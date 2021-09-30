Учені академії наук працюють над двома типами вакцини проти коронавірусу, - академік Комісаренко
Таку заяву зробив академік-секретар відділення біохімії, фізіології та молекулярної біології НАН, директор Інституту біохімії ім. Палладіна Сергій Комісаренко.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Дм" заявив Укрінформ.
"Ми можемо зробити зараз вітчизняну вакцину найвищої якості, дуже схожу на Pfizer або Moderna", — сказав Комісаренко.
Він додав, що робота йде повільно через недостатнє фінансування.
"Ми працюємо над нашою вакциною. Але, на жаль, МОЗ практично не фінансує цього. Ось я якраз хотів би провести ще одну зустріч із міністром і головним санітарним лікарем (для обговорення цього питання - ред.)", — сказав академік.
Комісаренко зазначив, що є шанс також створити вакцину за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я. За його словами, нещодавно в Женеві він мав зустріч "з людиною, яка відповідає за створення вакцин у ВООЗ".
Будь ласка, зачекайте...
Но если цель подсесть на потоки...то и похожее сойдет...
МОЗ сейчас не до вас. Экстремисты из МОН не дают покоя. "Врачи" воюют против учителей. Выучили, на свою голову.
той самий Супутник, та ще й без піару
зараз навіть південно-корейську Астра-Зенеку (!!!!) у ЄС зі скрипом
визнають
ти будеш колотись українською вакциною ?
как это по клоунски
настоящий цирк
не нужный и совсем не нужный
Работают, і работают...
Від часу першого бадьорого повідомлення про їхні неминучі трудові досягнення, на Кубі (!) вже дві вакцини зварили. Ще й на експорт постачати почали (можливо таким же голодранцям, як і самі - та все ж...).
У нас же навіть про давно анонсовані "дешеві та ефективні тести вітчизняного виробництва" згадувати перестали. А про те, що за рівнем тестування населення, Україна на тому ж останньому місці в Європі, що й за рівнем вакцинації, і взагалі ні словом не згадували.