Тимчасовий повірений Грузії в Україні Топурія відвідав МЗС і розповів про затримання Саакашвілі

2 жовтня до Міністерства закордонних справ запросили тимчасового повіреного Грузії в Україні, старшого радника Сандро Топурію. Причиною цього стало затримання експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна повідомив прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Дипломат поінформував про обставини затримання в Грузії громадянина України Міхеіла Саакашвілі, інкриміновані йому статті грузинського кримінального кодексу", - розповів Ніколенко.

За його словами, українська сторона наголосила на необхідності повного дотримання законних прав Міхеіла Саакашвілі, звернулася із запитом на його відвідування українським консулом для надання консульської та правової допомоги.

Тим часом у МЗС підтвердили принципову позицію України щодо невтручання у внутрішні справи Грузії.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявили про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Як повідомлялося, напередодні президент Грузії Зурабішвілі заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.