Шефір прибув до Трускавця разом із Зеленським: Я ніколи не хотів ходити з охороною

Перший помічник президента Сергій Шефір прибув до готелю на засідання фракції "СН" разом з Володимиром Зеленським.

Про це він заявив в коментарі Цензор.НЕТ.

Він зізнався, що в Києві їздить на броньованому автомобілі, а також користується послугами охорони.

У Трускавець же він приїхав без охорони.

"Так, у Києві мені дали охорону, зобов'язали, тому що я фігурант кримінальної справи. Я насправді вже й не проти, але в принципі ніколи не хотів ходити з охороною. Для мене це трохи дискомфортно - людей треба десь розмістити, облаштувати їх побут. А так все в порядку, все добре ", - зазначив він.

Шефір також додав, що залишається в Трускавці до завтра.

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Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом обстріляли автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранений водій. В автомобіль було випущено більш як 10 куль. Стріляли з лісу з автоматичної зброї по ходу руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці нині розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, а також розглядають версію за участю спецслужб іноземних країн.