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Новини Агресія Росії проти України
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обстріл (27070) поранення (2776) Донбас (22348) втрати (4281) операція Об’єднаних сил (6725)

Один український воїн загинув, ще одного поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. Ворог застосовував 122-мм артилерію і 120-мм міномети, за добу - 13 порушень "тиші", - штаб

Один український воїн загинув, ще одного поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. Ворог застосовував 122-мм артилерію і 120-мм міномети, за добу - 13 порушень

За минулу добу, 30 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, біля Новотошківсього ворожі збройні формуванням двічі обстріляли позиції українських захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Кам’янки окупанти двічі вели вогонь з артилерії калібру 122 мм, а також з мінометів калібру 82 мм та 120 мм.

Урайоні населеного пункту Попасна найманці здійснили два обстріли з гранатометів різних систем.

Зі станкових протитанкових гранатометів різних систем ворог вів вогонь у бік Золотого-4 та Катеринівки

Поблизу Світлодарська противник застосував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Неподалік Кримського окупанти вели обстріл із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

У районі Павлополя найманці двічі обстріляли позиції ЗСУ із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У бік Талаківки ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям, один - вогнепальне поранення. Військовослужбовець перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили ворога припинити вогневу активність.

Водночас станом на 7:00 ранку 1 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.

Один український воїн загинув, ще одного поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. Ворог застосовував 122-мм артилерію і 120-мм міномети, за добу - 13 порушень тиші, - штаб 01

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Топ коментарі
+13
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою...
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01.10.2021 08:15
+9
Царство небесне загиблому.
Найшвидшого одужання пораненому.
Горіть у пеклі москалі !!!
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01.10.2021 07:45
+4
Вічна пам"ять і Слава герою,що віддав своє життя за волю і незалежність України.
Пораненому воїну-скорішого і щасливого одужання.
Тим,хто сьогодні захищає на передових позиціях неньку-Україну хотілось би мовити словами Павла Тичини:-Вбивайте ворогів, злодюг-злодійських, вбивайте без жалю!
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01.10.2021 09:17
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Царство небесне загиблому.
Найшвидшого одужання пораненому.
Горіть у пеклі москалі !!!
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01.10.2021 07:45 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою...
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01.10.2021 08:15 Відповісти
Это ж не по Шефиру, можно и пережить.
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01.10.2021 08:27 Відповісти
Вічна пам"ять і Слава герою,що віддав своє життя за волю і незалежність України.
Пораненому воїну-скорішого і щасливого одужання.
Тим,хто сьогодні захищає на передових позиціях неньку-Україну хотілось би мовити словами Павла Тичини:-Вбивайте ворогів, злодюг-злодійських, вбивайте без жалю!
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01.10.2021 09:17 Відповісти
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01.10.2021 09:49 Відповісти
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01.10.2021 10:50 Відповісти
А в это время: "

2 жовтня основний день роботи з'їзду. Цього дня у Трускавці чекають на президента Володимира Зеленського.

З 10:00 до 11:30 запланована сесія за участі керівників силових відомств.
Після цього цілий день до 19:00 робота в групах і презентація напрацювань, з перервою на обід і кава-паузи.
Після вечері і вільного часу, о 21:30 розпочнеться церемонія нагородження найкращих депутатів.
Приблизно о 22:30 розпочнеться гала-вечеря, де, за інформацією журналістів, голова фракції СН https://www.slovoidilo.ua/persony/arakhamiia-davyd-heorhiiovych Давид Арахамія відіграє dj-сет."
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01.10.2021 13:15 Відповісти
Світла пам'ять Герою.
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01.10.2021 14:11 Відповісти
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01.10.2021 15:13 Відповісти
Фашистские скрепатурные гниды. Что ж вам Украина так покоя не даёт?? Вы войско сатаны, вы армия урода, которому в аду уже приготовлена сковородка, на которой его будут черти жарить!!!
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01.10.2021 17:09 Відповісти
 
 