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Можемо скасувати карантин, якщо дійдемо до вакцинації 70% дорослого населення, - Ляшко
Велика Британія і Данія скасували карантин, коли в країнах вакцинували понад 70% дорослого населення.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ході брифінгу.
"Якщо ми дійдемо до вакцинації 70% дорослого населення, ми можемо повторити позитивні приклади Великої Британії і Данії, які при таких рівнях вакцинації скасували карантинні обмеження і їх система охорони здоров'я спокійно справляється. У нас може бути так само", - підкреслив очільник МОЗ.
За словами міністра, на сьогодні в Україні понад 90% госпіталізованих з COVID-19 - це люди, які не отримали щеплення від коронавірусу.
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+14 Странник Виртуальный d2c4d836
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показати весь коментар30.09.2021 18:17
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Будь ласка, зачекайте...
Тестов никто не делает....похоже что всем интересен сам процесс...а не результат...
По словам министра, на сегодняшний день в Украине более 90% госпитализированных с COVID-19 - это люди, которые не получили прививку от коронавируса.
Человек, который дружит с арифметикой в состоянии посчитать, что по логике этого утверждения получается, что 10% получили прививку, но тем не менее заболели короной и угодили в больницу. А что тут еще подумать можно?
Висновок один - ця зараза циклічна, і від неї ніц не захистить, поки якийсь незаангажований фармаколог не придумає від неї ефективні ліки...
Спеціально для осіб, які готують інформацію для міністра.
Цифра 90% дуже мала і може свідчити про не ефективність вакцинації. Мені більше подобається цифра 98%.
На сьогодні щеплено 15%, а не щеплено 85% населення України. Тоді співвідношення 90% невакцинованих і 10% вакцинованих, які за словами міністра опинилися в лікарні, перетворюється в абсолютному вимірі у співвідношення 55% до 45% від загальної кількості населення відповідної категорії в України.
Хоча, якщо вірити виробникам вакцин, в найгіршому випадку- ефективність вакцин 80%, в Україні мало бути зараз співвідношення у лікарнях 3% вакциновані 97% невакциновані.
Якщо дурня примусити молитися богу, то він може собі лоба в процесі розбити.
А умерших? Вот сравнительные графики заболеваемости и смертности в вакцинированной Британии и НЕ вакцинированной Индонезии?
Ну и?И сколько из них умрёт?Все 90% или 10% от сопутствующих болезней?По логике нагнетаемой истерии эти не вакцинированные 90% вже не жильцы