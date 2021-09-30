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карантин (18171) щеплення (174) вчитель (391) COVID-19 (19763) коронавірус (19920) Шкарлет (353)

Мінімум одну дозу вакцини від COVID-19 вже отримали майже 78% вчителів, - Шкарлет

Мінімум одну дозу вакцини від COVID-19 вже отримали майже 78% вчителів, - Шкарлет

Щонайменше одну дозу вакцини від COVID-19 вже отримали близько 78% вчителів України.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ.

"Високий рівень вакцинації працівників установ загальної середньої освіти (повний цикл) в Луганській області - 67,9%, у місті Києві - 62,6%, Полтавській - 61,8%, Черкаській - 60,8%, Житомирській - 58, 6%, Харківській - 58,3%", - розповів міністр.

При цьому, найбільше невакцинованих працівників шкіл - у Львівській (44,3%), Херсонській (39%), Івано-Франківській (31,4%) областях.

Шкарлет відзначив позитивну динаміку вакцинації.

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а верховная Зрада сколько в процентах 30 или 40?
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30.09.2021 21:54 Відповісти
Так правильно всё лох не мамонт лох не вымрет!
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30.09.2021 21:57 Відповісти
Министр образования Шкарлет - махровый плагиатор.
Детали - на сайте "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях"
http://false-science.ucoz.ua/news/rosijski_vukha_v_doktorskij_disertaciji_sergija_shkarleta/2020-08-19-100
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30.09.2021 22:14 Відповісти
Помітив одну дивну річ. Більшість вакцинованих мають ідею-фікс вакцинувати всіх інших.(с)
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30.09.2021 23:07 Відповісти
и еще вакцинированные очень боятся не вакцинированных, по этому только им дают привилегию распространять заразу между собой
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11.10.2021 17:04 Відповісти
Сенатор США Рон Джонсон выступил в Сенате с речью о текущей пандемии COVID-19 и ее связи с вакцинацией.

"Общее количество случаев коронавируса и смертей значительно снизилось до того, как была введена вакцинация. 60% населения были вакцинированы и этим летом - и снова выросли случаи заболеваемости и смертности. Из таблицы видно, что вакцины не работают так, как их рекламируется."
Суть выступления заключалась вкратце в одном - "Необходимо придушить собственную иммунную систему отравой "вакциной"! ...Чтобы скорее ВСЕ заражались и вымирали!... Уж если не от ковида, то уж от побочек точно! ....Особенно - старики и инвалиды, люди с хроническими заболеваниями, и люди группы риска!... Детей и беременных - колоть, чтобы потомства не было!" пздц





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30.09.2021 23:21 Відповісти
це кримінал, примушувати нещасних вчителів до експериментів над людиною"!!!
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30.09.2021 23:27 Відповісти
А Шкарлет получил первую дозу,или " подождем и посмотрим"?
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01.10.2021 00:06 Відповісти
 
 