УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10898 відвідувачів онлайн
Новини
4 703 92

"Хто хоче - нехай спробує так інсценувати, якщо це можливо", - Шефір про замах

Перший помічник президента Володимира Зеленського Сергій Шефір періодично читає про те, що замах на нього був виставою.

Про це, як передає кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв'ю журналістам у Трускавці

"Я читаю про це. Десь смішно, десь прикро. Але я вважаю, що деякі журналісти тільки в одному випадку будуть говорити, що це - інсценування: якби був смертельний результат. Хто хоче - нехай спробує так інсценувати, якщо це можливо", - зазначив Шефір.

Він зізнався, що нікого не підозрює в замаху, оскільки в нього "з усіма нормальні робочі відносини".

Перший помічник президента також розповів, що життю його водія ніщо не загрожує.

"Він не може встати. Зробили цілий такий механізм, збирають ногу. Але він поки що без руху. Психологічно себе нормально почуває. Сказав: незважаючи ні на що, повернеться на місце водія", - додав Шефір.

Читайте також: Шефір прибув до Трускавця разом із Зеленським: Я ніколи не хотів ходити з охороною

Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом обстріляли автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранений водій. В автомобіль випустили більш як 10 куль. Стріляли з лісу з автоматичної зброї по ходу руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці нині розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема, розглядають версію за участю спецслужб іноземних країн.

замах (547) Шефір Сергій (128)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+58
показати весь коментар
02.10.2021 13:56
+39
показати весь коментар
02.10.2021 13:55
+26
шифир а где фотко салона твоего авто а то как то следов крови на стоянке не видно и как ты словил скорую киевскую за пределами города
показати весь коментар
02.10.2021 13:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
02.10.2021 13:55 Відповісти
Киллер, сидя в засаде пил кефир и ел рошеновский зефир. А когда появилась машина, то после рошеновского зефира перепутал Шефира с шофёром
показати весь коментар
02.10.2021 14:22 Відповісти
девид копперфильд инсценировал исчезновение статуи свободы, паровоза и свои походы вниз головой внутри стеклянной емкости... и потом отправился на гастроли...
но куда бы он не приезжал, эти номера не показывал потому,
что оборудование для этих номеров задержалось в пути или ушло по другому адресу
шефир не меньший маг, похоже, скоро предстоят гастроли квартала95
показати весь коментар
02.10.2021 15:22 Відповісти
"Слуги народа" обсуждают с МВД и СБУ вопросы ЛИЧНОЙ (!) безопасности

Готель Rixos Prykarpattya в котором проводят собрание "слуги народа" принадлеит бывшему "регионалу" из окружения Рината Ахметова, Гуменюку Игорю Николаевичу, через контроль за ТзОВ «Спецпроект-Перспектива». С 2020 года Гуменюк Игорь Николаевич является военнослужащим ВС Украины и работает в "Департаменті державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів" министерства обороны Украины. Папа некой певички "Ассоль"

Долг Пенсионного фонда перед ГКСУ (казначейство) вырос за три квартала 2021 года на 13,251 млрд. гривен и равен 75,32 млрд. гривен.

