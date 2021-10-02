Україна на дипломатичному рівні поки що не надавала допомоги Саакашвілі, - "слуга народу" Ясько
Українська влада на дипломатичному рівні поки не надавала допомоги затриманому в Грузії експрезиденту Міхеілу Саакашвілі.
Про це повідомила журналістам народна депутатка із фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Станом на ранок такого контакту (на дипломатичному рівні. - Ред.) не було, але має обов'язково відбутися", - сказала Ясько журналістам у відповідь на запитання, чи вже надавала українська влада Саакашвілі якусь допомогу.
"Він (Міхеіл Саакашвілі. - Ред.) перебуває зараз у Грузії, заарештований, за моєю інформацією, в Тбілісі. Поїхав до Грузії, бо не міг вчинити інакше, оскільки він дуже сильно любить свою батьківщину і вважає, що, коли вона потребує допомоги, то потрібно бути з народом Грузії... Він заявляв неодноразово, що буде повертатися до Грузії, щоб захищати волевиявлення грузинського народу, а воно відбувається якраз сьогодні, сьогодні - день місцевих виборів... Він зробив так із великим серцем, розуміючи різні ризики", - додала вона.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявили про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Як повідомлялося, напередодні президент Грузії Зурабішвілі заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.
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тогда что он забыл в Грузии?
хочет политическую воду мутить?
это уголовно наказуемо в любой стране - вмешательство во внутренние дела
Миллионы, это кто?
говорит что да?
а ты в паспорт смотрела ?
а в какой из многочисленных паспортов Михуила ты смотрела, курка ?
Ясько против Руловс.
Нигде нет информации о разводе Саакашвили.
зебилы, кого ж вы навыбирали?....
У розглянутому контексті цікавим уявляється амеріканський досвід набуття подвійного громадянства. Так, у 1894-го і 1906 р. в Америці були ухвалені імміграційні закони, які забороняли американським громадянам перебувати в іноземному громадянстві. Прикметно, що нині ці закони не скасовано, але водночас вони й не охороняються жорстко органами влади.
Найефективнішим способом розв'язання проблем правового статусу поліпатридів є прийняття державами відповідних двосторонніх та багатосторонніх міжнародних договорів.
А весь цей анекдот про наркомана-простого реформатора мав скінчитися ще у 17 році, коли група невідомих прорвала кордон і мала бути ліквідована на місці