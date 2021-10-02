У справі замаху на Шефіра понад 10 версій, дві з яких є основними, - Венедіктова
Слідство розглядає понад десять версій замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра, дві з яких є основними.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.
"Щодо версій, вони були озвучені відразу ж. Коли я давала перші коментарі, сказала дуже обережно, що є дві основні версії, але ми не відкидаємо і обробляємо інші. У нас більше десятка версій, за якими ми працюємо", - сказала вона на брифінгу в суботу в Трускавці.
Нагадаємо, 22 вересня о 10:00 поблизу с. Лісники під Києвом обстріляли автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранено водія. В автомобіль було випущено понад 10 куль. Стріляли з лісу з автоматичної зброї по ходу руху автомобіля.
За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних країн.
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кругом одні євреї !
свіженькі, із Ліпецької фабрики
Боевая скорострельность - количество выстрелов в минуту, которое теоретически можно произвести с учётом операций прицеливания и перезарядки.
Боевая скорострельность, выстрелов в минуту АК 74
- при стрельбе одиночными выстрелами 40 выстрелов в минуту -по неподвижной мишени!!!!!
пусть 30 сек на перезарядку 40 выстрелов 30 сек, 20 выстрелов( по факту) 15 сек.
Машина под обстрелом была 4 секунды
Вопрос - как можно по движущейся цели оружием калибра 7,62 ( скорострельность ниже!) за 4 сек всадить 20 пуль?
перша версія: покушався Порох з Фединою
друга версія: покушався Порох з Марусею Звіробій
в решті версій також Порох із ще десятком оппозиционерів
опаньки !
1. Это мадьяры которых не взяли на подтанцовку в 95 квартал.
2. Это молдавские партизаны перепутавшие его с Чаусом.
Вафледиктова десять или две-еще не определилась
а люди плюются глядя на все это
достали уже со своим ублюдком лохматьім
можно за деньги бы показыавать,
может лохи бы подтянулись,
только при чём тут шыфер и кому не насрать не него и его еедоделанный сценарий и недобитого шофёра
С какой стати? Он вообще был внутри во время обстрела?
Водитель проехал после выстрелов 5 км, потом поехал с полицией показывать место происшествия, раны на ноге никому не показали,
нигде ни единой капли крови - может, за пробитой водительской дверцей всё-таки стояла защита ? Дверцу изнутри нам не показали тоже...
Так если не пострадал водитель - то как мог пострадать Шефир ?
Врачи выписали стрептоцид, а медсестра в ближайшем "АТБ", купила кетчуп, для не резкого фотомонтажа "типа ноги" с ближайшего травмпункта.
Рубероид, со скандалом, высказал членограю свои дальнейшие шаги.
Вонючка воФка, аж присел от изложенного.
Дерьмак, не может этому помешать, потому что УЖЕ ВЛЯПАЛИСЬ, ДЕНЬГИ НЕ ИХ, а то что заплатили, растворилось в карманах, но Авакян, тоже об этом знает. Притом знает в подробностях и кому надо, уже рассказал.
Мусоров, которые что-то там рассматривали (машину рубероида), уже отстранили.
ББС (Бенядиктова), "рвёт и мечет, ссыт и срёт". Ей, в простоте мусорского диалога, рассказали кто она, что о ней думают и остальное. Это всё, после её заявлений.
Охрана членограя, в тревожном и нервном состоянии. Их стало настолько много, что они перестали контролировать окружающих. Это из-за большого количества присутствующих. Теперь, совсем сложно понять У КОГО ОРУЖИЕ И ИХ НАМЕРЕНИЯ. Мама Римма в афуе, а членограй, ещё требует усилить охрану на 20 человек. Себе, а не суке Римме.
С чем я вас зелебобики и поздравляю)))