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Журналістів вигнали з купе - їхні місця віддали "слугам народу". ДОКУМЕНТ

Журналістів вигнали з купе - їхні місця віддали

Двох репортерів, які їдуть висвітлювати розширене засідання фракції "Слуга народу", попросили пересісти в інший вагон через "організовану групову поїздку".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Сьогоднішнім поїздом "Київ-Трускавець" частина депутатів "Слуги народу" добираються на засідання фракції, яке проходитиме в п'ятницю і суботу. Під час посадки виявилося, що двоє нардепів хочуть сісти на місця, квитки на які купили журналісти.

Після звернення до провідників і перевірки квитків провідниця 17-го вагону попросила представників ЗМІ пересісти в інший вагон.

Читайте також: На засідання "Слуги народу" в Трускавці не запрошений, просто так туди не поїду, - Разумков. ВIДЕО

Журналісти попросили покликати начальника поїзда. Він прийшов і показав телеграму- "попередження", яку, за його словами, отримав щойно. У телеграмі зазначено, що пересадка необхідна "у зв'язку з організованою груповою поїздкою".

Начальник поїзда вибачився перед журналістами і допоміг їм перейти в сусідній вагон.

Журналістів вигнали з купе - їхні місця віддали слугам народу 01

Як повідомлялося, 1-2 жовтня у місті Трускавець (Львівська область) відбудеться виїзне засідання фракції "Слуга народу".

Спікер фракції Юлія Палійчук поінформувала, що в цьому виїзному засіданні візьмуть участь президент України Володимир Зеленський і представники всіх гілок влади.

Теми майбутньої наради: обговорення стратегії влади на наступний рік, досягнень за минулі два роки і план законопроєктних робіт.

Автор: 

журналістика (1765) потяг (1972) Укрзалізниця (6863) Слуга народу (2813)


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Топ коментарі
+32
как отару везут скопом. так возят призывников, зеков и депутатов квартала.
это чтобы их действия другим видны небыли
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30.09.2021 21:53
+25


Зелена банда довела украінців до ручки , так як

борги українців за комуналку за 2 роки зросли у 2 рази.
І у Зеленського знають що робити!
Справи про комунальні борги у судах тепер розглядають за скороченою процедурою-без участі сторін.
А далі боржнику блокують картки та забороняють виїзд за кордон
Такий він-кінець епохи бідності! 😠
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30.09.2021 21:58
+20
Так у них ОПГ -организованная преступная группа, а у журналистов просто группа. Понимать надо.
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30.09.2021 21:53
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30.09.2021 23:06 Відповісти
Оце б шандарахнуть оте все кодло ''Градом'', і аж розвиднилося б.
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30.09.2021 23:09 Відповісти
Да хрен там. Опять наберут таких же. Или вы думаете в Украине закончились свадебные фотографы и спортсмены?
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01.10.2021 12:36 Відповісти
Та да, парасюков в Украине еще лет на 100 припасено.
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01.10.2021 14:09 Відповісти
Срочная новость из Вашингтона....Конгресс может объявить Дефолт в США 20 октября....,Мужайтесь....
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30.09.2021 23:12 Відповісти
ну-ну..цю ху..ню Беніан поширює в унісон з крисійськими помийками..
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30.09.2021 23:36 Відповісти
- Хорошо жить на свете! -- воскликнул Балаганов. - Вот мы едем, мы сыты. Может быть, нас ожидает счастье..(с)
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01.10.2021 11:52 Відповісти
Слуг урода в теплушки и на Сибирь нах.
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30.09.2021 23:33 Відповісти
И что? Журналисты как-то от этого пострадали?
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30.09.2021 23:36 Відповісти
Ты дура?! Суть не в этом и даже не в том, что это были журналисты , а в самом факте пересадки!!!
"Слуги" видите-ли, изволили ехать именно в одном вагоне, без посторонних в виде их хозяев - народа, а посему велели отсадить (да журналисты это тоже народ)!!!
В любой другой стране, это был бы крупный скандал и на компанию перевозчик подали бы в суд на кругленькую сумму, за СЕГРЕГАЦИЮ!!!!!!
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01.10.2021 09:44 Відповісти
Я - нет. А ты? Ответ очевиден.
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01.10.2021 17:16 Відповісти
Конечно очевиден - я по определению не могу быть дурой
Кроме того, я не просто кинул оскорбление, а аргументировал почему так считаю (если вкратце, то потому, что примитивно мыслите)
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01.10.2021 22:23 Відповісти
Ты можешь быть дураком. Мои аргументы были удалены, а ник отправлен в бан. Зато твои оскорбления- не тронуты. Так что не тебе рассуждать про "примитивизм".
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05.10.2021 01:03 Відповісти
Я ваши "аргументы" не удалял и даже не помечал как спам - предпочитаю, чтобы посты на которые я отвечаю, были видны людям и они понимали о чем разговор.... И кстати вижу что удалены комментарии, в ответ на ваши комментарии, а как раз ваши комментарии и на месте! Аргументов с вашей стороны не было от слова совсем.
Еще раз: я не просто назвал дурака дураком, а аргументировал почему (причем дважды). Ну бесит меня, когда человек не понимая элементарных вещей, лезет со своим мнением, что то там доказывает... Я таких называю "воинствующий дурак"
("Лучше молчать и казаться глупым, чем заговорить и развеять все сомнения")
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05.10.2021 14:04 Відповісти
В ваших сообщениях не было никакой аргументации, кроме "дура". А в моих- аргументация была. Потому их сейчас нет на форуме.
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05.10.2021 14:48 Відповісти
* сидели рядом
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01.10.2021 17:28 Відповісти
Причому тут це? На яких підставах пересадили?
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01.10.2021 11:44 Відповісти
Чтоб не фотографировали тайком специально в невыгодных ракурсах в трусах, а потом не выставляли все это в невыгодном свете ради пиара своего мерзкого изданьишка.
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01.10.2021 14:07 Відповісти
Что ж ты , зебил, такое говно навыбирал, что его фотки даже людям показывать нельзя? И чего твои избранники в одних трусах по вагону шарятся? анал не табу таки? Приключения на анал ищут?
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01.10.2021 14:19 Відповісти
Если речь пошла про жопы,
про х..и или про рот -
это значит с тобой спорит
точно русский патриот.

