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Новини
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Неприпустимо, щоб одна людина брала в заручники стратегічне співробітництво Києва та Тбілісі, - голова МЗС Грузії Залкаліані

Неприпустимо, щоб одна людина брала в заручники стратегічне співробітництво Києва та Тбілісі, - голова МЗС Грузії Залкаліані

Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані заявляє, що з розумінням ставиться до позиції Києва з приводу затримання в Тбілісі експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі і сподівається, що ця ситуація не вплине на розвиток відносин між двома країнами.

"Її (України) позиція зрозуміла, оскільки Саакашвілі є її громадянином. У посольства є комунікація, був контакт зі співробітником посольства (в Києві), який надасть українській стороні всю цікаву для них інформацію", - сказав Залкаліані журналістам, передає Цензор.НЕТ, з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Упевнений, що спокійно, мирно у нас будуть роз'яснення щодо усіх питань, і наші відносини з Україною так само будуть розвиватися, як розвивалися до цього", - заявив міністр, зазначивши, що "неприпустимо, щоб одна людина брала б у заручники стратегічне партнерство між Грузією і Україною ".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявили про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Як повідомлялося, напередодні президент Грузії Зурабішвілі заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.

Грузія (1844) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+22
Пережили власть савєцку, переживем і трускавєцку.
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02.10.2021 14:47
+9
Хорошо сказано !
Спасибо, грузинские братья !
Если у нашей власти крыша поехала, у вас слава Богу у власти вменяемые люди !

из-за засранца Мишки мы не будем портить отношения с братским грузинским народом !
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02.10.2021 14:50
+8
Та да, поссорить Украину и Грузию есть кому выгодно. Но...
- Меня опять терзают смутные сомнения. У Шпака магнитофон, у посла медальон...
То Разумков, то Саакашвили. Что там с вагнергейтом?
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02.10.2021 14:53
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Игра наверное стоит свеч.
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02.10.2021 14:44 Відповісти
Розумні в Грузії мовчать, а дурники піну піднімають. Бо не розуміють, що їх часи скінчились і треба паккувати валізи на москву.
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02.10.2021 14:46 Відповісти
В тебе якісь серйозні проблеми з головою. Звернись до лікаря. Я як спеціаліст кажу.
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02.10.2021 15:05 Відповісти
то чому сракашвіля приїхав піну піднімати замість на мацкву валізи пакувати, мало в Україні спер, захотілось ще в Грузії, потрусити народ і бізнес?
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02.10.2021 21:14 Відповісти
ви це серьозно ? то ця небезпека вже народилася ще у 2008 році коли ця потвора здала південну Осетію. . .
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02.10.2021 14:46 Відповісти
Пережили власть савєцку, переживем і трускавєцку.
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02.10.2021 14:47 Відповісти
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02.10.2021 15:30 Відповісти
Хорошо сказано !
Спасибо, грузинские братья !
Если у нашей власти крыша поехала, у вас слава Богу у власти вменяемые люди !

