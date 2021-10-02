Неприпустимо, щоб одна людина брала в заручники стратегічне співробітництво Києва та Тбілісі, - голова МЗС Грузії Залкаліані

Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані заявляє, що з розумінням ставиться до позиції Києва з приводу затримання в Тбілісі експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі і сподівається, що ця ситуація не вплине на розвиток відносин між двома країнами.

"Її (України) позиція зрозуміла, оскільки Саакашвілі є її громадянином. У посольства є комунікація, був контакт зі співробітником посольства (в Києві), який надасть українській стороні всю цікаву для них інформацію", - сказав Залкаліані журналістам, передає Цензор.НЕТ, з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Упевнений, що спокійно, мирно у нас будуть роз'яснення щодо усіх питань, і наші відносини з Україною так само будуть розвиватися, як розвивалися до цього", - заявив міністр, зазначивши, що "неприпустимо, щоб одна людина брала б у заручники стратегічне партнерство між Грузією і Україною ".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявили про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Як повідомлялося, напередодні президент Грузії Зурабішвілі заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.