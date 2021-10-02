"Хто хоче - нехай спробує так інсценувати, якщо це можливо", - Шефір про замах
Перший помічник президента Володимира Зеленського Сергій Шефір періодично читає про те, що замах на нього був виставою.
Про це, як передає кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв'ю журналістам у Трускавці
"Я читаю про це. Десь смішно, десь прикро. Але я вважаю, що деякі журналісти тільки в одному випадку будуть говорити, що це - інсценування: якби був смертельний результат. Хто хоче - нехай спробує так інсценувати, якщо це можливо", - зазначив Шефір.
Він зізнався, що нікого не підозрює в замаху, оскільки в нього "з усіма нормальні робочі відносини".
Перший помічник президента також розповів, що життю його водія ніщо не загрожує.
"Він не може встати. Зробили цілий такий механізм, збирають ногу. Але він поки що без руху. Психологічно себе нормально почуває. Сказав: незважаючи ні на що, повернеться на місце водія", - додав Шефір.
Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом обстріляли автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранений водій. В автомобіль випустили більш як 10 куль. Стріляли з лісу з автоматичної зброї по ходу руху автомобіля.
За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці нині розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема, розглядають версію за участю спецслужб іноземних країн.
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но куда бы он не приезжал, эти номера не показывал потому,
что оборудование для этих номеров задержалось в пути или ушло по другому адресу
шефир не меньший маг, похоже, скоро предстоят гастроли квартала95
Готель Rixos Prykarpattya в котором проводят собрание "слуги народа" принадлеит бывшему "регионалу" из окружения Рината Ахметова, Гуменюку Игорю Николаевичу, через контроль за ТзОВ «Спецпроект-Перспектива». С 2020 года Гуменюк Игорь Николаевич является военнослужащим ВС Украины и работает в "Департаменті державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів" министерства обороны Украины. Папа некой певички "Ассоль"
Долг Пенсионного фонда перед ГКСУ (казначейство) вырос за три квартала 2021 года на 13,251 млрд. гривен и равен 75,32 млрд. гривен.
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Или он уже --- губернатор острова Борнео??
может "НЕ инсценировка"?
а так - мне жаль что если е НЕ, то что стрелун - криворукий - так кучно ложа пули по летящей машине - не сумел на метр в сторону багажника положить так же
шифера только за мерзкую рожу и противный базар надо сначала садить пожизненно, а потом 10 лет судить, и дать 99 лет.
Дуже одиночними пострілами по движущійся мишені.
Поцілили зліва у праву п'ятку водія.
Куля деформувалась, після потрапляння у п'ятку.
Крові в автівці не було.
В області зненацька з'явилась швидка з Києва, яку ніхто не викликав...
Таку дурню справді - крім квартальців ******** ніхто б не вигадав...
Что, квартальщик, обидно что инсценировку твою увидели?
Как можно быть таким тупым чтобы самому же и спалиться именно в инсценировке?
Краще автомат віддай, яким держмайно псував...
а хто вірить ?
Автор:
Вопрос в в другом- одобряю ли я это, согласен ли я. Это должно интересовать власть!
И еще - тупой "слив" про патроны "из Львова" просто орет про фейк)
даже БеняДиктовна неубедительно говорит что это "неинсценировка"....
обеспечь меня шмайсером АК-47 и повторим эксперимент на узкой лесной дорожке - живым не выйдешь
или ты сомневаешься ?
кто поверит этим ЗеГнидным ПАДАЛЯМ ?
понимаешь, геноцвали, боевики не фишка 95 квартала