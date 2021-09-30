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відставка (1454) Арахамія (1097) Разумков Дмитро (1526) Слуга народу (2800)

Арахамія подав друге звернення про відставку Разумкова - тепер від себе особисто. ДОКУМЕНТ

Арахамія подав друге звернення про відставку Разумкова - тепер від себе особисто. ДОКУМЕНТ

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія подав друге звернення про отримання підписних листів для збору підписів про відсторонення спікера парламенту Дмитра Разумкова з посади.

Про це повідомила в Фейсбуці прессекретарка голови ВР Ольга Туній, інформує Цензор.НЕТ.

"Схоже, одного звернення від фракції щодо підписних листів про відкликання Голови Парламенту з посади було мало. Надійшло друге звернення - від народного депутата України Давида Арахамії", - написала вона.

Туній зазначила, що процедуру запускають вдруге, і новий комплект підписних листів буде видано невідкладно.

Прессекретар Разумкова припустила, що "Або фракція "Слуга народу" змінила свою позицію, або Голова фракції Давид Арахамія не дуже добре розбирається в парламентських процедурах".

Раніше 30 вересня глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія подав запит у Раді на підписні листи за відставку Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. Лист про відкликання Разумкова було подано від імені фракції "СН". Разумков розпорядився видати підписні листи. При цьому він говорить, що розмовляв сьогодні з Арахамією і не почув жодних претензій на свою адресу.
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Топ коментарі
+20
Обезьяна агрохимия пускай валит в свой абхазский зоопарк. В Украине ему не место
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30.09.2021 19:04
+17
Довбані коритолюби,ЗЕнедоумки, замість того щоб працювати на державу Україна вони за ласий шмат від корита та за владу *********! Щоб ви здохли !
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30.09.2021 19:01
+13
Шрека хочуть сильно призначити, він же так вислужується, аж противно дивитись на ту харю.
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30.09.2021 19:18
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Слуги виганяють Разумкова | Віталій Портников

https://www.youtube.com/watch?v=VgDgd7TyRVw
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30.09.2021 18:58 Відповісти
Не выгоняют, а нагоняют предвыборный рейтинг своему слуге . Не нытьем(с трибон ООН), так катаньем - главная ставка зебуинов, украсть проценты к своему обломившемуся рейтингу.
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30.09.2021 19:21 Відповісти
Довбані коритолюби,ЗЕнедоумки, замість того щоб працювати на державу Україна вони за ласий шмат від корита та за владу *********! Щоб ви здохли !
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30.09.2021 19:01 Відповісти
Продуктивно мавпа подивилася футбол з мафіозі імені Зеленстького по імені БЄНЯ
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30.09.2021 21:05 Відповісти
Обезьяна агрохимия пускай валит в свой абхазский зоопарк. В Украине ему не место
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30.09.2021 19:04 Відповісти
В тих зелених джунглях лишень мавпи живуть...Людину,яка випадково туди затесалась тут же з"їдять...або виженуть...
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30.09.2021 19:04 Відповісти
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30.09.2021 19:04 Відповісти
🤔🤔🤔🤣🤣🤣🤣🥳🥳😤😤🤭🤭🤡🤡🤡😭😭😇😇😇🤐🤐🤐🥵🥵🥵👽👽👽🤮🤮🤮🤮🤑🤑🤑🤑😠😠😠😠🧐🧐🧐💥💥💥🔥🔥🔥🔥🚑🚑🚑🚑🚑🤓🤓🤓🙀🙀🙀🙀
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30.09.2021 19:05 Відповісти
Зедебильные недоумки ,решили еще тупее и предание поставить, что бы просто выполнял распоряжения дермака .Видно жирный прошел кастинг.
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30.09.2021 19:11 Відповісти
Друзья, не ломайте сильно голову... СН пытаются сделать Разумкова техническим кандидатом к предстоящим выборам, бо сомневаются , шо зебик прокатит еще раз без поддержки. Первый раз клоун шел техническим , а получилось , шо никто и не ожидал такоi прикроi, в плане случайности, победы. Главное понимать , шо у обоих один и тот же олигарх из группы поддержки. Друзья, предвыборная гонка стартовала.
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30.09.2021 19:14 Відповісти
ЗЫ... Туда же клеится и Лерос.
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30.09.2021 19:15 Відповісти
Лихварі, торгаші і дрібні ремісники, вміють тільки красти дурити , брехати а ви їх обираєте, тому Україна і перетворилася на жебрацьку химеру. тільки українці виведуть нашу державу, з прірви, обирайте українців і все буде гаразд.
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30.09.2021 20:02 Відповісти
Теперь все Ясно , - Фракция не провела обсуждения Отставки и арахамия нарушил Закон . Президент уже дистанциювался , и подписные листы поновились . Может голосов не хватило , а может туго доходит. Цырк.
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30.09.2021 19:17 Відповісти
Шрека хочуть сильно призначити, він же так вислужується, аж противно дивитись на ту харю.
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30.09.2021 19:18 Відповісти
Шрек мультяшный по-нашему - це хряк?
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30.09.2021 19:24 Відповісти
Набагато гірше; Ху як.
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30.09.2021 20:10 Відповісти
прикинь как его жене противно....
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30.09.2021 19:24 Відповісти
та хто знає, "на вкус и цвет товарища нет"
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30.09.2021 19:27 Відповісти
для кого і кобила невеста а комуто і зеленський з арахаміей і ермаком украінцями бачаться...
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30.09.2021 19:48 Відповісти
Зате тещі добре, за квартиру башляє.
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30.09.2021 20:15 Відповісти
сочинского педика запаяло
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30.09.2021 19:31 Відповісти
еленые дебилы первый комплект листов испортили? идиоты криворукие
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30.09.2021 19:33 Відповісти
Я в сортах зебильного говна не разбираюсь, но то, что слева, даже говном назвать сложно- фекалии могут обидеться.
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30.09.2021 19:33 Відповісти






