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Новини
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Я ще не підписувалася в листах за відкликання Разумкова, я їх просто не бачила, - Верещук

Я ще не підписувалася в листах за відкликання Разумкова, я їх просто не бачила, - Верещук

Нардеп "слуги народу" Ірина Верещук ще не бачила підписних листів про відкликання спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Про це вона заявила в інтерв'ю журналістам у Трускавці, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на питання, чи підписалася вона в підписних листах, Верещук заявила: "я не підписувала, тому що не бачила їх. Мені сказали, що є підписні листи, але я їх не бачила", - зазначила вона.

Політик також розповіла, що зараз на засіданні фракції обговорюють напрацьовані матеріали в групах, а о 16.00 повинна бути загальна презентація.

Читайте також: Уже зібрано понад 150 підписів слуг народу за відставку Разумкова, - Устенко

відставка (1462) Трускавець (94) Разумков Дмитро (1526) Слуга народу (2812) Верещук Ірина (683)


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Топ коментарі
+4
Так не верещи раньше времени.
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02.10.2021 14:57
+4
ублюдочная мразь
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02.10.2021 16:42
+3
Кандидат в министры обороны кокетничает и интригует.
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02.10.2021 15:06
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Так не верещи раньше времени.
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02.10.2021 14:57 Відповісти
не ДУРА - хоче політичного майбутнього!
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02.10.2021 14:58 Відповісти
...клеймо учасниці констітуційного розвалу країни їй ще не потрібно, а раптом країна виживе...
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02.10.2021 15:00 Відповісти
Лицо серьезное.И даже строгое...
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02.10.2021 14:58 Відповісти
это - харя кирпичом!
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02.10.2021 15:07 Відповісти
Рядом с этим чучелом поставить Бенядиктову на огороде вместо чучела, так вороны и воробушки за 10 километров будут их облетать и гадить на них с перепугу.
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02.10.2021 17:16 Відповісти
Не вистачило "КАНАВЕРТА" - там капуста і підписний лист....
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02.10.2021 15:02 Відповісти
Верещит сосна корабельная что не видела, но уже подписала Все собрано, это же зелёные тупые ублюдки
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02.10.2021 15:03 Відповісти
Кандидат в министры обороны кокетничает и интригует.
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02.10.2021 15:06 Відповісти
ттт(((
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02.10.2021 15:54 Відповісти
Просто из-за зонтика не видно,вот и не видела.
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02.10.2021 15:12 Відповісти
Один зепутанг на самокате приехал, вторую с зонтика еще не сняли... Слет пиозенеров в разгаре...
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02.10.2021 15:15 Відповісти
зонтик в студию
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02.10.2021 15:20 Відповісти
А что ж она два дня видела?
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02.10.2021 15:28 Відповісти
ублюдочная мразь
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02.10.2021 16:42 Відповісти
А я нагадую вона агент рф і дуже велика любительниця фото із недоросами.
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02.10.2021 17:10 Відповісти
С какой помойки вылезло это чучело?
Я, грешным делом подумал, что ее во время полета под ЗЕленым зонтиком занесло к папуасам Новой Гвинеи.и они сделали себе празничный обед.
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02.10.2021 17:12 Відповісти
а хто она вообще такая шо должна видеть эти листы?
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02.10.2021 18:49 Відповісти
Окуляри треба надівати, навіть рибалкам допомагає побачити покльовку.
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02.10.2021 20:08 Відповісти
Жаль что не работает смывной бачок чтоб слить эту всю зелёную гадость
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02.10.2021 22:23 Відповісти
 
 