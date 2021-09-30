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вакцина (4418) Ляшко Віктор (1504) COVID-19 (19763)

Можемо скасувати карантин, якщо дійдемо до вакцинації 70% дорослого населення, - Ляшко

Можемо скасувати карантин, якщо дійдемо до вакцинації 70% дорослого населення, - Ляшко

Велика Британія і Данія скасували карантин, коли в країнах вакцинували понад 70% дорослого населення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ході брифінгу.

"Якщо ми дійдемо до вакцинації 70% дорослого населення, ми можемо повторити позитивні приклади Великої Британії і Данії, які при таких рівнях вакцинації скасували карантинні обмеження і їх система охорони здоров'я спокійно справляється. У нас може бути так само", - підкреслив очільник МОЗ.

За словами міністра, на сьогодні в Україні понад 90% госпіталізованих з COVID-19 - це люди, які не отримали щеплення від коронавірусу.

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Топ коментарі
+14
Т.е. уже не по числу заболевших судим переходить на карантин или нет, а по числу вакцинированных. Интересный подход.
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30.09.2021 18:03
+8
Кстати, а что мешает карантин в Украине отменить? Вон в Великобритании и Дании отменили. В Израиле вроде нет. А там вакцинированных не меньше. Так что получается, что нет прямой связи отмены карантина и числа вакцинированных. Просто политическое решение правительства.
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30.09.2021 18:29
+6
Естественно будет. Каждый год всегда было и в доковидный период. ОРВИ сезонные никто не отменял.
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30.09.2021 18:17
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Т.е. уже не по числу заболевших судим переходить на карантин или нет, а по числу вакцинированных. Интересный подход.
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30.09.2021 18:03 Відповісти
Подход еще интересен тем ...что никого не интересует появляются у человека антитела после вакцинации или нет...
Тестов никто не делает....похоже что всем интересен сам процесс...а не результат...
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30.09.2021 19:03 Відповісти
Ну почему же. Результат тоже интересен. Только результаты Ваши и нашего правительства очень т.с. разнятся. Т.е. вы в своих ожиданиях результата с ожиданием своих результатов правительством не пересекаетесь совсем.
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30.09.2021 21:49 Відповісти
бо у лiкарнях вакцинованих 2%
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30.09.2021 21:52 Відповісти
Вибачте, а звідкіля такі цифри?
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30.09.2021 22:01 Відповісти
у новинах сказали
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30.09.2021 23:17 Відповісти
Те 10% госпитализированых имели прививку? И получили ковид с осложнениями? А что им кололи? Дистилят или справка о прививке была куплена?
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30.09.2021 18:03 Відповісти
С чего такие бурные фантазии?
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30.09.2021 18:06 Відповісти
Наверное из этого:
По словам министра, на сегодняшний день в Украине более 90% госпитализированных с COVID-19 - это люди, которые не получили прививку от коронавируса.
Человек, который дружит с арифметикой в состоянии посчитать, что по логике этого утверждения получается, что 10% получили прививку, но тем не менее заболели короной и угодили в больницу. А что тут еще подумать можно?
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30.09.2021 18:21 Відповісти
Т.е. ты думаешь, что вакцина - это презерватив, предотвращающий заражение?
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30.09.2021 22:42 Відповісти
Скажем так - сводящий к ничтожному минимуму эту возможность. А что не так? Так собственно было со всеми вакцинами, что мне ранее кололи. К примеру от той же оспы, кори и т.д. От оспы сейчас на сколько знаю не колят, но я 1966 года выпуска. У меня эта прививка есть.
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30.09.2021 23:10 Відповісти
И не предотвращающая заражение. Предотвращающая заболевание после заражения.
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30.09.2021 23:11 Відповісти
Ты уже определись: "сводящий к ничтожному минимуму эту возможность", или "не предотвращающая заражение"? Вакцина учит иммунную систему опознавать вирус, чтоб его уничтожить. Т.е. заражение происходит, но вакцинированный организм умеет эффективно с ним бороться.
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30.09.2021 23:16 Відповісти
Уточнение дал сразу же ниже. Мне не нужно разжевывать как работает вакцина. Основные принципы мне известны. Просто понятия "защищает от заражения" на обывательском уровне тождественно "защищает от заболевания после заражения".
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01.10.2021 00:05 Відповісти
Значит твой обывательский уровень глуп.
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01.10.2021 09:36 Відповісти
Это все, что удалось Вам выжать из своего убогого мозга? Не густо.
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01.10.2021 13:21 Відповісти
Приходится опускаться до твоего уровня, чтоб тебе было понятно
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01.10.2021 13:23 Відповісти
Не увидел в Вашем словоблудии какого-либо уровня мысли. Наверное в виду отсутствия его как такового. Сплошной флуд, лозунги и демагогия.
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01.10.2021 13:26 Відповісти
Это и есть отражение твоего уровня
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01.10.2021 13:36 Відповісти
Так саме як вакцина "вчити організм боротись" мала би раніше перенесена хвороба... але як показує практика люди хворіють і повторно, і після вакцинації.
Висновок один - ця зараза циклічна, і від неї ніц не захистить, поки якийсь незаангажований фармаколог не придумає від неї ефективні ліки...
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22.10.2021 12:50 Відповісти
Только вот вакцинированные в списках умерших от КОВИДа в минималистичном меньшенстве...
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23.10.2021 11:29 Відповісти
Ви не вірете міністру?

