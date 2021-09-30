Близько 50 осіб затримали в Білорусі за коменти в соцмережах до новини про вбивство кагебешника
Силовики провели масові затримання за коментарі в соціальних мережах про перестрілку в Мінську, внаслідок якої загинув співробітник КДБ.
Про це повідомляє білоруський правозахисний центр "Весна", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Співробітники КДБ затримували людей у межах кримінальної справи, порушеної за ст. 369 (образа державного службовця) і ст. 130 (збудження ненависті).
Так, 29 вересня людей затримували в Мінську, Гомелі та Вітебську. Правозахисники опублікували прізвища затриманих. Відтак до 30 вересня співробітники КДБ затримали близько 50 осіб, повідомив центр "Весна". Всі затримані перебувають у СІЗО на вулиці Окрестіна. Серед них - жителі Мінська, Бреста, Вітебська, Гродно, Гомеля, Жлобина, Пінська і Слоніма.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 28 вересня білоруські провладні ЗМІ опублікували відео того, як мінський айтівець застрелив співробітника КДБ, який увірвався в його квартиру, і теж був застрелений. 30 вересня в Києві відбувся вечір пам'яті загиблого айтівця - Андрія Зельцера.
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Александр Солженицын «Архипелаг ГУЛАГ»
"Когда Хмельницкий присоединял Украину к России, Украина составляла лишь одну пятую часть сегодняшней территории.
Две донецкие области, вся южная полоса Новороссии (Мелитополь-Херсон-Одесса) и Крым. Принятие хрущёвского подарка - по меньшей мере недобросовестно, присвоение Севастополя вопреки, не говорю, русским жертвам, но и советским юридическим документам, - государственное воровство."
Как тебе такая цитата классика?
Я здесь говоряю даже не о ничтожестве Зеленском - тут говорить не о чем. Я говорю о том, что нашей стране катастрофически недостает ЛИЧНОСТИ. Не харизматического героя трибун и площадей, а настоящей, не зависящей ни от популистов, ни от олигархов.
Блин, написал, и понял, что это из области детской фантастики... Ну, значит, страна обречена.
В отличии от многих от ответа не ушел, а честно сказал "Полное г..но! Я ошибся!", а потом добавил " Но и Порох твой тоже г..но! Украине нужен Батька!"
Я просто охренел после этого... ((((((
це ліплене на коліні відео явно виправдовує самостріл лукашистських гопників (білий підстрелив нірвану нєвзначай спєрєпугу)
В мене раніше були знайомі менти , - знаєте чого чи не найбільше вони боялись під час Майдану , як вони мені говорили -вони боялись того що - поки вони захищають Овочеву владу , протестувальники можуть прийти до них додому . А там батьки , дружина , діти . Це дуже "зв'язувало їм руки " ..
В Білорусі менти цього не бояться , бо білоруси не готові до радикальних дій .