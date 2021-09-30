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Разумков Дмитро (1526) Стефанчук Руслан (739) Веніславський (269) Закон про олігархів (149)

Організація голосування за закон про олігархів дає підстави для реагування правоохоронних органів, - Разумков

Організація голосування за закон про олігархів дає підстави для реагування правоохоронних органів, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков наголосив, що ухвалення закону про олігархів супроводжувалося грубим порушенням закону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Якщо ми говоримо про те, що відбулося у минулий четвер, то я вважаю, що це грубе порушення закону. Колеги з інших фракцій вже написали заяву до правоохоронних органів, до Генеральної прокуратури. Те, що відбулося в той день, було порушенням. Люди знали, на що вони йдуть. Вірніше, не самі йдуть, а на що вони штовхають народних депутатів. Ні Стефанчук, ні Веніславський за це не проголосували. Хай пояснять, чому вони це не зробили", - сказав спікер Ради.

Читайте також: Разумков підпише закон про олігархів і відправить його президенту: Подивимося, хто дійсно хоче, щоб він запрацював

На його думку, організація голосування за закон №5599 дає підстави для реагування правоохоронним органам.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, не чекаючи висновків Венеціанської комісії та попри критику міжнародних експертів.

За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, Венеціанська комісія рекомендувала Україні не поспішати з ухваленням цього закону, а дочекатися її висновків, які будуть готові до 15 грудня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон про олігархів повторно направлять до Венеціанської комісії, - Разумков

Після голосування виникла правова колізія: у фінальний текст законопроєкту увійшло дві протилежні правки щодо органу влади, який має визначали олігархів. Депутати одночасно підтримали передачу цих повноважень як РНБО, так і НАЗК.

Після голосування голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо зателефонував президенту України і запросив фінальний текст законопроєкту для аналізу на предмет дотримання прав людини.
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Топ коментарі
+14
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30.09.2021 17:46
+14
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30.09.2021 17:47
+11
За голосование - нет. За нарушение законов (регламента ВР) - да.
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30.09.2021 17:52
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Если Европа сказала шо закон гавно - то толку не будет.
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30.09.2021 17:44 Відповісти
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30.09.2021 17:46 Відповісти
Атос, Портос, Арамис и пи.арас.
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30.09.2021 23:48 Відповісти
анал, анал, анал, табу анал
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01.10.2021 00:56 Відповісти
люди вже почали писати на парканах ЗеЛупа ху#ло
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01.10.2021 11:29 Відповісти
во дает !

а подписание "горбатого" закона это не криминал ?
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30.09.2021 17:46 Відповісти
Разумков умница,, в шахматах есть термин ,.цугцванг,, - любой ход идет к проигрышу.
Он поставил Президента в ,,положение цугцванга,,: подпишет или не подпишет закон Президент, он опустит себя ниже плинтуса....
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30.09.2021 17:57 Відповісти
Разумков из того-же корыта холуев папы Бени, но только с мозгами в голове.
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30.09.2021 18:14 Відповісти
Розумков почти всю свою политическую жизнь ел и ест с руки Сережи Тигипко. Собственно и его папа некоторое время кормился у Тигипко.
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30.09.2021 22:04 Відповісти
а Бибипка с чьей руки ел и ест?
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30.09.2021 22:30 Відповісти
А Бибилка из компартийной номенклатуры. Он же наверняка деньги компартии отмывал.
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30.09.2021 22:46 Відповісти
Бросьте. Зеленского предупреждали, что подписание им закона о рынке земли, явится преступлением. Ну и что? Да ничего, этот недоученный юрист тот закон подписал.
Когда будут выборы, то увидите, что ВСЯ его семья, на всякий случай покинет страну, да и у него будет наготове чартер из Борисполя и сдернет эта гнида в Израиль, как только появятся данные экзитпола.
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30.09.2021 22:07 Відповісти
А возможно ему ничего и не будет,как Порошенко,который прекрасно себя чухает в ВР и надеется на реванш.
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01.10.2021 07:24 Відповісти
цікаво😄а за що ж ПП треба судити?Невже за те що не здав країну як ЗеЛупа?
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01.10.2021 11:32 Відповісти
це одне з зебабуїнчіків
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01.10.2021 11:33 Відповісти
Сравнил что-то с чем-то! Ну и клоун! Может - родственник?
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01.10.2021 11:40 Відповісти
Ну Порошенко нарушал чужими руками. Да и бежать ему от Зеленского смысла нет.
А вот при радикальной смене власти, предполагаю, что сбегут оба.
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01.10.2021 21:06 Відповісти
це хто визначив, що "закон о рынке земли ... преступление..."??? Може, якийсь суд? Я вже не кажу за міжнародний, нехай хоч би один український суддя?
Ну, хіба що: баба дЮля, тягниСрак і мертвечук - ну, яскрава трійка совкової інквизиції... ці засвідчать...
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02.10.2021 19:52 Відповісти
А ви вважаєте, що порушення 22-х пунктів діючої Конституції України, це не злочін?

