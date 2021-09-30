Організація голосування за закон про олігархів дає підстави для реагування правоохоронних органів, - Разумков
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков наголосив, що ухвалення закону про олігархів супроводжувалося грубим порушенням закону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Якщо ми говоримо про те, що відбулося у минулий четвер, то я вважаю, що це грубе порушення закону. Колеги з інших фракцій вже написали заяву до правоохоронних органів, до Генеральної прокуратури. Те, що відбулося в той день, було порушенням. Люди знали, на що вони йдуть. Вірніше, не самі йдуть, а на що вони штовхають народних депутатів. Ні Стефанчук, ні Веніславський за це не проголосували. Хай пояснять, чому вони це не зробили", - сказав спікер Ради.
На його думку, організація голосування за закон №5599 дає підстави для реагування правоохоронним органам.
Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, не чекаючи висновків Венеціанської комісії та попри критику міжнародних експертів.
За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, Венеціанська комісія рекомендувала Україні не поспішати з ухваленням цього закону, а дочекатися її висновків, які будуть готові до 15 грудня.
Після голосування виникла правова колізія: у фінальний текст законопроєкту увійшло дві протилежні правки щодо органу влади, який має визначали олігархів. Депутати одночасно підтримали передачу цих повноважень як РНБО, так і НАЗК.
Після голосування голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо зателефонував президенту України і запросив фінальний текст законопроєкту для аналізу на предмет дотримання прав людини.
Будь ласка, зачекайте...
а подписание "горбатого" закона это не криминал ?
Он поставил Президента в ,,положение цугцванга,,: подпишет или не подпишет закон Президент, он опустит себя ниже плинтуса....
Когда будут выборы, то увидите, что ВСЯ его семья, на всякий случай покинет страну, да и у него будет наготове чартер из Борисполя и сдернет эта гнида в Израиль, как только появятся данные экзитпола.
А вот при радикальной смене власти, предполагаю, что сбегут оба.
Ну, хіба що: баба дЮля, тягниСрак і мертвечук - ну, яскрава трійка совкової інквизиції... ці засвідчать...
До речі, це також сталося завдяки Президенту Порошенко, який законами знищів Генеральну прокуратуру України, а потів всупереч Законодавству України просунув на пост Генпрокурора, еврея Юрія Луценко, свого кума, котрий остаточно добив ту структуру, котра як раз до того і мала можливість зупинить земельний беспредел.
Я б вів мову про шахрайство з боку організаторів голосування, що призвело до викривлень в законі. Тим більше, що вони самі за цей закон не проголосували.
ну так вот. вот что на самом деле сегодня подписали
А может даже порозуміння?
И что это значит конкретно?
Ведь меморандум это только декларация о намерениях, каких?
https://www.youtube.com/watch?v=_GyXaG_oufM&t=19s&ab_channel=RouslanGopkalo ЗЕкоманда: Тарифи зменшаться за місяць!
С тех пор они только повышались...
А сам найвеличниший видать еще не до конца понял и продолжает покрывать одно нарушение другим, пока они его не придавят
Потому как Зюзя хочет сначала преждевременно избраться на второй срок, опять же незаконно и имея под собой моно большинство ипр. прихлебателей.
Понимая, что если сначала выберут парламент, то ему моно больше не светит!
лікуйся істота
Не дарма про таких як ти є народний вислів:"Думати може тільки людина , у приматів є тільки рефлекси"
стосовно "труби" теж немає ніяких доказів а ту "новину" яку ти як мантру висираєш на ЦН бігус-інфо зараз в судах рота в *опу затягло тому що за недоказану судом "новину" яку він виніс в інформсередовище прийдеться заплатити великий штраф і навіть можуть позбавити журналістської ліцензії.
так де докази??????
тільки імбіцилам зебабуїнам у яких відсутні мізки це ніколи не зрозуміти.
Разумкова снова отправляют в отставку, и теперь процессом руководит Зеленский лично. Вы удивлены? Мы тоже. Но, к сожалению, прогнозировать можно только логичные шаги. А вот взрывы эмоций Зе прогнозу не поддаются.
