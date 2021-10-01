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корабель (1593) Кулеба Дмитро (3604)

Суд у Гаазі розпочне розгляд справи про захоплення Росією українських катерів 11 жовтня, - Кулеба

Суд у Гаазі розпочне розгляд справи про захоплення Росією українських катерів 11 жовтня, - Кулеба

Арбітражний трибунал Міжнародного Суду ООН у Гаазі з 11 жовтня 2021 року розпочне розгляд справи про захоплення Росією українських кораблів - бронекатерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу" - і 24 членів їхніх екіпажів у Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.

Кулеба зазначив, що Україна в ході судового розгляду доводитиме протиправність дій РФ, яка атакувала українські кораблі, які мирно рухалися. Кулеба додав, що сподівається на притягнення Росії до відповідальності за українським позовом.

"Справа дуже важлива для України. Ми доводимо протиправність поведінки РФ щодо нашої держави, незаконність затримання й утримання українських військових кораблів і протиправного судилища проти наших моряків, які 9 місяців провели в російській в'язниці. Справа також визначальна для світу, оскільки Україна доводить фактами і юридичними позиції, що абсолютний імунітет військових кораблів є основоположним принципом і обов'язком відповідно до міжнародного морського права, має дотримуватися всіма країнами, а його порушення карається", - написав міністр.

Також читайте: Кулеба за реалістичне зважування шансів України на вступ до ЄС: Там непрості часи. Не той уже Брюссель і річка Ельба не та

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Топ коментарі
+15
я чомусь вважаю, що уроди просруть цю справу. Тим більше, без Клімкіна і Лани Зеркаль...

Україна нині знаходиться у володінні агента ***** д'Єрмака "Козиря", на фірмі якого преЗЕдентом працює ЗЕклован
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01.10.2021 01:20
+5
Вот теперь у хмырёнка есть вариант нагадить Пороху
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01.10.2021 01:02
+5
Але ж те гундосе щось тоді підписало про статус наших моряків, що вони на рашці вважаються порушниками і можуть бути викликані для надання свідчень.

Саме тому (прогнувши блазня) москалі відпустили хлопців.
Це може зіграти проти України в цій справі.

З іншого боку, звичайно, що зе-зграя розіб*ється, але не допустить, щоб рашку визнали винною: про Азовське море вони взагалі не заїкаються.

Буде, як з вагнерівцями.
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01.10.2021 06:49
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Вот теперь у хмырёнка есть вариант нагадить Пороху
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01.10.2021 01:02 Відповісти
я чомусь вважаю, що уроди просруть цю справу. Тим більше, без Клімкіна і Лани Зеркаль...

Україна нині знаходиться у володінні агента ***** д'Єрмака "Козиря", на фірмі якого преЗЕдентом працює ЗЕклован
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01.10.2021 01:20 Відповісти
По меншій мірі дуже постараються. Як в Лондонському суді.
Та ось що цікаво, Зе-рмак з бенею, ради того, щоб наср.ти Порошенкові, з радістю срут. Україні. Для них це тотожно.
"Нас очень интересует попытка украинских чиновников, в частности чиновников МИД помочь Суркису и его компаниям в этой попытке, в этом покушении, в этой оборудке. Я думаю, что НАБУ и СБУ имеют все основания, - это официальный документ, решение суда Соединенного Королевства, - начать досудебное расследование по поводу того, каким образом, кто занимался и кто ответственен за это покушение, за попытку ввести в заблуждение Британский суд и создать условия для лишения Украины суверенного иммунитета в этом суде", - отмечает Игорь Головань.
Таким образом провалилась попытка скомпрометировать национализации ПриватБанка и взыскать с государства Украина 350 млн долларов - отмечают адвокаты. Источник:
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01.10.2021 10:00 Відповісти
новости спорта...
суд в Гааге на дистанции 10 метров на 4м году проигрывает по скорости черепахам 7 метров.
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01.10.2021 01:20 Відповісти
Что для них наши дела, они 7 лет не могут приступить к вынесению приговора по MH-17, где погибло 298 человек и им давно известно кто их убил
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01.10.2021 01:46 Відповісти
понимаю о чем вы и все таки, а може с надеждой на "очень быстрый" гаагский суд все таки самим шо то делать?
для начала голосoвать не приколу и не "хоть пожем" - ну для начала...?
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01.10.2021 01:55 Відповісти
Ну давайте поговорим о правосудие в нашем контексте, уничтожен Моторола, Гиви , Захарченко, но вся наша власть-головы в песок. Я хотел бы гордиться лидерами которые помогли правосудию, но всё сводится к слухам, то их убили свои, то мы, несерьёзно это всё. Почему Израиль не стыдится ликвидировать террористов по всему миру, а наша власть, как нынешняя так и прошлая страдает застенчивостью ?
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01.10.2021 02:25 Відповісти
де вы видели территорию моторыллы или гиви или кацапии на Донбасе?
Украина дейсвует на своей территории.
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01.10.2021 02:43 Відповісти
Где вы видели такую чушь в моих словах, может не стоит уподобляться москалям и начать писать комментарии на трезвую голову
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01.10.2021 02:51 Відповісти
не я тебя закрестил - все претензии к себе и как следствие к моредатору...
общение прекращено.
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01.10.2021 03:20 Відповісти
Во первых такой же суд по сбитому Каддафи самолёту длился почти десять лет ( это только кошки быстро родятся ) , во вторых где хоть раз израилетяни признали , что это они убили кого-то из своих врагов , они или промолчат или скажут без комментариев
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01.10.2021 11:00 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 21 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1988 1988 року літак https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97%D0%BD%D0%B3_747 Боїнг 747 авіакомпанії PanAm виконував регулярний рейс з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD Лондону до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA Нью-Йорку і під час польоту над шотландським містом Локербі вибухнув і впав на землю. У результаті загинуло 259 людей на борту літака і 11 на землі.