Спеціально для осіб, які готують інформацію для міністра.
Цифра 90% дуже мала і може свідчити про не ефективність вакцинації. Мені більше подобається цифра 98%.
На сьогодні щеплено 15%, а не щеплено 85% населення України. Тоді співвідношення 90% невакцинованих і 10% вакцинованих, які за словами міністра опинилися в лікарні, перетворюється в абсолютному вимірі у співвідношення 55% до 45% від загальної кількості населення відповідної категорії в України.
Хоча, якщо вірити виробникам вакцин, в найгіршому випадку- ефективність вакцин 80%, в Україні мало бути зараз співвідношення у лікарнях 3% вакциновані 97% невакциновані.

Якщо дурня примусити молитися богу, то він може собі лоба в процесі розбити.
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30.09.2021 18:26 Відповісти
Ну, предполагается, что это связанные цифры. В идеале так оно и есть. Но вот пример того же Израиля доказывает, что нет, не очень связанные.
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30.09.2021 18:04 Відповісти
И какая в Израиле смертность от КОВИДа среди вакцинированных?
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30.09.2021 18:07 Відповісти
Какая?
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30.09.2021 18:55 Відповісти
Шо ты бота загрузил,у него аж системник задымился
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30.09.2021 18:59 Відповісти
А никакая
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30.09.2021 22:40 Відповісти
Это называется перевод темы. Съезд, по простому. Я говорил о проценте вакцинированных и количестве заболевших. Ты почему-то сюда припплел смертность, хотя я о ней ни слова. Окей, давай поговорим про смертность. Производителями, в частности Moderna, утверждается, что вакцинация снижает вероятность смертельного исхода при заболевании на 95-98%. Анализ текущих цифр смертности для хорошо завакцинированных стран показывает, что смертность уменьшается в лучшем случае на 30-40%. Это тоже очень хорошо, и это тоже очень много. Вакцины от гриппа эффективны примерно на столько же. Я не призываю не вакцинироваться, а ЗА то, чтобы всех и каждого УБЕЖДАЛИ вакцинироваться. Но я не люблю, когда лгут, даже если это ложь во имя благих целей.
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30.09.2021 23:21 Відповісти
"Повторюю для довбаків" (с)

А умерших? Вот сравнительные графики заболеваемости и смертности в вакцинированной Британии и НЕ вакцинированной Индонезии?

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01.10.2021 09:38 Відповісти
Ещё раз, мне не нравится, когда благое дело делают при помощи лжи. Некорректно сравнивать две совершенно разные страны с очень разным уровнем жизни, степенью охвата населения медициной, да и качеством этой медицины. Да даже банально климат разный. Сейчас набегут антиваксеры и будут радостно улюлюкать, и будут правы, что самое печальное.
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01.10.2021 14:18 Відповісти
Ай, нехорошо врать, Ляшко! Только за вчерашний день в Великобритании более 36 тысяч заболевших! Это как назвать? "Нормально справляются, да? У нас реально конченный МинистЕр... А впрочем- хрен с ним, и с его новой курткой.
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30.09.2021 18:07 Відповісти
А умерших? Вот сравнительные графики заболеваемости и смертности в вакцинированной Британии и НЕ вакцинированной Индонезии?