До речі, це також сталося завдяки Президенту Порошенко, який законами знищів Генеральну прокуратуру України, а потів всупереч Законодавству України просунув на пост Генпрокурора, еврея Юрія Луценко, свого кума, котрий остаточно добив ту структуру, котра як раз до того і мала можливість зупинить земельний беспредел.
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03.10.2021 13:20 Відповісти
Он уже давно опущенный, но голивку пока держит
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01.10.2021 11:42 Відповісти
конечно, - криминал. Просто им удобно пока об этом не думать..
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30.09.2021 19:57 Відповісти
А думать таки надо. Сам же говорил - думай-те
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01.10.2021 11:44 Відповісти
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30.09.2021 17:47 Відповісти
Купили Разумкова олигархи с потрохами купили .
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30.09.2021 17:48 Відповісти
А хіба регламент не був порушений, що скажеш, ритуля вусатая ?
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30.09.2021 17:59 Відповісти
Он из холуев Бени всех самый соображающий и с инстинктом самосохранения. Сидеть потом долго и нудно у него желания нет.
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30.09.2021 18:01 Відповісти
У него уже есть по сроку, за закон о земле и за закон о Нацбанке. Там просто куча нарушений Конституции Украины.
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30.09.2021 22:08 Відповісти
Так кого они купили Зюзю или Разумкова?
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01.10.2021 11:45 Відповісти
Все очень просто. Читайте Конституцию Украины - народные депутаты не несут ответственность за голосование в парламенте, а все остальное от лукавого.
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30.09.2021 17:49 Відповісти
За голосование - нет. За нарушение законов (регламента ВР) - да.
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30.09.2021 17:52 Відповісти
Таки да!
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01.10.2021 11:47 Відповісти
За голосування не несуть, а за шахрайство несуть.
Я б вів мову про шахрайство з боку організаторів голосування, що призвело до викривлень в законі. Тим більше, що вони самі за цей закон не проголосували.
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30.09.2021 17:53 Відповісти
Они несут ответственность за нарушение законов и Конституции. Эта "процедура" была признанна незаконной несколькими решения КС. А это уже пахнет конкретным криминалом.
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30.09.2021 18:04 Відповісти
Зато её несут Спикер ВР и Президент, которые ставят подпись, под антиконституционным законом или законом, принятым с нарушением Регламента.
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30.09.2021 22:09 Відповісти
Все дело в том что народные депутаты сами проголосовали за спецпродеруру рассмотрения закона об олигархах
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30.09.2021 17:59 Відповісти
Депутаты окажутся невиновными. Виновными станут те, кто подпишет ТАК принятый Закон.
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30.09.2021 22:10 Відповісти
Не народные депутаты, а слуги! Есть разница!
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01.10.2021 11:41 Відповісти
Не народные депутаты, а щлюхи народа
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01.10.2021 11:50 Відповісти
А в каком законе прописана эта СПЕЦПРОЦЕдура?
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01.10.2021 11:49 Відповісти
Закон Украины "О регламенте Верховной Раде Украины"
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01.10.2021 11:58 Відповісти
Так в семнадцатом большевикам очень хотелось поиметь денег, заработанных другими. Политика Зеленского по чужим доходам - копия тех лет. Большевик? Нет, просто еврей. Как и Ленин.
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30.09.2021 18:04 Відповісти
Кто забирал, а кто и работал
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01.10.2021 11:51 Відповісти
про меморандум о том что цены на коммуналку подниматься не будут все читали?
ну так вот. вот что на самом деле сегодня подписали

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30.09.2021 18:19 Відповісти
Очередной Мумурандум про взаєморозуміння?

А может даже порозуміння?

