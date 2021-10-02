Одного українського воїна поранено 2 жовтня, ворог застосував біля Новозванівки артилерію калібру 122 мм, - штаб ООС

Від початку доби російсько-окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Біля Новозванівки ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл наших позицій із мінометів калібру 120 мм, артилерії калібру 122 мм і ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Мар'їнки російські найманці застосували міномети калібру 120 мм і 82 мм.

у бік Станиці Луганської окупанти відкривали вогонь із протитанкового ракетного комплексу.

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Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, імовірно, типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

Унаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав осколкового поранення. Йому було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров'я воїна - середньої тяжкості.

Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння, чим змусили противника припинити вогневу активність".

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