У листопаді https://uk.wikipedia.org/wiki/1991 1991 року після трьох років слідства Державний департамент юстиції https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Шотландії висунув звинувачення у скоєнні цього злочину проти двох агентів лівійської розвідки
И где здесь 10 лет ?
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01.10.2021 17:43 Відповісти
В 1999 году после длительных переговоров глава Ливии полковник https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D1%84%D0%B8,_%D0%9C%D1%83%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%80 Муаммар Каддафи согласился https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 выдать подозреваемых при условии, что суд состоится на https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 нейтральной территории . 5 апреля 1999 года подозреваемые были выданы шотландской полиции в голландском https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%82 Утрехте , где на бывшей американской военной базе «https://en.wikipedia.org/wiki/Camp_Zeist Camp Zeist » состоялся суд, действовавший по шотландским законам и вынесший вердикт 31 января 2001 года. Абдельбассет Али Махмед Аль-Меграхи был признан виновным и был приговорён к https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B пожизненному лишению свободы , тогда как Аль Амин Халифа Фимах был признан невиновным.
Обвинение и суд - это разные вещи , оказывается не десять лет , а даже одиннадцать , так что обтекай молча ...
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03.10.2021 00:03 Відповісти
Вернее 13 лет до вынесения приговора
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03.10.2021 00:05 Відповісти
Ну нет в Европе заочного осуждения, или у вас наказание наступает после признания вины подозреваемым ?
Тогда осуждение ни наступит никогда.
СССР уже безнаказанно сбивал Boeing 747 над Сахалином в 1983 и Boeing 707 в Карелии -в 1987, MH-17 будет там же.
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06.10.2021 15:53 Відповісти
Чим більше Трускавців-тим більше "застєнчивості"!
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01.10.2021 12:07 Відповісти
Кілька днів тому РФ знову блокувала наші катери. Але Зеленський вкотре доказав що він не Порошенко. Після його дзвінка з вибаченнями катерам дозволили повернутися додому.
Таким чином моря в нас більше нема.
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01.10.2021 06:18 Відповісти
Жодних повідомлень не було !
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01.10.2021 06:44 Відповісти
Так. Інфа з кацапських ресурсів.
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01.10.2021 07:07 Відповісти
Але ж те гундосе щось тоді підписало про статус наших моряків, що вони на рашці вважаються порушниками і можуть бути викликані для надання свідчень.

Саме тому (прогнувши блазня) москалі відпустили хлопців.
Це може зіграти проти України в цій справі.

З іншого боку, звичайно, що зе-зграя розіб*ється, але не допустить, щоб рашку визнали винною: про Азовське море вони взагалі не заїкаються.

Буде, як з вагнерівцями.
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01.10.2021 06:49 Відповісти
Привет пани Ведана, рада Вас видеть
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01.10.2021 10:07 Відповісти
Доброго дня, пані Софіє. Дякую, приємно. І взаємно.
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03.10.2021 21:40 Відповісти
Справу готувала команда Зеркаль. Вона виграшна.
Побачимо, чи стане духу зЕ-рмаковським шісткам відверто злитиі цю справу кацапам, як газову.
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01.10.2021 10:04 Відповісти
Думаю, что ЗЕРКАЛЬ будет присутствовать на этом процессе
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01.10.2021 10:06 Відповісти
А КОГДА БУДУТ РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛО ВВОД ВОЙСК РОССИИ НА ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ !!!???
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01.10.2021 10:07 Відповісти
А ты подал этот иск?
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01.10.2021 11:23 Відповісти
І знову "двійка"... Знову кацапні підсрачників давать будуть,але ото їм "по барабану",бо давно вже понадівали на задниці брнепамперси і відчувають себе в них чудово. Пора вже не підсрачниками обмежуваться, а ломакою по голові п***ти.
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01.10.2021 12:15 Відповісти
 
 