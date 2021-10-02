"Хто хоче - нехай спробує так інсценувати, якщо це можливо", - Шефір про замах

Перший помічник президента Володимира Зеленського Сергій Шефір періодично читає про те, що замах на нього був виставою.

Про це, як передає кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв'ю журналістам у Трускавці

"Я читаю про це. Десь смішно, десь прикро. Але я вважаю, що деякі журналісти тільки в одному випадку будуть говорити, що це - інсценування: якби був смертельний результат. Хто хоче - нехай спробує так інсценувати, якщо це можливо", - зазначив Шефір.

Він зізнався, що нікого не підозрює в замаху, оскільки в нього "з усіма нормальні робочі відносини".

Перший помічник президента також розповів, що життю його водія ніщо не загрожує.

"Він не може встати. Зробили цілий такий механізм, збирають ногу. Але він поки що без руху. Психологічно себе нормально почуває. Сказав: незважаючи ні на що, повернеться на місце водія", - додав Шефір.

Читайте також: Шефір прибув до Трускавця разом із Зеленським: Я ніколи не хотів ходити з охороною

Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом обстріляли автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранений водій. В автомобіль випустили більш як 10 куль. Стріляли з лісу з автоматичної зброї по ходу руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці нині розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема, розглядають версію за участю спецслужб іноземних країн.