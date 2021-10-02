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Новини Замах на Шефіра
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Шефір прибув до Трускавця разом із Зеленським: Я ніколи не хотів ходити з охороною

Шефір прибув до Трускавця разом із Зеленським: Я ніколи не хотів ходити з охороною

Перший помічник президента Сергій Шефір прибув до готелю на засідання фракції "СН" разом з Володимиром Зеленським.

Про це він заявив в коментарі Цензор.НЕТ.

Він зізнався, що в Києві їздить на броньованому автомобілі, а також користується послугами охорони.

У Трускавець же він приїхав без охорони.

"Так, у Києві мені дали охорону, зобов'язали, тому що я фігурант кримінальної справи. Я насправді вже й не проти, але в принципі ніколи не хотів ходити з охороною. Для мене це трохи дискомфортно - людей треба десь розмістити, облаштувати їх побут. А так все в порядку, все добре ", - зазначив він.

Шефір також додав, що залишається в Трускавці до завтра.

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Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом обстріляли автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранений водій. В автомобіль було випущено більш як 10 куль. Стріляли з лісу з автоматичної зброї по ходу руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці нині розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, а також розглядають версію за участю спецслужб іноземних країн.

Трускавець (94) Шефір Сергій (128)


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Топ коментарі
+13
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02.10.2021 13:44
+8
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02.10.2021 13:44
+3
ага, реформы заставили))
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02.10.2021 13:41
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ага, реформы заставили))
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02.10.2021 13:41 Відповісти
Вова дай Шефиру медальку..шоколадную за проявленную трусливую храбрость скунса... ВОТ ТАКУЮ....
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02.10.2021 14:34 Відповісти
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02.10.2021 13:44 Відповісти
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02.10.2021 13:44 Відповісти
опавор шутко для 95й кварталь из фидо расстрелянный шофёр или шифир
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02.10.2021 13:44 Відповісти
вот когда стрелять надо
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02.10.2021 13:46 Відповісти
Срочно выслать пять мотоциклетов с пулеметами, для поимки иностранного консультанта!©
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02.10.2021 13:48 Відповісти




tZE inform


@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1444248406927478788 19 мин



На правах рекламы хорошего дела. Прем'єра фільму вже зовсім скоро - у неділю, 3 жовтня, о 19:00. Чекаємо вас у Малій Опері, яка знаходиться на вулиці Дегтярівській, 5 (Київ, у п'яти хвилинах від станції метро «Лук'янівська»).
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02.10.2021 13:50 Відповісти
А приїхати в кортежі з 30 машин це не охорона? **** якіж вони все таки цинічні дебіли.
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02.10.2021 13:51 Відповісти
Я никогда не хотел ходить с охраной .-Герой Украины.Какпрофессор Академии безопасности, обороны и правопорядка Российской Федерации Илья Левита́с.

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02.10.2021 13:51 Відповісти
Он стал уже просто шифером, а не Шефиром.
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02.10.2021 13:54 Відповісти
Його дружину не Клаудія звуть?
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02.10.2021 13:59 Відповісти
Чим далі заходить оця байда з "розстрілом" шефіра, тим очевиднішим стає те що це тупа постановка. Але є й позитивний момент - люди починають звикати до думки що стріляти в корумповане "смотряще" за фінансами ЗЕгенерата "ніхто" вже на часі.
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02.10.2021 13:59 Відповісти
Очень надеюсь что скоро жидовские шабашы закончатся для них плачевно!!!!! Пора вспомнить заветы Кобзаря и его отношение к поганцам!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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02.10.2021 14:07 Відповісти
Осенью 1995 года Сергей и его старший брат Борис уже были успешными авторами и организовывали в Кривом Роге фестиваль КВН, они же пригласили будущего президента Украины Владимира Зеленского в команду "Запорожье - Кривой Рог - Транзит".

Наступил 2019 год и что-то случилось:
"Да, в Киеве мне дали охрану, обязали, потому что я фигурант уголовного дела. Я на самом деле уже и не против, но в принципе никогда не хотел ходить с охраной. Для меня это немного дискомфортно - людей надо где-то разместить, обустроить их быт. А так все в порядке, все хорошо", - отметил он.

И где же этот прозелеюсер не то что лукавит, а киздит на полную катушку?
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02.10.2021 14:22 Відповісти
Воно і зрозуміло. Який дурень тягатиме валізи з налом на очах свідків ? Хоч і охоронців ? І тягати важкі валізи охоронці - відмовляться... мол ми не вантажники, і толку від них ?
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02.10.2021 14:44 Відповісти
шифєр, чючєло, бєрі зєлю , і свалівайтє нхй.
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02.10.2021 15:32 Відповісти
Первый помощник президента Сергей Шефир прибыл в отель на заседание фракции "СН" с Владимиром Зеленским.

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02.10.2021 15:45 Відповісти
Та вже мовчав би і так не з*ясовано хто вбив Еріку.
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02.10.2021 16:41 Відповісти
 
 