tZE inform


@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1443608577499873291 26 мин



Государством управляют идиоты не знающие ни закона ни процедурных регламентов. Со второй попытки Арахамия подал правильно оформленный документ начинающий процедуру отставки. Снимут Разумкова - будет весело в ВР
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30.09.2021 19:34 Відповісти
Я не за Розумкова але що взагалі робить у ВР арахамія?! Тим більше що громодянство він отримав тільки у 15му році...
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30.09.2021 19:42 Відповісти
На месте Разумкова я бы подал в суд на ХамоПовию в связи с тем,что он не имел права избираться в ВР,так как у него не было пяти лет гражданства Украины на момент выборов.
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30.09.2021 19:42 Відповісти
Хламідія повторний...
За звичай нюхав марафєт, с тут підсунули товчених мухоморів...
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30.09.2021 19:59 Відповісти
коли розумков,це дийсно Розумков,то приймате на посаду врио.,ио,и тп. 5 -ох розумкових Щоб ,таки небрити особи задовбалися пилюку ковтати при написанни заяв ,тощо.........
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30.09.2021 20:11 Відповісти
І чого це цього мавпоподібного так кордюк (глист) закрутив з тими листами? Команду "Ату"отримав?
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30.09.2021 20:19 Відповісти
Арагамія сказанув, що корупція то в крові українців, генетична ознака.
Це говорить бібізяна , яка ту корупцію покриває.
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30.09.2021 21:27 Відповісти
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30.09.2021 21:42 Відповісти
Хламидия вообще недавно был гржаданиновм другой страны и уже влез в правительство.
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30.09.2021 21:46 Відповісти
Задохлик примеряется в кресло главы парламента?
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30.09.2021 21:59 Відповісти
Бурление зеговна
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30.09.2021 22:04 Відповісти
Чего этот хвостатый пальму трясет? Уж лучше бы люстру посреди сессионного зала потряс! Хоть какая-то польза была!
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30.09.2021 23:02 Відповісти
 
 