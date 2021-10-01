Суд у Гаазі розпочне розгляд справи про захоплення Росією українських катерів 11 жовтня, - Кулеба
Арбітражний трибунал Міжнародного Суду ООН у Гаазі з 11 жовтня 2021 року розпочне розгляд справи про захоплення Росією українських кораблів - бронекатерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу" - і 24 членів їхніх екіпажів у Керченській протоці в листопаді 2018 року.
Як передає Цензор.НЕТ, про це написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.
Кулеба зазначив, що Україна в ході судового розгляду доводитиме протиправність дій РФ, яка атакувала українські кораблі, які мирно рухалися. Кулеба додав, що сподівається на притягнення Росії до відповідальності за українським позовом.
"Справа дуже важлива для України. Ми доводимо протиправність поведінки РФ щодо нашої держави, незаконність затримання й утримання українських військових кораблів і протиправного судилища проти наших моряків, які 9 місяців провели в російській в'язниці. Справа також визначальна для світу, оскільки Україна доводить фактами і юридичними позиції, що абсолютний імунітет військових кораблів є основоположним принципом і обов'язком відповідно до міжнародного морського права, має дотримуватися всіма країнами, а його порушення карається", - написав міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Україна нині знаходиться у володінні агента ***** д'Єрмака "Козиря", на фірмі якого преЗЕдентом працює ЗЕклован
Та ось що цікаво, Зе-рмак з бенею, ради того, щоб наср.ти Порошенкові, з радістю срут. Україні. Для них це тотожно.
"Нас очень интересует попытка украинских чиновников, в частности чиновников МИД помочь Суркису и его компаниям в этой попытке, в этом покушении, в этой оборудке. Я думаю, что НАБУ и СБУ имеют все основания, - это официальный документ, решение суда Соединенного Королевства, - начать досудебное расследование по поводу того, каким образом, кто занимался и кто ответственен за это покушение, за попытку ввести в заблуждение Британский суд и создать условия для лишения Украины суверенного иммунитета в этом суде", - отмечает Игорь Головань.
Таким образом провалилась попытка скомпрометировать национализации ПриватБанка и взыскать с государства Украина 350 млн долларов - отмечают адвокаты. Источник:
суд в Гааге на дистанции 10 метров на 4м году проигрывает по скорости черепахам 7 метров.
для начала голосoвать не приколу и не "хоть пожем" - ну для начала...?
Украина дейсвует на своей территории.
общение прекращено.
У листопаді https://uk.wikipedia.org/wiki/1991 1991 року після трьох років слідства Державний департамент юстиції https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Шотландії висунув звинувачення у скоєнні цього злочину проти двох агентів лівійської розвідки
И где здесь 10 лет ?
Обвинение и суд - это разные вещи , оказывается не десять лет , а даже одиннадцать , так что обтекай молча ...
Тогда осуждение ни наступит никогда.
СССР уже безнаказанно сбивал Boeing 747 над Сахалином в 1983 и Boeing 707 в Карелии -в 1987, MH-17 будет там же.
Таким чином моря в нас більше нема.
Саме тому (прогнувши блазня) москалі відпустили хлопців.
Це може зіграти проти України в цій справі.
З іншого боку, звичайно, що зе-зграя розіб*ється, але не допустить, щоб рашку визнали винною: про Азовське море вони взагалі не заїкаються.
Буде, як з вагнерівцями.
Побачимо, чи стане духу зЕ-рмаковським шісткам відверто злитиі цю справу кацапам, як газову.