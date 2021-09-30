Схема розкрадання коштів при ремонті електровозів, виявлена в Укрзалізниці, завдала збитків на 1,7 млн грн, - офіс ГПУ

Екскерівник комерційного підприємства підозрюється в привласненні 1,7 млн грн на ремонті електровозів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, колишній керівник комерційного підприємства здійснив поставку акціонерному товариству діодів для ремонту електровозів АТ "Укрзалізниця". Проте поставлена продукція не відповідала технічним вимогам та стандартам, і не могла бути використана на підприємстві для ремонту електровозів. Крім того до специфікації на поставлену продукцію екскерівник комерційного підприємства вніс неправдиву інформацію про її відповідність предмету закупівлі. Таким чином він заволодів коштами державного підприємства на суму 1,7 млн грн", - говориться в повідомленні.

У зв’язку із своєчасним виявленням правоохоронцями цієї оборудки, вдалося попередити перерахування іншої частини бюджетних коштів, передбачених договором поставки, на суму понад 1,1 млн грн.

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"Наразі в межах досудового розслідування перевіряються дії працівників державного підприємства, які приймали від постачальника продукцію. Прокурорами Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру екскерівнику комерційного підприємства у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України)", - зазначається в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося співробітниками Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ.