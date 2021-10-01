COVID-19: Уперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 12 тисяч осіб, померли 172 пацієнти

В Україні зафіксовано 12 034 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 1 жовтня. Востаннє такий високий показник добової захворюваності в Україні фіксувався наприкінці квітня 2021 року - 29 квітня виявили 11 627 нових випадків, 24 квітня - 12 711.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 30 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 12 034 нові підтверджені випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1059, медпрацівників – 248).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2637 осіб;

летальних випадків – 172;

одужало – 3264 особи.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 89 002 особи,

методом ІФА – 10 265 осіб,

експрес-тестами – 33 178 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 435 413 осіб;

одужало – 2 258 455 осіб;

летальних випадків – 56 446;

проведено ПЛР-тестувань – 12 875 426.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1225), Львівській (794), Запорізькій (770) Донецькій (745) та Дніпропетровській (725) областях", - розповіли в МОЗ.







