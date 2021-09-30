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Новини Агресія Росії проти України
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Слухання у справі про напад РФ на кораблі ВМС України у Керченській протоці відбудуться в Гаазі 11-16 жовтня

Слухання у справі про напад РФ на кораблі ВМС України у Керченській протоці відбудуться в Гаазі 11-16 жовтня

Постійна палата третейського суду (ППТС, Permanent Court of Arbitration) проведе слухання української та російської сторін у справі про захоплення українських суден і моряків у районі Керченської протоки в 2018 році.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У своїй процедурній постанові №3 від 17 вересня 2021 року Арбітражний трибунал... у позові України проти РФ про затримання українських суден і моряків установив графік і умови проведення слухань попередніх заперечень Російської Федерації, які відбуватимуться за місцем знаходження ППТС у Палаці миру, Гаага, Нідерланди", - сказано в пресрелізі суду.

Слухання намічені на 11 жовтня 2021 року й відбудуться в гібридному форматі у два етапи. У рамках першого етапу свої аргументи нададуть спочатку РФ (11 жовтня), потім Україна (12 жовтня). Засідання розпочинатимуться о 13:00. У рамках другого етапу РФ надасть свої аргументи 14 жовтня, Україна 15 жовтня. За потреби додаткове засідання відбудеться в суботу, 16 жовтня.

Вступну заяву, зроблену представниками кожної із сторін у першому раунді усних виступів, транслюватимуть в інтернеті в режимі реального часу. Після цього і до кінця слухань не буде публічного доступу до матеріалів слухань. Стенограми буде оприлюднено разом з остаточним рішенням Арбітражного трибуналу з урахуванням будь-яких дозволених редакцій конфіденційної інформації.

Водночас у ППТС зазначають, що час від часу випускатимуть прес-релізи, що стосуються статусу розгляду. Більш того, буде оприлюднено процесуальні постанови і рішення Арбітражного трибуналу. Рішення Арбітражного трибуналу буде оприлюднено, якщо обидві сторони не домовляться про інше.

"Справа дуже важлива для України. Ми доводимо протиправність поведінки РФ по відношенню до нашої держави, незаконність затримання і утримання українських військових кораблів та протиправного судилища проти наших моряків, які 9 місяців провели в російській тюрмі", - написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.

За словами міністра, ця справа також визначальна для світу, "оскільки Україна доводить фактами і юридичними позиціями, що абсолютний імунітет військових кораблів є основоположним принципом і обов’язком згідно з міжнародним морським правом, має дотримуватись всіма країнами, а його порушення караються".

"Я впевнений, що за нашим позовом Росія буде притягнута до відповідальності, скільки б часу це не зайняло. Ефективна робота МЗС у міжнародних судах — це інструмент встановлення справедливості та ще один важіль тиску на Москву", - наголосив Кулеба.

Читайте також: Використання Росгвардії для блокування Керченської протоки порушує права України як прибережної держави, - МЗС

Нагадуємо, у 2016 році Україна подала до Міжнародного суду ООН позов проти РФ про порушення нею Конвенції ООН з морського права (UNCLOS), у рамках якого було створено арбітраж для розгляду цієї справи. 22 травня 2019 року Росія подала до Міжнародного трибуналу свої заперечення про наявність у Арбітражного трибуналу юрисдикції розглядати позов України проти РФ. Позиції України та було оприлюднено в червні 2019 року на сайті Постійної палати третейського суду.

У листопаді 2019 року Міжнародний суд ООН визнав свою юрисдикцію у справі Україна проти РФ щодо порушення Росією двох конвенцій - про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію усіх форм расової дискримінації. Отже, суд ухвалив рішення на користь України і тепер може перейти до розгляду справи по суті.

Також читайте: Справа України проти РФ про захоплення моряків: Кулеба підпише Меморандум у Міжнародний трибунал і повідомить додаткові деталі

Крім того, в травні 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права, розташований у Гамбургу, ухвалив рішення, яким зобов'язав РФ звільнити три українських кораблі - буксир "Яни Капу" і два катери "Бердянськ" і "Нікополь" - та 24 українських моряків, захоплених нею у районі Керченської протоки в листопаді 2018 року.

ППТС - міжнародний арбітражний суд, заснований у 1899 році для вирішення міжнародних спорів. Розташований у Гаазі (Нідерланди). Членами суду є 122 держави.
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Топ коментарі
+20
выходит Порох был прав ?

оце так новина !
чи не так, ЗЕбобики ?
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30.09.2021 19:47
+15
Так зелох уже отмазал кацапских оккупантов и парашия не выполняла решение морского трибунала. Вести на трибунал надо кацапскую агентуру - дерьмака и зечмо за слив кацапам Украины
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30.09.2021 19:45
+15
Зелена потвора уже все поздавала.
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30.09.2021 19:50
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Слушания по делу о нападении РФ на корабли ВМС Украины в Керченском проливе пройдут в Гааге 11-16 октября - обвинителем Порошенко выступит Зеленский
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30.09.2021 19:44 Відповісти

