За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 129 533 особи, загалом - 7 072 803, - МОЗ
В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 5 674 722 особи.
Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
"129 533 людини вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 30 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 72 268 людей, повністю імунізовані - 57 265 людей.
Протягом доби працювали: 897 мобільних бригад, 2976 пунктів щеплення, 346 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 072 803 людини, з них отримали одну дозу – 7 072 801 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 674 722 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 12 747 523 щеплення", - розповіли в МОЗ.
Топ коментарі
+1 Вал Кочин
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+1 Гонта Київський
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+1 Олександр САТ РЕМ
показати весь коментар01.10.2021 10:05
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Будь ласка, зачекайте...
Тебе задали простой вопрос:
"как вакцинация биологически меняет организм?"
А ты сразу пошёл пузыри носом пускать
по его словам пришёл он в больницу,дали ему подписать бамагу. он спросил чем будут прививать. сказали Пфайзером.
при нём взяли с полки пузырёк без маркировки,набрали в шприц и укололи.
потом уже он меня спрашивает,а разве прививки не должны храниться в холодильнике?
я ему-"а надо было там спросить,до укола,а сейчас уже поздно вопросы задавать!"
Але тоді матиме проблеми з кодом.
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