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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Україна на дипломатичному рівні поки що не надавала допомоги Саакашвілі, - "слуга народу" Ясько

Україна на дипломатичному рівні поки що не надавала допомоги Саакашвілі, -

Українська влада на дипломатичному рівні поки не надавала допомоги затриманому в Грузії експрезиденту Міхеілу Саакашвілі.

Про це повідомила журналістам народна депутатка із фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Станом на ранок такого контакту (на дипломатичному рівні. - Ред.) не було, але має обов'язково відбутися", - сказала Ясько журналістам у відповідь на запитання, чи вже надавала українська влада Саакашвілі якусь допомогу.

"Він (Міхеіл Саакашвілі. - Ред.) перебуває зараз у Грузії, заарештований, за моєю інформацією, в Тбілісі. Поїхав до Грузії, бо не міг вчинити інакше, оскільки він дуже сильно любить свою батьківщину і вважає, що, коли вона потребує допомоги, то потрібно бути з народом Грузії... Він заявляв неодноразово, що буде повертатися до Грузії, щоб захищати волевиявлення грузинського народу, а воно відбувається якраз сьогодні, сьогодні - день місцевих виборів... Він зробив так із великим серцем, розуміючи різні ризики", - додала вона.

Дивіться також: Саакашвілі і "слуга народу" Ясько заявили, що закохані одне в одного, - відео записано перед від'їздом до Грузії. ВIДЕО

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявили про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Як повідомлялося, напередодні президент Грузії Зурабішвілі заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.

Автор: 

Грузія (1844) затримання (4339) МЗС (4122) Саакашвілі Міхеіл (2155) Єлизавета Ясько (79)


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Топ коментарі
+24
Якби одружений Саакашвілі не трахнув слугу Ясько-То це б зробили солдати Нато
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02.10.2021 15:37
+15
Всё что Миша успел сделать в Украине-это Ясько трахнуть. Маладэц,генацвале!
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02.10.2021 15:46
+11
Интересно. а что супруга Саакашвили думает о нардепе Ясько?
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02.10.2021 15:41
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Ясько -МАТА ХАРІ яка благословила Мішу на буцеганю на угоду МАЦКВІ -
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02.10.2021 15:35 Відповісти
Два паспорти у Міші є, а угоди між країнами про подвійне громадянство немає .
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02.10.2021 15:36 Відповісти
Міжнародниця Яськ точно про це повнна була знати. Максимум чтого досягне Міша- це бунти- майдани у Грузії його прибічниками - будєм наблюдать
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02.10.2021 15:38 Відповісти
Так ясько мабудь від міхо дитину отримала в подарунок.
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02.10.2021 15:54 Відповісти
Саакашвили - гражданин Украины.

тогда что он забыл в Грузии?
хочет политическую воду мутить?
это уголовно наказуемо в любой стране - вмешательство во внутренние дела
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02.10.2021 15:40 Відповісти
Интересно. а что супруга Саакашвили думает о нардепе Ясько?
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02.10.2021 15:41 Відповісти
то же что и миллионы других..... ничего хорошего
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02.10.2021 15:44 Відповісти
...миллионы других.....

