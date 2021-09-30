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Близько 50 осіб затримали в Білорусі за коменти в соцмережах до новини про вбивство кагебешника

Близько 50 осіб затримали в Білорусі за коменти в соцмережах до новини про вбивство кагебешника

Силовики провели масові затримання за коментарі в соціальних мережах про перестрілку в Мінську, внаслідок якої загинув співробітник КДБ.

Про це повідомляє білоруський правозахисний центр "Весна", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Співробітники КДБ затримували людей у межах кримінальної справи, порушеної за ст. 369 (образа державного службовця) і ст. 130 (збудження ненависті).

Так, 29 вересня людей затримували в Мінську, Гомелі та Вітебську. Правозахисники опублікували прізвища затриманих. Відтак до 30 вересня співробітники КДБ затримали близько 50 осіб, повідомив центр "Весна". Всі затримані перебувають у СІЗО на вулиці Окрестіна. Серед них - жителі Мінська, Бреста, Вітебська, Гродно, Гомеля, Жлобина, Пінська і Слоніма.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 28 вересня білоруські провладні ЗМІ опублікували відео того, як мінський айтівець застрелив співробітника КДБ, який увірвався в його квартиру, і теж був застрелений. 30 вересня в Києві відбувся вечір пам'яті загиблого айтівця - Андрія Зельцера.

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Топ коментарі
+60
Как потом в лагерях жгло: а что, если бы каждый оперативник, идя ночью арестовывать, не был бы уверен, вернется ли он живым, и прощался бы со своей семьёй? Если бы во времена массовых посадок, например в Ленинграде, когда сажали четверть города, люди бы не сидели по своим норкам, млея от ужаса при каждом хлопке парадной двери и шагах на лестнице, - а поняли бы, что терять им уже дальше нечего, и в своих передних бордо бы делали засады по несколько человек с топорами, молотками, кочергами, с чем придётся? Ведь заранее известно, что эти ночные картузы не с добрыми намерениями идут, - так не ошибёшься, хрястнув по душегубу. Или тот воронок с одиноким шофером, оставшийся на улице, - угнать его либо скаты проколоть. Органы быстро бы недосчитались сотрудников и подвижного состава, и, несмотря на всю жажду Сталина, - остановилась бы проклятая машина! Если бы… если бы… Мы просто заслужили все дальнейшее.

Александр Солженицын «Архипелаг ГУЛАГ»
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30.09.2021 20:09
+38
Наши украинские ватнички скажут. Зато в Беларуси дороги хорошие, чистенько, дешевый бензин и заводы с времен СССР сохранены, а остальное это мелочь.
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30.09.2021 20:15
+36
Ужас! Что творит замозванец с белорусами!
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30.09.2021 20:05
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Ужас! Что творит замозванец с белорусами!
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30.09.2021 20:05 Відповісти
А буба з д'єрьмаком готуюцця до обміну досвідом.
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30.09.2021 20:11 Відповісти
Білорусь - країна для життя!
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30.09.2021 20:18 Відповісти
Так, живе там тільки лукашеску зі своїми опрічниками! От єхай туди й живи!
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30.09.2021 20:29 Відповісти
Ні, дякую, мені і в Україні непогано))
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30.09.2021 20:38 Відповісти
То ти з квартальних? Балдєй, казьол зельоний! Недовго вже...
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30.09.2021 21:07 Відповісти
а шо буде?
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30.09.2021 21:59 Відповісти
на бутылку тебя насадят
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30.09.2021 22:11 Відповісти
Подивимося, шо буде... А поки що насолоджуємося зєльоним бєспрєдєлом від бені! 73% мають насолодитися цим аж до всирачки!
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30.09.2021 22:19 Відповісти
Ні, я не з "квартальних"
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01.10.2021 07:12 Відповісти
А у нас все гут
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30.09.2021 20:59 Відповісти
А мы и не сомневались, что у вас в пыточных имени хитрозачьосаного всьо гут, твари фашистские! с
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30.09.2021 22:30 Відповісти
Как потом в лагерях жгло: а что, если бы каждый оперативник, идя ночью арестовывать, не был бы уверен, вернется ли он живым, и прощался бы со своей семьёй? Если бы во времена массовых посадок, например в Ленинграде, когда сажали четверть города, люди бы не сидели по своим норкам, млея от ужаса при каждом хлопке парадной двери и шагах на лестнице, - а поняли бы, что терять им уже дальше нечего, и в своих передних бордо бы делали засады по несколько человек с топорами, молотками, кочергами, с чем придётся? Ведь заранее известно, что эти ночные картузы не с добрыми намерениями идут, - так не ошибёшься, хрястнув по душегубу. Или тот воронок с одиноким шофером, оставшийся на улице, - угнать его либо скаты проколоть. Органы быстро бы недосчитались сотрудников и подвижного состава, и, несмотря на всю жажду Сталина, - остановилась бы проклятая машина! Если бы… если бы… Мы просто заслужили все дальнейшее.

