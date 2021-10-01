COVID-19: Уперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 12 тисяч осіб, померли 172 пацієнти
В Україні зафіксовано 12 034 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 1 жовтня. Востаннє такий високий показник добової захворюваності в Україні фіксувався наприкінці квітня 2021 року - 29 квітня виявили 11 627 нових випадків, 24 квітня - 12 711.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 30 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 12 034 нові підтверджені випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1059, медпрацівників – 248).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 2637 осіб;
летальних випадків – 172;
одужало – 3264 особи.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 89 002 особи,
методом ІФА – 10 265 осіб,
експрес-тестами – 33 178 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 435 413 осіб;
одужало – 2 258 455 осіб;
летальних випадків – 56 446;
проведено ПЛР-тестувань – 12 875 426.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1225), Львівській (794), Запорізькій (770) Донецькій (745) та Дніпропетровській (725) областях", - розповіли в МОЗ.
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Salman Zarka says COVID-19 is here to stay for and that next booster shot may be adjusted for variants: 'This is our life from now on, in waves'
чтоб стадо не вышло на улицы,его надо чем то тормознуть.
в Израиле,да и в других странах,болеют и умирают так же те,кто вакцинирован. а у нас об этом молчок.
Ну валяй - раскрывай свои тайные источники. Потому что в нормальных 80% умерших - это невакцинированные.
Или то, что астамтики и сердечники таки могут умереть от ковида и при вакцинации?
И как в Израиле умирают от КОВИДа полностью вакцинированные?
также как и не вакцинированные.
Поздравляю вас, гражданин соврамши
Так в чем именно соврали? Вакциинированные умирают как то по другому чем не вакциинируемые? Смерть более мягкая и приятная?
И КАК в Израиле умирают от КОВИДа полностью вакцинированные?
также как и не вакцинированные.