И что это значит конкретно?
Ведь меморандум это только декларация о намерениях, каких?
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01.10.2021 11:57 Відповісти
Найулюбленіше
https://www.youtube.com/watch?v=_GyXaG_oufM&t=19s&ab_channel=RouslanGopkalo ЗЕкоманда: Тарифи зменшаться за місяць!
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30.09.2021 18:29 Відповісти
Невже довгожданий "кінець" епохи бідності! Хоч би не зажити побагатому як даунбасяни.
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30.09.2021 21:36 Відповісти
Перед выборами Зюзя тоже обещал избирателем снижение тарифов.
С тех пор они только повышались...
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01.10.2021 11:58 Відповісти
Разумков, когда не в шутку занемог , он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог... Не сдавайся , место Лероса уже занято но ты не сдавайся , порть своим ЗЕвылупкам нервы!!!
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30.09.2021 18:30 Відповісти
у нас когда от корыта оттягивают, все сразу про закон вспоминают
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30.09.2021 18:54 Відповісти
А Разумков, как раз один из тех, благодаря кому слуги и получили монобольшинство, так что несет ответственность.
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30.09.2021 22:11 Відповісти
Разумков понял, что будут бить сильно, но аккуратно.
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30.09.2021 21:26 Відповісти
Понял - и то уже хорошо.
А сам найвеличниший видать еще не до конца понял и продолжает покрывать одно нарушение другим, пока они его не придавят
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01.10.2021 12:01 Відповісти
сограждане . а не пора ли нам этот парламент переизбрать --- давайте вынесим этот вопрос на референдум --- зебуины уже поумнели . монолайна в раде больше не будет
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01.10.2021 05:53 Відповісти
Переизбрать сначала парламент - это очень важно!

Потому как Зюзя хочет сначала преждевременно избраться на второй срок, опять же незаконно и имея под собой моно большинство ипр. прихлебателей.

Понимая, что если сначала выберут парламент, то ему моно больше не светит!
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01.10.2021 11:41 Відповісти
А где ж взять эти самые правоохранительные органы(?), когда вместо них в Украине - места для благостного прогревания жоп, в данный момент, клоунов ЗЕ-шапито.
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01.10.2021 07:16 Відповісти
Слуга народа превратился в прислужника олигархов.
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01.10.2021 11:21 Відповісти
Так он им и был. Прислужником у Бени
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01.10.2021 12:02 Відповісти
Возможно,но маскировался гадина склизкая.Вы,здесь тоже по началу маскировались под патриотов
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01.10.2021 12:40 Відповісти
а в тебе на лобі написано що ти зебабуїн
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01.10.2021 14:55 Відповісти
Как оно быть прислужником мародера?
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02.10.2021 08:06 Відповісти
в дебілів зебабуїнів одна хвороба на всих як і у їхнього пріпіЗдєнта
лікуйся істота
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02.10.2021 09:19 Відповісти
покидьок зелебабуїн,хоча я не порохобот але все ж цікаво,а що ж ПП у тебе вкрав?Якщо він "мародрьор" то чому немає ніодної справи в суді?Невже твій кінчений ЗеЛупа не горить бажанням його посадити?
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02.10.2021 09:24 Відповісти
Чужими руками мародерил мрезь.К епримеру по Укроборонпрому уже есть срока мселким сошкам ,следствие подбирается к Свинарчуку,трубу отдал куму путина для финансирования кремлевской партии=мародер.
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02.10.2021 14:08 Відповісти
ну я не здивований ні на грам що маю справу з дебілом без мізків,ти абізяна зебабуїн напевно й читати й писати в сортирі навчився?А що таке інтернет ти взагалі не чув?
Не дарма про таких як ти є народний вислів:"Думати може тільки людина , у приматів є тільки рефлекси"
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03.10.2021 09:33 Відповісти
невже тобі "твоїін форматори"😀не сказали що справу Свинарчуків закрито тому що відсутні докази правопорушень?
стосовно "труби" теж немає ніяких доказів а ту "новину" яку ти як мантру висираєш на ЦН бігус-інфо зараз в судах рота в *опу затягло тому що за недоказану судом "новину" яку він виніс в інформсередовище прийдеться заплатити великий штраф і навіть можуть позбавити журналістської ліцензії.
так де докази??????
тільки імбіцилам зебабуїнам у яких відсутні мізки це ніколи не зрозуміти.
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03.10.2021 09:43 Відповісти
Брешеш шестерка мародерская.Соломенский суд утвердил соглашения о признании виновности двух экс-директоров и учредителей ООО Оптимумспецдеталь, которое поставляло детали для предприятий Укроборонпрома.Это шестерки,а свинарчук находится под следствием.Фейк о "закрытом деле" для упоротых.
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03.10.2021 12:44 Відповісти
Зато алигархи - трипещут!
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01.10.2021 18:54 Відповісти
https://t.me/pecherhill Печерский холм October 2*
Разумкова снова отправляют в отставку, и теперь процессом руководит Зеленский лично. Вы удивлены? Мы тоже. Но, к сожалению, прогнозировать можно только логичные шаги. А вот взрывы эмоций Зе прогнозу не поддаются.
Еще вчера пришла информация, что Офис президента отказался от отставки Разумкова и даже попробовал сделать виноватым Арахамию. Это было решение Ермака лично, и его уже начали реализовывать. Однако, решение Ермака вызвало бурю возмущения со стороны Зеленского. Его позиция категорична: Разумков должен уйти. Мол, с Разумковым работать дальше президент не желает, ни при каких условиях.

