У справі замаху на Шефіра понад 10 версій, дві з яких є основними, - Венедіктова

Слідство розглядає понад десять версій замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра, дві з яких є основними.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Щодо версій, вони були озвучені відразу ж. Коли я давала перші коментарі, сказала дуже обережно, що є дві основні версії, але ми не відкидаємо і обробляємо інші. У нас більше десятка версій, за якими ми працюємо", - сказала вона на брифінгу в суботу в Трускавці.

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Нагадаємо, 22 вересня о 10:00 поблизу с. Лісники під Києвом обстріляли автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранено водія. В автомобіль було випущено понад 10 куль. Стріляли з лісу з автоматичної зброї по ходу руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних країн.