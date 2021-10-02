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Новини
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"Слуги народу" деталізують план трансформації України, який пізніше буде опубліковано, - Зеленський

Сьогодні під час виїзного засідання фракції "Слуга народу" в Трускавці депутати працюють над деталізацією плану трансформації України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дім", про це розповів президент України Володимир Зеленський.

Після цього вони мають представити свої напрацювання для подальших рішень.

За його словами, окремі проєкти напрацьовувалися спочатку на основі його президентської програми і на основі програми партії "Слуга народу". Потім це трансформувалося в роботу так званих "стратегічних трійок" (депутат, представник Кабміну й Офісу президента).

"Це, зокрема, робота депутатського корпусу, комітетів, Кабміну (і міністрів, і їхніх заступників), Офісу президента. І це напрацювання окремі правоохоронних органів - змін тієї чи іншої частини роботи правоохоронної системи. Було проведено багато роботи. І ми вибудували конкретний шлях виконання тих обов'язків, які я брав на себе як президент, а представники партії "Слуга народу" як депутати", - розповів президент.

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Одночасно вибудувано формат трансформації держави за різними напрямками. Тепер люди, які будували трійки, бачать цей план і додають своє бачення: що не враховано, де є слабкі місця, де – порожні, а де – дійсно фундаментальні напрацювання. Потім ми будемо аналізувати напрацювання і ухвалювати відповідні рішення", - додав Зеленський.

За його словами, деякі напрямки Плану трансформації були представлені європейським та американським колегам. Водночас зауважив, що весь план нікому не представили, оскільки він ще розробляється.

"Ми показували нашим західним партнерам план розвитку оборонного блоку, де ми залучаємо інвестиції в український флот, ППО (Протиповітряна оборона - Ред.). А також представили енергетичну програму. Щодо енергетичної незалежності держави у нас дуже амбітні цілі", - уточнив Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23810) Слуга народу (2812)


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Топ коментарі
+22
Украину не надо трансформировать, дебил зеленый. Она уже существует.
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02.10.2021 17:10
+21
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02.10.2021 17:21
+18
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02.10.2021 17:19
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А ты думать? Это полезно, в том числе и для здоровья.
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02.10.2021 21:07 Відповісти
Ти,

https://censor.net/user/421353

, старого логіну, даремно вважаєш, що за рік відсутності відмився в деактиві
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02.10.2021 21:18 Відповісти
Странный коммент. Какой деактив, зачем отмылся. Я что должен перед кем-то тут отчитываться? Цирк. Или синдром вахтера взыграл у самого "беспристрастного" модера?
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03.10.2021 15:44 Відповісти
Щось лячно стає за неньку. Чи витримає напругу від усіх трансформаторів...
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02.10.2021 18:29 Відповісти
Трансформатор гудит-работает на полную мощность. Зеленский и команда благодаря закону, разрешающему не использовать "Прозорро", пополнят личную и "партийную" кассу минимум на 20 млрд грн. " Большая стройка" помогает Зеленскому не войти в историю, а украсть: только один подрядчик тратит бюджетные деньги со скоростью 4 млн грн в час

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02.10.2021 18:33 Відповісти
найкращій план це якнайшвидше позбутися зелених поки ті не поховали країну...
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02.10.2021 18:42 Відповісти
Вы почитайте коменты под тем видео на ютубе,какие восторженные отзывы зеленой ботвы,такое впечатление,что отписались родственники зеленых депутатов...
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02.10.2021 18:42 Відповісти
Дожилися, Квартал-95(шо у Крівом Рогу̀) трансформує Мою Батьківщину....
Пістуц!!! (за перепрошенням)
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02.10.2021 19:56 Відповісти
Не ну сюдя по тексту - наркоман жеж ***!
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02.10.2021 20:35 Відповісти
дым валит
кусты трясутся
тут планы детализутся
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02.10.2021 22:06 Відповісти
https://espreso.tv/zelenskiy-**********-shcho-ukraina-persha-v-evropi-za-yakisnimi-dorogami Сеанс уринотерапії продовжено !
Під час свого виступу перед учасниками виїзної фракції президентської партії "Слуга народу" в курортному місті Трускавець, що на Львівщині, глава держави Володимир Зеленський перерахував досягнення як свої, так і своєї команди під час перебування при владі. Основні думки з його виступу в вигляді цитат розміщено на офіційному сайті "слуг".

"У нас з'явилася цифровізація. Ми номер один в Європі. Цього просто не було. А зараз в нас режим пейперлес, немає паперів", - сказав він.

Після цього він перейшов, до інфраструктури, якої, за його словами, раніше нібито зовсім не було. "Чи була в нас інфраструктура? Ні. Ми - перші в Європі за кількістю якісних кілометрів доріг", - наголосив Володимир Зеленський.
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02.10.2021 22:14 Відповісти
Сборіще дармоїдів-клептократів.
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03.10.2021 00:23 Відповісти
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