Кацап поднял свою извечную тему - анал. Набутылочник, здесь водки нет.
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01.10.2021 14:21 Відповісти
Покажіть статтю закону, яка це дозволяє...
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01.10.2021 14:43 Відповісти
..такая возможность - собрать всю зелень, и без человеческих жертв..)
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30.09.2021 23:39 Відповісти
"а ну ка народ в задний вагон бегом, не видите слуги ваши идут?"
как там в собачьем сердце? - "глазик выколю, другой останется, шо б видал, гавно кому кланяться..."
как с етого зеленого быдла классик писал.
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30.09.2021 23:55 Відповісти
Зескот избрал себе авторитетов и они едут на сходку. А тут журнашлюхи в вагоне, не по понятиям...
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01.10.2021 07:29 Відповісти
зеленая мерзость демонстративно унижает все к чему прикасается... вопрос долго ли еще народ будет всю эту гребаную сявоту терпеть???
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01.10.2021 00:35 Відповісти
Народ или нарид? Где гарантия ,что 73% нарида не изберут себе новых слуг? Нам нужен Пиночет с батагом в руке который из нарида сделает народ. Порох оказался слишком добрым для нашей страны
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01.10.2021 07:17 Відповісти
Дурак! Причем, не лучше тех самых 73%. Эти бараны, как раз и хотели выбрать Пиночета (помните сцену из "Слуги народа" про расстрел парламента.....) - это именно те самые любители "сильной руки", они полагали, что Клоун именно таким и будет, что заберет все у "олигархов" и поделит между ними, а чтобы облегчить ему задачу даже согласились проголосовать не глядя за депутатов, которых он назовет (чтобы у него не было противодействия в парламенте).
Я надеюсь, что если к власти у нас придет "Пиночет", то тебя он расстреляет в первой партии
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01.10.2021 09:51 Відповісти
то що їх потрібно ізолювати від суспільства, не визиває питань, а що президент їде в трускавець, це порушення,- по перше він не член фракцію СН,і по друге він президент всієї країни а не окремої партії
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01.10.2021 05:50 Відповісти
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01.10.2021 06:30 Відповісти
"Перейдіть в інший вагон бо від нас воняє".
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01.10.2021 07:34 Відповісти
Ибо не гоже черни осквернять своим присутствием .... И вообще , спасибо должны сказать, что как собак на перон не выкинули.... Никакой благодарности.
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01.10.2021 08:30 Відповісти
«Чтобы стать хозяином, политик изображает слугу» © Ш. де Голль
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01.10.2021 11:46 Відповісти
Сильно сказано!!!!++++
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01.10.2021 12:07 Відповісти
О тебе, о подлеце слава аж у Трускавце...
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01.10.2021 11:54 Відповісти
От щойно прочитала цю новину палкій прихильниці ЗЕ, її реакція була :" ну правильно, а как иначе, они же власть".
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01.10.2021 12:00 Відповісти
Слуги урода даже доехать до трусковца без скандала не могут.
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01.10.2021 12:02 Відповісти
Вам же сказали - СЛУГИ НАРОДА, а где написано, что они слуги Журналистов?
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01.10.2021 12:06 Відповісти
Журналистов попросили пересесть, аргументируя тем, что шлюх везут в соседнем вагоне...
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01.10.2021 12:38 Відповісти
От же тупые журналисты, не понимают, что слуг надо уважать, особенно тех у кого рожи заросшие.
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01.10.2021 12:38 Відповісти
На самом деле ехать с журнашлюхами в одном вагоне некомфортно для любого публичного лица. Эти г..ны будут всю дорогу тайком снимать и фотографировать: в трусах, за поеданием курицы и т.д. и в конце концов выставят все это в негативном свете. Так что правильно, журналюг нужно изолировать.
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01.10.2021 14:04 Відповісти
.никому не интересно. что ты жрешь, а если быдло -депутат что-то отмочит, то да конечно.Просто будь приличным,не быкуй и все будек ок.
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01.10.2021 14:22 Відповісти
На самом деле интересно.
Журналюги ищут резонанс и хайп во всем. Ты поставишь стакан с водой на стол возле курицы, они это сфотографируют и напишут, что депутаты всю дорогу бухают. Журналюги ради 33 серебряников готовы на все. Проверено.
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01.10.2021 14:25 Відповісти
Якби ж українські журналісти ще тягнули хоч на одного Пулітцера на всіх... та куди там... поїхали за "смаженими" репортажами...
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01.10.2021 14:11 Відповісти
Здесь реально судебный позов к Укрзализниці, пассажиров унизили из за сраных слуг, это даже средний адвокатишка их сделает.
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01.10.2021 14:18 Відповісти
Все за Орвелом: війна -- це мир, слуги -- це володарі. А народ -- бидло...
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01.10.2021 16:35 Відповісти
Ховайсь народ слуги їдуть
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01.10.2021 18:44 Відповісти
Слуги уже пришли...

