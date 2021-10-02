"Слуги народу" деталізують план трансформації України, який пізніше буде опубліковано, - Зеленський

Сьогодні під час виїзного засідання фракції "Слуга народу" в Трускавці депутати працюють над деталізацією плану трансформації України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дім", про це розповів президент України Володимир Зеленський.

Після цього вони мають представити свої напрацювання для подальших рішень.

За його словами, окремі проєкти напрацьовувалися спочатку на основі його президентської програми і на основі програми партії "Слуга народу". Потім це трансформувалося в роботу так званих "стратегічних трійок" (депутат, представник Кабміну й Офісу президента).

"Це, зокрема, робота депутатського корпусу, комітетів, Кабміну (і міністрів, і їхніх заступників), Офісу президента. І це напрацювання окремі правоохоронних органів - змін тієї чи іншої частини роботи правоохоронної системи. Було проведено багато роботи. І ми вибудували конкретний шлях виконання тих обов'язків, які я брав на себе як президент, а представники партії "Слуга народу" як депутати", - розповів президент.

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Одночасно вибудувано формат трансформації держави за різними напрямками. Тепер люди, які будували трійки, бачать цей план і додають своє бачення: що не враховано, де є слабкі місця, де – порожні, а де – дійсно фундаментальні напрацювання. Потім ми будемо аналізувати напрацювання і ухвалювати відповідні рішення", - додав Зеленський.

За його словами, деякі напрямки Плану трансформації були представлені європейським та американським колегам. Водночас зауважив, що весь план нікому не представили, оскільки він ще розробляється.

"Ми показували нашим західним партнерам план розвитку оборонного блоку, де ми залучаємо інвестиції в український флот, ППО (Протиповітряна оборона - Ред.). А також представили енергетичну програму. Щодо енергетичної незалежності держави у нас дуже амбітні цілі", - уточнив Зеленський.

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