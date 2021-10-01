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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 129 533 особи, загалом - 7 072 803, - МОЗ

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 129 533 особи, загалом - 7 072 803, - МОЗ

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 5 674 722 особи.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"129 533 людини вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 30 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 72 268 людей, повністю імунізовані - 57 265 людей.

Протягом доби працювали: 897 мобільних бригад, 2976 пунктів щеплення, 346 центрів вакцинації.

Також читайте: COVID-19: Уперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 12 тисяч осіб, померли 172 пацієнти

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 072 803 людини, з них отримали одну дозу – 7 072 801 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 674 722 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 12 747 523 щеплення", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 129 533 особи, загалом - 7 072 803, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 129 533 особи, загалом - 7 072 803, - МОЗ 02
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 129 533 особи, загалом - 7 072 803, - МОЗ 03

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Топ коментарі
+1
В нас на підприємстві більша половина хворих - вакциновані...
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01.10.2021 08:48
+1
Сім мільйонів дегенератів, які добровільно перетворили себе на біологічні змінені організми і перестали бути людьми, це багато чи мало? Судячи по результату попередніх виборів, - це ще мало...
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01.10.2021 09:07
+1
Тільки у Вінниці два трупи після вакцинції

https://m.facebook.com/photo.php/?fbid=4516845591716408
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01.10.2021 10:05
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В нас на підприємстві більша половина хворих - вакциновані...
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01.10.2021 08:48 Відповісти
Хе-хе. Сказки из склепа. А умерших от КОВИДа? Какая смертность среди полностью вакцинированных?
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01.10.2021 09:42 Відповісти
Сім мільйонів дегенератів, які добровільно перетворили себе на біологічні змінені організми і перестали бути людьми, це багато чи мало? Судячи по результату попередніх виборів, - це ще мало...
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01.10.2021 09:07 Відповісти
А ну расскажи, как вакцинация биологически меняет организм

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01.10.2021 09:44 Відповісти
Деточка, ты бы больше читала... Буковки то вижу знаешь. Почитай внимательно такой документ, как картахенский протокол по биобезопасности, там много интересного для таких, как ты, живых измененных организмов, которые уже людьми то и не являются. Хотя, судя по твоей гиперактивности, ты, видать, до сих пор и не укололся, а просто добросовестно отрабатываешь свои 30 сребреников от фармацевтической мафии.
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01.10.2021 11:35 Відповісти
Хе-хе. Шо ж ты так жиденько сливаешься, болезный?
Тебе задали простой вопрос:
"как вакцинация биологически меняет организм?"
А ты сразу пошёл пузыри носом пускать
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01.10.2021 11:50 Відповісти
знакомый пошёл вакцинироваться,как я его ни уговаривал не страдать дурью-пошёл.

по его словам пришёл он в больницу,дали ему подписать бамагу. он спросил чем будут прививать. сказали Пфайзером.

при нём взяли с полки пузырёк без маркировки,набрали в шприц и укололи.

потом уже он меня спрашивает,а разве прививки не должны храниться в холодильнике?

я ему-"а надо было там спросить,до укола,а сейчас уже поздно вопросы задавать!"
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01.10.2021 09:15 Відповісти
Може, навпаки, то не була не експериментальна субстанція і йому пощастило ?
Але тоді матиме проблеми з кодом.
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01.10.2021 09:18 Відповісти
Намекаешь, что ему должны были колоть вакцину с температурой минус семьдесят градусов? Перед использованием их размораживают, ваще-то.
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01.10.2021 09:46 Відповісти
Тільки у Вінниці два трупи після вакцинції

https://m.facebook.com/photo.php/?fbid=4516845591716408
показати весь коментар
01.10.2021 10:05 Відповісти
 
 