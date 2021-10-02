УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10963 відвідувача онлайн
Новини
3 466 50

У справі замаху на Шефіра понад 10 версій, дві з яких є основними, - Венедіктова

У справі замаху на Шефіра понад 10 версій, дві з яких є основними, - Венедіктова

Слідство розглядає понад десять версій замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра, дві з яких є основними.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Щодо версій, вони були озвучені відразу ж. Коли я давала перші коментарі, сказала дуже обережно, що є дві основні версії, але ми не відкидаємо і обробляємо інші. У нас більше десятка версій, за якими ми працюємо", - сказала вона на брифінгу в суботу в Трускавці.

Читайте також: Замах на Шефіра - не вистава. У мене немає сумнівів, - Венедіктова

Нагадаємо, 22 вересня о 10:00 поблизу с. Лісники під Києвом обстріляли автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранено водія. В автомобіль було випущено понад 10 куль. Стріляли з лісу з автоматичної зброї по ходу руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних країн.

Автор: 

Венедіктова Ірина (829) Шефір Сергій (128)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+23
Пох... на всі версії і самого Шофера.
показати весь коментар
02.10.2021 17:40
+13
Когда говорят о 10 версиях становится понятно что следствие в полном тупике.
показати весь коментар
02.10.2021 17:42
+13
дарю еще одну - нападение пришельцев с альфа-центавры. у них просто не любят водителей ауди
показати весь коментар
02.10.2021 17:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пох... на всі версії і самого Шофера.
показати весь коментар
02.10.2021 17:40 Відповісти
Шифера. Чи як його там?
показати весь коментар
02.10.2021 19:11 Відповісти
Ондуліна, Профнастіла, Рубероіда....
кругом одні євреї !
показати весь коментар
02.10.2021 19:13 Відповісти
Чефіра .
показати весь коментар
02.10.2021 20:04 Відповісти
Підозрюю что одна з Основних версій це Постанова 95-го Кварталу)).. А друга ..Це організував Порошенко))..
показати весь коментар
02.10.2021 17:41 Відповісти
На венгерских патронах обнаружили соевое масло производимое фирмой Рошен
показати весь коментар
02.10.2021 17:52 Відповісти
не бреши, патрони були "Біттер -86%"
свіженькі, із Ліпецької фабрики
показати весь коментар
02.10.2021 19:12 Відповісти
если рассматривать не домыслы а факты

Боевая скорострельность - количество выстрелов в минуту, которое теоретически можно произвести с учётом операций прицеливания и перезарядки.
Боевая скорострельность, выстрелов в минуту АК 74
- при стрельбе одиночными выстрелами 40 выстрелов в минуту -по неподвижной мишени!!!!!
пусть 30 сек на перезарядку 40 выстрелов 30 сек, 20 выстрелов( по факту) 15 сек.
Машина под обстрелом была 4 секунды
Вопрос - как можно по движущейся цели оружием калибра 7,62 ( скорострельность ниже!) за 4 сек всадить 20 пуль?
показати весь коментар
02.10.2021 19:02 Відповісти
не вгадали!
перша версія: покушався Порох з Фединою
 друга версія: покушався Порох з Марусею Звіробій
в решті версій також Порох із ще десятком оппозиционерів
показати весь коментар
02.10.2021 19:10 Відповісти
Когда говорят о 10 версиях становится понятно что следствие в полном тупике.
показати весь коментар
02.10.2021 17:42 Відповісти
показати весь коментар
02.10.2021 17:46 Відповісти
Бо слєдствіє замаху на Шифера вийшло на Шифера.....
опаньки !
показати весь коментар
02.10.2021 19:16 Відповісти
дарю еще одну - нападение пришельцев с альфа-центавры. у них просто не любят водителей ауди
показати весь коментар
02.10.2021 17:42 Відповісти
Кокс стирив у сервантів?)
показати весь коментар
02.10.2021 17:44 Відповісти
ДЕСЯТЬ!!! Так блізко еще нікогда Шерлок не подходіл к раскритію прєступлєнія!
показати весь коментар
02.10.2021 17:47 Відповісти
Где фото с выходными отверстиями?
показати весь коментар
02.10.2021 17:59 Відповісти
та там и с входными лажа )))) и с пулями (только две в ноге шофера шефира...а остальные нигде не застряли )))) но гильзы - кучкой (как с грибочки)))
показати весь коментар
02.10.2021 18:44 Відповісти
Прикрито трусами.
показати весь коментар
02.10.2021 19:56 Відповісти
Интересная штука получается,бенядиктова,-найти вы не способны,а назначить боитесь А вообще,кому интересен этот шифер? 430 га в округе обыскали и оружия не нашли-и никогда не найдёте
показати весь коментар
02.10.2021 18:00 Відповісти
интересно-если бы нашли оружие-появилось бы 21 версия или 33 ???
показати весь коментар
02.10.2021 20:43 Відповісти
В недавних новостях было, что в Трускавце будут решать отставку Разумкова и Венедиктовой. Первый не засцал, вторая обос**лась и сейчас всё будет шапито. Даже трухин в такси ехал , а не в ауди
показати весь коментар
02.10.2021 18:04 Відповісти
У меня тоже есть версия.Бегун сматываясь от койота и отстреливаясь венгерскими патронами, обгоняя машину Шефира,забросал машину дорожным гравием.Скорость была приличная,тому посекло весь бок у Мерса.К тому же,всё происходило настолько быстро,що их мало кто видел.Редкие замедленные кадры слил в сеть неизвестный источник
показати весь коментар
02.10.2021 18:15 Відповісти
пох на ваши версии, налицо - кривая инсценировка...
показати весь коментар
02.10.2021 18:16 Відповісти
Бабки скрисил. Главная версия.
показати весь коментар
02.10.2021 18:17 Відповісти
фінітіктова, йти нхй разом з шифєром.
показати весь коментар
02.10.2021 18:20 Відповісти
жидилизация в жизнь
показати весь коментар
02.10.2021 20:41 Відповісти
В таком колличестве версий, главная задача следствия не запутаться и не выйти на самих себя
показати весь коментар
02.10.2021 18:28 Відповісти
Моя версия - Аннушка уже разлила соевое масло фирмы Рошен
показати весь коментар
02.10.2021 18:30 Відповісти
а что такое "соевое масло"?
показати весь коментар
02.10.2021 22:32 Відповісти
две из которых являются основными ......

