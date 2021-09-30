Якщо людина більше не слуга народу – її буде замінено, - Арахамія про Разумкова

Спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова можуть замінити, якщо у нього виникають розбіжності з монобільшістю партії

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі програми "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" в четвер.

"Крісло спікера фактично належить "Слузі народу" станом на зараз. Чинний спікер був делегований туди від "Слуги народу"... Якщо людина більше не "слуга народу", не збігаються у неї думки зі "Слугою народу", тоді її просто буде замінено, як і інші посади, наприклад, у Кабінеті міністрів", - сказав Арахамія.

Як повідомлялося, лист про відкликання голови парламенту було направлено головою депутатської фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією саме від депутатської фракції, а не від імені народного депутата.

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