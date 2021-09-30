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Якщо людина більше не слуга народу – її буде замінено, - Арахамія про Разумкова

Якщо людина більше не слуга народу – її буде замінено, - Арахамія про Разумкова

Спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова можуть замінити, якщо у нього виникають розбіжності з монобільшістю партії

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі програми "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" в четвер.

"Крісло спікера фактично належить "Слузі народу" станом на зараз. Чинний спікер був делегований туди від "Слуги народу"... Якщо людина більше не "слуга народу", не збігаються у неї думки зі "Слугою народу", тоді її просто буде замінено, як і інші посади, наприклад, у Кабінеті міністрів", - сказав Арахамія.

Як повідомлялося, лист про відкликання голови парламенту було направлено головою депутатської фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією саме від депутатської фракції, а не від імені народного депутата.

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Топ коментарі
+43
Если человек больше не слуга Коломойского - он буде заменен,- Арахамия о Разумкове Источник:
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30.09.2021 23:21
+36
Каждый раз удивляешься тупости Зе и Ко, и каждый раз думаешь. Ну это уже абзац. Но приходит новый день и новое дно. Арахамия заявил - Что коррупция вшита в ДНК украинцев. Это что? Явка с повинной, типа мы не можем вместе с Зеленым не воровать. ДНК оно такое. (с)
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01.10.2021 00:15
+28
если человек вдруг начал думать, шевелить мозгами и высказывать свое собственное мнение, то это уже не "слуга народа"...
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01.10.2021 00:26
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ну шо вы все как дети пишете в коментах --- разумков такой же слуга калломойского как и все зеленое монолайно . просто умнее от таких шимпан-зе как арахамчик . он понимает что нарушен регламент РАДЫ . А ЭТО ЗАКОН . и придется отвечать . а он молодой политик и пересирать свое будущее он не хочет вот и все --- БЫЛ БЫ ОН СЛУГОЙ НАРОДА ВЫСТУПИЛ БЫ С ПРИЗЫВОМ О РЕФЕРЕНДУМЕ О РОСПУСКЕ РАДЫ И НОВЫХ ВЫБОРАХ . НО ОН СЛУГА калломойского и ежемесячно как и абизянка арахамчик получает свой конвертик за вредность и ..тяжелые.. условия труда . они два с половиной года у власти и до сих пор все порошенка вспоминают . кучу дел открыла вся своя в жопу бенядиктова и где результат . да зельцу как в обороне так и внешней политике надо три раза в день брать уроки у ПОРОХА ---- не может кухарка управлять государством и шут из квартала тоже не может .
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01.10.2021 11:55 Відповісти
а если человеки дебилы как они стали слугами?
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01.10.2021 11:58 Відповісти
Украина сама виновата в Арахамии.
надейтесь, что у вас еще будут свободные выборы для исправления ошибок.
но Беня не отдаст власть без крови
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01.10.2021 12:02 Відповісти
Просто Разумков мешает парламенту и власти как таковой проводить политику легалайза наркотиков легких в мед целях.
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01.10.2021 12:14 Відповісти
Хорошо бы АреХамлу хорошенько настучать по башке полным собранием сочинений в одном (весьма увесистом) томе (1277 страниц) любимейшего поэта всех грузин М.Ю.Лермонтова, чтобы АраХамло учинил как в Лермонтовском "Демоне":
"Недолго продолжался бой:
Бежали робкие грузины!"©
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01.10.2021 12:35 Відповісти
Украина - страна огромных возможностей!
Ну где еще свора дураков и подонков могла бы захватить власть, да и всё государство?
Спасибо 73 идиотам
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01.10.2021 13:13 Відповісти
тобто звільнити депутута Верховної Ради України можна просто виключивши її з "рядів партії"?
Тоді я хочу звільнити преЗедента та вссю шоблу
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01.10.2021 14:05 Відповісти
Хламідія така ж тупа як і презік
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01.10.2021 17:10 Відповісти
Ара..хамия..сдрыснет с Украины при первом же кипише против зю и ко.Оно чуйку имеет абхазскую..
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01.10.2021 20:26 Відповісти
Что за херню придумали - "слуга народа", какие вы "слуги", какому народу служите, вы слуги евреев, слуги олигархов, а не простому народу, который вас же и избрал, на свою же голову.
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01.10.2021 22:08 Відповісти
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