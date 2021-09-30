Екскерівництво АРМА і далі сидітиме під домашнім арештом, поки НАБУ розслідує крадіжку $400 тис., – ВАКС

Вищий антикорупційний суд продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №4202000000002497 до 27 грудня 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Клопотання старшого детектива Національного антикорупційного бюро України Р. Яроменка погодила особисто генеральний прокурор Ірина Венедіктова. Ухвалу стосовно цього клопотання виносив слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Тимур Хамзін.

Нагадаємо, в рамках цього кримінального провадження колишній т.в.о. голови АРМА Віталій Сигидин, його заступник Володимир Павленко та керівник Управління менеджменту активів Вахтанг Бочорішвілі підозрюються у привласненні, розтраті або заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 5 ст. 191 ККУ). Мова йде про викрадення 400 тисяч доларів із рахунків АРМА. Кошти належали київському бізнесмену Сергію Кісєльову.

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Окрім цього обвинувачення, інших фігурантів справи Оксану Сєрокурову та Дениса Сердюка також підозрюють в організації злочину, а Ігоря Короля визначають як пособника злочину.

Також Вищий антикорупційний суд продовжив строк відсторонення т.в.о. голови АРМА Віталія Сигидина, його заступника Володимира Павленка та керівника Управління менеджменту активів Вахтанга Бочорішвілі.

Денис Сердюк і далі буде перебувати під вартою до 19 листопада 2021 року. При цьому, для підозрюваного визначили заставу у розмірі 1 млн 748 тис. грн.

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Оксана Сєрокурова провела два місяці під вартою у слідчому ізоляторі. Ухвалою суду до неї було застосовано нову міру запобіжного заходу - цілодобовий домашній арешт до 20 листопада 2021 року. Суд пом'якшив міру запобіжного заходу, врахувавши наявність двох неповнолітніх дітей та наявність постійного місця проживання.

Пом'якшили міру запобіжного заходу і для Ігоря Короля. Після двох місяців під вартою він буде під цілодобовим домашнім арештом до 19 листопада 2021 року.

Згідно ухвали судді ВАКС Маркіяна Галабали, т.в.о. голови АРМА Віталій Сигидин, заступник голови АРМА Володимир Павленко та керівник Управління менеджменту активів Вахтанг Бочорішвілі продовжать знаходитися під нічним домашнім арештом (з 23:00 до 6:00) до 21, 22 та 21 листопада 2021 року відповідно.

Зараз детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні і за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом), ч. 3 ст. 28 (злочин, вчинений організованою групою), ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі), ч. 4 ст. 358 (підроблення документів) КК України.