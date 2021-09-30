Близько 50 осіб затримали в Білорусі за коменти в соцмережах до новини про вбивство кагебешника

Силовики провели масові затримання за коментарі в соціальних мережах про перестрілку в Мінську, внаслідок якої загинув співробітник КДБ.

Про це повідомляє білоруський правозахисний центр "Весна", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Співробітники КДБ затримували людей у межах кримінальної справи, порушеної за ст. 369 (образа державного службовця) і ст. 130 (збудження ненависті).

Так, 29 вересня людей затримували в Мінську, Гомелі та Вітебську. Правозахисники опублікували прізвища затриманих. Відтак до 30 вересня співробітники КДБ затримали близько 50 осіб, повідомив центр "Весна". Всі затримані перебувають у СІЗО на вулиці Окрестіна. Серед них - жителі Мінська, Бреста, Вітебська, Гродно, Гомеля, Жлобина, Пінська і Слоніма.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 28 вересня білоруські провладні ЗМІ опублікували відео того, як мінський айтівець застрелив співробітника КДБ, який увірвався в його квартиру, і теж був застрелений. 30 вересня в Києві відбувся вечір пам'яті загиблого айтівця - Андрія Зельцера.

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