Банки и нерезиденты продолжают освобождаться от украинских ОГВЗ. Банковский объем ОГВЗ за девять месяцев упал на 18,77 млрд. гривен, а нерезидентов на 12,37 млрд. гривен. ‎
показати весь коментар
02.10.2021 14:22 Відповісти
показати весь коментар
02.10.2021 13:56 Відповісти
показати весь коментар
02.10.2021 14:29 Відповісти
Если на Юзика будет покушение, то киллер будет вооружён револьвером Флобера
показати весь коментар
02.10.2021 14:45 Відповісти
...тогда придется работать так:
показати весь коментар
02.10.2021 14:56 Відповісти
шифир а где фотко салона твоего авто а то как то следов крови на стоянке не видно и как ты словил скорую киевскую за пределами города
показати весь коментар
02.10.2021 13:57 Відповісти
Мафія привезла свого ГЕНпрокурова на свій сходняк - яких результатів треба чекати???
показати весь коментар
02.10.2021 14:21 Відповісти
Мафія привезла на свій сльот смотрящого за силовими стуктурами Татарова з офісу Єрмака, котрий назвали утаємничено ОПУ.
показати весь коментар
02.10.2021 14:23 Відповісти
БЄМафія привезла голову СБУ та голову МВС на свій міжусобойчик з КЕРІВНИЦТВОМ КРАЇНИ- Італія часів Бєрлусконі відпочиває!
показати весь коментар
02.10.2021 14:26 Відповісти
БЄмафія запросила усіх правників та силовиків на свій сходняк , щоб благословити переворот у ПАРЛАМЕНТІ країни ,де ВЕРХОВНА РАДА -це одна з 2-х гілок демократичної влади , затвердженої Коституцією.
показати весь коментар
02.10.2021 14:30 Відповісти
ДА ЗДРАВСТВУЮТ ШАБУНІНИ З ЛЕЩННКАМИ ТА Є ТАКЕ БРЕХЛВЕ ЗІБРАННЯ ЗА ГРОШІ ЗАХОДУ-"ЧЕСНО"!!! Членами його були й НАЙЕМ й ЛЕЩЕНКО, доки БЄмафія не перекупла й їх!
показати весь коментар
02.10.2021 14:32 Відповісти
Шабунина перекупили? когда?
показати весь коментар
02.10.2021 19:50 Відповісти
а шо він протести скликає?
показати весь коментар
02.10.2021 23:03 Відповісти
а если будет,пойдешь?
показати весь коментар
03.10.2021 21:34 Відповісти
Порох тоже продался,протесты ведь не скликае
показати весь коментар
03.10.2021 21:34 Відповісти
Ну ты же артист смешного жанра, вот потому и смешно. А обидно потому, что вменяемые люди тебя всерьез не воспринимают. Кто бы не обиделся...
показати весь коментар
02.10.2021 13:59 Відповісти
якщо покидьок Зе у владі за вашим сценарієм то вам краще знати як цей самий сценарій був написаний = товарищ Шефір. . . ви дали привід сумніватись навіть в факту пораненого водія вашої машини що рухалась без охорони. . .
показати весь коментар
02.10.2021 14:00 Відповісти
ого механизм наименование механизмы или опять шефир врёт
показати весь коментар
02.10.2021 14:00 Відповісти
Какая "государственная деятельность" у менеджера 95 квартала??

Или он уже --- губернатор острова Борнео??
показати весь коментар
02.10.2021 14:01 Відповісти
95й квартал студий больше чем 17 тбр или вч 33 из Кривого Рога и важнее
показати весь коментар
02.10.2021 14:03 Відповісти
ОГОВОРКА ПО ФРЕЙДУ ИМЕННО МОЖНО И ИНЦЕНИРОВАТЬ А МОЖНО И В НАТУРЕ УБИТЬ... инсценировка покушения всегда была дурным делом и ее никогда не применяли в оперативной работе.. потому что умный человек да поймет- что стрелять надо и стреляют холостыми даже трассирующие и сигнальные пули убивают.... даже у каскадеры и артисты в кино гибнут из -за нелепости и случая.... пуля дура- летит -куда ей захотелось и по траектории какую ей ветерок вдул.... конкретный ствол.... качество пороха в ней же... качества метала или материала из которого пуля сделана.... какая % влажность воздуха и температура воздуха..все влияет.. на пулю... бывают просто везения но так как на фото говорит именно о постановочных трюках... ни одна пуля не попала в колеса а ведь разметать колеса резину до дисков самое оно и нужно..и да стреляли почему то в водителя..а не в пассажира.. и еще профессионалы бы стреляли с двух точек и сторон наверняка... чтобы обезопасить водителя и сделать его никаким достаточно кинуть пару свето шумовых гранах контузия и утрата ориентиров минут 3 гарантирована..а дальше просто в упор из глушака лупишь по цели...с контрольным у голову...
показати весь коментар
02.10.2021 14:26 Відповісти
Та все можно было сделать проще и надежней... без всяких там свето-шумовых... Обсуждать неудачны спектакль-инсценировку - даже нет смысла ... Всё и так слишком очевидно - там БРЕД полный , а не покушение !
показати весь коментар
02.10.2021 17:45 Відповісти
Я читаю об этом. Где-то смешно, где-то обидно. Но я считаю, что некоторые журналисты только в одном случае будут говорить, что это - инсценировка: если бы был смертельный исход. Источник: \\\\\\\\\\\\

