Від початку доби поранено воїна, 4 порушення режиму "тиші". Найманці РФ стріляли з 122-мм артилерії поблизу Кам'янки, - штаб ООС

Від початку цієї доби, 30 вересня, російсько-окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню, 2 з яких - із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

Підкреслюється, що поблизу Новотошківського ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл позицій наших захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу Кам'янки окупанти двічі вели вогонь з артилерії калібру 122 мм, а також з мінометів калібру 82 мм і 120 мм. У сторону населеного пункту Попасна найманці застосували автоматичні станкові гранатомети.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранень, несумісних із життям. Командування та особовий склад Об'єднаних сил співчуває рідним і близьким героя, який загинув за Україну", - зазначають у штабі.

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Крім цього, повідомляється, що на обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили супротивника припинити вогневу активність.

"Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними", - резюмували в штабі.