Україна на дипломатичному рівні поки що не надавала допомоги Саакашвілі, - "слуга народу" Ясько

Українська влада на дипломатичному рівні поки не надавала допомоги затриманому в Грузії експрезиденту Міхеілу Саакашвілі.

Про це повідомила журналістам народна депутатка із фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Станом на ранок такого контакту (на дипломатичному рівні. - Ред.) не було, але має обов'язково відбутися", - сказала Ясько журналістам у відповідь на запитання, чи вже надавала українська влада Саакашвілі якусь допомогу.

"Він (Міхеіл Саакашвілі. - Ред.) перебуває зараз у Грузії, заарештований, за моєю інформацією, в Тбілісі. Поїхав до Грузії, бо не міг вчинити інакше, оскільки він дуже сильно любить свою батьківщину і вважає, що, коли вона потребує допомоги, то потрібно бути з народом Грузії... Він заявляв неодноразово, що буде повертатися до Грузії, щоб захищати волевиявлення грузинського народу, а воно відбувається якраз сьогодні, сьогодні - день місцевих виборів... Він зробив так із великим серцем, розуміючи різні ризики", - додала вона.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявили про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Як повідомлялося, напередодні президент Грузії Зурабішвілі заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.