может "НЕ инсценировка"?
а так - мне жаль что если е НЕ, то что стрелун - криворукий - так кучно ложа пули по летящей машине - не сумел на метр в сторону багажника положить так же
шифера только за мерзкую рожу и противный базар надо сначала садить пожизненно, а потом 10 лет судить, и дать 99 лет.
показати весь коментар
02.10.2021 14:01 Відповісти
Чимось ця гидка пика нагадує Кроліка Яйценюха.
показати весь коментар
02.10.2021 14:06 Відповісти
На свою в зеркало подивися і прикинь, ЩО ти таке?
показати весь коментар
02.10.2021 14:12 Відповісти
Кто хочет? Да никто не хочет в дурацких исценировках участвовать.
показати весь коментар
02.10.2021 14:05 Відповісти
Зеленский в начале выступления в ООН рассказал об обстреле авто Шефира: "Вот вам цена перемен в государстве, вот вам цена реформ".-Шэфир это мысль. А мысль убить нельзя. Путин умный человек, можно договориться, - Шефир/ Шефир: Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется.
показати весь коментар
02.10.2021 14:06 Відповісти
Вот именно, что так бездарно инсценировать надо еще поучиться!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
02.10.2021 14:09 Відповісти
Стріляли у лівий бік автівки, тобто скрізь зустрічний потік транспорту,
Дуже одиночними пострілами по движущійся мишені.
Поцілили зліва у праву п'ятку водія.
Куля деформувалась, після потрапляння у п'ятку.
Крові в автівці не було.
В області зненацька з'явилась швидка з Києва, яку ніхто не викликав...
Таку дурню справді - крім квартальців ******** ніхто б не вигадав...
показати весь коментар
02.10.2021 14:10 Відповісти
Ахілес,мля,хренів. Наостогид вже отой гвалт,що попіднімали "слуги"в Україні за "обіду"нікому не відомого дружбана "найсяйнішого". А сьогодні,між іншим,було поранено двох українських воїнів на пердовій. Слуги,де гвалт?!
показати весь коментар
02.10.2021 20:18 Відповісти
Якщо глава секретуток сказав, що цей шафір не в штаті його контори, то хто він тоді?
показати весь коментар
02.10.2021 14:11 Відповісти
Єврей при губернаторі, правда, губернатор теж єврей.
показати весь коментар
02.10.2021 22:04 Відповісти
Кто хочет - пусть попробует так инсценировать, если это возможно", - отметил Шефир.
Что, квартальщик, обидно что инсценировку твою увидели?
Как можно быть таким тупым чтобы самому же и спалиться именно в инсценировке?
показати весь коментар
02.10.2021 14:12 Відповісти
показати весь коментар
02.10.2021 14:12 Відповісти
И действительно. Чтобы так натупить, талант надо иметь.
показати весь коментар
02.10.2021 14:14 Відповісти
у Зe талант виступати за сцeнарiєм i тут такого пiдiбрали iспалнiтєля