Александр Солженицын «Архипелаг ГУЛАГ»
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30.09.2021 20:09 Відповісти
я этот текст лет 30 назад прочёл. а вчера после новости вспомнил.
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30.09.2021 20:18 Відповісти
Наивный бред. Потому что 90% осужденных и приговоренных были глубоко за тов. Сралина. И верили, что это случайная ошибка, а кругом враги.
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30.09.2021 20:42 Відповісти
Не сравнивай тогда и сейчас. Сейчас уже ВСЕМ известно, что будет с теми, кто не прогнется. Пытки, унижения на годы и возможно смерть. Тогда многие надеялись, а сейчас все очевидно.
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01.10.2021 17:55 Відповісти
А мне другое из солженицына вспомнилась:

"Когда Хмельницкий присоединял Украину к России, Украина составляла лишь одну пятую часть сегодняшней территории.
Две донецкие области, вся южная полоса Новороссии (Мелитополь-Херсон-Одесса) и Крым. Принятие хрущёвского подарка - по меньшей мере недобросовестно, присвоение Севастополя вопреки, не говорю, русским жертвам, но и советским юридическим документам, - государственное воровство."

Как тебе такая цитата классика?
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30.09.2021 20:55 Відповісти
Есть такое. Но самодержавный шовинизм Солженицина - то, чего от него не отнять, как уродство у Хокинга или рак у Фрейда. Я подчеркиваю эту аналогию, поскольку считаю это на уровне болезни или серьезного увечья. Когда Солженицын пытается "в политику" или "в историю", он превращается в заскорузлого самодержавного ватника, образ которого исчерпывающе раскрыл Войнович в известном произведении. Но если вы хотите оценить реальную пользу Александра Исааковича, достаточно просто отнестись к нему, как к хорошему описателю ужасов концлагерей и большевистской системы. Очень часто бывает, что актер, снявшийся в роли терминатора, становится губернатором, или клоун, веселивший народ в телешоу, избирается этим народом в президенты. Это проекция желаемых качеств и переоценка реального вклада. Каждый должен оставаться на своем месте. Солженицын - писатель. Зеленский - клоун. Шварц - талантливый актер. Ну... хорошо, соглашусь, немножко все-таки Шварц - терминатор. Самую малость
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30.09.2021 21:02 Відповісти
Шварц был одним из лучших губернаторов Калифорнии! Причем два срока подряд!
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30.09.2021 22:16 Відповісти
Уровень демократии, достигнутый Америкой, таков, что она может позволить себе выбирать актера Рейгана в президенты. Потому что институт советников у них - реально работающий. И официальное лицо находится под влиянием не олигархов, а действительно думающих людей. В нашем случае, когда вся система власти насквозь прогнила, когда в советниках сидят Ермаки, сливающие спецоперации, когда вся судебная мафия откровенно посылает на хер все президентские инициативы -- здесь на посту президента нужна сильная и самодостаточная личность, грамотная, обладающая политической волей и понимающая ответственность. Каковой ни один актер являться не способен.

