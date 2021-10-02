На виборах мера Харкова братимуть участь 13 кандидатів - місцевий виборчком завершив реєстрацію
Харківська міська територіальна виборча комісія на засіданні в суботу ухвалила рішення про реєстрацію ще 5 кандидатів на посаду міського голови.
"Сьогодні ми зареєстрували ще 5 кандидатів. Це Аліна Мустафаєва, Сергій Ряполов, Микола Кукуріка, Віктор Величков і Денис Ярославський. Усі вони самовисуванці", - повідомила кореспонденту "Інтерфакс-Україна" голова міськвиборчкому Олена Матвієнко, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, комісія відмовила в реєстрації Іджрану Ягуб огли Абдулаєву, оскільки він подав неповний пакет документів.
"Таким чином, усього у нас подали 15 пакетів документів. 13 кандидатів ми зареєстрували. Двом відмовили через неповний пакет документів", - резюмувала Матвієнко.
Як повідомлялося, 30 березня Верховна Рада призначила позачергові вибори міського голови Харкова на 31 жовтня 2021 року. Цю ухвалу винесли у зв'язку зі смертю Геннадія Кернеса, обраного міським головою на виборах восени 2020 року.
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піду голосувати за нього, бо це кандидат від проУкраїнських сил у місті.