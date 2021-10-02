УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10898 відвідувачів онлайн
Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
2 286 6

Тимчасовий повірений Грузії в Україні Топурія відвідав МЗС і розповів про затримання Саакашвілі

Тимчасовий повірений Грузії в Україні Топурія відвідав МЗС і розповів про затримання Саакашвілі

2 жовтня до Міністерства закордонних справ запросили тимчасового повіреного Грузії в Україні, старшого радника Сандро Топурію. Причиною цього стало затримання експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна повідомив прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Дипломат поінформував про обставини затримання в Грузії громадянина України Міхеіла Саакашвілі, інкриміновані йому статті грузинського кримінального кодексу", - розповів Ніколенко.

За його словами, українська сторона наголосила на необхідності повного дотримання законних прав Міхеіла Саакашвілі, звернулася із запитом на його відвідування українським консулом для надання консульської та правової допомоги.

Тим часом у МЗС підтвердили принципову позицію України щодо невтручання у внутрішні справи Грузії.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявили про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Як повідомлялося, напередодні президент Грузії Зурабішвілі заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.

МЗС (4122) Саакашвілі Міхеіл (2155)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У нас до сих пор нет посла Грузии и посла США, е "великий геостратег" все лапшу вешает о своих победах на дипломатическом фронте. А это ведь типа одни из самых верных наших союзников.
показати весь коментар
02.10.2021 13:16 Відповісти
Карлсону обломали пропеллер. Печалька...
показати весь коментар
02.10.2021 13:18 Відповісти
кароче, заключение мыша будет отбывать где-нить на крыше в батуми
показати весь коментар
02.10.2021 13:19 Відповісти
вынесенные ему приговоры являются "заказом Путина" их не признает ни одна страна, кроме самой РФ. И свидетелей «Святого Барыги» символично однако….
показати весь коментар
02.10.2021 13:46 Відповісти
Як би там не було,але пана Міхо ніхто до Грузії не випихав.Рвонув сам,та ще й нелегально.Отже нехай самий і рз***ться, нєфіг за нього переживати. Рвонув,бо хоче стати презиком Дджорджії за допомогою України. Нахер нам він потрібен,щоби псувати відносини із Грузією? Провокатор хренів.
показати весь коментар
02.10.2021 14:19 Відповісти
показати весь коментар
03.10.2021 02:22 Відповісти
 
 