Миллионы, это кто?
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02.10.2021 19:07 Відповісти
Лизавета, с Сандро твой коханый Михуил уже развелся?
говорит что да?
а ты в паспорт смотрела ?
а в какой из многочисленных паспортов Михуила ты смотрела, курка ?
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02.10.2021 15:43 Відповісти
Дружина каже що одружені.
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02.10.2021 15:47 Відповісти
У Сракашвили жопа шире плеч. На Ссака осла, а осел Ссаку
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02.10.2021 15:53 Відповісти
У мишико гарем?
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02.10.2021 18:12 Відповісти
Та ну...цитувати коханку це взагалі.
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02.10.2021 15:36 Відповісти
слідкую за драмою ясько-ніколозович в неї в коментах, як ви за холостячкою
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02.10.2021 15:45 Відповісти
Вот в этой теме, думаю, будет очень интересно.
Ясько против Руловс.
Нигде нет информации о разводе Саакашвили.
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02.10.2021 16:00 Відповісти
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02.10.2021 16:26 Відповісти
Якби одружений Саакашвілі не трахнув слугу Ясько-То це б зробили солдати Нато
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02.10.2021 15:37 Відповісти
Думаю, второй вариант слуге Ясько понравился бы больше..
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02.10.2021 16:11 Відповісти
Можу красіво відспівати сцикашвілі.
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02.10.2021 15:39 Відповісти
Тренувався на партнеру мудачуку і свинарчках? Соліст філармонії
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02.10.2021 22:38 Відповісти
А на уровне Ясько?
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02.10.2021 15:39 Відповісти
Выборы в Грузии проходят мирно и спокойно, так что он там поехал защищать.
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02.10.2021 15:40 Відповісти
Сосна корабельная хороший источник новастей
зебилы, кого ж вы навыбирали?....
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02.10.2021 15:41 Відповісти
100% знаю, что жирный карлосон в последнее время он спал с Еленой Шуляк
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02.10.2021 15:42 Відповісти
интересно с кем она спала шоб в депутаты попасть. Хотя не интересно.
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02.10.2021 15:46 Відповісти
А это кто?
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02.10.2021 18:14 Відповісти
а не переписал ли он на эту курицу какое свое имущество или бабки?
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02.10.2021 15:41 Відповісти
їй Мацква заплатить
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02.10.2021 15:48 Відповісти
Всё что Миша успел сделать в Украине-это Ясько трахнуть. Маладэц,генацвале!
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02.10.2021 15:46 Відповісти
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02.10.2021 16:07 Відповісти
Ну и...
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02.10.2021 16:11 Відповісти
ИндоПэриджан сидит? Скоро опять пойдут бои за освобождение Кавказа-Родины Нулевого Меридиана.
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02.10.2021 16:11 Відповісти
Только меня и забанили Из-За того что имя Микаил= Св.Николай =Янах Ала(Улу)=Горящий Древний с одэри(азэри).Ему праздники и храмы посвященны.НО ЭТО ТАК И ЕСТЬ ЖЕ.ПУСТЬ НАРОД ЗНАЕТ!
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02.10.2021 16:49 Відповісти
Посольство само в **** как можно оказать помощь человеку с другим гражданством.
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02.10.2021 15:52 Відповісти
Багатий папік втік...
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02.10.2021 15:57 Відповісти
У світі є держави, які допускають можливість подвійного громадянства. Це, зокрема: Австралія, Бангладеш, Бельгія, Бразилія, В'єтнам, Канада, Колумбія, Кіпр, Домініканська Республіка, Сальвадор, Фінляндія, Греція, Гренада, Угорщина, Ісландія, Іран, Ірак, Ірландія, Ізраїль, Італія, Йорданія, Латвія, Ліван, Литва, Македонія, Мальта, Мексика, Чорногорія, Нова Зеландія, Сербія, Швеція, Сирія, Велика Британія, Сполучені Штати Америки.

У розглянутому контексті цікавим уявляється амеріканський досвід набуття подвійного громадянства. Так, у 1894-го і 1906 р. в Америці були ухвалені імміграційні закони, які забороняли американським громадянам перебувати в іноземному громадянстві. Прикметно, що нині ці закони не скасовано, але водночас вони й не охороняються жорстко органами влади.

Найефективнішим способом розв'язання проблем правового статусу поліпатридів є прийняття державами відповідних двосторонніх та багатосторонніх міжнародних договорів.
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02.10.2021 16:01 Відповісти
Лиза, Миша Зеленскому нахер не нужен. Сдаст в угоду Пукину.
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02.10.2021 16:07 Відповісти
Так відповідь же офісу під МІшу задєланого вовою була така - він усьо равно до борщу вернеться ... А про борщ ще йде міжнародни війна - чий він рашистчький чи наш
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02.10.2021 16:17 Відповісти
Лиза, можешь оказывать услуги и без дипломатии. Чемодан, вокзал - Тбилиси
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02.10.2021 16:12 Відповісти
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02.10.2021 16:13 Відповісти
Арест знаменитого реформатора не то что ажиотажа, а просто интереса не вызвал.... Видать ,не сложилось у украинцев восторженного отношения к заслугам Михуила. А все потому,что вития и краснобай говорит всё эмоционально и запальчиво ,но делать ничего не умеет.
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02.10.2021 16:31 Відповісти
Охумутав дівчину Саакашвілі.
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02.10.2021 16:48 Відповісти
NATO-кOTAN@A_Traxel



А весь цей анекдот про наркомана-простого реформатора мав скінчитися ще у 17 році, коли група невідомих прорвала кордон і мала бути ліквідована на місці
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02.10.2021 17:16 Відповісти
Їй тепер інша "служанка" Ліза пасми повириває
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02.10.2021 19:29 Відповісти
І тут наіп.. обманули.
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02.10.2021 20:55 Відповісти
 
 