Я здесь говоряю даже не о ничтожестве Зеленском - тут говорить не о чем. Я говорю о том, что нашей стране катастрофически недостает ЛИЧНОСТИ. Не харизматического героя трибун и площадей, а настоящей, не зависящей ни от популистов, ни от олигархов.

Блин, написал, и понял, что это из области детской фантастики... Ну, значит, страна обречена.
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30.09.2021 22:33 Відповісти
Вообще-то , прежде чем стать Президентом, у Рейгана было за плечами 30 лет общественно-политической деятельности. А у гундсого гомункула только дуракаваляние на сцене и постоянные нарко-вечеринки.
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01.10.2021 14:59 Відповісти
Вообще-то Шварц был неплохим драматургом ) Между прочим это он написал произведение, на котором основан сценарий фильма "Убить дракона"
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01.10.2021 11:49 Відповісти
Любой российский либерал заканчивается на украинском вопросе.
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30.09.2021 21:02 Відповісти
лженіцин був стукачом НКВД, за що отримував звіздюлєй від бандерівців
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30.09.2021 21:43 Відповісти
Глузман из той-же оперы. Голодовки в одиночке, где его никто не видит.
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01.10.2021 17:59 Відповісти
Как там в одной байке - после встречи в Париже Солженицына и Высоцкого в КГБ пришли два отчета))
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30.09.2021 22:07 Відповісти
І таки ж правий був Олександр Іванович.
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30.09.2021 23:38 Відповісти
Ісайович
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01.10.2021 00:00 Відповісти
Исаа́киевич
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01.10.2021 08:00 Відповісти
До многих так ещё и не дошло: в лукастане - античеловеческий, тоталитарный, фашистский режим.
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30.09.2021 20:09 Відповісти
От ви всі заі...али з використанням терміну фашизм. Поцікавтесь телепні що це означає, а потім використовуйте. Ато так, наслухались радянської і рашинської бидло пропаганди, на й і юзають як рашобидло. Коротко, фашизм це про Мусуліні, з Італії, там референти до історії стародавнього Риму і все таке. А тут звичайний радянський гебізм.
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01.10.2021 09:28 Відповісти
цветы всем отнесли?
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30.09.2021 20:12 Відповісти
задержаны за комменты! у нас пока только банят
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30.09.2021 20:14 Відповісти
Нічьо, в Трускавці всьо порєшають! Все йде до діктатури фсбешного д'єрьмака та хрипатого наркомана! Коли вже та хунта?!
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30.09.2021 20:22 Відповісти
Цікаво, ви справді головою поїхали вже, чи у вас нова разнарядка по оббрехуванню?
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30.09.2021 21:13 Відповісти
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30.09.2021 21:41 Відповісти
Это только начало
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30.09.2021 21:00 Відповісти
Пока...
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30.09.2021 21:38 Відповісти
Наши украинские ватнички скажут. Зато в Беларуси дороги хорошие, чистенько, дешевый бензин и заводы с времен СССР сохранены, а остальное это мелочь.
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30.09.2021 20:15 Відповісти
Есть у меня один такой знакомый... Спросил его "Ну как тебе твой Зе?"

В отличии от многих от ответа не ушел, а честно сказал "Полное г..но! Я ошибся!", а потом добавил " Но и Порох твой тоже г..но! Украине нужен Батька!"

Я просто охренел после этого... ((((((
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30.09.2021 20:32 Відповісти
Ну кое в чем он прав... Естественно не о лукафюрере...
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30.09.2021 21:40 Відповісти
Це все більше нагадує Північну Корею.
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30.09.2021 20:15 Відповісти
Нет, это она и есть.
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30.09.2021 20:20 Відповісти
Андрей Зелцер умер как надо - с оружием в руках. Потому шо не захотел жить на коленях. Зара сидит за столом Одина в Валлхалле.
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30.09.2021 20:16 Відповісти
до речі, мертвим його ніхто не бачив (принаймні, з людей) ...

