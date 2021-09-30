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Новини Агресія Росії проти України
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обстріл (27057) Донбас (22348) втрати (4280) найманці рф (2026) операція Об'єднаних сил (6725)

Від початку доби поранено воїна, 4 порушення режиму "тиші". Найманці РФ стріляли з 122-мм артилерії поблизу Кам'янки, - штаб ООС

Від початку доби поранено воїна, 4 порушення режиму

Від початку цієї доби, 30 вересня, російсько-окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню, 2 з яких - із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

Підкреслюється, що поблизу Новотошківського ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл позицій наших захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу Кам'янки окупанти двічі вели вогонь з артилерії калібру 122 мм, а також з мінометів калібру 82 мм і 120 мм. У сторону населеного пункту Попасна найманці застосували автоматичні станкові гранатомети.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранень, несумісних із життям. Командування та особовий склад Об'єднаних сил співчуває рідним і близьким героя, який загинув за Україну", - зазначають у штабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український воїн смертельно поранений під обстрілом російських військ - штаб ООС

Крім цього, повідомляється, що на обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили супротивника припинити вогневу активність.

"Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними", - резюмували в штабі.
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Топ коментарі
+9
Редакторы - воин не просто ранен, а получил ранение не совместимое с жизнью, то есть к сожалению погиб - поправьте название новости...
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30.09.2021 17:29
+6
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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30.09.2021 18:38
+5
Кацапские ублюдки, гореть вам всем в аду!
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30.09.2021 18:49
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Дай Боже пораненим- одужання.
Полеглому- Царство Небесне.
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30.09.2021 19:42 Відповісти
Редакторы - воин не просто ранен, а получил ранение не совместимое с жизнью, то есть к сожалению погиб - поправьте название новости...
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30.09.2021 17:29 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
показати весь коментар
30.09.2021 18:38 Відповісти
Кацапские ублюдки, гореть вам всем в аду!
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30.09.2021 18:49 Відповісти
Позавчера наши задвухсотили двух кацапов, твитит разведка. Это первые боевые потери у врага согласно им с тех пор как я начал читать тот канал. Ц приводит здесь их отчеты месячно, завтра вероятно увидите…
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30.09.2021 21:03 Відповісти
А когда вы начали читать этот сайт?
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30.09.2021 22:38 Відповісти
Месяц или два, может быть. С начала ЗЕ-«перемирия» (июль 2020) боевых до этого было всего 9. Но часто по пьяни нарываются на свои же мины, чуть реже - стреляют друг друга (также по пьяни.
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30.09.2021 23:10 Відповісти
А у нас лишь за сентябрь я помню пять имён, это шестой (и то при допущении что за последние семь часов ещё никого не убили).
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01.10.2021 00:07 Відповісти
 
 