показати весь коментар
02.10.2021 14:21 Відповісти
Брехло.
показати весь коментар
02.10.2021 14:17 Відповісти
Шeфiр жжи щє! мало цирку!
показати весь коментар
02.10.2021 14:17 Відповісти
А я не розумію, як оті спеціалісти- кілери, котрі не лишили ЖОДНИХ слідів, не змогли вбити шефіра ?
показати весь коментар
02.10.2021 14:20 Відповісти
показати весь коментар
02.10.2021 14:20 Відповісти
Таки це означає що це було кіно
показати весь коментар
02.10.2021 14:22 Відповісти
куда уж нам . там же весь коллектив 95-го квартала работал . Одинокий волк сценарий писал . лысый холостыми стрелял . Ленка дырки в машине ковыряла
показати весь коментар
02.10.2021 14:24 Відповісти
Факир был пьян и фокус не удался )))
показати весь коментар
02.10.2021 14:58 Відповісти
показати весь коментар
02.10.2021 14:27 Відповісти
Кумедно як порохоботи почали оцю історію за інсценування і зебільна влада мусить ходити по ток шоу і відповідати на недолугі питання про інсценування, а жертва (хто б він не був) оправдовуватися.
показати весь коментар
02.10.2021 14:27 Відповісти
Текст виправдання може бути тільки один "Пробачте що живий".
показати весь коментар
02.10.2021 14:32 Відповісти
показати весь коментар
02.10.2021 14:34 Відповісти
Навіть якби я - старий та підсліпуватий - заліз в кущі зі своїм стареньким СКС з оптикою то навіть мені знадобився б максимум один магазин щоб шефір перетворився не шифер з такої малої відстані. Інсценування однозначно - ну не вірю я в тупих, сліпих і недолугих кілерів ... які потім безслідно зникають. Не вірю!
показати весь коментар
02.10.2021 14:31 Відповісти
Та хто він такий,той шифер, особистий приятель панунця ЗЕ? Так ото нехай пан Президент за гроші із власної кишні винаймає йому охорону,якщо вже так переживає за дружбана. А за державний кошт охорона-зась! Україна-не Арабські Емірати,щоби могла собі дозволити розкидуваться грошим на якихось безрідних "бубликів". Та й Арабські Емірати такої дурниці не дозволили б собі зробити.
показати весь коментар
02.10.2021 14:32 Відповісти
Це той шифєр, який акумулює гроші, які потім виникають на бубочкіних офшорах й інші гроші - які потім розподіляє по «слугах» той пан, який не був за кермом і не був п'яний, коли розтрощив ще три автівки й людей покалічив...
показати весь коментар
02.10.2021 21:31 Відповісти
А що шефірь, хіба тобі не казав зЄлох, що так треба? ПризЕдент, зрада, вагнерівці...
Краще автомат віддай, яким держмайно псував...
показати весь коментар
02.10.2021 14:33 Відповісти
не верю ©
показати весь коментар
02.10.2021 14:34 Відповісти
ото дивина !