Еще вчера пришла информация, что Офис президента отказался от отставки Разумкова и даже попробовал сделать виноватым Арахамию. Это было решение Ермака лично, и его уже начали реализовывать. Однако, решение Ермака вызвало бурю возмущения со стороны Зеленского. Его позиция категорична: Разумков должен уйти. Мол, с Разумковым работать дальше президент не желает, ни при каких условиях.
Причина, даже не в обиде на Разумкова. Все дело в самой психологии президента Украины. Владимир Зеленский - актер и шоумен, выросший из КВНщиков. Классического актерского образования он никогда не получал, недостатки образования он всегда компенсировал тяжелой работой помноженной на звериное чутье. Зеленский не разгадывает, а ощущает темы, которые нравятся зрителям. Именно эти темы Зеленский зрителю преподносил.
Можно сказать так: Зеленский профессионал в искусстве нравиться людям. Именно это объясняет, почему, несмотря на отсутствие ярких достижений, Зеленский все еще сохраняет высокий рейтинг. Он дарит людям именно то, чего они хотят. Люди ненавидят Медведчука - и Медведчука садят под домашний арест, накладывают на его телеканалы абсолютно незаконные санкции. Людям нравится тема армии - им организовывают парад. И так далее. Зеленский на виду. Зеленский очаровывает. По сути, лозунг Жанны д'Арк «Все кто любит меня - за мной!» смело может брать на вооружение президент Украины. Он не достигает - он влюбляет.
Но эта его особенность имеет и вторую сторону медали: ибо людей, которым Зеленский просто не в состоянии понравиться, он люто, абсолютно искренне ненавидит. Этим вызвана его чистая ненависть к Медведчуку, а точнее к его сторонникам. Они не скрывают своего презрения к Зеленскому. Этим же вызвана страстная ненависть Зеленского к Порошенко. Даже играя на патриотических нотах, Зеленский никак не может завоевать любовь "порохоботов" (а также сторонников более радикальных "Националных дружин" и партии "Свобода"). Не отпускает свой электорат и ЮВТ - но далеко не всегда просит прислушаться к Зе. Поэтому для него они хуже, чем предатели; они люди которые не хотят его, такого прекрасного, полюбить.
Отсюда и ненависть к Разумкову. То, что Разумков постоянно ведет свою игру, избегает грязных решений Офиса президента и не поет Зеленскому сладких дифирамбов (как Ермак и Шмыгаль) Зеленского уже просто бесит. Зеленский чувствует - Разумков его не любит, Разумков им пользуется. Для Зеленского Разумков попал в категорию «еще хуже, чем Порошенко». Порошенко хотя бы не скрывает своей враждебности; в то время как Разумков это вчерашний близкий соратник Зеленского. Лицемер. Тип Иуды Искариота.
Мы недаром описали эту особенность натуры Зеленского. Она себя проявит еще не раз. Зеленский действительно опасный противник, он мастерски умеет в себя влюблять массы и для достижения этой любви он не останавливается ни перед чем. Но когда любовь масс уйдет, Зеленский начнет делать ошибки. В нем заговорит оскорблена гордость и он возненавидит людей переставших его любить. Тогда он станет просто опасен, и закончиться это может кошмарно.
Сейчас под ненависть Зеленского попал Разумков, и Зеленский желает отомстить ему любой ценой. Именно поэтому Зеленский сам поехал в Трускавец собирать подписи за отставку Разумкова. Он говорит с депутатами, убеждает, требует, угрожает. Часть депутатов уже заявили, что ни при каких обстоятельствах они не проголосуют против Разумкова. Поверьте, эти люди уже попали в немилость, и расправа последует быстро. Это ослабит позицию «Слуги народа», но Зеленскому все равно.
Ермак Зеленскому не помогает, но и не мешает. Ермак и сам не прочь избавиться от Разумкова. Ермак понимает уровень угроз, который может последовать с отставкой Разумкова, но рациональность в нем сейчас борется с желанием. Ермак просто поплыл по течению.
Что будет дальше - увидим. Пока очевидно одно. Останется кто-то один. И фокус в том, что при любом исходе в большом выигрыше будет Разумков (и немного - Порошенко). Но проиграет Украина.