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30.09.2021 18:09 Відповісти
То есть о более чем 36 тысячах- нет возражений, да? Ну и молодец.
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30.09.2021 18:10 Відповісти
А умерших? Вакцина не презерватив - она не защищает от заражения, зато учит организм эффективно бороться с заражением.
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30.09.2021 18:11 Відповісти
Всё. Всё в порядке. вы только не волнуйтесь. У нас пока не такой жуткий процент вакцинированных, но и заболевших в три раза менее. Вот так бывает, однако...
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30.09.2021 18:13 Відповісти
Так осень еще не закончилась. Всё будет...
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30.09.2021 18:15 Відповісти
Естественно будет. Каждый год всегда было и в доковидный период. ОРВИ сезонные никто не отменял.
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30.09.2021 18:17 Відповісти
И это- прекрасно! Я только за то, чтобы ВСЁ было. И оно, несомненно будет. Я вот только жду хотя бы первый признак жуткого слова Пандемия. То есть- хотя бы один труп узреть, который на улице валяется, бесхозный. Говорите- будет? Я подожду...
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30.09.2021 18:18 Відповісти
Т.е. тебе 59768 трупов Украинцев, умерших от КОВИДа мало? Хочешь еще? Впрочем, кацапам всегда мало.
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30.09.2021 22:37 Відповісти
Ок. А переболевших организм не учит боротся?или вакцына лучше справляется
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30.09.2021 19:01 Відповісти
Вакцина лучше справляется, т.к. не грузит иммунную систему лишней информацией, в отличие от реальной болезни. Только самое необходимое.
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30.09.2021 22:39 Відповісти
Это вакцина такое сказала ?
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01.10.2021 00:09 Відповісти
Ты разговариваешь с вакцинами?
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01.10.2021 09:35 Відповісти
Это новомодные мРНК вакцины типа Pfizer не грузят лишней информацией, а вот векторные типа AstraZeneca и кацапского Спутника-V ещё как грузят совершенно лишней информацией об обезьяннем аденовирусе. Который в организм человека в обычных условиях вообще никогда не попадет, а иммунная система будет хранить на него антитела.
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01.10.2021 14:28 Відповісти
А кто в Украине заставляет колоться спутником-вектор? Все, кто хотел, вакцинировались Файзером или Модерной.
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01.10.2021 14:31 Відповісти
А кто укололся Астрой? Или китайчатиной? Тех уже не в счёт?
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01.10.2021 16:06 Відповісти
Каждый делает свой выбор сам. Астразенека и Ковишилд тоже имеют свою эффективность.
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01.10.2021 16:11 Відповісти
Ерзац министр и все его приближение сверху и снизу-мутаки!
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30.09.2021 18:22 Відповісти
Если бы в Украине так тестировали как в Великобритании, то заболевших было бы 200 тыс ежедневно! В Британии всех школьников 2 раза в неделю тестируют, студентов 2-4 раза в месяц, на работах в компаниях разных 4-8 раза в месяц. Поэтому и показатели высокие
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30.09.2021 23:29 Відповісти
А ну бігом побігли вакцинуватися.
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30.09.2021 18:20 Відповісти
Кстати, а что мешает карантин в Украине отменить? Вон в Великобритании и Дании отменили. В Израиле вроде нет. А там вакцинированных не меньше. Так что получается, что нет прямой связи отмены карантина и числа вакцинированных. Просто политическое решение правительства.
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30.09.2021 18:29 Відповісти
Израиль уже дошёл...и по новой начал и болеть и вакцинировать...
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30.09.2021 18:29 Відповісти
По словам министра, на сегодняшний день в Украине более 90% госпитализированных с COVID-19 - это люди, которые не получили прививку от коронавируса.
Ну и?И сколько из них умрёт?Все 90% или 10% от сопутствующих болезней?По логике нагнетаемой истерии эти не вакцинированные 90% вже не жильцы
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30.09.2021 18:46 Відповісти
будет интересно если из 90% что в реанимации невакцинированных умрет 1%, а из10% вакцинированных умрет 99%
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01.10.2021 00:00 Відповісти
Практика показує, що з варіантом "дельта" і такої кількості недостатньо - мова може йти хіба про 70+ відсотків УСЬОГО населення. А за нинішніх темпів Нашої Вакцинації навіть заявленого показника не досягнути швидше, як років за два.
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30.09.2021 18:48 Відповісти
можем отменить, а можем не отменить
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30.09.2021 18:48 Відповісти
Израил. вакцинировано почти 90% поголовья. карантинные меры только усиливают.
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30.09.2021 20:16 Відповісти
Дебіл. Вакцина це не ліки, а засіб.
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30.09.2021 20:42 Відповісти
 
 