Один український воїн загинув, ще одного поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. Ворог застосовував 122-мм артилерію і 120-мм міномети, за добу - 13 порушень "тиші", - штаб

За минулу добу, 30 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, біля Новотошківсього ворожі збройні формуванням двічі обстріляли позиції українських захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Кам’янки окупанти двічі вели вогонь з артилерії калібру 122 мм, а також з мінометів калібру 82 мм та 120 мм.

Урайоні населеного пункту Попасна найманці здійснили два обстріли з гранатометів різних систем.

Зі станкових протитанкових гранатометів різних систем ворог вів вогонь у бік Золотого-4 та Катеринівки

Поблизу Світлодарська противник застосував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Неподалік Кримського окупанти вели обстріл із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

У районі Павлополя найманці двічі обстріляли позиції ЗСУ із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У бік Талаківки ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям, один - вогнепальне поранення. Військовослужбовець перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили ворога припинити вогневу активність.

Водночас станом на 7:00 ранку 1 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.