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COVID-19: Уперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 12 тисяч осіб, померли 172 пацієнти

COVID-19: Уперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 12 тисяч осіб, померли 172 пацієнти

В Україні зафіксовано 12 034 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 1 жовтня. Востаннє такий високий показник добової захворюваності в Україні фіксувався наприкінці квітня 2021 року - 29 квітня виявили 11 627 нових випадків, 24 квітня - 12 711.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 30 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 12 034 нові підтверджені випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1059, медпрацівників – 248).

Також за минулу добу:

COVID-19: Уперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 12 тисяч осіб, померли 172 пацієнти 01 госпіталізовано – 2637 осіб;

COVID-19: Уперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 12 тисяч осіб, померли 172 пацієнти 01 летальних випадків – 172;

COVID-19: Уперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 12 тисяч осіб, померли 172 пацієнти 01 одужало – 3264 особи.

За добу протестовано:

COVID-19: Уперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 12 тисяч осіб, померли 172 пацієнти 01 методом ПЛР – 89 002 особи,

COVID-19: Уперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 12 тисяч осіб, померли 172 пацієнти 01 методом ІФА – 10 265 осіб,

COVID-19: Уперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 12 тисяч осіб, померли 172 пацієнти 01 експрес-тестами – 33 178 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна - на дев'ятому місці у світі й на другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

За весь час пандемії в Україні:

COVID-19: Уперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 12 тисяч осіб, померли 172 пацієнти 01 захворіло – 2 435 413 осіб;

COVID-19: Уперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 12 тисяч осіб, померли 172 пацієнти 01 одужало – 2 258 455 осіб;

COVID-19: Уперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 12 тисяч осіб, померли 172 пацієнти 01 летальних випадків – 56 446;

COVID-19: Уперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 12 тисяч осіб, померли 172 пацієнти 01 проведено ПЛР-тестувань – 12 875 426.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1225), Львівській (794), Запорізькій (770) Донецькій (745) та Дніпропетровській (725) областях", - розповіли в МОЗ.

COVID-19: Уперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 12 тисяч осіб, померли 172 пацієнти 11
COVID-19: Уперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 12 тисяч осіб, померли 172 пацієнти 12
COVID-19: Уперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 12 тисяч осіб, померли 172 пацієнти 13
COVID-19: Уперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 12 тисяч осіб, померли 172 пацієнти 14

Автор: 
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Топ коментарі
+10
Расскажи это датчанам. Они про локдаун уже забыли потому, что вакцинировались.
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01.10.2021 08:41
+5
тут интересно другое.
в Израиле,да и в других странах,болеют и умирают так же те,кто вакцинирован. а у нас об этом молчок.
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01.10.2021 08:48
+4
Локдаун - это новая кликуха антиваксов.
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01.10.2021 08:21
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Деньги кончаются. Срочно нужен локдаун.
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01.10.2021 08:18 Відповісти
Локдаун - это новая кликуха антиваксов.
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01.10.2021 08:21 Відповісти
И всё-то вы знаете, и везде-то вы побывали
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01.10.2021 08:35 Відповісти
А логика не позволяет понять, что эти два явления связаны?
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01.10.2021 08:37 Відповісти
Логика связывает эти два явления посредством алчности лекарей.
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01.10.2021 08:40 Відповісти
Расскажи это датчанам. Они про локдаун уже забыли потому, что вакцинировались.
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01.10.2021 08:41 Відповісти
расскажи это вакцинированным евреям в Израиле,которым уже третью делают,а толку ноль!
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01.10.2021 08:44 Відповісти
https://www.timesofisrael.com/virus-czar-calls-to-begin-readying-for-eventual-4th-vaccine-dose/?fbclid=IwAR2N7r0-vk5vYpZ-9u77EOG3fwqjai-154bsl-xdQca0D6mg1m7ZSFfgsb0

