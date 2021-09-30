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Новини ДТП
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ДТП (4441) паркування (286)

Водій побив інспектора парковки в Києві - йому загрожує до 5 років позбавлення волі, - Нацполіція

Водій легковика завдав тілесних ушкоджень інспектору з паркування і втік з місця події. Правоохоронці оперативно розшукали та встановили особу зловмисника. За скоєне йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі столичної поліції.

У повідомленні зазначається: "У поліцію Києва надійшло повідомлення про те, що невідомий на вулиці Генерала Алмазова завдав тілесних ушкоджень інспектору з паркування. Після чого чоловік утік з місця події на авто".

Як з'ясувалося, водій автомобіля "Шкода" припаркувався у другій смузі, чим зупинив рух транспорту, який рухався позаду.

Інспектор із паркування, який перебував неподалік, побачив порушення і почав складати постанову на порушника. У цей момент водій авто і завдав удару в обличчя паркувальнику.

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Менше ніж через 2 години поліцейські Печерського управління поліції встановили і затримали водія, 1985 року народження, в порядку статті 298-2 Кримінального процесуального кодексу України.

Відділом дізнання Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження".
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Топ коментарі
+11
... правоохранители оперативно разыскали и установили личность злоумышленника ...
а в деле Трухина до сих пор устанавливают ??????????????????
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01.10.2021 00:18
+8
Так збив чи в диню дав?
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30.09.2021 22:58
+3
Ну вот, опять обман, в заголовке пишут человека, а оказывается парковщика. 😏
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01.10.2021 04:08
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Так збив чи в диню дав?
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30.09.2021 22:58 Відповісти
Возможно что сбил с ног
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30.09.2021 23:41 Відповісти
Нарушение правил остановки - во втором ряду.
Хулиганка - удар в лицо.
А ДТП и оставление места ДТП тут вообще не причем. Этого не было.
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01.10.2021 02:58 Відповісти
Ну, може інспектор нахилився, скажімо, щоб перевірити кліренс автомобіля порушника, а водій йому в диню бампером і дав? 🤔
P.S. Типу, я редактор, я так бачу.
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01.10.2021 03:04 Відповісти
... правоохранители оперативно разыскали и установили личность злоумышленника ...
а в деле Трухина до сих пор устанавливают ??????????????????
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01.10.2021 00:18 Відповісти
В этот раз был не Трухин.
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01.10.2021 02:56 Відповісти
Потому и удалось установить. А Трухин - invisible man? не иначе.
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01.10.2021 08:16 Відповісти
Ну вот, опять обман, в заголовке пишут человека, а оказывается парковщика. 😏
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01.10.2021 04:08 Відповісти
Так будет с каждым кто не купит холодильник Донбасс))
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01.10.2021 08:21 Відповісти
А у нас, у Гарбузівці, учора ввечері Петро завдав легких телісних ушкоджень (розбив носа) Гнатові за Марусю-миколайчиху і навпаки (тільки Гнат підбив око Петрові). Правда по п"ти років кожному їм не "світить" за взаємною згодою, але про отую подю обов"язково має знати вся Україна.
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01.10.2021 09:55 Відповісти
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01.10.2021 10:05 Відповісти
Пропоную "інспекторів парковки" переіменувати у "парковочних геїв".
Це захистить їх від дискримінації та несексуальних домагань.
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01.10.2021 10:14 Відповісти
https://korrespondent.net/ukraine/4402816-poiavylos-vydeo-*********-polytseiskykh-v-chernyhove-18 А вот видосик поинтересней куча малолеток убила полицейских в чернигове и сняли на мобильный
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03.10.2021 19:06 Відповісти
 
 