а хто вірить ?
показати весь коментар
02.10.2021 15:18 Відповісти
почитал и убедился, что народ единодушно НЕ ВЕРИТ этим клоунам от ЗЕплесени! и бутусом и его "ЦЕНЗОР" здесь не причем. я смотрел другие тнфо-издания и ситуация с комментами в ту же сторону. не треба нас дурить!
показати весь коментар
02.10.2021 14:35 Відповісти
Бутусов кстати верит)
показати весь коментар
02.10.2021 14:53 Відповісти
Навряд.
показати весь коментар
02.10.2021 15:14 Відповісти
Покушение на Шефира: ошибка киллера, удача, но не инсценировка

Автор:
показати весь коментар
02.10.2021 15:23 Відповісти
Не знаю, як на рахунок замаху, але загалом не вірить.
показати весь коментар
02.10.2021 15:37 Відповісти
ошибко однозначно - заказчик команду киллеру давал СМСкой, написал Шефир, Т9 поправил - шофёр. Так и вышло - стреляй в шофера.
показати весь коментар
02.10.2021 17:21 Відповісти
Серед них є й хороші люди.
показати весь коментар
02.10.2021 14:52 Відповісти
Ти не путай євреїв з жидами, це як українеці і малорос.
показати весь коментар
02.10.2021 15:04 Відповісти
Только вот как же их различить, по каким признакам??
показати весь коментар
02.10.2021 17:49 Відповісти
По обрєзанію ! Якщо обрізаний -- це єврей, якщо ні -- це жид. Перевірте в гаранта -- відразу стане зрозуміло.
показати весь коментар
02.10.2021 18:06 Відповісти
Верняк! А на втором месте кацап
показати весь коментар
03.10.2021 07:10 Відповісти
Кацап то скот,не людина
показати весь коментар
03.10.2021 15:11 Відповісти
показати весь коментар
02.10.2021 14:53 Відповісти
Вопрос не в том постановка это или нет.
Вопрос в в другом- одобряю ли я это, согласен ли я. Это должно интересовать власть!
показати весь коментар
02.10.2021 14:55 Відповісти
Остановили машину, вышли, постреляли по корпусу сели и приехали на парковку гипера шоб больше свидетелей и камеры.
И еще - тупой "слив" про патроны "из Львова" просто орет про фейк)
показати весь коментар
02.10.2021 14:58 Відповісти
Можна й не виходити.Якщо трішки відсипати пороховий заряд,куля проб'є ******** на 1-1,5 мм,далі застрягне. Тому нам і не показали фото салону.
показати весь коментар
02.10.2021 15:24 Відповісти
можна й так. Але заскладно - берем до уваги що "пакушеніє" робилося зебілами для зебілів.
показати весь коментар
02.10.2021 15:33 Відповісти
Я думаю, что на какой то своей пьянке они баловались со стволами и сами же подстрелили своего шофера... Да тАк, что просто бинтиком не обойдешься... Понимая, что в больничку нужно 100% и врачам не прокатит соврать, что сам упал... - решили инсценировать "покушение"... Разумеется по характеру плевых попаданий в момент стрельбы по машине она СТОЯЛА !!!
показати весь коментар
02.10.2021 17:52 Відповісти
+++
показати весь коментар
02.10.2021 20:23 Відповісти
Такий дорослий а такий ТУПИЙ, або включив Дурня!!!!!!!
показати весь коментар
02.10.2021 15:16 Відповісти
Шифер, твое кино - говно !
даже БеняДиктовна неубедительно говорит что это "неинсценировка"....

обеспечь меня шмайсером АК-47 и повторим эксперимент на узкой лесной дорожке - живым не выйдешь
или ты сомневаешься ?
показати весь коментар
02.10.2021 15:16 Відповісти
Воно образилося що ніхто не вірить в цю дешеву постановку вбивства. Навіщо його було вбивати в машині, якщо можна було взяти снайперську зброю і вбити біля машини, біля дорогущого маєтку, біля одної з коханок в ліжку?....
показати весь коментар
02.10.2021 15:17 Відповісти
Так топорно обычно только в дешёвых боевиках бывает, поэтому ...
показати весь коментар
02.10.2021 15:43 Відповісти
Инсценировка самая настоящая,как весь этот цирк с выборами кремлевской консервы -Голобородька.
показати весь коментар
02.10.2021 15:55 Відповісти
Дуже влучно шКілер не поцілив в "ціль".
показати весь коментар
02.10.2021 16:28 Відповісти
брешет как и его кореш - ЗЕЛЕНСКИЙ
кто поверит этим ЗеГнидным ПАДАЛЯМ ?
показати весь коментар
02.10.2021 16:51 Відповісти
Так бездарно инсценировать...со столькими проколами в деталях. - реально трудно
показати весь коментар
02.10.2021 18:00 Відповісти
Шалом !
понимаешь, геноцвали, боевики не фишка 95 квартала
показати весь коментар
02.10.2021 18:25 Відповісти
невже кому то ще цікаво що трапилося з шифіром, шукати вже не будуть, бо всім вже не цього, почалася метушня пауків в банці, трускавець підтверження великого шухера ,як казав папандопула
показати весь коментар
02.10.2021 19:22 Відповісти
Зе знову всравсь

показати весь коментар
02.10.2021 20:26 Відповісти
 
 