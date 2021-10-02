Я ще не підписувалася в листах за відкликання Разумкова, я їх просто не бачила, - Верещук
Нардеп "слуги народу" Ірина Верещук ще не бачила підписних листів про відкликання спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.
Про це вона заявила в інтерв'ю журналістам у Трускавці, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на питання, чи підписалася вона в підписних листах, Верещук заявила: "я не підписувала, тому що не бачила їх. Мені сказали, що є підписні листи, але я їх не бачила", - зазначила вона.
Політик також розповіла, що зараз на засіданні фракції обговорюють напрацьовані матеріали в групах, а о 16.00 повинна бути загальна презентація.
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+4 Александр Иванов #442761
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Я, грешным делом подумал, что ее во время полета под ЗЕленым зонтиком занесло к папуасам Новой Гвинеи.и они сделали себе празничный обед.