у Гаазі немає "стадіону" - там люди прилічні живуть, а не ЗЄльона гопота
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30.09.2021 19:48 Відповісти
Главное что там нет бениного Г+Г с Мосейчучкой.
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30.09.2021 20:00 Відповісти
Так зелох уже отмазал кацапских оккупантов и парашия не выполняла решение морского трибунала. Вести на трибунал надо кацапскую агентуру - дерьмака и зечмо за слив кацапам Украины
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30.09.2021 19:45 Відповісти
мае 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву, расположенный в Гамбурге, принял решение, которым обязал РФ освободить...
вялікій імітатор усіх часів клоунади зустрічав моряків під наглядом Єрмака , як звільнених по обміну .
Інавгурація вови була 20, а 22 мая 2019 года Россия подала в Международный трибунал свои возражения о наличии у Арбитражного Трибунала юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ. Позиции Украины и РФ были опубликованы в июне 2019 года на сайте Постоянной палаты третейского суда.
Зеркаль чесно зробила свою справу ,а тепер оцей приЄрмаківський Кулєбяка буде піарити його на цій справі...
А справа то була відкрита ПРОТИ Порошенка у ЗЕленої мерзотної 200 сотвідсоткової прокуратсури... ...
Усе, що починали в часи Пороха вони гребуть під свій вонючий піар, тварюки.
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30.09.2021 21:02 Відповісти
выходит Порох был прав ?

оце так новина !
чи не так, ЗЕбобики ?
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30.09.2021 19:47 Відповісти
зебублики в этам никада ни признаюцца
патамушта тада ани рискуют стать парахаботами
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30.09.2021 19:50 Відповісти
Їм для цього розуму не вистачить.
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30.09.2021 19:52 Відповісти
А на нього за це завели кримінальну справу.
І фуйлом і зейло.
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30.09.2021 19:52 Відповісти
Цікаво, українська сторона буде "відстоювати" інтереси України, як і в Лондонсьому суді з суркісами?
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30.09.2021 19:47 Відповісти
Не буде.
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30.09.2021 19:50 Відповісти
І я про те. Лану Зеркаль не запросять представляти Україну, бо вона виграє суд.
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30.09.2021 19:54 Відповісти
Будут рассказывать о "бедных мальчиках" , которых проклятый Порох послал на "верную смерть". И Мосейчучку с собой спикером возьмут.
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30.09.2021 19:56 Відповісти
Зелена потвора уже все поздавала.
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30.09.2021 19:50 Відповісти
с гундоса никакого толку- жрать срать сдавать, брехать и отдыхать, трутень в натуре
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30.09.2021 20:25 Відповісти
хотелось бы чтоб справедливый суд в Гааге оправдал наши на него надежды... и веру в то что возможно и злодеяния ***** там когда-нибудь по достоинству оценят. !!!
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30.09.2021 20:33 Відповісти
Зависит от того, кто будет свидетельствовать со стороны Украины. Если свидетелей подготовит правительство Дерьмака - ...даже не хочется думать, не то шо сказать.
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30.09.2021 20:51 Відповісти
та да! вот поэтому и пишу - хотелось бы...
ибо с теориями и оговорками зеленой плесени мы еще рахе и должны будем!!! (тьху, тьху)
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30.09.2021 21:00 Відповісти
Так отож бо...Зеленая слизь открыла дело против Пороха именно за это. И представлять Украину по этому делу в Гаагe будет именно правительство Дерьмака. А их задача - доказать вину Пороха.
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30.09.2021 21:05 Відповісти
эх... как там сейчас Зеркаль не хватает ! она мало того что юридически подкованный человек, в совершенстве владеющей языками, так еще за 5 лет своего представительства Украины в Гааге... не плохо потрепала рахе нервишки ...
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30.09.2021 21:12 Відповісти
Кстати, не под это ли событие Дерьмак хочет поменять Бенядиктову?
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30.09.2021 20:59 Відповісти
даже не хочется представлять кого они в это кресло могут пихануть...
навряд ли кого-то приличного...опять как не лизка богуцкая так хорек милованов... ну если не брать квартальцев )))
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30.09.2021 21:02 Відповісти
Чи замало в Украине русских прокуроров?
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30.09.2021 21:06 Відповісти
малавата ))) главное в этом слове мала - вата
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30.09.2021 21:58 Відповісти
а если.... Безуглумную ?

с ее конспектами
ото цирк будет !
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30.09.2021 22:03 Відповісти
ой.. то ваще не к ночи вспоминать)))
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30.09.2021 22:12 Відповісти
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30.09.2021 20:58 Відповісти
до речі

Kostiantyn Yelisieiev@k_yelisieiev



Минув понад місяць з дня заснування Кримської міжнародної платформи. Президент взяв участь у Генасамблеї ООН.
Цікаво було б дізнатися, скільки нових партнерів до неї приєдналися.
Чи приєдналася ООН і ОБСЄ, які проігнорували захід у Києві.
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30.09.2021 21:06 Відповісти
а що роблять ті шо приєдналися? забийте, це казочка по мільярд дерев-2
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30.09.2021 21:26 Відповісти
ето очєнь доброє дєло для одного ФОПа
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30.09.2021 22:03 Відповісти
знаю, що деякі вже..від'єдналися, наприклад, Угорщина.
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30.09.2021 23:38 Відповісти
Про-рут суд, 100% про-рут! Зеленый непотриб...
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30.09.2021 21:36 Відповісти
У нас действительно сплошной непрофессионализм. Нормального спеца никуда даже по-пьянке зелёная власть поставить не может. Найдёт какое-то гуано который хотел за гос.счёт Гаагу посмотреть. Кстати мне в Гааге понравился Мадурадам.
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30.09.2021 23:02 Відповісти
Ближе к телу !
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30.09.2021 22:59 Відповісти
ЗЕляди Морской трибунал слили. И суд в Гааге тоже сольют.
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01.10.2021 01:59 Відповісти
Всё созданное с таким трудом может развалить зелёная шайка.
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02.10.2021 13:03 Відповісти
 
 