Причина, даже не в обиде на Разумкова. Все дело в самой психологии президента Украины. Владимир Зеленский - актер и шоумен, выросший из КВНщиков. Классического актерского образования он никогда не получал, недостатки образования он всегда компенсировал тяжелой работой помноженной на звериное чутье. Зеленский не разгадывает, а ощущает темы, которые нравятся зрителям. Именно эти темы Зеленский зрителю преподносил.
Можно сказать так: Зеленский профессионал в искусстве нравиться людям. Именно это объясняет, почему, несмотря на отсутствие ярких достижений, Зеленский все еще сохраняет высокий рейтинг. Он дарит людям именно то, чего они хотят. Люди ненавидят Медведчука - и Медведчука садят под домашний арест, накладывают на его телеканалы абсолютно незаконные санкции. Людям нравится тема армии - им организовывают парад. И так далее. Зеленский на виду. Зеленский очаровывает. По сути, лозунг Жанны д'Арк «Все кто любит меня - за мной!» смело может брать на вооружение президент Украины. Он не достигает - он влюбляет.

Но эта его особенность имеет и вторую сторону медали: ибо людей, которым Зеленский просто не в состоянии понравиться, он люто, абсолютно искренне ненавидит. Этим вызвана его чистая ненависть к Медведчуку, а точнее к его сторонникам. Они не скрывают своего презрения к Зеленскому. Этим же вызвана страстная ненависть Зеленского к Порошенко. Даже играя на патриотических нотах, Зеленский никак не может завоевать любовь "порохоботов" (а также сторонников более радикальных "Националных дружин" и партии "Свобода"). Не отпускает свой электорат и ЮВТ - но далеко не всегда просит прислушаться к Зе. Поэтому для него они хуже, чем предатели; они люди которые не хотят его, такого прекрасного, полюбить.
Отсюда и ненависть к Разумкову. То, что Разумков постоянно ведет свою игру, избегает грязных решений Офиса президента и не поет Зеленскому сладких дифирамбов (как Ермак и Шмыгаль) Зеленского уже просто бесит. Зеленский чувствует - Разумков его не любит, Разумков им пользуется. Для Зеленского Разумков попал в категорию «еще хуже, чем Порошенко». Порошенко хотя бы не скрывает своей враждебности; в то время как Разумков это вчерашний близкий соратник Зеленского. Лицемер. Тип Иуды Искариота.

Мы недаром описали эту особенность натуры Зеленского. Она себя проявит еще не раз. Зеленский действительно опасный противник, он мастерски умеет в себя влюблять массы и для достижения этой любви он не останавливается ни перед чем. Но когда любовь масс уйдет, Зеленский начнет делать ошибки. В нем заговорит оскорблена гордость и он возненавидит людей переставших его любить. Тогда он станет просто опасен, и закончиться это может кошмарно.

Сейчас под ненависть Зеленского попал Разумков, и Зеленский желает отомстить ему любой ценой. Именно поэтому Зеленский сам поехал в Трускавец собирать подписи за отставку Разумкова. Он говорит с депутатами, убеждает, требует, угрожает. Часть депутатов уже заявили, что ни при каких обстоятельствах они не проголосуют против Разумкова. Поверьте, эти люди уже попали в немилость, и расправа последует быстро. Это ослабит позицию «Слуги народа», но Зеленскому все равно.
Ермак Зеленскому не помогает, но и не мешает. Ермак и сам не прочь избавиться от Разумкова. Ермак понимает уровень угроз, который может последовать с отставкой Разумкова, но рациональность в нем сейчас борется с желанием. Ермак просто поплыл по течению.

Что будет дальше - увидим. Пока очевидно одно. Останется кто-то один. И фокус в том, что при любом исходе в большом выигрыше будет Разумков (и немного - Порошенко). Но проиграет Украина.
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03.10.2021 03:25 Відповісти
Только где их взять, эти самые правоохранительные органы? В Украине правоохранительные органы давным-давно реорганизованы в тёплые места для благостного прогревания жоп правильных чуваков, которым некогда отвлекаться на всякую чепуху, типа правоохранительная деятельность. Жизнь и без того короткая, а каденция ещё короче, посему необходимо успеть прогреть жопу максимально благостно. Да ещё успеть бы создать финансовую базу для последующего после завершения каденции продолжения процесса благостног прогревания жопы, но уже под пальмами на берегах тёплых морей.
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05.10.2021 11:28 Відповісти
 
 