:06 Відповісти
Ну какой у цыгана может быть конфликт ? Только с народом. И Московия уже поддерживает его. Наверное половина силовиков в Белоруссии родом из Тамбова и Барнаула.
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01.10.2021 09:20 Відповісти
 
 