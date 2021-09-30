УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5013 відвідувачів онлайн
Новини
3 122 25
вакцина (4418) Комісаренко Сергій (11)

Учені академії наук працюють над двома типами вакцини проти коронавірусу, - академік Комісаренко

Учені академії наук працюють над двома типами вакцини проти коронавірусу, - академік Комісаренко

Таку заяву зробив академік-секретар відділення біохімії, фізіології та молекулярної біології НАН, директор Інституту біохімії ім. Палладіна Сергій Комісаренко.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Дм" заявив Укрінформ.

"Ми можемо зробити зараз вітчизняну вакцину найвищої якості, дуже схожу на Pfizer або Moderna", — сказав Комісаренко.

Він додав, що робота йде повільно через недостатнє фінансування.

"Ми працюємо над нашою вакциною. Але, на жаль, МОЗ практично не фінансує цього. Ось я якраз хотів би провести ще одну зустріч із міністром і головним санітарним лікарем (для обговорення цього питання - ред.)", — сказав академік.

Комісаренко зазначив, що є шанс також створити вакцину за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я. За його словами, нещодавно в Женеві він мав зустріч "з людиною, яка відповідає за створення вакцин у ВООЗ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": До кінця року з'явиться зразок української вакцини, готовий до клінічних випробувань, - академік Комісаренко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
Скоро цыгане купят лицензию. У них будет дешевле
показати весь коментар
30.09.2021 19:42
+6
Зачем?? Зачем создавать похожее на то что есть?? С похожей эффективностью?? Создайте то что будет давать гарантию того что человек перестанет быть переносчиком вируса...
Но если цель подсесть на потоки...то и похожее сойдет...
показати весь коментар
30.09.2021 19:31
+4
Ученые академии наук работают над двумя типами вакцины против коронавируса: дорогой и очень дорогой
показати весь коментар
30.09.2021 19:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зачем?? Зачем создавать похожее на то что есть?? С похожей эффективностью?? Создайте то что будет давать гарантию того что человек перестанет быть переносчиком вируса...
Но если цель подсесть на потоки...то и похожее сойдет...
показати весь коментар
30.09.2021 19:31 Відповісти
Скоро цыгане купят лицензию. У них будет дешевле
показати весь коментар
30.09.2021 19:42 Відповісти
купити ліцензію Модерни клепки не вистачає
показати весь коментар
30.09.2021 19:50 Відповісти
А Вы усматриваете какую-то иную цель? Это же золотоносная жила. Только в отличие от последней ей конца и края не видно. Вон уже запланировали на вакцины 7,2 млрд. грн. потратить, ВНИМАНИЕ!!!, до 2024 года. Сейчас 2021 на дворе покуда. Но в планах не победить болезнь, а потратить на вакцины. Улавливаете разницу? Причем мутирует вирус в очередной раз - будьте добры, вот вам новая супер-пупер вакцина. Добро пожаловать колоться.
показати весь коментар
30.09.2021 22:15 Відповісти
"МОЗ не финансирует" - хватит ныть!
МОЗ сейчас не до вас. Экстремисты из МОН не дают покоя. "Врачи" воюют против учителей. Выучили, на свою голову.
показати весь коментар
30.09.2021 19:40 Відповісти
Дурачье, кому ваша вакцина нужна будет? Даже если ее одобрит воз, то ес ее не признает. В Украине ее никто не захочет колоть... Деньги на ветер
показати весь коментар
30.09.2021 19:41 Відповісти
шо ти там блееш суперлапоть...вали додом колись спутніком запивай боярой і дохни під забором як усі істінні скрепоносці...
показати весь коментар
30.09.2021 19:44 Відповісти
а що буде на вихлопі у наших кулібіних ?
той самий Супутник, та ще й без піару

зараз навіть південно-корейську Астра-Зенеку (!!!!) у ЄС зі скрипом
визнають

ти будеш колотись українською вакциною ?
показати весь коментар
30.09.2021 19:54 Відповісти
т.е модерну - утилизирую, а свою - создаю...
как это по клоунски
настоящий цирк
показати весь коментар
30.09.2021 19:55 Відповісти
Ученые академии наук работают над двумя типами вакцины против коронавируса: дорогой и очень дорогой
показати весь коментар
30.09.2021 19:57 Відповісти
+ 100 с дополнениями:
не нужный и совсем не нужный
показати весь коментар
30.09.2021 19:59 Відповісти
"Вот я как раз хотел бы провести еще одну встречу с" - сказал Комиссаренко и отключился.
показати весь коментар
30.09.2021 20:01 Відповісти
показати весь коментар
30.09.2021 21:54 Відповісти
Лет через 10-15 появится отечественная вакцина от Covid-19, жаль не все ученые доживут
показати весь коментар
30.09.2021 20:03 Відповісти
Да, пузырёк похож на настоящий. Осталось разобраться с содержанием.
показати весь коментар
30.09.2021 20:13 Відповісти
создание того, что уже создали до вас - называется копирование. и требует копирование совсем других ресурсов и средств.
показати весь коментар
30.09.2021 20:14 Відповісти
Работают над 2-мя штаммами.. те штаммы что есть или над новыми !? я так понял что пилка бюджета идет полным ходом на никому ненужные вакцины... Лекарство лучше сделайте Айболиты !!
показати весь коментар
30.09.2021 20:31 Відповісти
Приворот для денег?
показати весь коментар
30.09.2021 20:33 Відповісти
как дети , бабки,бабки да на малой арнаутской выпуск товара зависит только от наличия этикеток .....
показати весь коментар
30.09.2021 20:45 Відповісти
Надіємось, що першими вакцинують нею Побєдуна-нєЛоха і віце-побєдуна...
показати весь коментар
30.09.2021 21:41 Відповісти
І работают, і работают...

Работают, і работают...

Від часу першого бадьорого повідомлення про їхні неминучі трудові досягнення, на Кубі (!) вже дві вакцини зварили. Ще й на експорт постачати почали (можливо таким же голодранцям, як і самі - та все ж...).

У нас же навіть про давно анонсовані "дешеві та ефективні тести вітчизняного виробництва" згадувати перестали. А про те, що за рівнем тестування населення, Україна на тому ж останньому місці в Європі, що й за рівнем вакцинації, і взагалі ні словом не згадували.
показати весь коментар
30.09.2021 23:34 Відповісти
Мда, я гадав, Комісаренко таки розумніший. Але може просто вже старий? Лазерна терапія йде попереду величезними кроками, а він все в турботі про фарма-медицину...
показати весь коментар
01.10.2021 00:34 Відповісти
Вакцин уже как грязи. И все экспериментальные.
показати весь коментар
01.10.2021 03:07 Відповісти
чого пристали до директора інституту? Він шукає гроші на роботу для спеціалістів аби не розбіглися. Невміло шукає? Ну так старий вже...
показати весь коментар
01.10.2021 04:13 Відповісти
 
 