из-за засранца Мишки мы не будем портить отношения с братским грузинским народом !
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02.10.2021 14:50 Відповісти
Мне бздиновская Грузия и нахер не нужна. Только дурак не видит, что при лицемерным поклонам на Запад они стали подножками Кремля.
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02.10.2021 16:59 Відповісти
Влагаліщенко, подаруйте їм тЮльку і стануть федерастним округом. а так все у них в порядку, і без ******* і кацапів.
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02.10.2021 21:16 Відповісти
Кроме не маленькой Украины есть еще не маленький сосед ИндоПэриджан(Одэрбэйджан).ЕЩЕ есть Дагестан,ЕЩЕ есть Чечня,еще есть Кабардино Балкария,еще КарачаевоЧеркесия и др.И ВСЕ ЗА ЭТОГО МАЛЕНЬКОГО ПАТРИОТИЧНОГО ЧЕЛОВЕКА тов-щи в МИДе Грузии(про которую говорят,что они проарабохайские(эрмэн?-ворованное слово).КАВКАЗ С ТОБОЙ МИКАИЛ!СВОБОДУ!
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02.10.2021 14:51 Відповісти
Ну-ну.
Так вперёд.
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02.10.2021 15:51 Відповісти
И да, если что заберите его нах себе.
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02.10.2021 15:52 Відповісти
Україна і Грузія без Саакашвілі - це новий і альтернативний розвиток країн без дебільного втручання покидька Саакашвілі. Саакашвілі в Грузії це як як Рамзан Кадиров десь там в Ічкерії . . .
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02.10.2021 16:38 Відповісти
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02.10.2021 14:52 Відповісти
Та да, поссорить Украину и Грузию есть кому выгодно. Но...
- Меня опять терзают смутные сомнения. У Шпака магнитофон, у посла медальон...
То Разумков, то Саакашвили. Что там с вагнергейтом?
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02.10.2021 14:53 Відповісти
Головне питання в тому, як себе буде поводити Грузія. Чи буде вона дотримуватись принципів свободи слова, верховенства права, і таке інше. От це головне, а не ставлення до персоналій.
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02.10.2021 14:55 Відповісти
Херня! Главное, будет ли она с Западом, или в обозе Кацапии. Если царьком там и дальше будет Бздина Иванов, то нах нам такая Грузия в друзьях нужна.
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02.10.2021 17:01 Відповісти
Ми дружимо не з Івановим, а вони не з Зеленським.
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02.10.2021 17:07 Відповісти
Заткнись ,провокатор из стада зеУБЛЮДКОВ , которые скоро лукашеску и путлера догонят в узурпации власти
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02.10.2021 18:39 Відповісти
Я до грузинів ставлюсь дуже добре, а якщо вони ще й посадять цю продажну гниду так взагалі брати)
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02.10.2021 15:02 Відповісти
Не просто дураком надо быть, а олигофреном с детства, чтоб нести подобную чушь!
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02.10.2021 17:02 Відповісти
олігофрен перестань молоти дурню, іди на тЮльку помолись і шмарклі зелені підітри.
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02.10.2021 21:19 Відповісти
Юля, Садовий, за гроші Курченка( у якого бізнес офіс прямо на одній площі з Кремлем) наруках переносили Мішу до України , ставили йому намети у Кєві, а тепер Юля юлить на каналах Ахмєова між ним й БЄніною мафією - а раптом прем"єрсвто їй таки дістанеться...
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02.10.2021 15:04 Відповісти
та ну, тЮльці вже нічого не світить, а поводить себе обережно, щоб знову грати не засвітили
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02.10.2021 21:21 Відповісти
А по-моєму,вона вже просто "видохлась". От і сидить тихенько, молячись Богу,щоб хача із депутатського крісла не виперли.
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03.10.2021 00:05 Відповісти
президент Грузии Зурабишвили , что никогда не помилует Саакашвили.
Молодець.
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02.10.2021 15:05 Відповісти
Курва она французская и отсоска Бздины Иванова.
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02.10.2021 17:04 Відповісти
а тЮлька чия отсоска, х...ла?
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02.10.2021 21:22 Відповісти
те, що вОна курва, то навіть сумніву не підлягає
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02.10.2021 21:23 Відповісти
Меньше штопанных презер… в Украине ! А абхазы пусть посадятсвою 🐒 хламидию хвостатую
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02.10.2021 18:43 Відповісти
Просто это - гражданин Украины.
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02.10.2021 15:08 Відповісти
він має лише паспорт України, й Грузії- а дипломатичної угоди про подвійне громадянство між країнами немає... гнити йому незахищеному Україною у тюрьмі Грузії
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02.10.2021 15:32 Відповісти
отож бо й воно, що "Просто это", шмаркля йому незаконно повернув громадянство, та такі громадяни нафіг не потрібні, якщо вам на кацапії треба, то попросіть, може, як відсидить, то віддадуть.
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02.10.2021 21:24 Відповісти
Российские оккупанты никогда не простят Герою Саакашвили первую Революцию в бывшем Совке - Революция Роз. Российские оккупанты никогда не простят Герою Саакашвили демократизацию Грузии.

Сейчас у власти Грузии снова российские коллаборанты.
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02.10.2021 15:28 Відповісти
Саакашвілі не займався реформами в Грузії.
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02.10.2021 15:38 Відповісти
Чого ти репетуєш?Пламєнний професійний революціонер повинен відсидіти своє.Он Робесп'єр взагалі на гільйотині закінчив.
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02.10.2021 16:25 Відповісти
Хто б там небув у Грузії, нам до них у "кишки" лізти не потрібно. А Міхо і дійсно свідомо пішов нв нари,аби здобути собі ореол революціонера-великомученика і стати презиком Грузії. Але нам до того що?
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02.10.2021 19:49 Відповісти
згоден, посрати, головне, що з України здриснув. Але є момент, презиком може стати тільки штопаним, хоча таким він і є, а президентом не зможе, у нього немає громадянства Грузії, його позбавили.
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02.10.2021 21:27 Відповісти
слыгивание с кацапами ...
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02.10.2021 16:45 Відповісти
Щось,друзі,із отим Міхогейтом,почало дуже смердіти кацапськими політтехнологіями.
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02.10.2021 19:45 Відповісти
 
 