1. Это мадьяры которых не взяли на подтанцовку в 95 квартал.
2. Это молдавские партизаны перепутавшие его с Чаусом.
показати весь коментар
02.10.2021 18:31 Відповісти
нельзя иметь 10 версий но прорабатывать только 2...)))
показати весь коментар
02.10.2021 18:45 Відповісти
да задрали вы уже этим найух никому не нужным шифером
показати весь коментар
02.10.2021 18:48 Відповісти
Кто-бы мог подумать лет эдак... 10 назад. Вся Украина носится с недобитым, обрезанным Шахер-Махером. Ипать, христиане, вы где?
показати весь коментар
02.10.2021 19:27 Відповісти
Преступление века! О нём пел Бернес - "Тёмная ночь, один пуля застрял в пятке шофёра, другой пуля всю ночь по дороге гонялси за шифером".
показати весь коментар
02.10.2021 20:03 Відповісти
Там реально две версии: концерт или цирк.
показати весь коментар
02.10.2021 20:09 Відповісти
Две являются основными. По одной надо сажать Шефира. По второй- зермака.
показати весь коментар
02.10.2021 20:10 Відповісти
показати весь коментар
02.10.2021 20:28 Відповісти
показати весь коментар
02.10.2021 20:28 Відповісти
Добавлю ещё одну, 11-ю **** уже там, - это все х.уйня!!! Как вам такая версия!?
показати весь коментар
02.10.2021 20:31 Відповісти
"правоохронители" рассматривают три версии
Вафледиктова десять или две-еще не определилась
а люди плюются глядя на все это
показати весь коментар
02.10.2021 20:39 Відповісти
а не пошел бь єтот шифер нах со всей компанией ?

достали уже со своим ублюдком лохматьім
показати весь коментар
02.10.2021 20:46 Відповісти
ДУРІСТЬ НЕ МАЄ МЕЖ. Найліпшу справу псує безмірне перебільшення !!!!!!
показати весь коментар
02.10.2021 21:01 Відповісти
надо было шофёра изрешетить хорошенько и труп выставить,
можно за деньги бы показыавать,
может лохи бы подтянулись,
только при чём тут шыфер и кому не насрать не него и его еедоделанный сценарий и недобитого шофёра
показати весь коментар
02.10.2021 22:02 Відповісти
Шефир - ПОТЕРПЕВШИЙ ?
С какой стати? Он вообще был внутри во время обстрела?
Водитель проехал после выстрелов 5 км, потом поехал с полицией показывать место происшествия, раны на ноге никому не показали,
нигде ни единой капли крови - может, за пробитой водительской дверцей всё-таки стояла защита ? Дверцу изнутри нам не показали тоже...
Так если не пострадал водитель - то как мог пострадать Шефир ?
показати весь коментар
02.10.2021 23:46 Відповісти
так вопрос в том - а не взяли кого то шофёром кто себя подстрелил к примеру на охоте..
показати весь коментар
03.10.2021 01:04 Відповісти
У Порошенка есть деньги, чтобы взять такую же А8 и обстрелять точно с того места, откуда велась стрельба. И выставить эту машину на постаменте на несколько месяцев для прозрения любителей приколов.
показати весь коментар
02.10.2021 23:48 Відповісти
Лорак в жопе. Ищет нового охранника. Никто, после такого циркового номера не соглашается на участие в балагане этой проститутки.
Врачи выписали стрептоцид, а медсестра в ближайшем "АТБ", купила кетчуп, для не резкого фотомонтажа "типа ноги" с ближайшего травмпункта.
Рубероид, со скандалом, высказал членограю свои дальнейшие шаги.
Вонючка воФка, аж присел от изложенного.
Дерьмак, не может этому помешать, потому что УЖЕ ВЛЯПАЛИСЬ, ДЕНЬГИ НЕ ИХ, а то что заплатили, растворилось в карманах, но Авакян, тоже об этом знает. Притом знает в подробностях и кому надо, уже рассказал.
Мусоров, которые что-то там рассматривали (машину рубероида), уже отстранили.
ББС (Бенядиктова), "рвёт и мечет, ссыт и срёт". Ей, в простоте мусорского диалога, рассказали кто она, что о ней думают и остальное. Это всё, после её заявлений.
Охрана членограя, в тревожном и нервном состоянии. Их стало настолько много, что они перестали контролировать окружающих. Это из-за большого количества присутствующих. Теперь, совсем сложно понять У КОГО ОРУЖИЕ И ИХ НАМЕРЕНИЯ. Мама Римма в афуе, а членограй, ещё требует усилить охрану на 20 человек. Себе, а не суке Римме.
С чем я вас зелебобики и поздравляю)))
показати весь коментар
03.10.2021 04:50 Відповісти
 
 