Організація голосування за закон про олігархів дає підстави для реагування правоохоронних органів, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков наголосив, що ухвалення закону про олігархів супроводжувалося грубим порушенням закону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Якщо ми говоримо про те, що відбулося у минулий четвер, то я вважаю, що це грубе порушення закону. Колеги з інших фракцій вже написали заяву до правоохоронних органів, до Генеральної прокуратури. Те, що відбулося в той день, було порушенням. Люди знали, на що вони йдуть. Вірніше, не самі йдуть, а на що вони штовхають народних депутатів. Ні Стефанчук, ні Веніславський за це не проголосували. Хай пояснять, чому вони це не зробили", - сказав спікер Ради.

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На його думку, організація голосування за закон №5599 дає підстави для реагування правоохоронним органам.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, не чекаючи висновків Венеціанської комісії та попри критику міжнародних експертів.

За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, Венеціанська комісія рекомендувала Україні не поспішати з ухваленням цього закону, а дочекатися її висновків, які будуть готові до 15 грудня.

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Після голосування виникла правова колізія: у фінальний текст законопроєкту увійшло дві протилежні правки щодо органу влади, який має визначали олігархів. Депутати одночасно підтримали передачу цих повноважень як РНБО, так і НАЗК.

Після голосування голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо зателефонував президенту України і запросив фінальний текст законопроєкту для аналізу на предмет дотримання прав людини.