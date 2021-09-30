Журналістів вигнали з купе - їхні місця віддали "слугам народу". ДОКУМЕНТ

Двох репортерів, які їдуть висвітлювати розширене засідання фракції "Слуга народу", попросили пересісти в інший вагон через "організовану групову поїздку".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Сьогоднішнім поїздом "Київ-Трускавець" частина депутатів "Слуги народу" добираються на засідання фракції, яке проходитиме в п'ятницю і суботу. Під час посадки виявилося, що двоє нардепів хочуть сісти на місця, квитки на які купили журналісти.

Після звернення до провідників і перевірки квитків провідниця 17-го вагону попросила представників ЗМІ пересісти в інший вагон.

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Журналісти попросили покликати начальника поїзда. Він прийшов і показав телеграму- "попередження", яку, за його словами, отримав щойно. У телеграмі зазначено, що пересадка необхідна "у зв'язку з організованою груповою поїздкою".

Начальник поїзда вибачився перед журналістами і допоміг їм перейти в сусідній вагон.

Як повідомлялося, 1-2 жовтня у місті Трускавець (Львівська область) відбудеться виїзне засідання фракції "Слуга народу".

Спікер фракції Юлія Палійчук поінформувала, що в цьому виїзному засіданні візьмуть участь президент України Володимир Зеленський і представники всіх гілок влади.

Теми майбутньої наради: обговорення стратегії влади на наступний рік, досягнень за минулі два роки і план законопроєктних робіт.