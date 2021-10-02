Шефір прибув до Трускавця разом із Зеленським: Я ніколи не хотів ходити з охороною
Перший помічник президента Сергій Шефір прибув до готелю на засідання фракції "СН" разом з Володимиром Зеленським.
Про це він заявив в коментарі Цензор.НЕТ.
Він зізнався, що в Києві їздить на броньованому автомобілі, а також користується послугами охорони.
У Трускавець же він приїхав без охорони.
"Так, у Києві мені дали охорону, зобов'язали, тому що я фігурант кримінальної справи. Я насправді вже й не проти, але в принципі ніколи не хотів ходити з охороною. Для мене це трохи дискомфортно - людей треба десь розмістити, облаштувати їх побут. А так все в порядку, все добре ", - зазначив він.
Шефір також додав, що залишається в Трускавці до завтра.
Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом обстріляли автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранений водій. В автомобіль було випущено більш як 10 куль. Стріляли з лісу з автоматичної зброї по ходу руху автомобіля.
За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці нині розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, а також розглядають версію за участю спецслужб іноземних країн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
tZE inform
@tZEinform
·
https://twitter.com/tZEinform/status/1444248406927478788 19 мин
На правах рекламы хорошего дела. Прем'єра фільму вже зовсім скоро - у неділю, 3 жовтня, о 19:00. Чекаємо вас у Малій Опері, яка знаходиться на вулиці Дегтярівській, 5 (Київ, у п'яти хвилинах від станції метро «Лук'янівська»).
Наступил 2019 год и что-то случилось:
"Да, в Киеве мне дали охрану, обязали, потому что я фигурант уголовного дела. Я на самом деле уже и не против, но в принципе никогда не хотел ходить с охраной. Для меня это немного дискомфортно - людей надо где-то разместить, обустроить их быт. А так все в порядке, все хорошо", - отметил он.
И где же этот прозелеюсер не то что лукавит, а киздит на полную катушку?