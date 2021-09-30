Мінімум одну дозу вакцини від COVID-19 вже отримали майже 78% вчителів, - Шкарлет

Щонайменше одну дозу вакцини від COVID-19 вже отримали близько 78% вчителів України.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ.

"Високий рівень вакцинації працівників установ загальної середньої освіти (повний цикл) в Луганській області - 67,9%, у місті Києві - 62,6%, Полтавській - 61,8%, Черкаській - 60,8%, Житомирській - 58, 6%, Харківській - 58,3%", - розповів міністр.

При цьому, найбільше невакцинованих працівників шкіл - у Львівській (44,3%), Херсонській (39%), Івано-Франківській (31,4%) областях.

Шкарлет відзначив позитивну динаміку вакцинації.

Читайте також: Примусової вакцинації педагогів не буде, буде обов'язкова, - Ляшко