це ліплене на коліні відео явно виправдовує самостріл лукашистських гопників (білий підстрелив нірвану нєвзначай спєрєпугу)
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30.09.2021 20:20 Відповісти
"...грубый залет, впрочем, вполне объяснимый в условиях паники и суматохи, возникшей после того, как каратели увидали мужика не с ладошками сердечком, а с ружьем. Однако позиция стрелка в белой куртке позволяет предположить, что Диму подстрелил именно он. Попал, например, ему в шею, или перебил артерию подмышкой - этим можно объяснить обилие крови". - https://kungurov.livejournal.com/296999.html https://kungurov.livejournal.com/296999.html

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30.09.2021 20:26 Відповісти
Всё мы там будем, но лично я, не спешу повстречать Бога. Как там у вас с алахом обстоят дела?
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30.09.2021 20:29 Відповісти
Мои религиозные предпочтения - мое личное дело. Не Ваше.
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30.09.2021 20:36 Відповісти
Це ваш ріп'ях з мкаду.
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30.09.2021 21:30 Відповісти
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30.09.2021 22:18 Відповісти
Это ж сидят бульбо-штирлицы толпами в соцсетях и высматривают кто и что комментит, в том числе и у нас. Нечем заняться им за деньги налогоплатильщиков. Что вчера и сегодня творится на профильных каналах Телеги, лучше не повторять, Ад и Израиль, "всех либерастов найти-расстрелять и отправить в Бастилию!"
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30.09.2021 20:17 Відповісти
подозреваю что даже на этом ресурсе враги тщательно мониторят ай пи каждого патриота
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30.09.2021 20:20 Відповісти
Бацька ***** и самозванец!!
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30.09.2021 20:24 Відповісти
Настоящий патриот - это всё-таки не тот, кто болтает, а тот, кто что-то делает. Хотя на рашке и БР сегодня уже можно и за слова присесть в уютненькой концлагерь, а также стать участникам видоса "А ну ка извинись на камеру". Неудивительно, что народ бежит из стран на загнивающий Запад
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30.09.2021 20:26 Відповісти
Всім патріотам на цьому ресурсі , на ворогів - пох . Інакше би патріоти не писали свої патріотичні коменти , знаючи що вороги моніторять їх айпі . .
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30.09.2021 20:32 Відповісти
И что-то, уже, беларусов не радуют хорошие дороги...патриотам Беларуси сочувствую. Надеюсь, у нас, в Украине, такого не будет.
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30.09.2021 20:26 Відповісти
Не буде .Бо в кожного мента є сім'я . .
В мене раніше були знайомі менти , - знаєте чого чи не найбільше вони боялись під час Майдану , як вони мені говорили -вони боялись того що - поки вони захищають Овочеву владу , протестувальники можуть прийти до них додому . А там батьки , дружина , діти . Це дуже "зв'язувало їм руки " ..
В Білорусі менти цього не бояться , бо білоруси не готові до радикальних дій .
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30.09.2021 20:48 Відповісти
Страшно уявити що з ними зроблять вівчарки картопляного диктатора...
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30.09.2021 20:27 Відповісти
Бульбаши такие же терпилы как и кацапы.
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30.09.2021 20:35 Відповісти
Там **** реальный фашизм .
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30.09.2021 21:12 Відповісти
Да этот диктатор возомнил себя наследником Сталина...и здохнет оно как Чеушеску
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30.09.2021 21:30 Відповісти
Мусора морды поприкрывали, а дохляка мусора тайно прикопают? Неужели никто не знает этих мразей?
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30.09.2021 22:01 Відповісти
Цікаво...а скільки відсотків українців все ще заздрять білорусам?...
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30.09.2021 22:31 Відповісти
зато дороги хорошие
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30.09.2021 22:53 Відповісти
Украинцы, не дайте сделать с собой тоже самое. Это же Петро был узурпатором, как мне говорили, а вот зеленский, это человек из народа. Оказался наш отец не отцом, а *****(стихотворения Галича)
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01.10.2021 19:51 Відповісти
на все стадо нашелся только один истинный белорус с яйцами....
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03.10.2021 20:00 Відповісти
 
 