Virus czar calls to begin readying for eventual 4th vaccine dose
Salman Zarka says COVID-19 is here to stay for and that next booster shot may be adjusted for variants: 'This is our life from now on, in waves'
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01.10.2021 08:55 Відповісти
И какая смертность от КОВИДа в Израиле среди полностью вакцинированных?
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01.10.2021 09:55 Відповісти
90% врачей против прививки.
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01.10.2021 08:43 Відповісти
Да я в общем-то не о прививках, а об алчности доморощеных лекарей, зачем прививки если на масках тоже можно хорошо заработать. Или на разрешениях. Сертификатами тоже не брезгают. Да мало л ли...
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01.10.2021 08:51 Відповісти
90% врачей уже с имунитетом. Они с вирусом познакомились еще в прошлые волны
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01.10.2021 09:45 Відповісти
Это ты сам сочинил или бабушки у подъезда тебе такое сказали?
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01.10.2021 11:25 Відповісти
172 померлих. Чому їх не лікували? Таке враження, що навмисно вбивають хворих на грип. Адже лікувати грип вже лікарі вміють давно, ще Севастьян Кнеп описував в своїй книзі "Моё водолечение" (1883 р.). І чому книгу й досі не перекладено українською???
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01.10.2021 08:33 Відповісти
Не напрягайтесь. Бумага всё стерпит.
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01.10.2021 08:36 Відповісти
У всех была возможность вакцинироваться и не умирать. Но оленям надо сначала выть, про "от вакцины растут рога", а потом уже другим оленям выть "почему тех первых оленей не лечили".
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01.10.2021 09:57 Відповісти
Спасибо зе-команде за успешную борьбу с короновирусом. За четыре недели показать динамику с 800 до 12000 могли только мастера спорта по уничтожению собственного населения
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01.10.2021 08:40 Відповісти
локдаун по прогнозам, совпадает с отопительным сезоном и ростом цены в платёжках.

чтоб стадо не вышло на улицы,его надо чем то тормознуть.
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01.10.2021 08:46 Відповісти
Ой,вейвало,беда...

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01.10.2021 08:41 Відповісти
тут интересно другое.
в Израиле,да и в других странах,болеют и умирают так же те,кто вакцинирован. а у нас об этом молчок.
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01.10.2021 08:48 Відповісти
От вас это скрывают масоны и рептилоиды.

Ну валяй - раскрывай свои тайные источники. Потому что в нормальных 80% умерших - это невакцинированные.
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01.10.2021 08:51 Відповісти
Тебя утешает, что твоя вероятность сканать составляет не 100%, а 80%?

Или то, что астамтики и сердечники таки могут умереть от ковида и при вакцинации?
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01.10.2021 15:49 Відповісти
В Австралии обнаружили новую полоску от ковид - раны от резиновых пуль на телах " бессимптомных"
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01.10.2021 08:58 Відповісти
И как в Израиле умирают от КОВИДа полностью вакцинированные?
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01.10.2021 09:58 Відповісти
также как и не вакцинированные.
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01.10.2021 10:12 Відповісти
Поздравляю вас, гражданин соврамши
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01.10.2021 10:13 Відповісти
валера просветите нас ,как именно отличаеться смерть вакцинируемого от невакцинируемого , ведь судя по вашему посту вы более информированы
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01.10.2021 11:47 Відповісти
А разве смертность от КОВИДа вакцинированных от КОВИДа имеет место быть в каких-либо значимых количествах?
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01.10.2021 11:49 Відповісти
ненене,валер,не сьезжай,мы не о кол-вах ,было сказанно :

И как в Израиле умирают от КОВИДа полностью вакцинированные?


также как и не вакцинированные.



Поздравляю вас, гражданин соврамши

Так в чем именно соврали? Вакциинированные умирают как то по другому чем не вакциинируемые? Смерть более мягкая и приятная?
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01.10.2021 11:59 Відповісти
А они разве умирают от КОВИДа? И в каком количестве, в сравнении с НЕ вакцинированными?
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01.10.2021 12:16 Відповісти
валер, ты заднюю по привычке не включай, в чем принципеальное отличие момента смерти привитого от непривитого?


И КАК в Израиле умирают от КОВИДа полностью вакцинированные?


также как и не вакцинированные.
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01.10.2021 12:28 Відповісти
А они разве умирают от КОВИДа? Какая в Израиле смертность от КОВИДа среди вакцинированных от КОВИДа?
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01.10.2021 12:31 Відповісти
И доказать сможешь?
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01.10.2021 14:20 Відповісти
, https://www.vesty.co.il/main/article/s13bh114et
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01.10.2021 13:26 Відповісти
"Многие израильские арабы уверены, что вакцина придумана лишь для того, чтобы погубить их"
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01.10.2021 14:24 Відповісти
локдаун- це хто Лох а хто Даун
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01.10.2021 13:36 Відповісти
- Вышел покурить в подъезд Вижу ребята вакцинируются. Подумал, какие сознательные ребята. Молодцы.
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01.10.2021 17:37 Відповісти
 
 