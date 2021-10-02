УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10898 відвідувачів онлайн
Новини
5 792 14

На виборах мера Харкова братимуть участь 13 кандидатів - місцевий виборчком завершив реєстрацію

На виборах мера Харкова братимуть участь 13 кандидатів - місцевий виборчком завершив реєстрацію

Харківська міська територіальна виборча комісія на засіданні в суботу ухвалила рішення про реєстрацію ще 5 кандидатів на посаду міського голови.

"Сьогодні ми зареєстрували ще 5 кандидатів. Це Аліна Мустафаєва, Сергій Ряполов, Микола Кукуріка, Віктор Величков і Денис Ярославський. Усі вони самовисуванці", - повідомила кореспонденту "Інтерфакс-Україна" голова міськвиборчкому Олена Матвієнко, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, комісія відмовила в реєстрації Іджрану Ягуб огли Абдулаєву, оскільки він подав неповний пакет документів.

"Таким чином, усього у нас подали 15 пакетів документів. 13 кандидатів ми зареєстрували. Двом відмовили через неповний пакет документів", - резюмувала Матвієнко.

Як повідомлялося, 30 березня Верховна Рада призначила позачергові вибори міського голови Харкова на 31 жовтня 2021 року. Цю ухвалу винесли у зв'язку зі смертю Геннадія Кернеса, обраного міським головою на виборах восени 2020 року.

Читайте також: У бюлетені має бути інформація – чи міняв кандидат прізвище за останні 5 років. Це мінімізує технологію клонів, - нардеп Абрамович

вибори (6689) кандидат (228) мер (506) Харків (5591)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
А мумия Керныса случайно не 13 номер списка
показати весь коментар
02.10.2021 15:08
+4
Вангую, что хорьки в чане выберут мером или Допу или жопу - Мураева
показати весь коментар
02.10.2021 15:12
+3
Детки кернеса ?
показати весь коментар
02.10.2021 15:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Детки кернеса ?
показати весь коментар
02.10.2021 15:06 Відповісти
Иджрану Ягуб оглы Абдуллаеву)))
показати весь коментар
02.10.2021 15:06 Відповісти
Некто "саид джавид" вывешивал макулатурку в крупном спальном районе быдлохарькова. Как вы думаете, кто выиграл выборы, кого выбрало быдло?
показати весь коментар
02.10.2021 15:14 Відповісти
Уверен шо мудрий нарид не подкачал. И снова повторит пока не проснется в денеер
показати весь коментар
02.10.2021 15:20 Відповісти
А мумия Керныса случайно не 13 номер списка
показати весь коментар
02.10.2021 15:08 Відповісти
Допу в дупу !!!
показати весь коментар
02.10.2021 15:10 Відповісти
Вангую, что хорьки в чане выберут мером или Допу или жопу - Мураева
показати весь коментар
02.10.2021 15:12 Відповісти
будь кого хто ненавидить Україну
показати весь коментар
02.10.2021 16:16 Відповісти
Люди, не имейте никаких деловых отношений с быдлом, населяющим эту прОклятую клоаку - быдлохарьков. Себе выйдет дороже.
показати весь коментар
02.10.2021 15:18 Відповісти
хорьки походу пригласят к себе домой рюзьге мир
показати весь коментар
02.10.2021 15:37 Відповісти
Він там завжди був. Це ж Харків...
показати весь коментар
02.10.2021 15:45 Відповісти
ватному місту ватного мера
показати весь коментар
02.10.2021 16:15 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%B5%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Немічев Костянтин Віталійович

піду голосувати за нього, бо це кандидат від проУкраїнських сил у місті.
показати весь коментар
02.10.2021 16:36 Відповісти
 
 