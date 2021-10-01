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Україна - на дев'ятому місці у світі й на другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Україна - на дев'ятому місці у світі й на другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 29 вересня у світі зареєстрували 488 487 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 7815 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксували 234 563 517 випадків інфікування, з них 488 487 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 797 328 осіб, з них 7815 за минулу добу.

Україна - на девятому місці у світі й на другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 01

Побороли хворобу і вилікувалися 211 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна - на девятому місці у світі й на другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 02

Україна розташовується на 19-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 11-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 4-ту, за летальними випадками - 9-ту і 2-ту позицію відповідно.

Україна - на девятому місці у світі й на другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 03
Україна - на девятому місці у світі й на другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 04

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Топ коментарі
+3
Це зроміло, але як супервакцинований Ізраїль на 30 опинився з 200?
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01.10.2021 08:33
+1
Учитывая что засрашка - это не европа, то на первом.
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01.10.2021 07:52
+1
А вакцинироваться от КОВИДа в Украине могли уже все желающие. Кто тебя держал?
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01.10.2021 10:04
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Учитывая что засрашка - это не европа, то на первом.
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01.10.2021 07:52 Відповісти
До Уральских гор Европа.
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01.10.2021 07:55 Відповісти
Все, как хотел великий Зелепукин - мы не последние в этом мире...
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01.10.2021 08:07 Відповісти
Це зроміло, але як супервакцинований Ізраїль на 30 опинився з 200?
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01.10.2021 08:33 Відповісти
Хасиды, которые такие же мракобесы, как наши кугуты, в Украину съездили.
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01.10.2021 08:38 Відповісти
Ситуацію в Монголії подивіться. Скорелюйте з прогресуванням кампанії з масового вколювання та спалахом випадків і смертей.

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/mongolia/

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=MNG
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01.10.2021 08:49 Відповісти
А на каком месте после африканских стран по уровню медицинского обслуживания? Я с ковидом должен был ходить в поликлинику на прием к терапевту.
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01.10.2021 08:55 Відповісти
А вакцинироваться от КОВИДа в Украине могли уже все желающие. Кто тебя держал?
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01.10.2021 10:04 Відповісти
Порошенко. Кто же ещё?
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01.10.2021 10:31 Відповісти
На 4-м вакцинированная Великобритания?
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01.10.2021 08:57 Відповісти
А по смертности?
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01.10.2021 10:06 Відповісти
Вот оно истинное лицо доктора смерть - за 1.5 года уничтожить 50тыс человек и делать вид, что нихера не происходит в стране. Зато смешно, правда зебилы?!!
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01.10.2021 09:05 Відповісти
 
 