Pandora Papers -
это самая большая коллаборация журналистов-расследователей за всю историю, которая раскрывает тайны 35 нынешних и бывших мировых лидеров, более 330 чиновников в 90 странах мира, художников и убийц.

Более 600 журналистов из 117 стран мира в течение года исследовали 11,9 миллионов конфиденциальных файлов. Источник:

"""""

выяснили журналисты, при переходе студии "Квартал 95" на телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского, в 2012 году успешный шоумен Владимир Зеленский и его ближайшее окружение создали сеть офшорных компаний, которая сейчас владеет элитной недвижимостью в Лондоне на миллионы долларов.
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Через сеть связанных с президентом офшорных компаний, двое близких соратников Зеленского стали владельцами элитной недвижимости в Лондоне - первый помощник президента Сергей Шефир и бывший бизнес-партнер Зеленского, сценарист и режиссер фильмов и сериалов "Студии Квартал 95" Андрей Яковлев.

Офшорные компании использовались для покупки партнерами Зеленского трех квартир в Лондоне в 2014-2016 годах. Сергей Шефир купил две квартиры за 3,8 миллиона фунтов стерлингов (5,8 миллиона долларов), а другой соучредитель "Квартала 95" Андрей Яковлев купил квартиру примерно за 1,5 миллиона фунтов (2,3 миллиона долларов) в нескольких минутах ходьбы от здания парламента.

Также через офшорную фирму купила в кредит элитную квартиру дочь экс-главы АП Бориса Ложкина, Анастасия. Источник:
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05.10.2021 07:21 Відповісти
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